LG baut sein Gaming-Ökosystem mit Gaming-Portal und innovativen Cloud-Lösungen weiter aus

LG Electronics (LG) baut sein beliebtes Gaming Portal1 aus und bietet zukünftig eine noch größere Auswahl an Spielen für webOS-basierte Fernseher und Geräte. Das Angebot ist mittlerweile in über 30 Ländern verfügbar und verändert die Art und Weise, wie Spieler sowohl native webOS-Games als auch AAA-Titel erleben – unabhängig davon, ob sie über eine Fernbedienung oder per Gamepad auf sie zugreifen.

Das neue UX-Upgrade macht es Gamern noch leichter, AAA-Titel zu entdecken. Über das intuitive Menü „Play with Gamepad” können sie Cloud-Gaming-Dienste wie Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid und Xbox Game Pass Ultimate auswählen und erhalten direkten Zugriff auf unzählige Titel, darunter über 4.000 Cloud-basierte Spiele sowie 600 kostenlose Einzel- und Mehrspieler-Games. Um das Spielerlebnis weiter zu verbessern, hat LG kürzlich eine Zusammenarbeit mit NVIDIA angekündigt. LG-Fernseher2 werden die ersten sein, die über die native GeForce NOW-App flüssiges HDR-Cloud-Gaming mit bis zu 4K bei 120 Hz unterstützen. Damit setzen sie einen neuen Maßstab für immersive, leistungsstarke Streaming-Erlebnisse.

Große Auswahl an hochkarätigen Cloud-Titeln

Das Gaming-Portal von LG erweitert zudem seine vielfältige Bibliothek kontinuierlich um spannende Solo-Abenteuer und kompetitive Multiplayer-Erlebnisse. Durch die Zusammenarbeit mit dem führenden Game-Streaming-Dienst Blacknut3 können Spieler nun über individuelle Titelabonnements auf Cloud-Spiele zugreifen. Dazu zählen Adaptionen der beliebten Klassiker Agatha Christie – Mord im Orient-Express und Wer wird Millionär? sowie Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway. Das Portal bietet außerdem immersive Titel wie Everdream Valley und Overcooked! 2. Der Blacknut-Katalog bietet darüber hinaus eine einzigartige Auswahl an Titeln, die ohne Controller gespielt werden können, darunter The Jackbox Party Starter und das bald erscheinende Inua – A Story in Ice and Time. Dank der Partnerschaft von LG mit Play.Works, einem weltweit führenden Anbieter von Connected TV (CTV)-Spielen, können Gamer außerdem eine Fülle kostenloser Spiele entdecken, darunter Wheel of Fortune, Tetris® und PAC-MAN. Zu den Neuzugängen zählen Creature Mix und das epische Dungeon-Abenteuerspiel Temple Maze.

1Derzeit verfügbar auf LG Smart TVs und Smart Monitoren sowie auf TVs von Drittanbietern mit webOS 6.0 und höher in Albanien, Australien, Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kanada, Kroatien, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten.

2Zu den unterstützten Fernsehern gehören LG OLED-Fernseher aus dem Jahr 2025. Im Laufe dieses Jahres wird das Angebot auf weitere Plattformen und Modelle ausgeweitet.

3Der Service variiert je nach Region.