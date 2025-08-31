We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG gram Pro 16 Zoll mit Windows 11 Home | Leichtes 32 GB RAM Intel® Core™ Ultra Prozessor Laptop | gram Hybrid AI, NVIDIA GeForce RTX 5050, Copilot, LG gram Link, IPS-LCD-Display 16:10
16Z90TR-E.AD8BG
Hauptmerkmale
- 16 Zoll 16:10 IPS-LCD-Display mit WQXGA (2.560 x 1.600)
- AI-Assistent Copilot in Windows 11
- AI optimierter Intel® Core™ Ultra-Prozessor | LPDDR5x-RAM / SSD NVMe Gen4
- NVIDIA GeForce RTX 5050
- gram Hybrid AI / LG gram Link
- 1.359 g leicht / intelligenter Akku mit 90 Wh / 31–144 Hz Variable Bildwiederholrate (VRR)
Die Stärke von Hybrid AI
Erlebe gram Pro mit Hybrid AI, bei der dir Cloud AI und On-Device AI jederzeit und überall professionelle Ergebnisse ermöglichen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Führende Größe, preisgekrönte Spitzenleistung
*Eine Marke der Ziff Davis, LLC. Verwendung lizenziert.
*Genehmigter Reprint. © 2025 Ziff Davis, LLC. Alle Rechte vorbehalten.
*Der LG gram wurde im Rahmen der Verleihung des PCMag Readers' Choice Awards als „Best Laptop Brand of 2025“ gekrönt.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Das Bild zeigt das repräsentative LG gram-Produkt zu Illustrationszwecken. Bitte beachte die Galeriebilder, welche mit dem tatsächlichen Produkt aufgenommen wurden.
*Das oben genannte Mobilgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).
Hybrid AI
Hybrid AI: Synergie von On-Device und Cloud
Hybrid AI auf der Basis von sowohl On-Device AI als auch Cloud AI zeichnet sich durch eine optimale Performance aus und liefert personalisierte Einblicke, wo immer du bist. Arbeite eleganter, bleibe außer Gefahr und erreiche mehr – ob online oder offline.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Bitte beachte, dass der gram chat On-Device für spezifische Anfragen konzipiert ist und keine fortlaufenden Konversationen unterstützt. Für beste Ergebnisse verwende es nur für einfache, einmalige Anfragen.
Immer aktiv, auch offline mit On-Device AI
*Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken, die Sequenzen sind gekürzt und können von der tatsächlichen Benutzererfahrung abweichen.
*Die gram chat On-Device-Funktion ermöglicht es dir, mit Dokumenten zu interagieren, die auf deinem PC gespeichert sind, und sie behandelt keine einfachen täglichen Informationen oder Fragen, die eine Internetsuche erfordern. „Nach Konversation suchen“ befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird in Zukunft aktualisiert.
*Einige Funktionen funktionieren bei der ersten Verwendung möglicherweise nicht richtig, da die On-Device AI eine Vorlaufzeit benötigt, um sich an den Benutzer anzupassen. ① gram chat On-Device erfordert eine Indexierung, um Wörter mit Daten aus deinen PC-Inhalten zu kombinieren, was einige Zeit dauern kann, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. ② Für die Verwendung der Benachrichtigung zur Erkennung des Akkustands sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.
*Diese Funktion unterstützt nur die englische und koreanische Sprache.
*Die KI-Suchergebnisse können je nach Daten zum Zeitpunkt der Suche variieren und die Richtigkeit des Inhalts wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.
*Diese Funktion unterstützt nur die englische und koreanische Sprache.
**Der PC-Bildschirm wird etwa alle 2 Sekunden erfasst, mit einer Speichergrenze von etwa 13 GB. Aufgenommene Bilder werden nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht. Benutzer können Einstellungen wie die Verwendung der Funktion, die Speicherdauer auf dem Bildschirm und die Kapazität über das Zahnradsymbol oben im gram-Chat anpassen.
**Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss aktiviert werden, wenn du sie nutzen möchtest.
**Für diese Eigenschaft gilt Folgendes: ① Bei der Suche in handgeschriebenem Text, unscharfen Bildern oder dekorativen Schriftarten können Schwierigkeiten auftreten. ② Die Suche erfolgt nach exakten Textübereinstimmungen, einschließlich Leerzeichen. ③ Die Verwendung von Audio-Aufnahme kann die Rechenperformance beeinträchtigen.
**Diese Funktion stellt keine verlorenen Dateien wieder her, sondern hilft Benutzern, durch die Suche nach Schlüsselwörtern zum vorherigen Bildschirm zu navigieren. Benutzer können Dateien per Kopieren und Einfügen abrufen.
*** Unterstützte Systemeinstellungen: • Dunkelmodus / • Fn-Sperre / • Verlängerung der Akkulaufzeit / • Erkennung des Akkuverbrauchs durch KI / • Lese-Modus / • Touchpad / • Energiesparmodus / • Offline-Aufladen über USB-C / • Helligkeitsregelung / • Soundsteuerung
Intelligenter KI-Assistent mit Cloud AI
*Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken, die Sequenzen sind gekürzt und können von der tatsächlichen Benutzererfahrung abweichen.
*Dieser Dienst bietet kostenpflichtige Funktionen von GPT4o, unterstützt jedoch nicht die Integration der Suche oder die Funktionalität des Code-Editors. gram chat Cloud ist im ersten Jahr nach der Benutzerregistrierung kostenlos, danach wird es zu einem kostenpflichtigen Dienst. Benutzer werden während dieses Zeitraums separat benachrichtigt und können sich auf Wunsch abmelden.
*gram chat Cloud erfordert vor der Nutzung die Installation und die Erstellung eines separaten Kontos.
*Für gram chat Cloud gelten Nutzungsbeschränkungen. Die maximale monatliche Token-Nutzung beträgt 200.000, mit einem monatlichen Nutzungslimit von 450 Anfragen und einem täglichen Nutzungslimit von 30 Anfragen.
*Bei Überschreitung dieser Grenzwerte erfolgt eine Herabstufung auf das Mini-Modell GPT-4o und die Funktionsaufrufe werden deaktiviert.
*gram chat Cloud erfasst zwar keine persönlichen Eingabeaufforderungen, kann jedoch den Zugriff auf dein Google- oder Microsoft-Konto anfordern, um Funktionen zu integrieren.
**Verknüpfter Google Workspace, Microsoft 365.
*Bildschirme simuliert. Die Funktionen und die Verfügbarkeit der App können je nach Region variieren. Erfordert ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
*Copilot in Windows 11 wird schrittweise in der Vorschauversion des neuesten Updates für Windows 11 in ausgewählten globalen Märkten eingeführt. Nicht alle Benutzer werden gleichzeitig Zugriff auf Copilot haben, da der Zeitpunkt der Verfügbarkeit je nach Gerät und Markt variiert.
*Die KI-Funktionen von Copilot in Windows 11 können je nach Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen variieren und bieten möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen die gleiche Leistung.
Aktiviere Copilot sofort
Du kannst die Copilot-Integration über die Taskleiste oder durch gleichzeitiges Drücken der Windows- und C-Taste starten. Du kannst auch einen Tastatur-Hotkey verwenden, um schnell auf intelligente Tools auf deinem gram zuzugreifen.
Mit Bing Chat einsatzbereit
Mit dem Bing-Chat kannst du einfach mehrere Anfragen an Copilot senden, von Songempfehlungen für deine Stimmung bis hin zur Organisation komplexer Seiten und der Festlegung von Einstellungen.
Vereinfache komplexe Inhalte mit einem Klick
Copilot kann lange E-Mails und komplizierte Inhalte zusammenfassen, wodurch die Verarbeitung von Arbeitsinformationen effizienter wird und wertvolle Zeit gespart wird.
Bearbeitet Bilder und mehr
Von einfachen Aufgaben wie der Anpassung von Bildgröße und -helligkeit bis hin zu komplexeren Aufgaben wie dem Entfernen des Hintergrunds und dem Hochskalieren – alles kann über Copilot angefordert werden.
*Bildschirme simuliert. Die Funktionen und die Verfügbarkeit der App können je nach Region variieren. Erfordert ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
*Copilot in Windows 11 wird schrittweise in der Vorschauversion des neuesten Updates für Windows 11 in ausgewählten globalen Märkten eingeführt. Nicht alle Benutzer werden gleichzeitig Zugriff auf Copilot haben, da der Zeitpunkt der Verfügbarkeit je nach Gerät und Markt variiert.
*Die KI-Funktionen von Copilot in Windows 11 können je nach Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen variieren und bieten möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen die gleiche Leistung.
Professionelle Leistung trifft auf KI-Brillanz
Neuester Intel® Core™ Ultra Prozessor: Performanceschub von bis zu 18 % erhöht die Produktivität
Erlebe die beeindruckende Leistung des Intel® Core™ Ultra-Prozessors. Für die Anforderungen von morgen gebaut, liefert er blitzschnelle Geschwindigkeiten, sodass du selbst intensive Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigen kannst. Ganz gleich, ob du Inhalte erstellst, komplexe Arbeitsabläufe abwickelst oder ein Game genießt, dieser Prozessor hilft dir, jedes Mal maximale Effizienz zu erzielen.
Nahaufnahme eines Intel Core Ultra-Prozessors, eingebettet in eine Hightech-Platine. Der Chip ist von einer komplexen Schaltung mit leuchtenden orangen und blauen Lichtern umgeben, was eine futuristische und leistungsstarke Ästhetik erzeugt. Der 25 Jahre alte Intel Core Ultra-Prozessor bietet eine um bis zu 18 Prozent höhere Performance als der 24 Jahre alte Intel Core-Prozessor.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Intel®, das Intel-Logo und Intel Core sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.
*Die Performance von NPU und GPU sind vom konkreten Prozessor abhängig und der oben angegebene TOPS-Wert ist als „bis zu“ zu verstehen.
*Die Intel® Core™ UltraCore-CPU erreicht voraussichtlich eine bis zu 18 % höhere Performance als ihr Vorgängermodell, ermittelt anhand der Intel IA(Intelligent Automation)-Performance-Messungen.
Steigere deine Leistung
Intels leistungsstarker Prozessor mit Speicheroptionen von bis zu 2 TB NVMe SSD und erweiterbarem Speicher über einen zusätzlichen NVMe-Steckplatz, konfigurierbar bis zu 32 GB LPDDR5x RAM, bietet eine außergewöhnliche Rechenleistung. Von der Videobearbeitung über 3D-Arbeiten bis hin zu KI-gesteuerten Aufgaben – erziele professionelle Ergebnisse, die alle Erwartungen übertreffen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Die oben genannten Speicher- und SSD-Optionen müssen separat erworben werden und die Preise können je nach Land und Modell variieren.
*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).
RTX 5050: Geschwindigkeit im Kern
Der gram Pro mit RTX 5050 wurde für Gamer und Kreatoren von Inhalten entwickelt und bietet atemberaubende Bilder und ein reibungsloses Verhalten zum Bearbeiten, Render und Gaming — ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Stil. Steigere dein Gaming-Erlebnis und deine Kreativität mit einem Laptop, getrimmt auf Leistung.
Starker Akku – Unplug-&-Play
Angetrieben von einem 90 Wh Hochleistungs-Akku, der eine Betriebszeit von bis zu 25 Stunden bietet und mit unserem AI Smart Assistant ausgestattet ist, analysiert gram das Nutzungsverhalten, um die Akkueffizienz zu optimieren. Steigere deine Produktivität und genieße deine Spiele – ganz ohne Unterbrechungen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Modell, Konfiguration, verwendeten Anwendungen, genutzten Funktionen und Energiemanagementeinstellungen von diesen Angaben abweichen.
*Um die Benachrichtigungsfunktion des AI Smart Assistant zur Erkennung des Batterieverbrauchs nutzen zu können, sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.
Bleib cool. Bleib kreativ.
Arbeite und spiele mit Leidenschaft, aber bleib cool. Unser leistungsstarkes Kühlsystem sorgt dafür, dass deine Projekte reibungslos ablaufen, selbst bei ressourcenintensiven, KI-basierten Schwergewichtsaufgaben.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Der AI-Kühlmodus wird nach einem Neustart nach dem BIOS-Update wirksam. Das BIOS-Update wird automatisch beim ersten Start nach dem Kauf durchgeführt und beim Neustart installiert, wenn der Benutzer dem Neustart zustimmt.
gram Link
Sei stets verbunden
LG gram verbindet problemlos bis zu 10 Geräte gleichzeitig, egal ob es sich um ein iOS- oder Android-Gerät handelt. Teile, arbeite zusammen und erschaffe, indem du deinen Arbeitsbereich in ein Orchester der Technologie verwandelst.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Damit die App ordnungsgemäß funktioniert, installiere die LG gram Link-App auf deinen Mobilgeräten. iOS-Version 15.2 oder höher und Android-Version 9 oder höher sind erforderlich.
*Um die LG gram Link-App zu installieren, kannst du das [LG Update-Programm] verwenden, um automatisch die LG Update-App zu finden und zu installieren, die zu deinem System passt. (Gilt für Modelle, die 2024 und später auf den Markt kommen).
*Die oben genannten Tablet- und Mobilgeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).
*Das Bild zeigt das repräsentative LG gram-Produkt zu Illustrationszwecken. Bitte beachte die Galeriebilder, welche mit dem tatsächlichen Produkt aufgenommen wurden.
*gram Link wird in Zukunft aktualisiert und der Zeitplan für die Versionsaktualisierung kann je nach Land variieren.
Ultra-tragbar, ultra-robust
Das LG gram Pro entwickelt sich mit Hybrid-KI weiter, bleibt aber in seiner schlanken, leichten Form treu. Die Langlebigkeit wurde durch Tests nach Militärstandard bestätigt und bietet die Freude an Leichtigkeit und grenzenlosem Wert. Dank der verbesserten Tragbarkeit kannst du deine Welt überall hin mitnehmen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Die oben angegebene Dicke misst den dünnsten Teil des Produkts und das Gewicht bezieht sich nur auf den Laptop. Eine detaillierte Produktbeschreibung findest du in der Spezifikation.
*LG gram: Prüfung und Zertifizierung nach der Norm MIL-STD-810H durch KOLAS Labs. Hat 7 verschiedene MIL-STD 810H-Tests zur Haltbarkeit bestanden, durchgeführt von einem unabhängigen Labor gemäß US-Militärstandards. Entspricht den folgenden Methoden für MIL-STD-810H: Methode 500,6 Niederdruck (Höhe) (Verfahren I – Lagerung und Methode und Verfahren II – Betrieb); Methode 501,7 Hohe Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 502,7 Niedrige Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 509,7 – Salznebeltest; Methode 510,7 – Staub; Methode 514,8 – Vibration; Methode 516,8 – Stoß (Verfahren I – Funktion und Verfahren Ⅳ – Transportfall). Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht unter allen Bedingungen wie im Test. Der Test wurde in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt. Nicht nachahmen.
*Wenn Verbraucher dieses Experiment durchführen und das gram beschädigen, ist dies nicht durch die Garantie abgedeckt.
*Ein Bestehen dieser Prüfung bedeutet nicht, dass der Prüfling für den militärischen Einsatz geeignet ist.
Hochwertiges Display, lebendig und scharf
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
VRR (Variable Bildwiederholfrequenz)
Flüssige und professionelle Darstellung
Erlebe flüssige Grafiken, die auf deine Arbeit und deine Bedürfnisse optimiert sind. Der gram Pro synchronisiert die Bildwiederholrate (Bereich von 31Hz bis 144Hz) intuitiv mit deinen Aktivitäten und liefert lebendige Details, wenn du in Fahrt bist, und spart Leistung, wenn du stillstehst.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).
Mehr Freiraum
Mit dem LG gram Pro mit einem Bildseitenverhältnis von 16:10 kannst du mehr Inhalte sehen, ohne so viel scrollen zu müssen.
Siehe das gesamte Spektrum
Dank des breiten Farbraums von DCI-P3 99% (Typ.) kannst du lebendige Details und satte Farben genießen, während eine Helligkeit von 400 Nits (Typ.) feine Texturdetails hervorhebt.
Ungetrübte Klarheit
Mit dem Anti-Glare-Panel und dem 178-Grad-Betrachtungswinkel des LG gram Pro kannst du überall bequem arbeiten und aus verschiedenen Perspektiven klare und lebendige Bilder genießen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*DCI-P3 Typisch 99 %, Minimum 95 %. (DCI-P3: Der von der Digital Cinema Initiatives (DCI) definierte Farbstandard).
*Die Helligkeit beträgt 400 Nits (typ.).
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Handelsmarken von der Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Einfacher Anschluss
Einfache, sofortige Konnektivität
Verbinde dich mit gram +view, Hochgeschwindigkeitsspeicher, größeren Monitoren oder hochmodernen Geräten. Die vielen Anschlüsse bieten ein Paradies für Plug-and-Play-Geräte, das für mehr Produktivität und endlose Unterhaltung sorgt.
Eine Seitenansicht eines Laptops mit seinen Anschlüssen, einschließlich USB 3.2, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (HP/MIC), HDMI und USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4). Das klare Layout hebt die vielseitigen Optionen für die Konnektivität hervor.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*USB Type-C™ (USB 4 Gen 3x2, Thunderbolt™), USB Type A (USB 3.2 Gen 1x1).
*USB Type-C™ und USB-C™ sind Handelsmarken des USB Implementers Forum.
Alle Spezifikationen
INFO
Produktkategorie
gram Pro
Jahr
2025
SYSTEM
Betriebssystem
Windows 11 Home
Grafik
NVIDIA GeForce RTX™ 5050
Arbeitsspeicher
32 GB LPDDR5x (64 Gbit, 8.400 Mbps)
Prozessor
Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24 MB Cache, bis zu 5,1 GHz)
DISPLAY
Helligkeit
400 cd/m2
Panel-Typ
IPS LCD (Anti-Glare)
Ratio
16:10
Auflösung
2.560 x 1.600
Größe (Zoll)
16 Zoll
Größe (cm)
40,6 cm
SPEICHER
SSD
2 TB Dual SSD (M.2) NVMe PCIe Gen 4
KONNEKTIVITÄT
BT
BT 5.4
Webcam
Full HD Webcam mit Dual Mic
Wireless
Intel WiFi-7
LAN
Kein LAN-Anschluss
SOUND
Audio
HD Audio mit Dolby Atmos
Lautsprecher
4 x 3 Watt, Smart Amp (max. 5 Watt)
AKKU
Akku
90 Wh Li-Ion
ABMESSUNGEN/GEWICHT
Abmessungen (mm)
357,7 x 251,6 x 14,4 ~ 15,8
Maße mit Verpackung (mm)
475 x 290 x 60
Gewicht mit Verpackung (kg)
2,41
Gewicht (kg)
1,359
DESIGN
Farbe
Schwarz
VORINSTALLIERTE SOFTWARE
Dolby Atmos
Ja
Intel® Connectivity Performance Suite
Ja
LG Display Extension
Ja
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
Ja
LG Glance by Mirametrix®
Ja
LG On Screen Display 3
Ja
LG Update & Recovery
Ja
McAfee Live Safe (30 Days Trial)
Ja
Microsoft 365 (30 Days Trial)
Ja
LG Quick Guide
Ja
LG Lively Theme
Ja
EINGABEGERÄT
Tastatur
Tastatur mit Ziffernblock und Hintergrundbeleuchtung
EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLUSS
Kopfhörerausgang
1 x 3,5 mm Klinkenanschluss
USB Type A
2 x USB-A (3.2 Gen2x1)
USB Type C
2 x USB-C (4 Gen3x2, Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)
HDMI
1 x HDMI 2.1
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
