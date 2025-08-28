LG präsentiert KI-gesteuerte, energieeffiziente Waschmaschinen- und Trockner-Lösungen auf der IFA 2025

LG Electronics (LG) stellt auf der IFA 2025 eine umfassende Range fortschrittlicher, KI-gestützter Wasch- und Trocknerlösungen mit maximaler Energieeffizienz vor. Die neue Produktreihe bedient die wachsende Nachfrage nach wasser- und energieeffizienten Haushaltsgeräten auf dem europäischen Markt und umfasst Waschlösungen, die sich für eine Vielzahl von Lebensstilen und Wohnräumen eignen.

Optimierte Raumnutzung und außergewöhnlich energieeffizient

Im Mittelpunkt der Produktpalette steht ein Waschtrockner mit Wärmepumpe. Er vereint die wesentlichen Vorteile einer Waschmaschine und eines Trockners in einem All-in-One-Gerät. Das ursprüngliche Modell LSWD100E, das erstmals in Europa als Teil der SIGNATURE-Produktreihe von LG vorgestellt wurde, erhielt für seinen gesamten Wasch- und Trocknungszyklus die höchste Effizienzklasse „A”. Der Waschtrockner hält diesen Maßstab aufrecht und liefert erneut Klasse A. Für den Waschzyklus ist er sogar ganze 30 Prozent effizienter als der Grenzwert für eine A-Klasse. Ausgestattet mit der hochmodernen DUAL Inverter® Wärmepumpen-Technologie und Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial wie R290, bietet das Gerät eine außergewöhnliche Energieeffizienz. Damit erfüllt es die strengen europäischen Kriterien und übertrifft sie teilweise. Dank des nahtlos in umgebende Schränke passenden Designs mit großer Ladekapazität wird die Raumnutzung optimiert und ein einheitliches Erscheinungsbild geschaffen. Fortschrittliche KI-Algorithmen garantieren zudem eine maßgeschneiderte Textilpflege. Mit seiner hocheffizienten Produktpalette baut LG seine Führungsrolle* auf dem energieeffizienten Markt für Waschtrockner in Europa weiter aus.

KI-Funktionen für optimiertes Waschen

Das neue Waschmaschinenmodell von LG ist mit dem Microplastic Care Cycle ausgestattet. Er reduziert bis zu 60 Prozent** der beim Waschen aus synthetischen Fasern freigesetzten Mikroplastikpartikel. Darüber hinaus verbessert die fortschrittliche KI-Bewegungssteuerung die Energieeffizienz auf das branchenweit höchste Niveau. Mithilfe der AI Core Tech, die auf der innovativen AI DD®-Technologie von LG basiert, erkennt AI Wash das Gewicht und die Art des Stoffes und wählt das optimale Waschprogramm aus. So werden empfindliche Textilien geschont, während der Energieverbrauch geringgehalten wird.

Auch die neuen Trocknermodelle von LG erreichen die branchenführende Energieeffizienzklasse A. Das AI Dry-Programm basiert auf der AI Dual Inverter®-Technologie und erkennt das Gewicht, die Art des Gewebes sowie den Grad der Feuchtigkeit der Wäsche. Dadurch kann die Trocknungsgeschwindigkeit angepasst und der Energieverbrauch gesenkt werden – insbesondere bei weichen Textilien.

Hohe Benutzerfreundlichkeit, einfache Selbstinstallation

Für diejenigen, die ihr Gerät lieber selbst installieren wollen, bietet LG über den ThinQ®-Service Funktionen zur Überprüfung der Selbstinstallation an.

Mit diesem erweiterten Portfolio an Wäschepflegelösungen mit Wärmepumpen, baut LG seine Präsenz in Europa weiter aus. Intuitive Displays, optimierte Bedienelemente und eine automatische Zyklusoptimierung erleichtern die tägliche Wäsche, während sich stilvolle Designs – darunter der auf dem deutschen Markt in Schwarz erhältliche WashTower WT1210BBF – nahtlos in moderne Innenräume integrieren lassen.

* Mit Stand August 2025 ist der LG Waschtrockner auf dem deutschen Markt das einzige Produkt im Bereich 11/6 kg Kapazität mit der Energieeffizienzklasse A.

** Getestet von Intertek im Juli 2023, wobei der Mikroplastik-Pflegezyklus und der Mischgewebezyklus des Modells F4Y7EYPBW verglichen wurden, indem die Menge an Mikroplastik gemessen wurde, die bei der Wäsche einer 3 kg schweren Ladung (100 Prozent Polyester-Trainingsjacke) durch einen 20-μm-Filter gefiltert wurde. Die Ergebnisse können je nach Kleidung und Nutzungsumgebung variieren.