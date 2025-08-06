Neuer LG CineBeam S: Großes Heimkinoerlebnis auch in kleinen Räumen

LG Electronics (LG) stellt das neueste Mitglied seiner CineBeam-Familie vor: den LG CineBeam S (Modell PU615U). Der kompakte und leistungsstarke 4K-Ultrakurzdistanzprojektor (UST) wurde für erstklassiges Home Entertainment und beispiellose Flexibilität entwickelt. Er bietet großformatige Bilder in 4K-Auflösung (3.840 x 2.160) und ein kinoreifes Audioerlebnis mit dynamischem Dolby Atmos-Sound. Mit dem Konzept „Wunder jenseits räumlicher Grenzen“ verwandelt der stilvolle LG CineBeam S selbst kleine Räume in ein Heimkino.

Auch in kleinen Räumen eine perfekte Heimkino-Lösung

Der neueste CineBeam-Projektor von LG kombiniert fortschrittliche UST-Technologie mit einer außergewöhnlich kleinen, ästhetisch ansprechenden Form. So verbindet er maximale Raumeffizienz mit müheloser Mobilität. Das Gerät kann im Abstand von nur 8,1 Zentimetern zur Leinwand oder Projektionsfläche aufgestellt werden und reproduziert helle, detailreiche Bilder mit einer Bilddiagonale von 40 Zoll (bei 8,1 cm) bis zu 100 Zoll (bei 39,3 cm). Im Gegensatz zu herkömmlichen Projektoren, die große Abstände und aufwendige Montagen erfordern, lässt sich der CineBeam S auch in kleinen Räumen unkompliziert einrichten.

Die erzeugten 4K-Bilder sind tagsüber genauso scharf und klar wie nachts. Das fortschrittliche RGB-Lasersystem deckt 154 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab und garantiert somit eine sehr präzise Farbwiedergabe. Eine Helligkeit von 500 ANSI Lumen sowie das Kontrastverhältnis von 450.000:1 ermöglichen tiefe Schwarztöne und satte, naturgetreue Farben unter verschiedensten Lichtbedingungen.

Einfache Einrichtung und drahtlose Streamingmöglichkeiten

Die integrierte Smart-TV-Plattform webOS 24 von LG ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl beliebter Streaming-Dienste, bietet eine intuitive Steuerung und bequeme Inhaltssuche. Externe Geräte können über HDMI oder zwei USB-C-Anschlüsse verbunden werden. Alternativ lassen sich Inhalte per AirPlay 2 oder Screen Share drahtlos vom Smartphone, Tablet oder PC übertragen. Die Einrichtung ist einfach: Benutzer können die Bildausgabe ohne Veränderung der Position des Projektors durch Bildschirmskalierung und -verschiebung weiter optimieren und die Wandfarbanpassungsfunktion für Projektionen auf nicht weißen Oberflächen nutzen.

Nahtlose Integration in jedes Raumdesign

Neben seiner hohen Leistung überzeugt der CineBeam S durch ein dezentes, minimalistisches Design mit eleganter Metallic-Oberfläche, das sich nahtlos in jeden Raum einfügt. Dank der geringen Größe – 110 × 160 × 160 mm bei 1,9 kg – lässt er sich problemlos auf einem Regal oder Tisch platzieren und bietet ein sehr hohes Maß an Mobilität. Zum Lieferumfang gehört zudem eine neu gestaltete Fernbedienung, die gegenüber dem Vorgängermodell in puncto Design und Bedienung weiter verbessert wurde. Die Unterstützung der LG ThinQ-App ermöglicht zudem die Steuerung des Projektors per Smartphone.

Der LG CineBeam S kann ab dem 01.09.2025 auf der LG-Website vorbestellt werden. Im Handel verfügbar ist der Beamer dann voraussichtlich ab Oktober 2025 für eine UVP von 1.299 Euro.