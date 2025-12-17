LG SIGNATURE präsentiert neues Line-up von Premium-Haushaltsgeräten auf der CES 2026 

LG Electronics (LG) präsentiert auf der CES 2026 in Las Vegas (6. bis 9. Januar) die erweiterte Produktpalette von LG SIGNATURE. Die neuen Geräte, mit denen der Technologiekonzern vor allem zusätzliche Premium-Kunden gewinnen möchte, verbinden eine Vielzahl von AI-Funktionen mit dem ästhetisch-anspruchsvollen Design einer zeitlosen Luxus-Marke, die 2026 ihr zehnjähriges Bestehen feiert.

Angetrieben von AI Core-Tech bietet das neue Modell-Line-up den Kunden im Alltag nahtlosen Komfort und personalisierte Erlebnisse, die gezielt auf individuelle Nutzungsbedürfnisse ausgelegt sind. Im Mittelpunkt der CES-Präsentation der Premium-Marke steht der neue LG-SIGNATURE-Kühlschrank mit einem 6,8-Zoll-LCD-Display. Ausgestattet mit einer sprechenden AI auf Basis der Large-Language-Model-(LLM-)Technologie unterstützt das Gerät natürliche Sprachinteraktionen und liefert maßgeschneiderte Vorschläge.¹ Mittels AI Fresh überwacht der Kühlschrank außerdem selbstständig anhand von Nutzungsmustern, welche temperaturbedingten Schwankungen im Betrieb entstehen – und kühlt den Innenraum bis zu zwei Stunden vor einem erwarteten Öffnen der Tür entsprechend herunter.

Aufwertung für die gesamte Küche durch Technik, Design und Komfort

Für noch mehr Komfort vereinfacht der LG SIGNATURE Smart InstaView® Kühlschrank das Lebensmittelmanagement mit ThinQ® Food. Ein integrierter Innenraumkamera-Sensor hilft, vorhandene Zutaten zu erkennen, Rezepte vorzuschlagen und kreative Alternativen auf Basis der vorhandenen Lebensmittel anzubieten.² Wenn das Gerät nicht aktiv genutzt wird, können auf dem T-OLED-InstaView®-Panel elegante Visuals angezeigt werden, die für das passende Küchenambiente sorgen und den Raum optisch aufwerten.

Auch die Zubereitung von Speisen wird mit LG SIGNATURE einfacher, komfortabler und besser, beispielsweise durch den LG SIGNATURE-Backofen. Dieser verfügt über eine Vielzahl an Funktionen wie Gourmet AI, bei der eine AI-Kamera im Geräteinneren mehr als 85 verschiedene Gerichte erkennt und automatisch die idealen Kocheinstellungen auswählt. Die Funktion AI Browning überwacht Brot während des Backens und sendet über die ThinQ®-App eine Benachrichtigung, sobald der voreingestellte Bräunungsgrad erreicht ist. Zu den vernetzten Smartphone-Services zählen eine Echtzeit-Überwachung, eine Zeitraffer-Zusammenfassung nach dem Kochvorgang sowie das einfache Teilen der Ergebnisse in sozialen Netzwerken.

Drei Designkollektionen zur Auswahl

Die neue SIGNATURE-Produktlinie bleibt ihrem Design weiter treu und zeichnet sich durch eine einheitliche Ästhetik aus, die durch klare horizontale Linien, ikonische Goldakzente und handwerkliche Präzision geprägt ist. LG wird auf der CES insgesamt drei neue LG-SIGNATURE-Designkollektionen vorstellen: Seamless, Iconic und Tailored. Diese Bandbreite gibt Kunden die Freiheit, genau jene Produkte zu wählen, die den eigenen Bedürfnissen und dem persönlichen Stil am besten entsprechen. Alle drei Gerätereihen erfüllen höchste Leistungsstandards und integrieren markante Materialien, die im Wohnraum spannende Akzente und hochwertige Impulse schaffen. In diesem Zusammenhang zeigt LG SIGNATURE auf der CES in Zusammenarbeit mit der italienischen High-End-Möbelmarke Poliform auch, wie die Modelle mit luxuriösen Interieurs harmonieren und sorgfältig aufeinander abgestimmte Premium-Living-Lösungen ermöglichen.

Besucher der CES 2026 können die neuen Produkte der LG-SIGNATURE-Produktlinie vom 6. bis 9. Januar am LG-Messestand entdecken. Eine Einführung dieser Geräte auf dem deutschen Markt ist derzeit nicht vorgesehen.

1 Die Genauigkeit der Antworten kann je nach Benutzereingabe und Betriebsbedingungen variieren.

2 Die Erkennungsergebnisse können je nach Art der Lebensmittel und deren Platzierung variieren.