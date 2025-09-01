LG präsentiert neues Staubsauger-Quartett auf der IFA 2025

LG Electronics (LG) zeigt auf der IFA 2025 vier neue Staubsauglösungen, die speziell für den europäischen Markt entwickelt wurden. Das Sortiment umfasst einen Staubsaugroboter mit Dampfreinigungsfunktion, ein Robotermodell mit integrierter Station, einen klassischen Stabstaubsauger und einen Nass-Trocken-Stabstaubsauger.

LG Staubsaugroboter: Tiefenreinigung trifft auf Alltagskomfort

Der neue LG Staubsaugroboter wurde im Vergleich zu seinem Vorgänger erheblich verbessert und setzt mit fortschrittlichen Funktionen, enormer Leistung und attraktivem Design neue Maßstäbe für Heimreinigungslösungen. Die Dampfreinigungsfunktion entfernt effektiv Fett- und Flüssigkeitsspuren, während die Ladestation den Mopp mit heißem Wasser und Dampf sterilisiert. So bleibt er nach Gebrauch sauber und geruchsfrei. Mit einer mehr als doppelt so hohen Saugleistung wie sein Vorgängermodell sorgt das Gerät für eine noch gründlichere Reinigung auf harten Böden und Teppichen.

Ausgestattet mit einem KI-Chip im Gerät erkennt der Staubsaugroboter eine Vielzahl von Umweltfaktoren – von Schmutz und Staub bis hin zu Möbeln und anderen Haushaltsgegenständen. Das ermöglicht eine präzisere Navigation und Reinigung. Durch das KI-Teppich-Erkennungssystem fährt der Staubsaugroboter automatisch zur Ladestation zurück und nimmt den Mopp ab, wenn Teppichflächen erkannt werden. Dies beugt Flecken vor und verbessert die Reinigungseffizienz. Stilvoll und praktisch fügt sich die elegante Ladestation nahtlos in jedes Interieur ein und sorgt für ein sauberes, modernes Erscheinungsbild. Darüber hinaus integriert der neue Staubsaugroboter die LG Shield-Sicherheitsplattform, um Kundendaten sicher zu schützen.

LG Staubsaugroboter mit Station fügt sich perfekt in Küchen ein

Der LG Staubsaugroboter mit integrierter Station wurde speziell für europäische Haushalte entwickelt. Er passt perfekt unter die Küchenzeile, was eine platzsparende Integration ermöglicht. Eine Tür, die sich automatisch öffnet und im geschlossenen Zustand nahezu unsichtbar bleibt, lässt den Sauger ein- und ausfahren, ohne dass eingegriffen werden muss.

Die integrierte Station verfügt über ein Luftzirkulationssystem, das den Geräuschpegel während der automatischen Staubentsorgung dämpft und so für ein ruhigeres Wohnraumklima sorgt. Zudem bietet sie eine an das Festwasser angeschlossene vollständig automatisierte Funktion für Wasserzufuhr und -abfluss. Ein Trübungssensor überwacht zudem in Echtzeit die Sauberkeit des Mopps und startet bei Verschmutzungen automatisch die Selbstreinigung.

LG Stabstaubsauger: allzeit stabile Saugleistung und allergikerfreundlich

Im Gegensatz zu herkömmlichen kabellosen Staubsaugern, die an Saugleistung verlieren, weil sie durch Tierhaare und feinen Staub verstopfen, bietet der neue LG Stabstaubsauger eine konstant starke Leistung. Die Micro-Cyclone-Technologie und das neue Filtersystem sorgen dafür, dass die Saugleistung stabil bleibt. Das Gerät baut auf dem allergikerfreundlichen Design des Vorgängermodells auf und verfügt über ein automatisches Staubentsorgungssystem, das den Kontakt mit Staub beim Entleeren minimiert. Darüber hinaus enthält es eine kompakte, freistehende Aufbewahrungs- und Ladestation mit wenig Platzbedarf, die es den Nutzern ermöglicht, den Staubsauger fast überall im Haus bequem zu platzieren.

Nass-Trocken-Stabstaubsauger: Mühelose Reinigung und KI-Technologie

Mit dem neuen Nass-Trocken-Stabstaubsauger reagiert LG auf die wachsende Nachfrage nach einer leichten, praktischen Reinigungslösung. Einfach zu manövrieren, schont er die Handgelenke während der Reinigung. Die AI Roller Control-Funktion entlastet sie zusätzlich und sorgt für eine insgesamt einfachere Handhabung, indem der Staubsauger auf verschiedenen Oberflächen mühelos hin und her gleitet.

Durch die fortschrittlichen Funktionen der LG KI-Technologie lernt der Staubsauger aus den Reinigungsgewohnheiten seiner Nutzer, um die Effizienz weiter zu optimieren. Seine Rolle liefert eine starke Saugleistung, die sowohl Flüssigkeiten als auch größere feste Partikel wie Müsli und Tierfutter aufnimmt. Die eingebaute LED-Beleuchtung hilft, Schmutz bei schlechten Lichtverhältnissen zu erkennen. Für eine optimale Hygiene wird der Mopp mit heißem Wasser gewaschen, dampfsterilisiert und mit heißer Luft getrocknet.

Die neueste Staubsauger-Serie von LG und andere Haushaltslösungen können auf der IFA 2025 in Halle 18 entdeckt werden. Eine Einführung dieser Geräte auf dem deutschen Markt ist derzeit jedoch nicht vorgesehen.