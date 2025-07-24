We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG gram Pro 17 Zoll | Leichtes 32 GB RAM Intel® Core™ Ultra Prozessor Laptop | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, NVIDIA GeForce RTX 5050, Copilot, LG gram Link, IPS-LCD-Display 16:10
Hauptmerkmale
- 17 Zoll 16:10 IPS-LCD-Display mit WQXGA (2.560 x 1.600)
- AI-Assistent Copilot in Windows 11
- AI optimierter Intel® Core™ Ultra-Prozessor | LPDDR5x-RAM / SSD NVMe Gen4
- NVIDIA GeForce RTX 5050
- gram Hybrid AI / LG gram Link
- 1.479 g leicht / intelligenter Akku mit 77 / Wh 31–144 Hz Variable Bildwiederholrate (VRR)
Die Stärke von Hybrid AI
Erlebe gram Pro mit Hybrid AI, bei der dir Cloud AI und On-Device AI jederzeit und überall professionelle Ergebnisse ermöglichen.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Führende Größe, preisgekrönte Exzellenz
*Eine Marke von Ziff Davis, LLC. Verwendung unter Lizenz.
*Genehmigter Nachdruck. © 2025 Ziff Davis, LLC. Alle Rechte vorbehalten.
*Der LG gram wurde im Rahmen der Verleihung des PCMag Readers' Choice Awards als „Best Laptop Brand of 2025“ gekrönt.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Die Abbildung zeigt zur Veranschaulichung einen LG gram als Beispiel. Schaue dir auch die Galeriebilder mit dem tatsächlichen Produkt an.
*Das oben genannte Mobilgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).
Hybrid AI
Hybrid AI: Synergie von On-Device und Cloud
Hybrid AI, realisiert sowohl durch On-Device AI als auch durch Cloud AI zeichnet sich durch allgegenwärtige Performance aus und vermittelt dir personalisierte Einblicke, wo immer du bist. Erledige deine Aufgaben auf intelligente Weise, bleibe sicher und erreiche mehr – egal, ob du online oder offline bist.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Bitte beachte, dass gram chat On-Device für spezifische Anfragen konzipiert ist und keine fortlaufenden Konversationen unterstützt. Die besten Ergebnisse erzielst du, indem du diese Funktion für direkte und einmalige Anfragen nutzt.
Immer aktiv, auch offline mit On-Device AI
*Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken, die Sequenzen sind gekürzt und können von der tatsächlichen Benutzererfahrung abweichen.
*Die Funktion „gram chat On-Device“ ermöglicht dir, mit Dokumenten zu interagieren, die auf deinem PC gespeichert sind. Diese Funktion ist nicht zum Abhandeln einfacher alltäglicher Informationen oder Fragen vorgesehen, die eine Internetsuche erfordern. „„Suchen nach Konversation“ befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird später als Aktualisierung bereitgestellt.
*Einige Eigenschaften funktionieren bei der ersten Verwendung möglicherweise nicht richtig, da On-Device AI eine Vorlaufzeit benötigt, um sich an den Benutzer anzupassen. ① gram chat On-Device erfordert eine Indexierung, um Wörter mit Daten aus deinen PC-Inhalten zu kombinieren. Es kann einige Zeit dauern, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. ② Für die Verwendung der Benachrichtigung zur Erkennung des Akkustands sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.
*Diese Eigenschaft unterstützt nur die englische und die koreanische Sprache.
*Die AI-Suchergebnisse können je nach Daten zum Zeitpunkt der Suche variieren und die Richtigkeit des Inhalts wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.
*Diese Eigenschaft unterstützt nur die englische und die koreanische Sprache.
**Der PC-Bildschirm wird etwa alle 2 Sekunden aufgenommen, wobei die Speichergrenze bei etwa 13 GB liegt. Die aufgenommenen Bilder werden nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht. Nutzer können Einstellungen wie die Verwendung der Eigenschaft, die Speicherdauer der Bildschirmbilder und die Kapazität über das Zahnradsymbol oben im gram-Chat anpassen.
**In der Voreinstellung ist diese Eigenschaft deaktiviert. Wenn du diese Eigenschaft verwenden möchtest, muss du sie erst aktivieren.
**Für diese Eigenschaft gilt Folgendes: ① Bei der Suche in handgeschriebenem Text, unscharfen Bildern oder dekorativen Schriftarten können Schwierigkeiten auftreten. ② Die Suche erfolgt nach exakten Textübereinstimmungen, einschließlich Leerzeichen. ③ Die Verwendung von Audio-Aufnahme kann das Leistungsverhalten des Computers beeinträchtigen.
**Diese Funktion stellt keine verlorenen Dateien wieder her, sondern hilft Benutzern, durch die Suche nach Schlüsselwörtern zum vorherigen Bildschirm zu navigieren. Benutzer können Dateien anhand von Kopieren und Einfügen zurückholen.
***Unterstützte Systemeinstellungen: • Dunkelmodus / • Fn-Sperre / • Verlängerung der Akkulaufzeit / • Erkennung des Akkuverbrauchs durch AI / • Lese-Modus / • Touchpad / • Energiesparmodus / • Offline-Aufladen über USB-C / • Helligkeitsregelung / • Soundsteuerung
Intelligenter AI-Assistent mit Cloud AI
*Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken, die Sequenzen sind gekürzt und können von der tatsächlichen Benutzererfahrung abweichen.
*Dieser Service bietet kostenpflichtige Funktionen von GPT4o, unterstützt jedoch nicht die Integration der Suche oder die Funktionalität des Code-Editors. gram chat Cloud ist im ersten Jahr nach der Benutzerregistrierung kostenlos, danach wird es zu einem kostenpflichtigen Service. Benutzer werden während dieses Zeitraums separat benachrichtigt und können sich auf Wunsch abmelden.
*gram chat Cloud muss vor Nutzung installiert werden und es muss ein gesondertes Konto angelegt werden.
*Für gram chat Cloud gelten Nutzungsobergrenzen. Die maximale monatliche Token-Nutzung beträgt 200.000, mit einem monatlichen Nutzungslimit von 450 Anfragen und einem täglichen Nutzungslimit von 30 Anfragen.
*Bei Überschreitung dieser Grenzwerte erfolgt eine Herabstufung auf das Mini-Modell GPT-4o und Funktionsaufrufe werden deaktiviert.
*gram chat Cloud erfasst zwar keine persönlichen Eingabeaufforderungen, kann jedoch den Zugriff auf dein Google- oder Microsoft-Konto anfordern, um Funktionen zu integrieren.
**Verknüpfter Google Workspace, Microsoft 365.
*Bildschirme simuliert. Die Verfügbarkeit von Eigenschaften und Apps ist möglicherweise von der Region abhängig. Um wie vorgesehen zu funktionieren, sind ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung erforderlich.
*Copilot in Windows 11 wird schrittweise in ausgewählten globalen Märkten im Vorschaubereich im Rahmen des neuesten Updates zu Windows 11 eingeführt. Nicht alle Benutzer erhalten zur gleichen Zeit Zugriff auf Copilot. Der Zeitpunkt der Bereitstellung ist von Geräten und Märkten abhängig.
*Das Verhalten der AI-Funktionen von Copilot in Windows 11 ist möglicherweise von Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen abhängig und die AI-Funktionen bieten möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen die gleiche Leistung.
Aktiviere Copilot sofort
Du kannst die Copilot-Integration über die Taskleiste oder durch gleichzeitiges Drücken der Windows- und C-Taste starten. Du kannst aber auch über eine Kurztaste der Tastatur schnell auf intelligente Tools auf deinem gram zugreifen.
Mit Bing Chat einsatzbereit
Mit dem Bing-Chat kannst du einfach mehrere Anfragen an Copilot senden, von Songempfehlungen für deine Stimmung bis hin zur Organisation komplexer Seiten und der Festlegung von Einstellungen.
Komplexe Inhalte mit einem Klick vereinfachen
Copilot kann lange E-Mails und komplizierte Inhalte zusammenfassen. Dadurch kannst du Informationen effizienter verarbeiten und wertvolle Zeit sparen.
Bearbeitet Bilder und mehr
Von einfachen Aufgaben wie der Anpassung von Bildgröße und -helligkeit bis hin zu komplexeren Aufgaben wie dem Entfernen des Hintergrunds und dem Hochskalieren – alles kann über Copilot angefordert werden.
*Bildschirme simuliert. Die Verfügbarkeit von Eigenschaften und Apps ist möglicherweise von der Region abhängig. Um wie vorgesehen zu funktionieren, sind ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung erforderlich.
*Copilot in Windows 11 wird schrittweise in ausgewählten globalen Märkten im Vorschaubereich im Rahmen des neuesten Updates zu Windows 11 eingeführt. Nicht alle Benutzer erhalten zur gleichen Zeit Zugriff auf Copilot. Der Zeitpunkt der Bereitstellung ist von Geräten und Märkten abhängig.
*Das Verhalten der AI-Funktionen von Copilot in Windows 11 ist möglicherweise von Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen abhängig und die AI-Funktionen bieten möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen die gleiche Leistung.
Professionelle Leistung trifft auf AI-Brillanz
Der neueste Intel® Core™ Ultra-Prozessor: bis zu 18 % Boost für eine noch höhere Produktivität
Erlebe die starke Performance des Intel® Core™ Ultra-Prozessors. Dieser für den Bedarf von morgen gebaute Prozessor erbringt blitzschnelle Geschwindigkeiten, damit du selbst die intensivsten Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigen kannst. Ganz gleich, ob du Inhalte erstellst, komplexe Arbeitsabläufe abwickelst oder ein Game genießt, dieser Prozessor hilft dir, jedes Mal maximale Effizienz zu erzielen.
Nahaufnahme eines Intel Core Ultra-Prozessors, eingebettet in eine Hightech-Platine. Der Chip ist von einer komplexen Schaltung mit leuchtenden orangen und blauen Lichtern umgeben, was eine futuristische und leistungsstarke Ästhetik erzeugt. Der 25 Jahre alte Intel Core Ultra-Prozessor bietet eine um bis zu 18 Prozent höhere Performance als der 24 Jahre alte Intel Core-Prozessor.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Intel®, das Intel-Logo und Intel Core sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.
*Die Performance von NPU und GPU sind vom konkreten Prozessor abhängig und der oben angegebene TOPS-Wert ist als „bis zu“ zu verstehen.
*Die Intel® Core™ UltraCore-CPU erreicht voraussichtlich eine bis zu 18 % höhere Performance als ihr Vorgängermodell, ermittelt anhand der Intel IA(Intelligent Automation)-Performance-Messungen.
Steigere deine Leistung
Intels leistungsstarker Prozessor mit Speicheroptionen von bis zu 2 TB NVMe SSD und erweiterbarem Speicher über einen zusätzlichen NVMe-Steckplatz, konfigurierbar bis zu 32 GB LPDDR5x RAM, bietet eine außergewöhnliche Rechenleistung. Von der Videobearbeitung über 3D-Arbeiten bis hin zu AI-gesteuerten Aufgaben – erziele professionelle Ergebnisse, die alle Erwartungen übertreffen.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Die oben genannten Speicher- und SSD-Optionen müssen separat erworben werden und die Preise können je nach Land und Modell variieren.
*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).
RTX 5050: Geschwindigkeit im Kern
"Der gram Pro mit RTX 5050 wurde für Gamer und Content Creator entwickelt und bietet atemberaubende Bilder sowie ein reibungsloses Arbeiten beim Bearbeiten, Rendern und Spielen – ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Stil. Steigere dein Gaming-Erlebnis und deine Kreativität mit einem Laptop, der ganz auf Leistung ausgelegt ist.
Starker Akku – Ausstecken und Loslegen
Dank eines starken Akkus von 77 Wh erreicht dein gram eine Betriebszeit von bis zu 27 Stunden. Der AI Smart Assistant des gram analysiert das Nutzungsverhalten und optimiert die Akkueffizienz. Steigere deine Produktivität und genieße deine Spiele – ganz ohne Unterbrechungen.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Modell, Konfiguration, verwendeten Anwendungen, genutzten Funktionen und Energiemanagementeinstellungen von diesen Angaben abweichen.
*Um die Benachrichtigungsfunktion des AI Smart Assistant zur Erkennung des Batterieverbrauchs nutzen zu können, sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.
Bleib cool. Bleib kreativ.
Arbeite und spiele mit Leidenschaft, aber bleib cool. Das leistungsstarke Kühlsystem sorgt dafür, dass deine Projekte reibungslos ablaufen, selbst bei ressourcenintensiven, AI-basierten Schwergewichtsaufgaben.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Der AI-Kühlmodus wird nach einem Neustart nach dem BIOS-Update wirksam. Das BIOS-Update wird automatisch beim ersten Start nach dem Kauf durchgeführt und beim Neustart installiert, wenn der Benutzer dem Neustart zustimmt.
Sei stets verbunden
LG gram verbindet problemlos bis zu 10 Geräte gleichzeitig, egal ob es sich um ein iOS- oder Android-Gerät handelt. Teile, arbeite zusammen und erschaffe, indem du deinen Arbeitsbereich in ein Konzert der Technologie verwandelst.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Damit die App ordnungsgemäß funktioniert, installiere die LG gram Link-App auf deinen Mobilgeräten. iOS-Version 15.2 oder höher und Android-Version 9 oder höher sind erforderlich.
*Zum Installieren der LG gram Link-App kannst du das [LG Update-Programm] verwenden. Dieses Programm findet und installiert automatisch die zu deinem System passende LG Update-App (gilt für Modelle, die in 2024 und später auf den Markt kamen).
*Die oben genannten Tablets und Mobilgeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).
*Die Abbildung zeigt zur Veranschaulichung einen LG gram als Beispiel. Schaue dir auch die Galeriebilder mit dem tatsächlichen Produkt an.
*Für gram Link sind zukünftige Aktualisierungen geplant. Der Zeitplan für die Versionsaktualisierung ist möglicherweise vom Land abhängig.
Ultra-tragbar, ultra-robust
Der LG gram Pro entwickelt sich mit Hybrid AI weiter, bleibt aber seiner schlanken, leichten Form treu. Die Langlebigkeit wurde durch Tests nach Militärstandard bestätigt und bietet die Freude an Leichtigkeit und grenzenlosem Wert. Dank der verbesserten Tragbarkeit kannst du deine Welt überall hin mitnehmen.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Die oben angegebene Dicke gilt für den dünnsten Teil des Produkts und das Gewicht bezieht sich nur auf den Laptop. Eine detaillierte Produktbeschreibung findest du in der Spezifikation.
*LG gram: Prüfung und Zertifizierung auf Standard MIL-STD-810H durch KOLAS Labs. Es wurden 7 verschiedene Tests nach MIL-STD-810H auf Haltbarkeit bestanden, durchgeführt von einem unabhängigen Labor in den USA, das zu Prüfungen nach US-Militärstandards zugelassen ist. Konform mit den folgenden Methoden nach MIL-STD-810H: Methode 500.6 Niederdruck (Höhe) (Verfahren I – Aufbewahrung und Methode und Verfahren II – Betrieb); Methode 501.7 Hohe Temperatur (Verfahren I – Aufbewahrung und Verfahren II – Betrieb); Methode 502.7 Niedrige Temperatur (Verfahren I – Aufbewahrung und Verfahren II – Betrieb); Methode 509.7 – Salznebeltest; Methode 510.7 – Staub; Methode 514.8 – Erschütterung; Methode 516.8 – Aufprall (Verfahren I – Funktion und Verfahren IV – Sturz während des Transports. Das Gerät verhalt sich möglicherweise nicht unter allen Bedingungen wie geprüft. Die Prüfung wurde in einer kontrollierten Umgebung ausgeführt. Nicht nachahmen.
*Wenn Verbraucher dieses Experiment durchführen und das gram beschädigen, ist dies nicht durch die Garantie abgedeckt.
*Ein Bestehen dieser Prüfung bedeutet nicht, dass der Prüfling für den militärischen Einsatz geeignet ist.
Hochwertiges Display, lebendig und scharf
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Flüssige und professionelle Darstellung
Erlebe flüssige Grafiken, die auf deine Arbeit und deine Bedürfnisse optimiert sind. Der gram Pro synchronisiert die Bildwiederholrate (Bereich von 31 Hz bis 144 Hz) intuitiv mit deinen Aktivitäten und liefert lebendige Details, wenn du in Fahrt bist, und spart Leistung, wenn du stillstehst.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).
Mehr Freiraum
Mit dem LG gram Pro mit einem Bildseitenverhältnis von 16:10 kannst du mehr Inhalte sehen, ohne viel scrollen zu müssen.
Siehe das gesamte Spektrum
Dank des breiten Farbraums von DCI-P3 99% (typ.) kannst du lebendige Details und satte Farben genießen, während eine Helligkeit von 400 nit (typ.) feine Texturdetails hervorhebt.
Ungetrübte Klarheit
Mit dem Anti-Glare-Panel und dem Betrachtungswinkel von 178 Grad des LG gram Pro kannst du überall bequem arbeiten und aus verschiedenen Perspektiven klare und lebendige Bilder genießen.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*DCI-P3 bringt typisch 99%, Minimum 95%. (DCI-P3: Der von der Digital Cinema Initiatives (DCI) definierte Farbstandard).
*Die Helligkeit beträgt 400 nit (typ.).
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Handelsmarken von der Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Einfacher Anschluss
Einfache, sofortige Konnektivität
Verbinde dich mit gram +view, Hochgeschwindigkeitsspeicher, größeren Monitoren oder hochmodernen Geräten. Diese vielen Anschlüsse sind ein Plug-and-Play-Paradies und bieten höhere Produktivität und endlose Unterhaltung.
Eine Seitenansicht eines Laptops mit seinen Anschlüssen, einschließlich USB 3.2, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (HP/MIC), HDMI und USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4). Das klare Layout hebt die vielseitigen Optionen für Konnektivität hervor.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*USB Type-C™ (USB 4 Gen 3x2, Thunderbolt™), USB Type A (USB 3.2 Gen 1x1).
*USB Type-C™ und USB-C™ sind Handelsmarken des USB Implementers Forum.
Alle Spezifikationen
INFO
-
Produktkategorie
gram Pro
-
Jahr
2025
DISPLAY
-
Helligkeit
400 cd/m2
-
Panel-Typ
IPS LCD (Anti-Glare)
-
Ratio
16:10
-
Auflösung
2.560 x 1.600
-
Größe (Zoll)
17 Zoll
-
Größe (cm)
43,18 cm
SYSTEM
-
Grafik
NVIDIA GeForce RTX™ 5050
-
Arbeitsspeicher
32 GB LPDDR5x (64 Gbit, 8.400 Mbps)
-
Betriebssystem
Windows 11 Home
-
Prozessor
Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 255H (24 MB Cache, bis zu 5,1 GHz)
SPEICHER
-
SSD
2 TB Dual SSD (M.2) NVMe PCIe Gen 4
KONNEKTIVITÄT
-
BT
BT 5.4
-
Webcam
Full HD Webcam mit Dual Mic
-
Wireless
Intel WiFi-7
-
LAN
Kein LAN-Anschluss
SOUND
-
Audio
HD Audio mit Dolby Atmos
-
Lautsprecher
4 x 3 Watt, Smart Amp (max. 5 Watt)
AKKU
-
Akku
90 Wh Li-Ion
ABMESSUNGEN/GEWICHT
-
Abmessungen (mm)
379,4 x 265,4 x 14,5 ~ 15,9
-
Maße mit Verpackung (mm)
499 x 307 x 60
-
Gewicht mit Verpackung (kg)
2,5
-
Gewicht (kg)
1,479
DESIGN
-
Farbe
Schwarz
VORINSTALLIERTE SOFTWARE
-
Dolby Atmos
Ja
-
Intel® Connectivity Performance Suite
Ja
-
LG Display Extension
Ja
-
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
Ja
-
LG Glance by Mirametrix®
Ja
-
LG On Screen Display 3
Ja
-
LG Update & Recovery
Ja
-
McAfee Live Safe (30 Days Trial)
Ja
-
Microsoft 365 (30 Days Trial)
Ja
-
LG Lively Theme
Ja
EINGABEGERÄT
-
Tastatur
Tastatur mit Ziffernblock und Hintergrundbeleuchtung
EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLUSS
-
Kopfhörerausgang
Ja
-
USB Type A
2 x USB-A (3.2 Gen2x1)
-
USB Type C
2 x USB-C (4 Gen3x2, Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)
-
HDMI
1 x HDMI
-
RJ45
Nein
Compliance-Informationen
-
Erweiterung
-
Erweiterung
