Steffen Thomas ist neuer Sales Director bei LG Eco Solution
Steffen Thomas ist neuer Sales Director bei der LG Eco Solution Company und verantwortet somit ab sofort den Gesamtvertrieb der Heiz- und Klimaprodukte in Deutschland. Thomas ist seit mehr als 18 Jahren im Vertrieb für Wärmepumpen tätig und begann im August 2021 seine Tätigkeit als Key Account Manager in der Region West bei LG.
Die Beförderung von Steffen Thomas stellt für LG Eco Solution eine gezielte, interne Lösung dar, um die vakante Position des Sales Directors nach dem Abschied von Andreas Gelbke, der diese Rolle über mehrere Jahre hinweg erfolgreich ausfüllte, wiederzubesetzen.
„Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe und das entgegengebrachte Vertrauen. Ich möchte in meiner neuen Rolle dazu beitragen, die Marktstellung von LG auf diesem so wichtigen und wachsenden Sektor der Heiz- und Klimaprodukte weiter zu stärken“, erklärt Steffen Thomas.
