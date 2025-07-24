*Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken, die Sequenzen sind gekürzt und können von der tatsächlichen Benutzererfahrung abweichen.

*Die Funktion „gram chat On-Device“ ermöglicht dir, mit Dokumenten zu interagieren, die auf deinem PC gespeichert sind. Diese Funktion ist nicht zum Abhandeln einfacher alltäglicher Informationen oder Fragen vorgesehen, die eine Internetsuche erfordern. „„Suchen nach Konversation“ befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird später als Aktualisierung bereitgestellt.

*Einige Eigenschaften funktionieren bei der ersten Verwendung möglicherweise nicht richtig, da On-Device AI eine Vorlaufzeit benötigt, um sich an den Benutzer anzupassen. ① gram chat On-Device erfordert eine Indexierung, um Wörter mit Daten aus deinen PC-Inhalten zu kombinieren. Es kann einige Zeit dauern, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. ② Für die Verwendung der Benachrichtigung zur Erkennung des Akkustands sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.

*Diese Eigenschaft unterstützt nur die englische und die koreanische Sprache.

*Die AI-Suchergebnisse können je nach Daten zum Zeitpunkt der Suche variieren und die Richtigkeit des Inhalts wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.

*Diese Eigenschaft unterstützt nur die englische und die koreanische Sprache.

**Der PC-Bildschirm wird etwa alle 2 Sekunden aufgenommen, wobei die Speichergrenze bei etwa 13 GB liegt. Die aufgenommenen Bilder werden nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht. Nutzer können Einstellungen wie die Verwendung der Eigenschaft, die Speicherdauer der Bildschirmbilder und die Kapazität über das Zahnradsymbol oben im gram-Chat anpassen.

**In der Voreinstellung ist diese Eigenschaft deaktiviert. Wenn du diese Eigenschaft verwenden möchtest, muss du sie erst aktivieren.

**Für diese Eigenschaft gilt Folgendes: ① Bei der Suche in handgeschriebenem Text, unscharfen Bildern oder dekorativen Schriftarten können Schwierigkeiten auftreten. ② Die Suche erfolgt nach exakten Textübereinstimmungen, einschließlich Leerzeichen. ③ Die Verwendung von Audio-Aufnahme kann das Leistungsverhalten des Computers beeinträchtigen.

**Diese Funktion stellt keine verlorenen Dateien wieder her, sondern hilft Benutzern, durch die Suche nach Schlüsselwörtern zum vorherigen Bildschirm zu navigieren. Benutzer können Dateien anhand von Kopieren und Einfügen zurückholen.

***Unterstützte Systemeinstellungen: • Dunkelmodus / • Fn-Sperre / • Verlängerung der Akkulaufzeit / • Erkennung des Akkuverbrauchs durch AI / • Lese-Modus / • Touchpad / • Energiesparmodus / • Offline-Aufladen über USB-C / • Helligkeitsregelung / • Soundsteuerung