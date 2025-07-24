Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG gram Pro 17 Zoll | Leichtes 32 GB RAM Intel® Core™ Ultra Prozessor Laptop | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, NVIDIA GeForce RTX 5050, Copilot, LG gram Link, IPS-LCD-Display 16:10

Überblick

Galerie

Spezifikationen

Bewertungen

Händler

Support

LG gram Pro 17 Zoll | Leichtes 32 GB RAM Intel® Core™ Ultra Prozessor Laptop | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, NVIDIA GeForce RTX 5050, Copilot, LG gram Link, IPS-LCD-Display 16:10

LG gram Pro 17 Zoll | Leichtes 32 GB RAM Intel® Core™ Ultra Prozessor Laptop | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, NVIDIA GeForce RTX 5050, Copilot, LG gram Link, IPS-LCD-Display 16:10

17Z90TR-E.AD8BG
  • Vorderansicht
  • Vorderansicht mit Tastatur
  • -30-Grad-Seitenansicht, aufgeklappt
  • -30-Grad-Seitenansicht mit Zoom, aufgeklappt
  • +30-Grad-Seitenansicht mit Zoom, aufgeklappt
  • Draufsicht, zugeklappt
  • Tastaturansicht von oben
  • Vorder-/Seitenansicht, zugeklappt
  • Ansicht rechte Seite, aufgeklappt
  • Ansicht linke Seite, zugeklappt
Vorderansicht
Vorderansicht mit Tastatur
-30-Grad-Seitenansicht, aufgeklappt
-30-Grad-Seitenansicht mit Zoom, aufgeklappt
+30-Grad-Seitenansicht mit Zoom, aufgeklappt
Draufsicht, zugeklappt
Tastaturansicht von oben
Vorder-/Seitenansicht, zugeklappt
Ansicht rechte Seite, aufgeklappt
Ansicht linke Seite, zugeklappt

Hauptmerkmale

  • 17 Zoll 16:10 IPS-LCD-Display mit WQXGA (2.560 x 1.600)
  • AI-Assistent Copilot in Windows 11
  • AI optimierter Intel® Core™ Ultra-Prozessor | LPDDR5x-RAM / SSD NVMe Gen4
  • NVIDIA GeForce RTX 5050
  • gram Hybrid AI / LG gram Link
  • 1.479 g leicht / intelligenter Akku mit 77 / Wh 31–144 Hz Variable Bildwiederholrate (VRR)
Mehr

Logo „LG gram Pro AI“.

Die Stärke von Hybrid AI

Erlebe gram Pro mit Hybrid AI, bei der dir Cloud AI und On-Device AI jederzeit und überall professionelle Ergebnisse ermöglichen.

Das Bild zeigt den Laptop mit geöffnetem und nach links geneigtem Bildschirm und den Laptop mit dem dahinter sichtbaren Logo. Ein lilafarbenes, zylindrisches Bild verläuft über den Bildschirm.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Führende Größe, preisgekrönte Exzellenz

Eine Abbildung des Logos des PCMag Readers' Choice Award 2025

Best laptop brand of 2025*

Führende Laptop-Marke mit unglaublich hohen Bewertungen in fast jeder Kategorie.

*Eine Marke von Ziff Davis, LLC. Verwendung unter Lizenz.

*Genehmigter Nachdruck. © 2025 Ziff Davis, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

*Der LG gram wurde im Rahmen der Verleihung des PCMag Readers' Choice Awards als „Best Laptop Brand of 2025“ gekrönt.

  • Ein Bild mit geteiltem Bildschirm, das „Hybrid AI“ mit zwei verschiedenen Modi zeigt: „On-Device AI“ auf der linken Seite, repräsentiert durch ein rosafarbenes Symbol, und „Cloud AI“ auf der rechten Seite, repräsentiert durch ein blaues Symbol. Der Bildschirm zeigt eine KI-Oberfläche, die die nahtlose KI-Funktionalität in beiden Modi symbolisiert.
    Hybrid AI
  • Logo „NVIDIA GeForce RTX“ in Grün und Schwarz mit Text „Powering Advanced AI“ und „RTX 5050“.
    RTX 5050
  • Ein Laptop, auf dessen Bildschirm eine actionreiche Fußballszene mit dem hervorgehobenen Text „31–144Hz“ zu sehen ist, umgeben von weiteren Bildschirmen mit verschiedenen visuellen Darstellungen. Diese Konfiguration betont die Vielseitigkeit von Gaming und Multimedia mit einer variablen Bildwiederholfrequenz.
    Variable Bildwiederholrate
  • Ein elegantes, teilweise geöffneter Laptop mit minimalistischem Design, präsentiert vor einem weichem Farbverlauf. Das MIL-STD-Zertifikat für Haltbarkeit wird gut sichtbar in der oberen rechten Ecke angezeigt und unterstreicht die schlanke, leichte und dennoch robuste Bauweise.
    Leicht und dennoch langlebig
  • Dieses Bild zeigt einen Laptop und ein Smartphone, die kabellos Dateien teilen. Der Laptop-Bildschirm zeigt ein Fenster mit Fortschritt der Dateiübertragung an, während der Smartphone-Bildschirm eine Übersicht empfangener Dateien anzeigt. Ein unscharfes, buntes Dateisymbol erscheint in der Mitte des Übertragungswegs und veranschaulicht den Prozess des kabellosen Teilens.
    LG gram Link
  • Nahaufnahme eines Intel Core Ultra-Prozessors, eingebettet in eine Hightech-Platine. Der Chip ist von komplizierten Schaltungen mit glühenden orangefarbenen und blauen Lichtern umgeben und erzeugt so eine futuristische High-Performance-Ästhetik.
    Intel AI-Prozessor

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die Abbildung zeigt zur Veranschaulichung einen LG gram als Beispiel. Schaue dir auch die Galeriebilder mit dem tatsächlichen Produkt an.

*Das oben genannte Mobilgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

Hybrid AI

Hybrid AI: Synergie von On-Device und Cloud

Hybrid AI, realisiert sowohl durch On-Device AI als auch durch Cloud AI zeichnet sich durch allgegenwärtige Performance aus und vermittelt dir personalisierte Einblicke, wo immer du bist. Erledige deine Aufgaben auf intelligente Weise, bleibe sicher und erreiche mehr – egal, ob du online oder offline bist.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Bitte beachte, dass gram chat On-Device für spezifische Anfragen konzipiert ist und keine fortlaufenden Konversationen unterstützt. Die besten Ergebnisse erzielst du, indem du diese Funktion für direkte und einmalige Anfragen nutzt.

Immer aktiv, auch offline mit On-Device AI

Dieses Bild zeigt eine Zeitachse für Dokumentrevisionen mit zwei Versionen einer Datei mit dem Titel „Grundlagen der Geologie“. Die linke Version spiegelt Änderungen um 15:56 Uhr wider, während die rechte Version Aktualisierungen vom 10.02.2025 um 16:00 Uhr anzeigt. Ein Uhrsymbol oben zeigt die Möglichkeit zum Rückgängigmachen von Bearbeitungen an, und ein Schieberegler unten zeigt den Zeitabstand zwischen den Revisionen an.

Zeitreise**

Verlorene Dateien wiederherstellen

Suche mit Anhaltspunkten oder vorherigen Bildschirmen, einschließlich Dokumente und Websites.

Dieses Bild zeigt Hände, die auf einem Laptop tippen, mit einer Suchleiste, in der die Frage „Wie hoch war das globale Projektbudget?“ angezeigt wird.

Suchen

Antworten basierend auf deinen Dateien

Liefert personalisierte Antworten auf der Grundlage lokaler Daten aus Dokumenten und Bildern.

Dieses Bild zeigt oben eine Suchleiste mit dem Text „Summarize this document“ (Dieses Dokument zusammenfassen), begleitet von einem roten PDF-Symbol und einem Cursor, der auf das Symbol zeigt. Darunter ist ein Teil einer Vorschau eines PDF-Dokuments sichtbar und in einem Chat-Fenster mit dem Namen „gram chat On-Device“ wird eine Zusammenfassung des Dokumentinhalts angezeigt. Die Benutzeroberfläche empfiehlt eine KI-gesteuerte Eigenschaft zum Zusammenfassen von Dokumenten.

Zusammenfassen

Sofortige Zusammenfassung, auch offline

Fasse Text- oder Dokumentdateien direkt in einer On-Device-Umgebung zusammen.

Dieses Bild zeigt eine Suchleiste mit dem Text „Turn on dark mode“ (Dunkel-Modus einschalten) über zwei Screenshots eines Desktops. Der erste Screenshot zeigt eine Benutzeroberfläche im hellen Modus, während der zweite Screenshot dieselbe Benutzeroberfläche im dunklen Modus zeigt, verbunden durch einen gekrümmten Pfeil, der den Übergang anzeigt.

Einstellung

Ändere Einstellungen per Sprachbefehl

Stelle verschiedene*** Systemoptionen im gram chat On-Device mit einfachen Befehlen ein.

Dieses Bild zeigt eine Suchleiste mit der Anfrage „Wifi isn't working, What should I do?“ (WLAN funktioniert nicht. Was soll ich tun?) über einem Laptop-Bildschirm. Auf dem Bildschirm wird eine Kundensupport-Oberfläche mit Optionen zur Fehlerbehebung und einem Fortschrittsbalken für die Diagnose angezeigt, begleitet von einem Symbol für das Wi-Fi-Signal mit einem Schrägstrich, der auf ein Problem mit der Konnektivität hinweist.

Fehlerbehebung

Rund um die Uhr Support, immer erreichbar

Bietet rund um die Uhr sofortigen Support bei Produktanfragen, auch ohne Wi-Fi.

*Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken, die Sequenzen sind gekürzt und können von der tatsächlichen Benutzererfahrung abweichen.

*Die Funktion „gram chat On-Device“ ermöglicht dir, mit Dokumenten zu interagieren, die auf deinem PC gespeichert sind. Diese Funktion ist nicht zum Abhandeln einfacher alltäglicher Informationen oder Fragen vorgesehen, die eine Internetsuche erfordern. „„Suchen nach Konversation“ befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird später als Aktualisierung bereitgestellt.

*Einige Eigenschaften funktionieren bei der ersten Verwendung möglicherweise nicht richtig, da On-Device AI eine Vorlaufzeit benötigt, um sich an den Benutzer anzupassen. ① gram chat On-Device erfordert eine Indexierung, um Wörter mit Daten aus deinen PC-Inhalten zu kombinieren. Es kann einige Zeit dauern, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. ② Für die Verwendung der Benachrichtigung zur Erkennung des Akkustands sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.

*Diese Eigenschaft unterstützt nur die englische und die koreanische Sprache.

*Die AI-Suchergebnisse können je nach Daten zum Zeitpunkt der Suche variieren und die Richtigkeit des Inhalts wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.

*Diese Eigenschaft unterstützt nur die englische und die koreanische Sprache.

**Der PC-Bildschirm wird etwa alle 2 Sekunden aufgenommen, wobei die Speichergrenze bei etwa 13 GB liegt. Die aufgenommenen Bilder werden nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht. Nutzer können Einstellungen wie die Verwendung der Eigenschaft, die Speicherdauer der Bildschirmbilder und die Kapazität über das Zahnradsymbol oben im gram-Chat anpassen.

**In der Voreinstellung ist diese Eigenschaft deaktiviert. Wenn du diese Eigenschaft verwenden möchtest, muss du sie erst aktivieren.

**Für diese Eigenschaft gilt Folgendes: ① Bei der Suche in handgeschriebenem Text, unscharfen Bildern oder dekorativen Schriftarten können Schwierigkeiten auftreten. ② Die Suche erfolgt nach exakten Textübereinstimmungen, einschließlich Leerzeichen. ③ Die Verwendung von Audio-Aufnahme kann das Leistungsverhalten des Computers beeinträchtigen.

**Diese Funktion stellt keine verlorenen Dateien wieder her, sondern hilft Benutzern, durch die Suche nach Schlüsselwörtern zum vorherigen Bildschirm zu navigieren. Benutzer können Dateien anhand von Kopieren und Einfügen zurückholen.

***Unterstützte Systemeinstellungen: • Dunkelmodus / • Fn-Sperre / • Verlängerung der Akkulaufzeit / • Erkennung des Akkuverbrauchs durch AI / • Lese-Modus / • Touchpad / • Energiesparmodus / • Offline-Aufladen über USB-C / • Helligkeitsregelung / • Soundsteuerung

Intelligenter AI-Assistent mit Cloud AI

Eine Chat-Oberfläche, die einen Benutzer zeigt, der nach Empfehlungen für Aktivitäten am Bleder See fragt, und eine AI-Antwort, die drei Vorschläge auflistet: 1. Insel Bled und die Kirche von Bled besuchen, 2. Burg von Bled erkunden, 3. Spaziergang um den Bleder See.

Erhalte sofort Antworten: von AI Chatbot

Von der Unterstützung bei deinen Hausaufgaben bis hin zur Befriedigung der reinen Neugier, der AI-Assistent gibt dir benötigte Informationen in Sekundenschnelle.

Eine Infografik, die drei AI-gestützte Eigenschaften zeigt: Zusammenfassung, dargestellt durch ein Dokumentensymbol, das sich in eine vereinfachte Datei verwandelt; Textextraktion, symbolisiert durch ein Bild, das sich in ein Dokument verwandelt; und Übersetzung, dargestellt durch ein Dokument, das in ein anderes Sprachformat wechselt.

Einfache Übersetzung und Zusammenfassung

Lass AI wichtige Details aus Dokumenten analysieren und extrahieren, um Zeit und Aufwand zu sparen.

Eine Illustration mit verschiedenen Symbolen zu Produktivitäts-Apps wie Google Drive, Gmail, Google Sheets und Google Calendar, die ein Logo „gram AI Cloud“ in der Mitte umgeben. Das Bild zeigt die nahtlose Integration von gram AI Cloud in beliebte Produktivitätstools.

Unkomplizierte Terminplanung und E-Mails

Sprich mit deinem AI-Assistenten und sieh zu, wie der AI-Assistent deine Aufgaben erledigt. Vom Entwerfen von E-Mails bis hin zur Planung von Meetings – verbinde dich nahtlos mit Produktivitätstools.

Bei Erwerb eines LG gram kannst du ein Jahr lang die auf OpenAI GPT-4o basierende gram chat Cloud kostenlos nutzen.

*Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken, die Sequenzen sind gekürzt und können von der tatsächlichen Benutzererfahrung abweichen.

*Dieser Service bietet kostenpflichtige Funktionen von GPT4o, unterstützt jedoch nicht die Integration der Suche oder die Funktionalität des Code-Editors. gram chat Cloud ist im ersten Jahr nach der Benutzerregistrierung kostenlos, danach wird es zu einem kostenpflichtigen Service. Benutzer werden während dieses Zeitraums separat benachrichtigt und können sich auf Wunsch abmelden.

*gram chat Cloud muss vor Nutzung installiert werden und es muss ein gesondertes Konto angelegt werden.

*Für gram chat Cloud gelten Nutzungsobergrenzen. Die maximale monatliche Token-Nutzung beträgt 200.000, mit einem monatlichen Nutzungslimit von 450 Anfragen und einem täglichen Nutzungslimit von 30 Anfragen.

*Bei Überschreitung dieser Grenzwerte erfolgt eine Herabstufung auf das Mini-Modell GPT-4o und Funktionsaufrufe werden deaktiviert.

*gram chat Cloud erfasst zwar keine persönlichen Eingabeaufforderungen, kann jedoch den Zugriff auf dein Google- oder Microsoft-Konto anfordern, um Funktionen zu integrieren.

**Verknüpfter Google Workspace, Microsoft 365.

Ein Laptop mit dem Windows Copilot-Logo über dem Bildschirm und der Windows Copilot-Benutzeroberfläche auf dem Display, der ein schlankes Design mit einem großen Bildschirm und der Benutzeroberfläche von Windows 11 im Hintergrund aufweist.

Microsoft Copilot

Dein AI-Begleiter im Alltag

Mit Copilot unter Windows kannst du echte Antworten aus dem Internet erhalten und problemlos Bilder generieren. Dieses leistungsstarke AI-Tool versorgt dich anhand von Online-Ressourcen mit genauen, aktuellen Informationen, zugeschnitten auf deine Anfragen. Mit nur wenigen Klicks erhältst du die benötigten Antworten und erstellst personalisierte Bilder zum Ausbau deiner Projekte.

*Bildschirme simuliert. Die Verfügbarkeit von Eigenschaften und Apps ist möglicherweise von der Region abhängig. Um wie vorgesehen zu funktionieren, sind ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung erforderlich.

*Copilot in Windows 11 wird schrittweise in ausgewählten globalen Märkten im Vorschaubereich im Rahmen des neuesten Updates zu Windows 11 eingeführt. Nicht alle Benutzer erhalten zur gleichen Zeit Zugriff auf Copilot. Der Zeitpunkt der Bereitstellung ist von Geräten und Märkten abhängig.

*Das Verhalten der AI-Funktionen von Copilot in Windows 11 ist möglicherweise von Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen abhängig und die AI-Funktionen bieten möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen die gleiche Leistung.

Aktiviere Copilot sofort

Du kannst die Copilot-Integration über die Taskleiste oder durch gleichzeitiges Drücken der Windows- und C-Taste starten. Du kannst aber auch über eine Kurztaste der Tastatur schnell auf intelligente Tools auf deinem gram zugreifen.

Mit Bing Chat einsatzbereit

Mit dem Bing-Chat kannst du einfach mehrere Anfragen an Copilot senden, von Songempfehlungen für deine Stimmung bis hin zur Organisation komplexer Seiten und der Festlegung von Einstellungen.

Komplexe Inhalte mit einem Klick vereinfachen

Copilot kann lange E-Mails und komplizierte Inhalte zusammenfassen. Dadurch kannst du Informationen effizienter verarbeiten und wertvolle Zeit sparen.

Bearbeitet Bilder und mehr

Von einfachen Aufgaben wie der Anpassung von Bildgröße und -helligkeit bis hin zu komplexeren Aufgaben wie dem Entfernen des Hintergrunds und dem Hochskalieren – alles kann über Copilot angefordert werden.

*Bildschirme simuliert. Die Verfügbarkeit von Eigenschaften und Apps ist möglicherweise von der Region abhängig. Um wie vorgesehen zu funktionieren, sind ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung erforderlich.

*Copilot in Windows 11 wird schrittweise in ausgewählten globalen Märkten im Vorschaubereich im Rahmen des neuesten Updates zu Windows 11 eingeführt. Nicht alle Benutzer erhalten zur gleichen Zeit Zugriff auf Copilot. Der Zeitpunkt der Bereitstellung ist von Geräten und Märkten abhängig.

*Das Verhalten der AI-Funktionen von Copilot in Windows 11 ist möglicherweise von Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen abhängig und die AI-Funktionen bieten möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen die gleiche Leistung.

Professionelle Leistung trifft auf AI-Brillanz

Der neueste Intel® Core™ Ultra-Prozessor: bis zu 18 % Boost für eine noch höhere Produktivität

Erlebe die starke Performance des Intel® Core™ Ultra-Prozessors. Dieser für den Bedarf von morgen gebaute Prozessor erbringt blitzschnelle Geschwindigkeiten, damit du selbst die intensivsten Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigen kannst. Ganz gleich, ob du Inhalte erstellst, komplexe Arbeitsabläufe abwickelst oder ein Game genießt, dieser Prozessor hilft dir, jedes Mal maximale Effizienz zu erzielen.

13 TOPS
NPU

74 TOPS
GPU

Nahaufnahme eines Intel Core Ultra-Prozessors, eingebettet in eine Hightech-Platine. Der Chip ist von einer komplexen Schaltung mit leuchtenden orangen und blauen Lichtern umgeben, was eine futuristische und leistungsstarke Ästhetik erzeugt. Der 25 Jahre alte Intel Core Ultra-Prozessor bietet eine um bis zu 18 Prozent höhere Performance als der 24 Jahre alte Intel Core-Prozessor.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Intel®, das Intel-Logo und Intel Core sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

*Die Performance von NPU und GPU sind vom konkreten Prozessor abhängig und der oben angegebene TOPS-Wert ist als „bis zu“ zu verstehen.

*Die Intel® Core™ UltraCore-CPU erreicht voraussichtlich eine bis zu 18 % höhere Performance als ihr Vorgängermodell, ermittelt anhand der Intel IA(Intelligent Automation)-Performance-Messungen.

Steigere deine Leistung

Intels leistungsstarker Prozessor mit Speicheroptionen von bis zu 2 TB NVMe SSD und erweiterbarem Speicher über einen zusätzlichen NVMe-Steckplatz, konfigurierbar bis zu 32 GB LPDDR5x RAM, bietet eine außergewöhnliche Rechenleistung. Von der Videobearbeitung über 3D-Arbeiten bis hin zu AI-gesteuerten Aufgaben – erziele professionelle Ergebnisse, die alle Erwartungen übertreffen.

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

Ein eleganter Laptop wird mit einer lebendigen Videobearbeitungsoberfläche auf dem Bildschirm präsentiert, umgeben von zusätzlichen Bildschirmen, die verschiedene kreative Arbeitsabläufe zeigen.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die oben genannten Speicher- und SSD-Optionen müssen separat erworben werden und die Preise können je nach Land und Modell variieren.

*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

RTX 5050: Geschwindigkeit im Kern

"Der gram Pro mit RTX 5050 wurde für Gamer und Content Creator entwickelt und bietet atemberaubende Bilder sowie ein reibungsloses Arbeiten beim Bearbeiten, Rendern und Spielen – ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Stil. Steigere dein Gaming-Erlebnis und deine Kreativität mit einem Laptop, der ganz auf Leistung ausgelegt ist.

Symbol einer Anzeige mit einem Symbol für neuronalen Netzwerke als Beispiel für KI-gestützte Grafiken.

AI-verstärkte Grafik und Performance

NVIDIA DLSS 4 mit Multi-Frame-Generierung

Symbol einer Stoppuhr mit Bewegungslinien zum Symbolisieren der ultraschnellen Reaktionsfähigkeit und der niedrigen Latenz.

Reaktionsfähigkeit, die Games gewinnt

NVIDIA Reflex 2 mit Frame Warp

Symbol einer Person unter einem Stern oder einer Lichtquelle, das realistische Licht- und Raytracing-Effekte darstellt.

Realitätsnahe Grafik

Vollständiges Raytracing mit neuronalem Rendering

Eine Rennszene von Assetto Corsa Competizione zeigt einen hellgrünen Sportwagen, der eine Schlange von Autos auf einer Strecke anführt. Oben rechts wird das Logo „NVIDIA GeForce RTX“ mit dem Spruch „Powering Advanced AI“ angezeigt.

Starker Akku – Ausstecken und Loslegen

Dank eines starken Akkus von 77 Wh erreicht dein gram eine Betriebszeit von bis zu 27 Stunden. Der AI Smart Assistant des gram analysiert das Nutzungsverhalten und optimiert die Akkueffizienz. Steigere deine Produktivität und genieße deine Spiele – ganz ohne Unterbrechungen.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Modell, Konfiguration, verwendeten Anwendungen, genutzten Funktionen und Energiemanagementeinstellungen von diesen Angaben abweichen.

*Um die Benachrichtigungsfunktion des AI Smart Assistant zur Erkennung des Batterieverbrauchs nutzen zu können, sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.

Bleib cool. Bleib kreativ.

Arbeite und spiele mit Leidenschaft, aber bleib cool. Das leistungsstarke Kühlsystem sorgt dafür, dass deine Projekte reibungslos ablaufen, selbst bei ressourcenintensiven, AI-basierten Schwergewichtsaufgaben.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Der AI-Kühlmodus wird nach einem Neustart nach dem BIOS-Update wirksam. Das BIOS-Update wird automatisch beim ersten Start nach dem Kauf durchgeführt und beim Neustart installiert, wenn der Benutzer dem Neustart zustimmt.

gram Link

Sei stets verbunden

LG gram verbindet problemlos bis zu 10 Geräte gleichzeitig, egal ob es sich um ein iOS- oder Android-Gerät handelt. Teile, arbeite zusammen und erschaffe, indem du deinen Arbeitsbereich in ein Konzert der Technologie verwandelst.

Dieses Bild zeigt einen Laptop und ein Smartphone, die kabellos Dateien teilen. Der Laptop-Bildschirm zeigt ein Fenster mit Fortschritt der Dateiübertragung an, während der Smartphone-Bildschirm eine Übersicht empfangener Dateien anzeigt. Ein unscharfes, buntes Dateisymbol erscheint in der Mitte des Übertragungswegs und veranschaulicht den Prozess des kabellosen Teilens.

Datenübertragung

Einfache Datenübertragung zwischen gram und Mobilgerät (Android & iOS).

Dieses Bild zeigt einen Laptop und ein Tablet nebeneinander, auf denen beide dieselbe Portfolio-Website angezeigt wird. Die Bildschirme zeigen ein Raster aus Bildern, darunter Natur- und Architekturfotos, um die nahtlose Synchronisierung zwischen den Geräten hervorzuheben.

Anzeigeerweiterung und Duplizierung

Verwende dein Tablet oder Smartphone als zweiten Bildschirm.

Dieses Bild zeigt einen Laptop mit einer Suchoberfläche für Fotos mit dem Suchwort „Geburtstag“. Auf dem Bildschirm wird ein Raster aus bunten Vorschaubildern angezeigt, die jeweils mit Symbolen versehen sind, die kategorisierte oder gefilterte Suchergebnisse anzeigen.

AI-Bildklassifizierung

AI übernimmt automatisch die Bildklassifizierung und -kennzeichnung.

Ein Laptop, auf dessen Bildschirm eine Videokonferenz mit mehreren Teilnehmern zu sehen ist, und daneben ein Smartphone, auf dem ein einzelner Teilnehmer derselben Konferenz zu sehen ist. Diese Konfiguration legt den Schwerpunkt auf nahtlose Konnektivität und Multitasking für virtuelle Meetings.

Telefon als Webcam

Verwende die Hochleistungskamera deines Smartphones für Videoanrufe.

Ein Laptop und ein Smartphone werden auf einen Schreibtisch gestellt, auf beiden wird dieselbe Musikwiedergabeschnittstelle angezeigt, was auf eine synchronisierte Funktionalität hinweist. Die Einrichtung unterstreicht die nahtlose Integration zwischen Geräten für Multimedia-Aktivitäten.

Audiofreigabe auf Telefon

Gib die Audioausgabe deines Smartphones direkt über die Lautsprecher des LG gram wieder.

Dieses Bild zeigt einen Laptop und ein Smartphone, die drahtlos miteinander verbunden sind und beide denselben Musiktitel mit dem Titel „Bubble Gum“ abspielen. Auf dem Laptop-Bildschirm wird eine Musikplayer-Oberfläche angezeigt und das Smartphone spiegelt die Wiedergabe. Die umgebenden Wellen veranschaulichen die nahtlose Synchronisation von Audio.

Anrufe tätigen und entgegennehmen

Tätige und empfange Anrufe direkt von deinem LG gram.

Das Bild zeigt eine Person, die ein Smartphone vor einen grauen Laptop hält, auf denen beide dasselbe Video einer Frau zu sehen ist, die eine Yoga-Pose ausführt. Die Szene zeigt die nahtlose Bildschirmspiegelung oder die Inhaltsfreigabe zwischen Geräten.

Bildschirmspiegelung

Projiziere den Bildschirm deines Tablets oder Smartphones auf den gram.

Dieses Bild zeigt einen Laptop-Bildschirm mit einer Anrufschnittstelle. Die Benutzeroberfläche enthält links eine Kontaktliste und rechts ein laufendes Gespräch mit „Dan“, das ein Profilbild und Steuerelemente für Audio enthält. Das Design hebt die Fähigkeit des Laptops hervor, Sprachanrufe zu verwalten.

Freigabe von Tastatur und Maus

Steuere dein Tablet oder Smartphone mit der Tastatur und Maus deines gram.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Damit die App ordnungsgemäß funktioniert, installiere die LG gram Link-App auf deinen Mobilgeräten. iOS-Version 15.2 oder höher und Android-Version 9 oder höher sind erforderlich.

*Zum Installieren der LG gram Link-App kannst du das [LG Update-Programm] verwenden. Dieses Programm findet und installiert automatisch die zu deinem System passende LG Update-App (gilt für Modelle, die in 2024 und später auf den Markt kamen).

*Die oben genannten Tablets und Mobilgeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

*Die Abbildung zeigt zur Veranschaulichung einen LG gram als Beispiel. Schaue dir auch die Galeriebilder mit dem tatsächlichen Produkt an.

*Für gram Link sind zukünftige Aktualisierungen geplant. Der Zeitplan für die Versionsaktualisierung ist möglicherweise vom Land abhängig.

Ultra-tragbar, ultra-robust

Der LG gram Pro entwickelt sich mit Hybrid AI weiter, bleibt aber seiner schlanken, leichten Form treu. Die Langlebigkeit wurde durch Tests nach Militärstandard bestätigt und bietet die Freude an Leichtigkeit und grenzenlosem Wert. Dank der verbesserten Tragbarkeit kannst du deine Welt überall hin mitnehmen.

14,5 mm

Leichtgewicht

14.5mm

Superschlank

strong body-durability-military-grade-test.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die oben angegebene Dicke gilt für den dünnsten Teil des Produkts und das Gewicht bezieht sich nur auf den Laptop. Eine detaillierte Produktbeschreibung findest du in der Spezifikation.

*LG gram: Prüfung und Zertifizierung auf Standard MIL-STD-810H durch KOLAS Labs. Es wurden 7 verschiedene Tests nach MIL-STD-810H auf Haltbarkeit bestanden, durchgeführt von einem unabhängigen Labor in den USA, das zu Prüfungen nach US-Militärstandards zugelassen ist. Konform mit den folgenden Methoden nach MIL-STD-810H: Methode 500.6 Niederdruck (Höhe) (Verfahren I – Aufbewahrung und Methode und Verfahren II – Betrieb); Methode 501.7 Hohe Temperatur (Verfahren I – Aufbewahrung und Verfahren II – Betrieb); Methode 502.7 Niedrige Temperatur (Verfahren I – Aufbewahrung und Verfahren II – Betrieb); Methode 509.7 – Salznebeltest; Methode 510.7 – Staub; Methode 514.8 – Erschütterung; Methode 516.8 – Aufprall (Verfahren I – Funktion und Verfahren IV – Sturz während des Transports. Das Gerät verhalt sich möglicherweise nicht unter allen Bedingungen wie geprüft. Die Prüfung wurde in einer kontrollierten Umgebung ausgeführt. Nicht nachahmen.

*Wenn Verbraucher dieses Experiment durchführen und das gram beschädigen, ist dies nicht durch die Garantie abgedeckt.

*Ein Bestehen dieser Prüfung bedeutet nicht, dass der Prüfling für den militärischen Einsatz geeignet ist.

Hochwertiges Display, lebendig und scharf

17" 16:10
WQXGA

Klare und deutliche Bilder

IPS
Panel

Große Betrachtungswinkel

DCI-P3
99% (Typ.)

Breiter Farbraum

Bis zu
144Hz

Gleichmäßige Bildwiederholrate

Ein Laptop, der auf seinem Bildschirm eine lebendige und farbenfrohe Landschaft mit leuchtenden Bergen zeigt, wobei die hohe Auflösung und die satte Farbwiedergabe besonders hervorstechen. Im Hintergrund ist eine unscharfe Version derselben Landschaft zu sehen, um die Aufmerksamkeit auf die Bildschirmqualität zu lenken.

WQXGA-Display

Scharfe Sicht, lebendige Realität

Entfessle das Potenzial deiner Kreativität und bereichere deine Alltagserfahrungen mit einem Laptop, der deine Ideen in atemberaubender Detailtreue zum Leben erweckt!

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

VRR (Variable Bildwiederholrate)

Flüssige und professionelle Darstellung

Erlebe flüssige Grafiken, die auf deine Arbeit und deine Bedürfnisse optimiert sind. Der gram Pro synchronisiert die Bildwiederholrate (Bereich von 31 Hz bis 144 Hz) intuitiv mit deinen Aktivitäten und liefert lebendige Details, wenn du in Fahrt bist, und spart Leistung, wenn du stillstehst.

An animation shows a laptop displaying an racing game of car scene on its screen with a highlighted text '48Hz - 120Hz,' surrounded by additional screens featuring diverse visuals. This setup emphasizes gaming and multimedia versatility with a variable refresh rate.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

Mehr Freiraum

Mit dem LG gram Pro mit einem Bildseitenverhältnis von 16:10 kannst du mehr Inhalte sehen, ohne viel scrollen zu müssen.

Siehe das gesamte Spektrum

Dank des breiten Farbraums von DCI-P3 99% (typ.) kannst du lebendige Details und satte Farben genießen, während eine Helligkeit von 400 nit (typ.) feine Texturdetails hervorhebt.

Ungetrübte Klarheit

Mit dem Anti-Glare-Panel und dem Betrachtungswinkel von 178 Grad des LG gram Pro kannst du überall bequem arbeiten und aus verschiedenen Perspektiven klare und lebendige Bilder genießen.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*DCI-P3 bringt typisch 99%, Minimum 95%. (DCI-P3: Der von der Digital Cinema Initiatives (DCI) definierte Farbstandard).

*Die Helligkeit beträgt 400 nit (typ.).

Eine Person sitzt auf einer Couch und genießt beeindruckendes Audio, während sie einen LG gram-Laptop benutzt. Der Text hebt die Dolby Atmos-Technologie hervor und betont ein reichhaltiges, umfassendes 360-Grad-Hörerlebnis. Umgebende Klangwellen im Hintergrund stellen die immersive Klanglandschaft visuell dar.

Dolby Atmos

Vertiefe deine Sinne

Klanglandschaften werden lebendig. Die Dolby Atmos-Technologie versetzt dich in ein üppiges, weitläufiges, 360-Grad-Hörabenteuer.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Handelsmarken von der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Einfacher Anschluss

Einfache, sofortige Konnektivität

Verbinde dich mit gram +view, Hochgeschwindigkeitsspeicher, größeren Monitoren oder hochmodernen Geräten. Diese vielen Anschlüsse sind ein Plug-and-Play-Paradies und bieten höhere Produktivität und endlose Unterhaltung.

Eine Seitenansicht eines Laptops mit seinen Anschlüssen, einschließlich USB 3.2, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (HP/MIC), HDMI und USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4). Das klare Layout hebt die vielseitigen Optionen für Konnektivität hervor.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*USB Type-C™ (USB 4 Gen 3x2, Thunderbolt™), USB Type A (USB 3.2 Gen 1x1).

*USB Type-C™ und USB-C™ sind Handelsmarken des USB Implementers Forum.

Drucken

Alle Spezifikationen

INFO

  • Produktkategorie

    gram Pro

  • Jahr

    2025

DISPLAY

  • Helligkeit

    400 cd/m2

  • Panel-Typ

    IPS LCD (Anti-Glare)

  • Ratio

    16:10

  • Auflösung

    2.560 x 1.600

  • Größe (Zoll)

    17 Zoll

  • Größe (cm)

    43,18 cm

SYSTEM

  • Grafik

    NVIDIA GeForce RTX™ 5050

  • Arbeitsspeicher

    32 GB LPDDR5x (64 Gbit, 8.400 Mbps)

  • Betriebssystem

    Windows 11 Home

  • Prozessor

    Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 255H (24 MB Cache, bis zu 5,1 GHz)

SPEICHER

  • SSD

    2 TB Dual SSD (M.2) NVMe PCIe Gen 4

KONNEKTIVITÄT

  • BT

    BT 5.4

  • Webcam

    Full HD Webcam mit Dual Mic

  • Wireless

    Intel WiFi-7

  • LAN

    Kein LAN-Anschluss

SOUND

  • Audio

    HD Audio mit Dolby Atmos

  • Lautsprecher

    4 x 3 Watt, Smart Amp (max. 5 Watt)

AKKU

  • Akku

    90 Wh Li-Ion

ABMESSUNGEN/GEWICHT

  • Abmessungen (mm)

    379,4 x 265,4 x 14,5 ~ 15,9

  • Maße mit Verpackung (mm)

    499 x 307 x 60

  • Gewicht mit Verpackung (kg)

    2,5

  • Gewicht (kg)

    1,479

DESIGN

  • Farbe

    Schwarz

VORINSTALLIERTE SOFTWARE

  • Dolby Atmos

    Ja

  • Intel® Connectivity Performance Suite

    Ja

  • LG Display Extension

    Ja

  • LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

    Ja

  • LG Glance by Mirametrix®

    Ja

  • LG On Screen Display 3

    Ja

  • LG Update & Recovery

    Ja

  • McAfee Live Safe (30 Days Trial)

    Ja

  • Microsoft 365 (30 Days Trial)

    Ja

  • LG Lively Theme

    Ja

EINGABEGERÄT

  • Tastatur

    Tastatur mit Ziffernblock und Hintergrundbeleuchtung

EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLUSS

  • Kopfhörerausgang

    Ja

  • USB Type A

    2 x USB-A (3.2 Gen2x1)

  • USB Type C

    2 x USB-C (4 Gen3x2, Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)

  • HDMI

    1 x HDMI

  • RJ45

    Nein

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Bewertungen

Händler finden

Entdecke dieses Produkt bei einem Händler deiner Wahl.

Online oder direkt in deiner Nähe.

Empfehlungen für dich