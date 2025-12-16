Signifikanter Technologiesprung: LG stellt auf der CES 2026 bahnbrechenden LG Micro RGB evo Fernseher vor

LG Electronics (LG) zeigt auf der CES 2026 erstmals seinen LG Micro RGB evo TV MRGB95. Das neue Flaggschiff aus dem RGB-TV-Bereich wurde bereits im Vorfeld der Messe in Las Vegas mit dem CES 2026 Innovation Award ausgezeichnet und verfügt über die kleinsten einzelnen RGB-LEDs, die je in einem LG TV eingesetzt wurden. Das Gerät steuert jede einzelne RGB-LED mit OLED-Präzision an. Das Ergebnis ist ein deutlicher Technologiesprung gegenüber herkömmlichen MiniLED-Displays.

Leistungsstarker AI-Prozessor macht den Unterschied

Möglich gemacht wird die Weiterentwicklung vom Dual-AI-Engine-basierten α11 (Alpha) AI Processor Gen 3, der mit Dual Super Upscaling zwei Arten von AI-Upscaling gleichzeitig verarbeitet. Das steigert nicht nur die Schärfe, sondern liefert zugleich natürliche, ausgewogene Bilder mit höchstem Maß an Klarheit und Immersion.

Die beeindruckende Rechenleistung des Prozessors macht auch RGB Primary Color Ultra möglich – eine Innovation, die das gesamte Farbspektrum wiedergibt. Dank dieser Technologie deckt der LG Micro RGB evo laut Intertek-Zertifizierung 100 Prozent der Farbräume BT.2020, DCI-P3 und Adobe RGB ab. Diese bislang höchste erreichbare Wiedergabe bietet präzise Farben für diverse Einsatzfelder: von der digitalen Bildbearbeitung über HDR-Kino-Anwendungen bis hin zu Display-Technologien der nächsten Generation.

Ergänzt wird die Farbperfektion des neuen LG TV durch Micro Dimming Ultra, das mit außergewöhnlicher Präzision mehr als tausend Dimming-Zonen steuert. Damit erzielt das Gerät eine für LCD-TVs besonders hohe Kontrastleistung, indem Helligkeit und Farbe punktgenau kontrolliert werden, um selbst feinste Details in dunklen wie hellen Szenen sichtbar zu machen.

Komfortable Features runden das neue Spitzenmodell ab

Der LG Micro RGB evo punktet nicht nur mit brillanter Bildqualität, sondern auch mit smarter Bedienung. Dank Multi-AI sind Microsoft Copilot und Google Gemini direkt integriert. Außerdem lässt sich die webOS-Plattform mit Voice ID, dem AI Picture/Sound Wizard sowie einem individuell zugeschnittenen „My Page“-Startbildschirm je nach Vorlieben personalisieren. AI Concierge, AI Chatbot und AI Search helfen zudem, schnell und einfach passende Inhalte für jeden Nutzer zu finden.

Der LG Micro RGB evo wird in den Größen 100 Zoll, 86 Zoll und 75 Zoll erhältlich sein. Besucher der CES 2026 können die neuesten Home-Entertainment-Innovationen von LG am Messestand des Unternehmens vom 6. bis 9. Januar erleben.