Maßgeschneiderter Sound: LG präsentiert neue Audio-Produkte auf der LG Convention 2026

Neben den visuellen Highlights im TV-Bereich setzt LG Electronics (LG) auf der LG Convention in Frankfurt auch akustisch neue Maßstäbe. Im Fokus des Audio-Line-ups 2026 steht die LG Sound Suite, ein modulares Audiosystem, das Nutzern maximale Flexibilität bei der Gestaltung ihres Heimkinos bietet. Ergänzt wird das Portfolio durch die neuesten Lifestyle-Audio-Produkte der „xboom by will.i.am“-Reihe sowie die weiterentwickelte Premium-Soundbar DS95AR.

LG Sound Suite: Flexibilität trifft auf Dolby Atmos-Perfektion

Mit der LG Sound Suite verabschiedet sich LG von starren Audio-Setups und bietet Nutzern je nach Ausstattung zwei Wege zum individuellen Heimkino. Besitzer eines Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)-fähigen LG Fernsehers – dazu zählen OLED- und ausgewählte LCD TV-Modelle des Jahres 2026 sowie die OLED-Serien G und C aus 2025 nach einem Software-Update – benötigen keine separate Soundbar als Basis. Sie können bis zu vier Komponenten, bestehend aus den Lautsprechern M5 und M7 sowie dem Subwoofer W7, direkt mit dem TV verbinden. Für Nutzer ohne DAFC-kompatiblen TV bildet die leistungsstarke H7 Soundbar das Herzstück des Systems. Sie fungiert als Hub und ermöglicht die kabellose Vernetzung der Module.

Unabhängig von der gewählten Basis lassen sich so vom kompakten 2.1-System bis zum mächtigen 13.1.7-Kanal-Heimkino bis zu 50 verschiedene Konfigurationen mit den vier Modulen (Soundbar H7, Subwoofer W7, Speaker M5, Speaker M7) realisieren. Dank der Ultra-Wideband-Technologie (UWB) und der Funktion Sound Follow erkennt das System die Position des Nutzers und passt den Sweet Spot dynamisch an. Room Calibration Pro analysiert zudem die akustischen Gegebenheiten des Raumes und optimiert den Klang mittels AI für ein perfekt ausbalanciertes Hörerlebnis an jedem Sitzplatz.

High-End-Technologie im Inneren

Angetrieben wird die Sound Suite Soundbar H7 vom α (Alpha) 11 AI-Prozessor der dritten Generation, demselben Hochleistungs-Chip, der auch in den OLED-Flaggschiffen von LG arbeitet. Er nutzt Deep Learning, um Stereo-Inhalte mittels AI Sound Pro+ in virtuellen Surround-Sound zu verwandeln und Stimmen klar von Hintergrundeffekten zu trennen. Für die akustische Exzellenz sorgt zudem die Partnerschaft mit Peerless: Die verbauten Premium-Treiber garantieren in Kombination mit Dolby Atmos eine Klangqualität, die feinste Nuancen von Filmen und Musikstücken lebensecht wiedergibt.

Evolution der Spitzenklasse: LG Soundbar DS95AR

Das Soundbar Line-up wird durch die neue LG Soundbar DS95AR abgerundet, den direkten Nachfolger der vielfach ausgezeichneten DS95TR. LG hat das Premium-Modell im Detail verfeinert: Ein überarbeitetes Design sorgt für eine noch wertigere Optik, während die interne Klangarchitektur für eine präzisere Sounddarstellung optimiert wurde. Ein neu designter Subwoofer liefert zudem noch tiefere und druckvollere Bässe, die das Heimkino-Erlebnis spürbar intensivieren.

Sound trifft Style: Neue „xboom by will.i.am“-Modelle

Im Bereich der mobilen Audio-Lösungen baut LG seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit US-Superstar will.i.am aus. Die neuen Bluetooth-Speaker verbinden kraftvollen Klang mit smarten AI-Features. Die neuen Produkte im Line-up umfassen den Stage 501 für Karaoke-Fans, den robusten Outdoor-Lautsprecher Blast mit bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit, den kompakten Mini für unterwegs sowie den widerstandsfähigen Rock, der nach Militärstandards getestet wurde. Alle Modelle verfügen über die FYI.RAiDiO-Integration, die Nutzern Interaktionen mit AI-Personas und DJs ermöglicht – ergänzt durch synchronisierte Lichteffekte dank AI Lighting.

Eine genaue Aufstellung des neuen Audio Line-ups inklusive UVPs und Markteinführungsterminen finden Sie hier zum Download. Bildmaterial finden Sie zudem hier.