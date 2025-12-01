LG intensiviert internationale Forschung im Bereich Wärmepumpen

LG Electronics (LG) treibt die Entwicklung von leistungsstarken Wärmepumpen als Schlüsseltechnologien für die Dekarbonisierung weiter voran. Über sein Global Heat Pump Consortium erweitert der Technologiekonzern aktuell seine Forschung mit Blick auf verschiedene Klimabedingungen – von kalt-feuchten Regionen bis zu extremer Hitze. Ziel von LG ist es dabei, innovative Wärmepumpen zu entwickeln, die anders als herkömmliche Modelle in allen Klimazonen energieeffizient und zuverlässig arbeiten. Auf diese Weise will LG die globale Verbreitung der nachhaltigen Technologie unterstützen und beschleunigen.

Kooperatives Netzwerk unter Führung von LG wächst weiter

Eine tragende Rolle für die Forschung und Entwicklung von innovativen Wärmepumpen spielt für LG das Consortium for Advanced Heat Pump Research (CAHR) in Alaska, das beispielsweise auch mit der University of Alaska Anchorage (UAA) und der University of Alaska Fairbanks (UAF) zusammenarbeitet. LG hat dieses kooperative Netzwerk, dass mittlerweile zwölf unterschiedliche Universitäten in fünf Ländern umfasst, sukzessive erweitert und seine Forschung auf klimaspezifische Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnologien (HLK) ausgedehnt.

Die Forschung der unterschiedlichen Institutionen trägt bereits Früchte und hat unter anderem zur Entwicklung einer Wohngebäudewärmepumpe für besonders kaltes Klima von LG beigetragen, die den AHR Innovation Award 2025 in der Kategorie „Sustainable Solutions“ gewann. Zusätzliche Dynamik erhalten die Bemühungen von LG durch das European Consortium for Advanced Heat Pump Research (ECAHR), das im Juni 2024 gegründet wurde. Das Konsortium schloss kürzlich Praxistests von LGs R32-basierter Luft-Luft-Wärmepumpe in Norwegen ab. Die Ergebnisse zeigten Reduktionen bei Energieverbrauch und CO 2 -Emissionen von etwa 60 bis 80 Prozent im Vergleich zu einer Elektroheizung.¹ Diese bedeutenden Erkenntnisse wurden in den August- und Oktober-Ausgaben des REHVA Journals² veröffentlicht, einer angesehenen Publikation für HLK-Fachleute.

Internationale Feldtests fließen in Modellentwicklung ein

Um die Produktleistung in realen Umgebungen zu verifizieren, führt LG umfangreiche Feldtests an sieben weltweiten Standorten durch – darunter die Vereinigten Staaten, China, Norwegen und Saudi-Arabien – und deckt dabei Luft-Wasser-Wärmepumpen (AWHP), Multi V Systeme und Wohnraumklimageräte von LG ab. Die Studien liefern Erkenntnisse, die direkt in die Produktentwicklung einfließen. So führte beispielsweise die Beobachtung, dass sich bei extremen Kältebedingungen häufig Frost im unteren Bereich von Außengeräten bildet, dazu, dass LG den Aufbau so optimieren konnte, dass die Frostbildung reduziert und die Betriebsstabilität in strengen Winterbedingungen verbessert wurde.

„Durch verstärkte globale Forschungszusammenarbeit und umfangreiche Feldvalidierung beschleunigt LG den Fortschritt der Wärmepumpentechnologie“, sagte James Lee, Präsident der LG ES Company. „Wir verfolgen weiter das Ziel, zuverlässige, hocheffiziente und nachhaltige Wärmepumpenlösungen bereitzustellen, die den Bedürfnissen von Kunden auf der ganzen Welt entsprechen.“

1 Das Reduktionsniveau kann je nach Außentemperatur variieren.

2 Bewertung der wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile von Luft-Luft-Wärmepumpensystemen in nordischen Klimazonen sowie Leistungsanalyse von Luft-Wasser-Wärmepumpensystemen unter Verwendung des auf nordische Klimazonen angepassten Kältemittels R290