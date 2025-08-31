About Cookies on This Site

LG gram Pro 16 Zoll mit Windows 11 Home | Leichtes 32 GB RAM Intel® Core™ Ultra Prozessor Laptop | gram Hybrid AI, NVIDIA GeForce RTX 5050, Copilot, LG gram Link, IPS-LCD-Display 16:10

16Z90TR-E.AD8BG
Vorderansicht
Vorderansicht mit Tastatur
-30-Grad-Seitenansicht, aufgeklappt
-30-Grad-Seitenansicht mit Zoom, aufgeklappt
+30-Grad-Seitenansicht mit Zoom, aufgeklappt
Draufsicht, zugeklappt
Tastaturansicht von oben
Vorder-/Seitenansicht, zugeklappt
Ansicht rechte Seite, aufgeklappt
Ansicht linke Seite, zugeklappt
Vorderansicht
Vorderansicht
Vorderansicht mit Tastatur
-30-Grad-Seitenansicht, aufgeklappt
-30-Grad-Seitenansicht mit Zoom, aufgeklappt
+30-Grad-Seitenansicht mit Zoom, aufgeklappt
Draufsicht, zugeklappt
Tastaturansicht von oben
Vorder-/Seitenansicht, zugeklappt
Ansicht rechte Seite, aufgeklappt
Ansicht linke Seite, zugeklappt
Vorderansicht
Hauptmerkmale

  • 16 Zoll 16:10 IPS-LCD-Display mit WQXGA (2.560 x 1.600)
  • AI-Assistent Copilot in Windows 11
  • AI optimierter Intel® Core™ Ultra-Prozessor | LPDDR5x-RAM / SSD NVMe Gen4
  • NVIDIA GeForce RTX 5050
  • gram Hybrid AI / LG gram Link
  • 1.359 g leicht / intelligenter Akku mit 90 Wh / 31–144 Hz Variable Bildwiederholrate (VRR)
Mehr
Logo „LG gram Pro AI“.

Logo „LG gram Pro AI“.

Die Stärke von Hybrid AI

Erlebe gram Pro mit Hybrid AI, bei der dir Cloud AI und On-Device AI jederzeit und überall professionelle Ergebnisse ermöglichen.

Das Bild zeigt den Laptop mit geöffnetem und nach links geneigtem Bildschirm und den Laptop mit dem dahinter sichtbaren Logo. Ein violettes zylindrisches Bild kreuzt den Bildschirm.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Führende Größe, preisgekrönte Spitzenleistung

Eine Abbildung des Logos des PCMag Readers' Choice Award 2025

Best Laptop Brand of 2025*

Führende Laptop-Marke mit unglaublich hohen Bewertungen in fast jeder Kategorie.

*Eine Marke der Ziff Davis, LLC. Verwendung lizenziert.
*Genehmigter Reprint. © 2025 Ziff Davis, LLC. Alle Rechte vorbehalten.
*Der LG gram wurde im Rahmen der Verleihung des PCMag Readers' Choice Awards als „Best Laptop Brand of 2025“ gekrönt.

  • Ein Bild mit geteiltem Bildschirm, das „Hybrid AI“ mit zwei verschiedenen Modi zeigt: „On-Device AI“ auf der linken Seite, dargestellt durch ein pinkfarbenes Symbol, und „Cloud AI“ auf der rechten Seite, dargestellt durch ein blaues Symbol. Auf dem Bildschirm wird eine KI-Schnittstelle angezeigt, die eine nahtlose KI-Funktionalität in beiden Modi symbolisiert.
    Hybrid AI
  • Logo „NVIDIA GeForce RTX“ in Grün und Schwarz mit Text „Powering Advanced AI“ und „RTX 5050“.
    RTX 5050
  • Ein Laptop, auf dessen Bildschirm eine actionreiche Fußballszene mit dem hervorgehobenen Text „31–144Hz“ zu sehen ist, umgeben von weiteren Bildschirmen mit verschiedenen visuellen Darstellungen. Diese Konfiguration betont die Vielseitigkeit von Games und Multimedia mit einer variablen Bildwiederholfrequenz.
    (GP1) Variable Aktualisierungsrate (5.0) VRR
  • Ein schlankes, teilweise offenes Laptop mit minimalistischem Design, das vor einem Hintergrund mit sanftem Farbverlauf präsentiert wird. Das MIL-STD-Zertifikat für Haltbarkeit wird gut sichtbar in der oberen rechten Ecke angezeigt und unterstreicht die schlanke, leichte und dennoch robuste Bauweise.
    Leicht und langlebig
  • Dieses Bild zeigt einen Laptop und ein Smartphone, die drahtlos Dateien austauschen. Auf dem Laptop-Bildschirm wird eine Fortschrittsanzeige für die Dateiübertragung angezeigt, während auf dem Smartphone-Bildschirm eine Galerie der empfangenen Dateien angezeigt wird. Während der Übertragung erscheint ein verschwommenes, farbenreiches Dateisymbol, das den Prozess der drahtlosen Freigabe veranschaulicht.
    LG gram Link
  • Nahaufnahme eines Intel Core Ultra-Prozessors, eingebettet in eine Hightech-Platine. Der Chip ist von einem komplexen Schaltkreis mit leuchtenden orangen und blauen Lichtern umgeben, was eine futuristische und leistungsstarke Ästhetik erzeugt.
    Intel KI-Prozessor

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Das Bild zeigt das repräsentative LG gram-Produkt zu Illustrationszwecken. Bitte beachte die Galeriebilder, welche mit dem tatsächlichen Produkt aufgenommen wurden.

*Das oben genannte Mobilgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

Hybrid AI

Hybrid AI: Synergie von On-Device und Cloud

Hybrid AI auf der Basis von sowohl On-Device AI als auch Cloud AI zeichnet sich durch eine optimale Performance aus und liefert personalisierte Einblicke, wo immer du bist. Arbeite eleganter, bleibe außer Gefahr und erreiche mehr – ob online oder offline.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Bitte beachte, dass der gram chat On-Device für spezifische Anfragen konzipiert ist und keine fortlaufenden Konversationen unterstützt. Für beste Ergebnisse verwende es nur für einfache, einmalige Anfragen.

Immer aktiv, auch offline mit On-Device AI

Dieses Bild zeigt eine Zeitachse für Dokumentrevisionen mit zwei Versionen einer Datei mit dem Titel „Grundlagen der Geologie“. Die linke Version spiegelt die Änderungen um 15:56 Uhr wider, während die rechte Version die Aktualisierungen um 16:00 Uhr am 10.02.2025 zeigt. Ein Uhrensymbol oben zeigt an, dass Änderungen rückgängig gemacht werden können, und ein Schieberegler unten hebt den zeitlichen Abstand zwischen den Überarbeitungen hervor.

Zeitreise**

Verlorene Dateien wiederherstellen

Suche mit Anhaltspunkten oder vorherigen Bildschirmen, einschließlich Dokumente und Websites.

Dieses Bild zeigt Hände, die auf einem Laptop tippen, mit einer Suchleiste, in der die Frage „Wie hoch war das globale Projektbudget?“ angezeigt wird.

Suchen

Antworten basierend auf deinen Dateien

Liefert personalisierte Antworten auf der Grundlage lokaler Daten aus Dokumenten und Bildern.

Dieses Bild zeigt oben eine Suchleiste mit dem Text „Dokument zusammenfassen“, begleitet von einem roten PDF-Symbol und einem darauf zeigenden Mauszeiger. Unten ist eine Vorschau eines PDF-Dokuments teilweise zu sehen und eine Zusammenfassung des Inhalts des Dokuments wird in einem Chat-Fenster mit der Bezeichnung „gram chat On-Device“ angezeigt. Die Benutzeroberfläche bietet eine KI-gesteuerte Funktion zum Zusammenfassen von Dokumenten.

Zusammenfassen

Sofortige Zusammenfassung, auch offline

Fasse Text- oder Dokumentdateien direkt in einer On-Device-Umgebung zusammen.

Dieses Bild zeigt eine Suchleiste mit dem Text „Dunkelmodus aktivieren“ über zwei Screenshots eines Desktops. Der erste Screenshot zeigt eine Benutzeroberfläche im hellen Modus, während der zweite Screenshot dieselbe Benutzeroberfläche im dunklen Modus zeigt, verbunden durch einen gekrümmten Pfeil, der den Übergang anzeigt.

Einstellung

Ändere Einstellungen per Sprachbefehl

Stelle verschiedene*** Systemoptionen im gram chat On-Device mit einfachen Befehlen ein.

Dieses Bild zeigt eine Suchleiste mit der Abfrage „WLAN funktioniert nicht. Was soll ich tun?“ über einem Laptop-Bildschirm. Auf dem Bildschirm wird eine Kundensupport-Oberfläche mit Optionen zur Fehlerbehebung und einem Fortschrittsbalken für die Diagnose angezeigt, begleitet von einem Symbol für das Wi-Fi-Signal mit einem Schrägstrich, der auf ein Problem mit der Konnektivität hinweist.

Fehlerbehebung

Rund um die Uhr Support, stets erreichbar

Bietet rund um die Uhr sofortigen Support bei Produktanfragen, auch ohne Wi-Fi.

*Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken, die Sequenzen sind gekürzt und können von der tatsächlichen Benutzererfahrung abweichen.

*Die gram chat On-Device-Funktion ermöglicht es dir, mit Dokumenten zu interagieren, die auf deinem PC gespeichert sind, und sie behandelt keine einfachen täglichen Informationen oder Fragen, die eine Internetsuche erfordern. „Nach Konversation suchen“ befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird in Zukunft aktualisiert.

*Einige Funktionen funktionieren bei der ersten Verwendung möglicherweise nicht richtig, da die On-Device AI eine Vorlaufzeit benötigt, um sich an den Benutzer anzupassen. ① gram chat On-Device erfordert eine Indexierung, um Wörter mit Daten aus deinen PC-Inhalten zu kombinieren, was einige Zeit dauern kann, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. ② Für die Verwendung der Benachrichtigung zur Erkennung des Akkustands sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.

*Diese Funktion unterstützt nur die englische und koreanische Sprache.

*Die KI-Suchergebnisse können je nach Daten zum Zeitpunkt der Suche variieren und die Richtigkeit des Inhalts wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.

*Diese Funktion unterstützt nur die englische und koreanische Sprache.

**Der PC-Bildschirm wird etwa alle 2 Sekunden erfasst, mit einer Speichergrenze von etwa 13 GB. Aufgenommene Bilder werden nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht. Benutzer können Einstellungen wie die Verwendung der Funktion, die Speicherdauer auf dem Bildschirm und die Kapazität über das Zahnradsymbol oben im gram-Chat anpassen.

**Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss aktiviert werden, wenn du sie nutzen möchtest.

**Für diese Eigenschaft gilt Folgendes: ① Bei der Suche in handgeschriebenem Text, unscharfen Bildern oder dekorativen Schriftarten können Schwierigkeiten auftreten. ② Die Suche erfolgt nach exakten Textübereinstimmungen, einschließlich Leerzeichen. ③ Die Verwendung von Audio-Aufnahme kann die Rechenperformance beeinträchtigen.

**Diese Funktion stellt keine verlorenen Dateien wieder her, sondern hilft Benutzern, durch die Suche nach Schlüsselwörtern zum vorherigen Bildschirm zu navigieren. Benutzer können Dateien per Kopieren und Einfügen abrufen.

*** Unterstützte Systemeinstellungen: • Dunkelmodus / • Fn-Sperre / • Verlängerung der Akkulaufzeit / • Erkennung des Akkuverbrauchs durch KI / • Lese-Modus / • Touchpad / • Energiesparmodus / • Offline-Aufladen über USB-C / • Helligkeitsregelung / • Soundsteuerung

Intelligenter KI-Assistent mit Cloud AI

Eine Chat-Oberfläche, die einen Benutzer zeigt, der nach Empfehlungen für Aktivitäten am Bleder See fragt, und eine KI-Antwort, die drei Vorschläge auflistet: 1. Insel Bled und die Kirche von Bled besuchen, 2. Burg von Bled erkunden, 3. Spaziergang um den Bleder See.
Erhalte sofort Antworten: von AI Chatbot

Von der Unterstützung bei Hausaufgaben bis hin zur Befriedigung der Neugier, der KI-Assistent gibt dir benötigte Informationen in Sekundenschnelle.

Eine Infografik, die drei KI-gestützte Funktionen zeigt: Zusammenfassung, dargestellt durch ein Dokumentensymbol, das sich in eine vereinfachte Datei verwandelt; Textextraktion, symbolisiert durch ein Bild, das sich in ein Dokument verwandelt; und Übersetzung, dargestellt durch ein Dokument, das sich ein anderes Sprachformat ändert.
Einfache Übersetzung und Zusammenfassung

Lass KI wichtige Details aus Dokumenten analysieren und extrahieren, um Zeit und Aufwand zu sparen.

Eine Illustration mit verschiedenen Produktivitäts-App-Symbolen, wie Google Drive, Gmail, Google Sheets und Google Calendar, die ein zentrales gram AI Cloud-Logo umgeben. Das Bild zeigt die nahtlose Integration der gram AI Cloud in beliebte Produktivitätstools.

Summarise

Unkomplizierte Terminplanung und E-Mails

Sprich mit deinem KI-Assistenten und sieh zu, wie er deine Aufgaben erledigt. Von der Erstellung von E-Mails bis zur Planung von Besprechungen – mit unseren Produktivitätswerkzeugen bist du immer nahtlos vernetzt.

Bei Erwerb eines LG gram kannst du ein Jahr lang die auf OpenAI GPT-4o basierende gram chat Cloud kostenlos nutzen.

Bei Erwerb eines LG gram kannst du ein Jahr lang die auf OpenAI GPT-4o basierende gram chat Cloud kostenlos nutzen.

*Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken, die Sequenzen sind gekürzt und können von der tatsächlichen Benutzererfahrung abweichen.

*Dieser Dienst bietet kostenpflichtige Funktionen von GPT4o, unterstützt jedoch nicht die Integration der Suche oder die Funktionalität des Code-Editors. gram chat Cloud ist im ersten Jahr nach der Benutzerregistrierung kostenlos, danach wird es zu einem kostenpflichtigen Dienst. Benutzer werden während dieses Zeitraums separat benachrichtigt und können sich auf Wunsch abmelden.

*gram chat Cloud erfordert vor der Nutzung die Installation und die Erstellung eines separaten Kontos.

*Für gram chat Cloud gelten Nutzungsbeschränkungen. Die maximale monatliche Token-Nutzung beträgt 200.000, mit einem monatlichen Nutzungslimit von 450 Anfragen und einem täglichen Nutzungslimit von 30 Anfragen.

*Bei Überschreitung dieser Grenzwerte erfolgt eine Herabstufung auf das Mini-Modell GPT-4o und die Funktionsaufrufe werden deaktiviert.

*gram chat Cloud erfasst zwar keine persönlichen Eingabeaufforderungen, kann jedoch den Zugriff auf dein Google- oder Microsoft-Konto anfordern, um Funktionen zu integrieren.

**Verknüpfter Google Workspace, Microsoft 365.

Ein Laptop mit dem Windows Copilot-Logo über dem Bildschirm und der Windows Copilot-Benutzeroberfläche auf dem Display, der ein elegantes Design mit einem großen Bildschirm und der Windows 11-Benutzeroberfläche im Hintergrund aufweist.

Microsoft Copilot

Dein KI-Alltagsbegleiter

Erhalte echte Antworten auf der Grundlage des Internets und erstelle mit Copilot in Windows ganz einfach Bilder. Dieses leistungsstarke KI-Tool nutzt Online-Ressourcen, um dir genaue, aktuelle und auf deine Fragen zugeschnittene Informationen zu liefern. Mit nur wenigen Klicks erhältst du die Antworten, die du benötigst, und kannst benutzerdefinierte Bilder erstellen, um deine Projekte zu verbessern.

*Bildschirme simuliert. Die Funktionen und die Verfügbarkeit der App können je nach Region variieren. Erfordert ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

*Copilot in Windows 11 wird schrittweise in der Vorschauversion des neuesten Updates für Windows 11 in ausgewählten globalen Märkten eingeführt. Nicht alle Benutzer werden gleichzeitig Zugriff auf Copilot haben, da der Zeitpunkt der Verfügbarkeit je nach Gerät und Markt variiert.

*Die KI-Funktionen von Copilot in Windows 11 können je nach Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen variieren und bieten möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen die gleiche Leistung.

Aktiviere Copilot sofort

Du kannst die Copilot-Integration über die Taskleiste oder durch gleichzeitiges Drücken der Windows- und C-Taste starten. Du kannst auch einen Tastatur-Hotkey verwenden, um schnell auf intelligente Tools auf deinem gram zuzugreifen.

Mit Bing Chat einsatzbereit

Mit dem Bing-Chat kannst du einfach mehrere Anfragen an Copilot senden, von Songempfehlungen für deine Stimmung bis hin zur Organisation komplexer Seiten und der Festlegung von Einstellungen.

Vereinfache komplexe Inhalte mit einem Klick

Copilot kann lange E-Mails und komplizierte Inhalte zusammenfassen, wodurch die Verarbeitung von Arbeitsinformationen effizienter wird und wertvolle Zeit gespart wird.

Bearbeitet Bilder und mehr

Von einfachen Aufgaben wie der Anpassung von Bildgröße und -helligkeit bis hin zu komplexeren Aufgaben wie dem Entfernen des Hintergrunds und dem Hochskalieren – alles kann über Copilot angefordert werden.

*Bildschirme simuliert. Die Funktionen und die Verfügbarkeit der App können je nach Region variieren. Erfordert ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

*Copilot in Windows 11 wird schrittweise in der Vorschauversion des neuesten Updates für Windows 11 in ausgewählten globalen Märkten eingeführt. Nicht alle Benutzer werden gleichzeitig Zugriff auf Copilot haben, da der Zeitpunkt der Verfügbarkeit je nach Gerät und Markt variiert.

*Die KI-Funktionen von Copilot in Windows 11 können je nach Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen variieren und bieten möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen die gleiche Leistung.

Professionelle Leistung trifft auf KI-Brillanz

Neuester Intel® Core™ Ultra Prozessor: Performanceschub von bis zu 18 % erhöht die Produktivität

Erlebe die beeindruckende Leistung des Intel® Core™ Ultra-Prozessors. Für die Anforderungen von morgen gebaut, liefert er blitzschnelle Geschwindigkeiten, sodass du selbst intensive Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigen kannst. Ganz gleich, ob du Inhalte erstellst, komplexe Arbeitsabläufe abwickelst oder ein Game genießt, dieser Prozessor hilft dir, jedes Mal maximale Effizienz zu erzielen.

13 TOPS
NPU

74 TOPS
GPU

Nahaufnahme eines Intel Core Ultra-Prozessors, eingebettet in eine Hightech-Platine. Der Chip ist von einer komplexen Schaltung mit leuchtenden orangen und blauen Lichtern umgeben, was eine futuristische und leistungsstarke Ästhetik erzeugt. Der 25 Jahre alte Intel Core Ultra-Prozessor bietet eine um bis zu 18 Prozent höhere Performance als der 24 Jahre alte Intel Core-Prozessor.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Intel®, das Intel-Logo und Intel Core sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

*Die Performance von NPU und GPU sind vom konkreten Prozessor abhängig und der oben angegebene TOPS-Wert ist als „bis zu“ zu verstehen.

*Die Intel® Core™ UltraCore-CPU erreicht voraussichtlich eine bis zu 18 % höhere Performance als ihr Vorgängermodell, ermittelt anhand der Intel IA(Intelligent Automation)-Performance-Messungen.

Steigere deine Leistung

Intels leistungsstarker Prozessor mit Speicheroptionen von bis zu 2 TB NVMe SSD und erweiterbarem Speicher über einen zusätzlichen NVMe-Steckplatz, konfigurierbar bis zu 32 GB LPDDR5x RAM, bietet eine außergewöhnliche Rechenleistung. Von der Videobearbeitung über 3D-Arbeiten bis hin zu KI-gesteuerten Aufgaben – erziele professionelle Ergebnisse, die alle Erwartungen übertreffen.

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

Ein eleganter Laptop wird mit einer lebendigen Videobearbeitungsoberfläche auf dem Bildschirm präsentiert, umgeben von zusätzlichen Bildschirmen, die verschiedene kreative Arbeitsabläufe zeigen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben genannten Speicher- und SSD-Optionen müssen separat erworben werden und die Preise können je nach Land und Modell variieren.

*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

RTX 5050: Geschwindigkeit im Kern

Der gram Pro mit RTX 5050 wurde für Gamer und Kreatoren von Inhalten entwickelt und bietet atemberaubende Bilder und ein reibungsloses Verhalten zum Bearbeiten, Render und Gaming — ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Stil. Steigere dein Gaming-Erlebnis und deine Kreativität mit einem Laptop, getrimmt auf Leistung.

Symbol einer Anzeige mit einem Symbol für neuronalen Netzwerke als Beispiel für KI-gestützte Grafiken.

KI-verstärkte Grafik und Performance

NVIDIA DLSS 4 mit Multi-Frame-Generierung

Symbol einer Stoppuhr mit Bewegungslinien zum Symbolisieren der ultraschnellen Reaktionsfähigkeit und der niedrigen Latenz.

Reaktionsfähigkeit, die Games gewinnt

NVIDIA Reflex 2 mit Frame Warp

Symbol einer Person unter einem Stern oder einer Lichtquelle, das realistische Licht- und Raytracing-Effekte darstellt.

Lebensechte Grafik

Vollständiges Raytracing mit neuronaler Berechnung

Eine Rennszene von Assetto Corsa Competizione, die einen leuchtend grünen Sportwagen zeigt, der eine Reihe von Autos auf einer Strecke anführt. Das NVIDIA GeForce RTX-Logo mit der Formulierung „Powering Advanced AI“ wird oben rechts angezeigt.

Starker Akku – Unplug-&-Play

Angetrieben von einem 90 Wh Hochleistungs-Akku, der eine Betriebszeit von bis zu 25 Stunden bietet und mit unserem AI Smart Assistant ausgestattet ist, analysiert gram das Nutzungsverhalten, um die Akkueffizienz zu optimieren. Steigere deine Produktivität und genieße deine Spiele – ganz ohne Unterbrechungen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Modell, Konfiguration, verwendeten Anwendungen, genutzten Funktionen und Energiemanagementeinstellungen von diesen Angaben abweichen.

*Um die Benachrichtigungsfunktion des AI Smart Assistant zur Erkennung des Batterieverbrauchs nutzen zu können, sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.

Bleib cool. Bleib kreativ.

Arbeite und spiele mit Leidenschaft, aber bleib cool. Unser leistungsstarkes Kühlsystem sorgt dafür, dass deine Projekte reibungslos ablaufen, selbst bei ressourcenintensiven, KI-basierten Schwergewichtsaufgaben.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Der AI-Kühlmodus wird nach einem Neustart nach dem BIOS-Update wirksam. Das BIOS-Update wird automatisch beim ersten Start nach dem Kauf durchgeführt und beim Neustart installiert, wenn der Benutzer dem Neustart zustimmt.

gram Link

Sei stets verbunden

LG gram verbindet problemlos bis zu 10 Geräte gleichzeitig, egal ob es sich um ein iOS- oder Android-Gerät handelt. Teile, arbeite zusammen und erschaffe, indem du deinen Arbeitsbereich in ein Orchester der Technologie verwandelst.

Dieses Bild zeigt einen Laptop und ein Smartphone, die drahtlos Dateien austauschen. Auf dem Laptop-Bildschirm wird eine Fortschrittsanzeige für die Dateiübertragung angezeigt, während auf dem Smartphone-Bildschirm eine Galerie der empfangenen Dateien angezeigt wird. Während der Übertragung erscheint ein verschwommenes, farbenreiches Dateisymbol, das den Prozess der drahtlosen Freigabe veranschaulicht.
Datenübertragung

Einfache Datenübertragung zwischen gram und Mobilgerät (Android & iOS).

Dieses Bild zeigt einen Laptop und ein Tablet nebeneinander, auf denen beide dieselbe Portfolio-Website angezeigt wird. Die Bildschirme zeigen ein Raster aus Bildern, darunter Natur- und Architekturfotos, um die nahtlose Synchronisierung zwischen den Geräten hervorzuheben.
Anzeigeerweiterung und Duplizierung

Verwende dein Tablet oder Smartphone als zweiten Bildschirm.

Dieses Bild zeigt einen Laptop mit einer Suchoberfläche für Fotos mit dem Suchwort „Geburtstag“. Auf dem Bildschirm wird ein Raster aus bunten Vorschaubildern angezeigt, die jeweils mit Symbolen versehen sind, die kategorisierte oder gefilterte Suchergebnisse anzeigen.
KI-Bildklassifizierung

KI übernimmt automatisch die Bildklassifizierung und -kennzeichnung.

Ein Laptop, auf dessen Bildschirm eine Videokonferenz mit mehreren Teilnehmern zu sehen ist, und daneben ein Smartphone, auf dem ein einzelner Teilnehmer derselben Konferenz zu sehen ist. Diese Konfiguration legt den Schwerpunkt auf nahtlose Konnektivität und Multitasking für virtuelle Meetings.
Telefon als Webcam

Verwende die Hochleistungskamera deines Smartphones für Videoanrufe.

Ein Laptop und ein Smartphone werden auf einen Schreibtisch gestellt, auf beiden wird dieselbe Musikwiedergabeschnittstelle angezeigt, was auf eine synchronisierte Funktionalität hinweist. Die Einrichtung unterstreicht die nahtlose Integration zwischen Geräten für Multimedia-Aktivitäten.
Audiofreigabe auf Telefon

Gib die Audioausgabe deines Smartphones direkt über die Lautsprecher des LG gram wieder.

Dieses Bild zeigt einen Laptop und ein Smartphone, die drahtlos miteinander verbunden sind und beide denselben Musiktitel mit dem Titel „Bubble Gum“ abspielen. Auf dem Laptop-Bildschirm wird eine Musikplayer-Oberfläche angezeigt und das Smartphone spiegelt die Wiedergabe. Die umgebenden Wellen veranschaulichen die nahtlose Synchronisation von Audio.
Anrufe tätigen und entgegennehmen

Tätige und empfange Anrufe direkt von deinem LG gram.

Das Bild zeigt eine Person, die ein Smartphone vor einen grauen Laptop hält, auf denen beide dasselbe Video einer Frau zu sehen ist, die eine Yoga-Pose ausführt. Die Szene zeigt die nahtlose Bildschirmspiegelung oder die Inhaltsfreigabe zwischen Geräten.
Bildschirmspiegelung

Projiziere den Bildschirm deines Tablets oder Smartphones auf den gram.

Dieses Bild zeigt einen Laptop-Bildschirm mit einer Anrufschnittstelle. Die Benutzeroberfläche enthält links eine Kontaktliste und rechts ein laufendes Gespräch mit „Dan“, das ein Profilbild und Steuerelemente für Audio enthält. Das Design hebt die Fähigkeit des Laptops hervor, Sprachanrufe zu verwalten.
Freigabe von Tastatur und Maus

Steuere dein Tablet oder Smartphone mit der Tastatur und Maus deines gram.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Damit die App ordnungsgemäß funktioniert, installiere die LG gram Link-App auf deinen Mobilgeräten. iOS-Version 15.2 oder höher und Android-Version 9 oder höher sind erforderlich.

*Um die LG gram Link-App zu installieren, kannst du das [LG Update-Programm] verwenden, um automatisch die LG Update-App zu finden und zu installieren, die zu deinem System passt. (Gilt für Modelle, die 2024 und später auf den Markt kommen).

*Die oben genannten Tablet- und Mobilgeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

*Das Bild zeigt das repräsentative LG gram-Produkt zu Illustrationszwecken. Bitte beachte die Galeriebilder, welche mit dem tatsächlichen Produkt aufgenommen wurden.

*gram Link wird in Zukunft aktualisiert und der Zeitplan für die Versionsaktualisierung kann je nach Land variieren.

Ultra-tragbar, ultra-robust

Das LG gram Pro entwickelt sich mit Hybrid-KI weiter, bleibt aber in seiner schlanken, leichten Form treu. Die Langlebigkeit wurde durch Tests nach Militärstandard bestätigt und bietet die Freude an Leichtigkeit und grenzenlosem Wert. Dank der verbesserten Tragbarkeit kannst du deine Welt überall hin mitnehmen.

1.359 g

Leichtgewichtig

14,4 mm

Superschlank

Eine Animation, die einen leichten Laptop zeigt, mit „1.369 g“ im ersten Bild und „14,4 mm“ Dicke im zweiten Bild. Beide Rahmen sind mit dem Langlebigkeitsabzeichen MIL-STD versehen, das die Tragbarkeit und Langlebigkeit unterstreicht.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben angegebene Dicke misst den dünnsten Teil des Produkts und das Gewicht bezieht sich nur auf den Laptop. Eine detaillierte Produktbeschreibung findest du in der Spezifikation.

*LG gram: Prüfung und Zertifizierung nach der Norm MIL-STD-810H durch KOLAS Labs. Hat 7 verschiedene MIL-STD 810H-Tests zur Haltbarkeit bestanden, durchgeführt von einem unabhängigen Labor gemäß US-Militärstandards. Entspricht den folgenden Methoden für MIL-STD-810H: Methode 500,6 Niederdruck (Höhe) (Verfahren I – Lagerung und Methode und Verfahren II – Betrieb); Methode 501,7 Hohe Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 502,7 Niedrige Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 509,7 – Salznebeltest; Methode 510,7 – Staub; Methode 514,8 – Vibration; Methode 516,8 – Stoß (Verfahren I – Funktion und Verfahren Ⅳ – Transportfall). Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht unter allen Bedingungen wie im Test. Der Test wurde in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt. Nicht nachahmen.

*Wenn Verbraucher dieses Experiment durchführen und das gram beschädigen, ist dies nicht durch die Garantie abgedeckt.

*Ein Bestehen dieser Prüfung bedeutet nicht, dass der Prüfling für den militärischen Einsatz geeignet ist.

Hochwertiges Display, lebendig und scharf

16 Zoll 16:10
WQXGA

Klare und deutliche Bilder

IPS
Panel

Große Betrachtungswinkel

DCI-P3
99% (Typ.)

Reichhaltige Farbskala

Bis zu
144Hz

Gleichmäßige Bildwiederholrate

Ein Laptop, der auf seinem Bildschirm eine lebendige und farbenfrohe Landschaft mit leuchtenden Bergen zeigt, wobei die hohe Auflösung und die satte Farbwiedergabe besonders hervorstechen. Im Hintergrund ist eine unscharfe Version derselben Landschaft zu sehen, um die Aufmerksamkeit auf die Bildschirmqualität zu lenken.

WQXGA-Display

Scharfe Sicht, lebendige Realität

Entfessle das Potenzial deiner Kreativität und bereichere deine Alltagserfahrungen mit einem Laptop, der deine Ideen in atemberaubender Detailtreue zum Leben erweckt!

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

VRR (Variable Bildwiederholfrequenz)

Flüssige und professionelle Darstellung

Erlebe flüssige Grafiken, die auf deine Arbeit und deine Bedürfnisse optimiert sind. Der gram Pro synchronisiert die Bildwiederholrate (Bereich von 31Hz bis 144Hz) intuitiv mit deinen Aktivitäten und liefert lebendige Details, wenn du in Fahrt bist, und spart Leistung, wenn du stillstehst.

Eine Animation zeigt einen Laptop, auf dessen Bildschirm ein Autorennspiel mit dem hervorgehobenen Text „31Hz bis 144Hz“ zu sehen ist, umgeben von weiteren Bildschirmen mit verschiedenen visuellen Darstellungen. Diese Konfiguration betont die Vielseitigkeit von Games und Multimedia mit einer variablen Bildwiederholfrequenz.

WQXGA display

Sharp vision, vivid reality

Unlock the potential of your creativity and elevate your everyday experiences with a laptop that brings your ideas to life in stunning detail!

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

Mehr Freiraum

Mit dem LG gram Pro mit einem Bildseitenverhältnis von 16:10 kannst du mehr Inhalte sehen, ohne so viel scrollen zu müssen.

Siehe das gesamte Spektrum

Dank des breiten Farbraums von DCI-P3 99% (Typ.) kannst du lebendige Details und satte Farben genießen, während eine Helligkeit von 400 Nits (Typ.) feine Texturdetails hervorhebt.

Ungetrübte Klarheit

Mit dem Anti-Glare-Panel und dem 178-Grad-Betrachtungswinkel des LG gram Pro kannst du überall bequem arbeiten und aus verschiedenen Perspektiven klare und lebendige Bilder genießen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*DCI-P3 Typisch 99 %, Minimum 95 %. (DCI-P3: Der von der Digital Cinema Initiatives (DCI) definierte Farbstandard).

*Die Helligkeit beträgt 400 Nits (typ.).

Eine Person sitzt auf einer Couch und genießt beeindruckendes Audio, während sie einen LG gram-Laptop benutzt. Der Text hebt die Dolby Atmos-Technologie hervor und betont ein reichhaltiges, umfassendes 360-Grad-Hörerlebnis. Umgebende Klangwellen im Hintergrund stellen die immersive Klanglandschaft visuell dar.

Dolby Atmos

Vertiefe deine Sinne

Klanglandschaften werden lebendig. Die Dolby Atmos-Technologie versetzt dich in ein üppiges, weitläufiges, 360-Grad-Hörabenteuer.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Handelsmarken von der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Einfacher Anschluss

Einfache, sofortige Konnektivität

Verbinde dich mit gram +view, Hochgeschwindigkeitsspeicher, größeren Monitoren oder hochmodernen Geräten. Die vielen Anschlüsse bieten ein Paradies für Plug-and-Play-Geräte, das für mehr Produktivität und endlose Unterhaltung sorgt.

Eine Seitenansicht eines Laptops mit seinen Anschlüssen, einschließlich USB 3.2, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (HP/MIC), HDMI und USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4). Das klare Layout hebt die vielseitigen Optionen für die Konnektivität hervor.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*USB Type-C™ (USB 4 Gen 3x2, Thunderbolt™), USB Type A (USB 3.2 Gen 1x1).

*USB Type-C™ und USB-C™ sind Handelsmarken des USB Implementers Forum.

Drucken

Alle Spezifikationen

INFO

  • Produktkategorie

    gram Pro

  • Jahr

    2025

SYSTEM

  • Betriebssystem

    Windows 11 Home

  • Grafik

    NVIDIA GeForce RTX™ 5050

  • Arbeitsspeicher

    32 GB LPDDR5x (64 Gbit, 8.400 Mbps)

  • Prozessor

    Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24 MB Cache, bis zu 5,1 GHz)

DISPLAY

  • Helligkeit

    400 cd/m2

  • Panel-Typ

    IPS LCD (Anti-Glare)

  • Ratio

    16:10

  • Auflösung

    2.560 x 1.600

  • Größe (Zoll)

    16 Zoll

  • Größe (cm)

    40,6 cm

SPEICHER

  • SSD

    2 TB Dual SSD (M.2) NVMe PCIe Gen 4

KONNEKTIVITÄT

  • BT

    BT 5.4

  • Webcam

    Full HD Webcam mit Dual Mic

  • Wireless

    Intel WiFi-7

  • LAN

    Kein LAN-Anschluss

SOUND

  • Audio

    HD Audio mit Dolby Atmos

  • Lautsprecher

    4 x 3 Watt, Smart Amp (max. 5 Watt)

AKKU

  • Akku

    90 Wh Li-Ion

ABMESSUNGEN/GEWICHT

  • Abmessungen (mm)

    357,7 x 251,6 x 14,4 ~ 15,8

  • Maße mit Verpackung (mm)

    475 x 290 x 60

  • Gewicht mit Verpackung (kg)

    2,41

  • Gewicht (kg)

    1,359

DESIGN

  • Farbe

    Schwarz

VORINSTALLIERTE SOFTWARE

  • Dolby Atmos

    Ja

  • Intel® Connectivity Performance Suite

    Ja

  • LG Display Extension

    Ja

  • LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

    Ja

  • LG Glance by Mirametrix®

    Ja

  • LG On Screen Display 3

    Ja

  • LG Update & Recovery

    Ja

  • McAfee Live Safe (30 Days Trial)

    Ja

  • Microsoft 365 (30 Days Trial)

    Ja

  • LG Quick Guide

    Ja

  • LG Lively Theme

    Ja

EINGABEGERÄT

  • Tastatur

    Tastatur mit Ziffernblock und Hintergrundbeleuchtung

EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLUSS

  • Kopfhörerausgang

    1 x 3,5 mm Klinkenanschluss

  • USB Type A

    2 x USB-A (3.2 Gen2x1)

  • USB Type C

    2 x USB-C (4 Gen3x2, Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)

  • HDMI

    1 x HDMI 2.1

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

Empfehlungen für dich

