Start der LG Streaming Deals mit exklusiven Inhalten und attraktiven Angeboten für Smart TV-Nutzer

Nach dem Erfolg der LG Streaming Week im Sommer setzt LG Electronics (LG) auch zum Jahresende auf ein weiteres Highlight für seine Smart TV-Nutzer: die LG Streaming Deals 2025. Vom 17. November bis zum 31. Dezember haben Besitzer von LG Smart TVs (Modelljahre 2018 bis 2025) in Deutschland die Gelegenheit, aus einer breiten Auswahl an kostenfreien und vergünstigten Streaming-Inhalten führender Anbieter zu wählen.1

Einfacher Zugriff über die webOS-Plattform

Teilnehmer können direkt über die intuitive webOS-Oberfläche ihres LG Smart TVs auf die exklusiven Angebote zugreifen. Um die verfügbaren Inhalte anzusehen, klicken Kunden einfach auf das "Apps"-Symbol auf ihrem Home Screen, wo sie direkt zu den für ihren Smart TV verfügbaren Streaming-Angeboten geführt werden. Zum Einlösen müssen sie einfach auf den Banner des gewünschten Content-Partners klicken.

Kooperationen mit führenden Streaming-Anbietern

Besondere Kooperationen mit namhaften Partnern (Magenta TV, RTL+, waipu.tv, HD+, BILD Plus, Joyn, Zattoo, ARD Plus, Couchplay Games, STAGE+) garantieren ein vielfältiges und attraktives Angebot. Während des gesamten Aktionszeitraums können Nutzer auf eine breite Palette an Infotainment, Musik, Filmen und Serien zugreifen, die speziell auf die Interessen der LG-Kunden zugeschnitten sind.

Die Highlights der LG Streaming Deals im Überblick:

Interessenten nutzen das breite Angebot von RTL+ Premium sechs Monate lang kostenlos und haben dabei Zugriff auf die neuesten Serien, Reality TV-Formate, Live-Sport-Angebote, Podcasts und vieles mehr. 2

sechs Monate lang kostenlos und haben dabei Zugriff auf die neuesten Serien, Reality TV-Formate, Live-Sport-Angebote, Podcasts und vieles mehr. MagentaTV bietet allen Nutzern der LG Streaming Deals für seinen Flex-Tarif einen kostenfreien Probemonat. Das Abonnement enthält unter anderem insgesamt 180 TV-Sender, davon rund 160 Sender in HD, MagentaTV+ mit einer großen Auswahl an Serien und Filmen sowie bis zu drei parallele Streams mit insgesamt 100 Stunden Aufnahme-Kapazität im Cloud-Spreicher. 3

Nutzer können sich zudem drei Monate lang das Perfect Plus-Paket von waipu.tv kostenlos sichern. Das Paket umfasst über 320 Sender (mehr als 300 in HD und über 70 Pay-TV-Sender), mehr als 40.000 Filme, Serien und Shows aus allen Genres auf Abruf sowie bis zu vier gleichzeitige Streams. 4

Weitere Informationen zu einzelnen Angeboten der LG Streaming Deals sind unter lg.de/StreamingDeals zu finden.

1 Gültig für alle LG Smart TVs von Modelljahr 2018-2025. Verfügbare Inhalte, Apps und Angebote können je nach Dienst, Land, TV, Modell, webOS Version und Region variieren. Angebote können aufgrund der begrenzten Anzahl von Gutschein-Coupons vorzeitig enden.

2 Der rabattierte Preis von 0,00€ gilt für die ersten sechs Monate im Tarif RTL+ Premium. Sofern das Paket nicht mit einer Frist von 30 Tagen zum Laufzeitende gekündigt wird, läuft es nach Ablauf dieser sechs Monate zum Preis von monatlich 8,99€ (inkl. MwSt.) weiter.

3 Nach der Gratisphase kostet der Tarif MagentaTV Flex 10 €/Monat. Keine Mindestlaufzeit, Kündigungsfrist 1 Monat. Voraussetzung für die Nutzung ist eine bestehende Internetverbindung. Für die Internetverbindung gelten die Bedingungen des jeweiligen Internetanbieters.

4 Mit "Kostenpflichtig buchen" aktivieren Sie Ihren Perfect Plus Testzeitraum. Sie erhalten 3 Monate 100% Rabatt auf das Perfect Plus-Paket, nach den 3 Monaten verlängert sich das Paket um jeweils einen weiteren Monat für je 14,99 € mtl. Das Paket kann jederzeit zum Ablauf des Testzeitraums sowie anschließend monatlich gekündigt werden. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsgutscheinen und weiteren Preisaktionen und nicht übertragbar. Keine Barauszahlung. Das Angebot ersetzt sämtliche andere kostenfreie Probezeiträume, die von waipu.tv gewährt werden und stellt keine zusätzliche Probephase dar. Nur einlösbar von Neukunden sowie Bestandskunden beim Wechsel in ein höherwertiges Paket. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.