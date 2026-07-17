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17-Zoll LG gram Pro | Windows 11 Home mit Copilot+ PC | Leichter Dual AI Laptop | Intel® Core™ U7, IPS Display

17-Zoll LG gram Pro | Windows 11 Home mit Copilot+ PC | Leichter Dual AI Laptop | Intel® Core™ U7, IPS Display

17Z90U-G.AU78GN
Vorderseite von 17-Zoll LG gram Pro | Windows 11 Home mit Copilot+ PC | Leichter Dual AI Laptop | Intel® Core™ U7, IPS Display 17Z90U-G.AU78GN
'This image shows two lightweight laptops displayed on a bright background. One laptop is angled to highlight its slim, compact rear design, while the other is open, emphasizing a thin and lightweight build, with key specifications shown below.
'This image shows a lightweight LG gram laptop floating against a dark background, emphasizing its slim and compact design. Text above highlights the weight of only 1,239 g for the 16 inch size, while a MIL-STD durability certification badge appears in the lower left, indicating military-standard durability testing.
'The image shows a laptop screen split into two sections, presenting AI gram chat on-device on one side and AI gram chat cloud on the other, illustrating on-device and cloud-based AI chat interfaces.
'The image features an Intel® Core™ Ultra processor set against a blue-to-purple gradient background, with large semi-transparent “AI” text layered behind the chipset.
'This image shows the front view of the LG gram laptop display with a vivid, colorful liquid splash visual on the screen, set against a gradient background. Above the display, icons highlight key specifications including a 16 inch IPS display with 178° wide viewing angles, DCI-P3 99% (Typ.) color gamut, and 1500:1 (Typ.) contrast ratio. A VESA DisplayHDR True Black 1000 certification badge appears on the right, emphasizing high contrast and rich color performance.
'The image shows an open gram laptop displaying data dashboards on the screen, with “29.5 hrs” and “77Wh” shown beneath the product to highlight long battery life.
'This image shows an LG gram pro laptop displaying video editing content on the screen, with two circular blue visual elements shown beneath the keyboard area.
'This image shows an LG gram laptop connected with a tablet, smartphone, and desktop display, illustrating seamless multi-device syncing and content sharing across iOS, Android, and webOS using LG gram Link.
This image shows an LG Gram AI laptop on a dark background, illustrating remote security protection through ThinQ, with the device displayed as securely managed and protected even when accessed or controlled remotely.
'The image shows a top-down view of a laptop with a vibrant, purple-themed graphic on the screen. Surrounding the laptop are dynamic sound wave visuals, indicating an immersive audio experience. The "Dolby Atmos" logo is displayed in the bottom right corner.
The image highlights the side ports of a laptop, including HDMI, USB 3.2, USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4), and an HP/MIC combo jack, enabling simple plug-and-play connectivity for charging, data transfer, and external displays without a docking station.
Left side view and cover open
Top view and cover closed
LG 17-Zoll LG gram Pro | Windows 11 Home mit Copilot+ PC | Leichter Dual AI Laptop | Intel® Core™ U7, IPS Display, 17Z90U-G.AU78GN
Vorderseite von 17-Zoll LG gram Pro | Windows 11 Home mit Copilot+ PC | Leichter Dual AI Laptop | Intel® Core™ U7, IPS Display 17Z90U-G.AU78GN
'This image shows two lightweight laptops displayed on a bright background. One laptop is angled to highlight its slim, compact rear design, while the other is open, emphasizing a thin and lightweight build, with key specifications shown below.
'This image shows a lightweight LG gram laptop floating against a dark background, emphasizing its slim and compact design. Text above highlights the weight of only 1,239 g for the 16 inch size, while a MIL-STD durability certification badge appears in the lower left, indicating military-standard durability testing.
'The image shows a laptop screen split into two sections, presenting AI gram chat on-device on one side and AI gram chat cloud on the other, illustrating on-device and cloud-based AI chat interfaces.
'The image features an Intel® Core™ Ultra processor set against a blue-to-purple gradient background, with large semi-transparent “AI” text layered behind the chipset.
'This image shows the front view of the LG gram laptop display with a vivid, colorful liquid splash visual on the screen, set against a gradient background. Above the display, icons highlight key specifications including a 16 inch IPS display with 178° wide viewing angles, DCI-P3 99% (Typ.) color gamut, and 1500:1 (Typ.) contrast ratio. A VESA DisplayHDR True Black 1000 certification badge appears on the right, emphasizing high contrast and rich color performance.
'The image shows an open gram laptop displaying data dashboards on the screen, with “29.5 hrs” and “77Wh” shown beneath the product to highlight long battery life.
'This image shows an LG gram pro laptop displaying video editing content on the screen, with two circular blue visual elements shown beneath the keyboard area.
'This image shows an LG gram laptop connected with a tablet, smartphone, and desktop display, illustrating seamless multi-device syncing and content sharing across iOS, Android, and webOS using LG gram Link.
This image shows an LG Gram AI laptop on a dark background, illustrating remote security protection through ThinQ, with the device displayed as securely managed and protected even when accessed or controlled remotely.
'The image shows a top-down view of a laptop with a vibrant, purple-themed graphic on the screen. Surrounding the laptop are dynamic sound wave visuals, indicating an immersive audio experience. The "Dolby Atmos" logo is displayed in the bottom right corner.
The image highlights the side ports of a laptop, including HDMI, USB 3.2, USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4), and an HP/MIC combo jack, enabling simple plug-and-play connectivity for charging, data transfer, and external displays without a docking station.
Left side view and cover open
Top view and cover closed
LG 17-Zoll LG gram Pro | Windows 11 Home mit Copilot+ PC | Leichter Dual AI Laptop | Intel® Core™ U7, IPS Display, 17Z90U-G.AU78GN

Hauptmerkmale

  • 17-Zoll 16:10 2.5K (2560x1600) IPS LCD Display
  • Windows 11 Home mit Copilot+ PC
  • Nur 1.379g für ein 17-Zoll Laptop | 77Wh Akku
  • Intel® Core™ Ultra Prozessor | LPDDR5x RAM / NVMe Gen4 SSD
  • Dual AI (On-Device AI + Cloud AI) | LG gram Link
Mehr
Logo: LG gram Pro AI

Logo: LG gram Pro AI

Ultra-mobiler Laptop mit Dual AI für unübertroffene Produktivität

LG setzt neue Maßstäbe in Sachen Mobilität – das LG gram ist ultra-leicht und ultra-schlank, ohne Abstriche bei der KI-Leistung. Dank der exklusiven Dual-AI-Technologie des LG gram, die On-Device-KI und Cloud-KI kombiniert, ermöglicht es smarte Produktivität an jedem Ort. Mit dem neuen, ultra-portablen Dual-AI-Laptop bist du überall ein Pro.

Der 2026 gram Pro AI Laptop vereint ein ultra-mobiles, schlankes Design mit Dual-AI-Performance für Produktivität an jedem Ort.

Der 2026 gram Pro AI Laptop vereint ein ultra-mobiles, schlankes Design mit Dual-AI-Performance für Produktivität an jedem Ort.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Preisgekrönte Spitzenleistung

Logo des "2026 PCMag Readers' Choice Award"

Beste Laptop-Marke 2026*

Überragende mobile Leistung in seiner Klasse.

*Eine Marke von Ziff Davis, LLC. Verwendung unter Lizenz.

*Nachdruck mit Genehmigung. © 2026 Ziff Davis, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

*LG gram wurde im Rahmen der PCMag Readers' Choice Awards zur besten Laptop-Marke des Jahres 2026 gekürt.

Das 2026er Modell des LG gram Pro AI vereint ein ultraportables, schlankes Design mit Dual-AI-Leistung für Produktivität an jedem Ort.

Das 2026er Modell des LG gram Pro AI vereint ein ultraportables, schlankes Design mit Dual-AI-Leistung für Produktivität an jedem Ort.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

MobilitätPerformanceAnschlüsse & Sicherheit
Preisgekrönte Spitzenleistung

Preisgekrönte Spitzenleistung


Echte Mobilität definiert sich nicht nur über das Gewicht. Ebenso wichtig sind ein schlanker, kompakter Formfaktor sowie ausreichende Akkuleistung für den täglichen Dauereinsatz. Das LG gram vereint all diese Eigenschaften: leichtes Design, lange Akkulaufzeit und ein schlankes Profil, das nur wenig Platz in der Tasche einnimmt. So bleibst du jederzeit und überall produktiv.

Der LG gram Pro AI Laptop (16Z90U) mit schlankem, leichtem Design für Mobilität und Produktivität überall und jederzeit

Der LG gram Pro AI Laptop (16Z90U) mit schlankem, leichtem Design für Mobilität und Produktivität überall und jederzeit

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Einige Bilder auf dieser Seite wurden zur besseren Veranschaulichung mithilfe generativer KI erstellt. Das tatsächliche Aussehen, die technischen Daten und die Funktionen des Produkts können von den gezeigten Abbildungen abweichen.

Ultra-leicht. Ultra-dünn.

Das LG gram Pro kombiniert ein ultra-geringes Gewicht von nur 1.379 Gramm mit einem flachen, ultra-schlanken Profil von 13,3 Millimetern.

*Die Angaben zu Dicke und Gewicht beziehen sich auf die dünnste bzw. leichteste Stelle und können variieren. Die genauen Produktabmessungen sind in den technischen Spezifikationen zu finden.

Ultra-langlebig

Das LG gram hat sieben Tests nach strengen Militärstandards bestanden und sich damit als widerstandsfähiger Laptop bewiesen, der den Anforderungen auf Reisen und im Alltag gewachsen ist. Er kombiniert Robustheit mit einem ultra-leichten Design.

*LG gram: Prüfung und Zertifizierung nach der Norm MIL-STD-810H durch KOLAS Labs. Hat 7 verschiedene MIL-STD 810H-Tests zur Haltbarkeit bestanden, durchgeführt von einem unabhängigen Labor gemäß US-Militärstandards. Entspricht den folgenden Methoden für MIL-STD-810H: Methode 500.6 Niederdruck (Höhe) (Verfahren I – Lagerung und Methode und Verfahren II – Betrieb); Methode 501.7 Hohe Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 502.7 Niedrige Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 509.7 – Salznebeltest; Methode 510.7 – Staub; Methode 514.8 – Vibration; Methode 516.8 – Stoß (Verfahren I – Funktion und Verfahren Ⅳ – Transportfall). Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht unter allen Bedingungen wie im Test. Der Test wurde in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt. Nicht nachahmen.

*Wenn Verbraucher dieses Experiment durchführen und das gram beschädigen, ist dies nicht durch die Garantie abgedeckt.

*Das Bestehen dieses Tests bedeutet nicht, dass es für den militärischen Einsatz geeignet ist.

Ultra-ausdauernd

Durch seinen leistungsstarken Akku bietet das LG gram eine Betriebsdauer von bis zu 27,5 Stunden. Mit ausreichend Akkulaufzeit für einen ganzen Tag und einem KI-basierten Smart Assistant, der die Energieeffizienz entsprechend der Nutzungsgewohnheiten optimiert, wird die Produktivität von morgens bis abends ohne Unterbrechung gesteigert.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Akkulaufzeit wurde bei der Videowiedergabe mit einer Helligkeit von 150 cd/m2, deaktiviertem WLAN und Kopfhörern bei Standardlautstärke gemessen.

*Die in den technischen Daten angegebene Akkulaufzeit entspricht dem maximalen Wert. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann je nach Produktspezifikationen, Nutzungsumgebung, Netzwerkverbindung, Akkustatus und Nutzungsdauer variieren.

*Um die Benachrichtigungsfunktion zur Erkennung der Nutzung im KI-Akkusparmodus nutzen zu können, sind mindestens 80 Stunden zum Erlernen von Nutzungsmustern erforderlich.

KI-Leistung auf professionellem Niveau

KI-Leistung auf professionellem Niveau


Professionelle Leistung trifft auf AI-Brillanz

Mit dem speziell für KI optimierten Prozessor erlebst du leistungsstarke Performance jeden Tag. Dank Intel®-Grafik (Xe) und einer NPU zur Unterstützung von KI-Aufgaben bietet das System schnelle Reaktionszeiten und stabile Leistung selbst in Multitasking-Umgebungen. Die Kombination aus effizientem Energiemanagement, Unterstützung für bis zu 16 GB LPDDR5x-Speicher, bis zu 1 TB NVMe-SSD-Speicher und einem zusätzlichen NVMe-Erweiterungssteckplatz verbessert die Systemgeschwindigkeit und Flexibilität für Videobearbeitung, 3D-Arbeiten und KI-gesteuerte Aufgaben.

50 TOPS

Intel® Core™ Ultra Prozessor

4Xe

Intel® Graphics

Der LG gram Pro 16 Zoll AI Laptop (16Z90U) mit Intel Core-Prozessor

gram Pro 16 吋 AI 筆電 (16Z90U)，搭載 Intel Core 處理器

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung der NPU und der GPU variiert je nach Prozessor, und der oben angegebene TOPS-Wert ist als „bis zu“ angegeben.

*Die oben genannten Speicher- und SSD-Optionen müssen separat erworben werden; die Preise können je nach Land und Modell variieren.

*Intel®, das Intel-Logo und Intel Core sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Einfach mehr AI
mit gram Dual AI und Copilot+ PC

Die Dual-AI-Lösung von LG sorgt für ein nahtloses KI-Erlebnis sowohl online als auch offline. Dein Workflow wird mit KI-Funktionen von Copilot+ PC noch flexibler und durch den verbesserten KI-Assistenten von gram noch intuitiver.

gram Pro AI-Laptop (16Z90U) mit Dual AI – einer Kombination aus geräteinterner und Cloud-basierter KI – für nahtlose Leistung sowohl online als auch offline

Dual AI:
Starke Performance
mit Synergie aus On-Device
und Cloud

Erlebe mit LG gram und Dual AI eine starke KI-Performance sowohl online als auch offline.
Dank EXAONE 3.5, der KI-Lösung von LG, ermöglicht „gram chat On-Device“ die Suche
und Zusammenfassung von Dokumenten direkt auf dem PC und ohne Netzwerkverbindung.
gram chat ermöglicht die Verbindung mit gram Link, um Dateien zu übertragen oder Anrufe zu tätigen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Dieser Dienst bietet kostenpflichtige Funktionen von GPT4o, unterstützt jedoch weder die Suchintegration noch die Funktionen eines Code-Editors. 

*gram chat Cloud ist verfügbar, indem Sie die App über den Link in der My gram App installieren. Der Dienst wird bis zu einem Jahr lang kostenlos bereitgestellt; die Installation und Nutzung sind optional. Nach Ablauf des kostenlosen Zeitraums steht der Dienst nicht mehr zur Verfügung, und es wird kein kostenpflichtiges Abonnement angeboten.

*Bitte beachten Sie, dass „gram chat On-Device“ für spezifische Anfragen konzipiert ist und keine fortlaufenden Unterhaltungen unterstützt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie die Funktion bitte nur für einfache, einmalige Anfragen.

AI direkt auf dem Gerät, auch offline

Individuelle Antworten durch archivierte Dateien**

Vergangene Bildschirminhalte wiederherstellen***

Texte und Dokumente im Handumdrehen zusammenfassen

Simple Anpassung von Systemoptionen****

*Die On-Device-Funktion ermöglicht es dir, mit Dokumenten zu interagieren, die auf deinem PC gespeichert sind, und sie behandelt keine einfachen täglichen Informationen oder Fragen, die eine Internetsuche erfordern.

*Einige Funktionen funktionieren bei der ersten Verwendung möglicherweise nicht richtig, da die On-Device-AI eine Vorlaufzeit benötigt, um sich an den Benutzer anzupassen. ① gram chat On-Device erfordert eine Indexierung, um Wörter mit Daten aus deinen PC-Inhalten zu kombinieren, was einige Zeit dauern kann, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. ② Für die Verwendung der Benachrichtigung zur Erkennung des Akkustands sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.

*Die AI-Suchergebnisse können je nach Daten zum Zeitpunkt der Suche variieren und die Richtigkeit des Inhalts wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.

*Dieses Feature unterstützt lediglich Englisch und Koreanisch.

**Dokumente mit mehr als 200.000 Zeichen werden nicht gespeichert. Es können bis zu 1.000 Dokumente gespeichert werden, die unter diesem Limit liegen. gram AI verwendet auf dem Laptop gespeicherte Daten, um Suchergebnisse und Antworten zu liefern. Die Richtigkeit von Ergebnissen wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.

***Der PC-Bildschirm wird etwa alle 2 Sekunden erfasst, mit einer Speichergrenze von etwa 13 GB. Aufgenommene Bilder werden nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht. Benutzer können Einstellungen wie die Verwendung der Funktion, die Speicherdauer auf dem Bildschirm und die Kapazität über das Zahnradsymbol oben im gram-Chat anpassen.

***Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss aktiviert werden, wenn du sie nutzen möchtest.

***Für diese Funktion gilt Folgendes: ① Sie kann Schwierigkeiten bei der Suche nach handgeschriebenem Text, unscharfen Bildern oder dekorativen Schriftarten haben. ② Die Suche basiert auf exakten Textübereinstimmungen, einschließlich Leerzeichen. ③ Die Verwendung von Audio kann die Computerleistung beeinträchtigen.

***Diese Funktion stellt keine verlorenen Dateien her. Stattdessen ermöglicht sie das erneute Aufrufen vorher angezeigter Bildschirminhalte durch die Suche nach Keywords. Nutzer können Dateien durch Kopieren & Einfügen zurückholen.

****Unterstützte Systemeinstellungen: • Dunkelmodus / • Fn-Sperre / • Verlängerung der Akkulaufzeit / • Erkennung des Akkuverbrauchs durch AI / • Lese-Modus / • Touchpad / • Energiesparmodus / • Offline-Aufladen über USB-C / • Helligkeitsregelung / • Soundsteuerung

Copilot+ PCs sind die schnellsten und intelligentesten Windows-PCs aller Zeiten. Ein neues Level für dich. Jetzt mit AI.

Der tägliche AI-Begleiter

Copilot unterstützt dich mit KI-gestützter Suche, schnellen Zusammenfassungen und intelligentem Aufgabenmanagement. Entwickle neue Ideen, optimiere deinen Zeitplan und konzentriere dich auf das Wesentliche.

Große Projekte? Mit Leichtigkeit!

Copilot+ PCs bewältigen selbst anspruchsvollste Bearbeitungen mühelos. Verliere keine Zeit und konzentriere dich auf deine Arbeit.

Mehr Aktionen mit einem Klick

Einfache Shortcuts helfen dir zu verstehen und zu erstellen. Die Funktion erkennt außerdem Bilder und spart Zeit mit nur einem Klick.*

Sofort wiederfinden, Suche mit eigenen Worten

Recall bringt auf Basis einfacher Beschreibungen bereits Gesehenes zurück. Natural Search hilft bei der Suche nach Inhalten auf dem PC – mit natürlicher Sprache und ohne den Einsatz spezieller Keywords.**

*Bild-Aktionen sind nun geräteübergreifend verfügbar; andere Aktionen variieren je nach Gerät, Region, Sprache und Zeichensatz. Für einige Aktionen ist ein Abonnement erforderlich. Siehe aka.ms/copilotpluspcs

**Funktioniert nur mit bestimmten Text-, Bild- und Dokumentformaten; optimiert für ausgewählte Sprachen (Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Französisch, Deutsch, Japanisch und Spanisch). Siehe aka.ms/copilotpluspcs

***Windows Hello-Gesichtserkennung ist auf ausgewählten Copilot+-PCs verfügbar.

****Copilot in Windows erfordert Windows 11. Einige Funktionen erfordern eine NPU. Der Zeitpunkt der Bereitstellung und Verfügbarkeit der Funktionen variiert je nach Markt und Gerät. Siehe http://aka.ms/WindowsAIFeatures.

17 Zoll Display für PROduktivität.

Das 17-Zoll-WQXGA-Display des LG gram liefert klare, detailreiche Bilder. Mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 und einem großzügigen Seitenverhältnis von 16:10 bietet der große 17-Zoll-Bildschirm reichlich Arbeitsfläche für produktives Multitasking und erleichtert so die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Fenster und Aufgaben. Mit einer Farbabdeckung von 99 % DCI-P3 (typisch) und einer Helligkeit von 350 cd/m2 (typisch) genießt du scharfe Details und präzise Farben über das gesamte Display.

Dieses Bild zeigt die Vorderansicht des Displays des LG gram-Laptops mit einem lebendigen, farbenfrohen Bild von Wasserspritzern auf dem Bildschirm vor einem Hintergrund mit Farbverlauf. Über dem Display heben Symbole die wichtigsten technischen Daten

Dieses Bild zeigt die Vorderansicht des Displays des LG gram-Laptops mit einem lebendigen, farbenfrohen Bild von Wasserspritzern auf dem Bildschirm vor einem Hintergrund mit Farbverlauf. Über dem Display heben Symbole die wichtigsten technischen Daten

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*DCI-P3 typisch 99 %. (DCI-P3: der von der Digital Cinema Initiatives (DCI) definierte Farbstandard).

21 % bessere Luftzirkulation**. Für langlebige Leistung.

Arbeiten oder spielen – und dabei cool bleiben. Das Design mit zwei Lüftern ermöglicht durch einen verbesserten Luftstrom und selbst bei anspruchsvollen Aufgaben einen stabilen Betrieb – auch bei KI-basierten Aufgaben. Die Lüfter sorgen für einen um bis zu 21 % höheren Luftstrom als beim Vorgängermodell und tragen zu einem zuverlässigen Wärmemanagement bei.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Der „AI Cooling“-Modus wird nach einem Neustart im Anschluss an das BIOS-Update aktiv. Das BIOS-Update wird beim ersten Startvorgang nach dem Kauf automatisch durchgeführt und nach dem Neustart installiert, sofern der Nutzer dem Neustart zustimmt.

**“21 % bessere Luftzirkulation“: Diese Angabe basiert auf internen Tests im Vergleich zum Vorjahresmodell des LG gram (16Z90TP) unter denselben Testbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.

Beeindruckender Raumklang, der dich umgibt

Klanglandschaften werden lebendig. Die Dolby Atmos-Technologie versetzt dich in ein üppiges, weitläufiges, 360-Grad-Hörabenteuer.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Handelsmarken von der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*Die Angaben zur Dolby Atmos-Leistung basieren auf Informationen, die auf der offiziellen Dolby Atmos-Website bereitgestellt werden.

Der LG gram Pro AI Laptop (16Z90U) verbindet Android-, iOS- und webOS-Geräte über gram Link und ermöglicht so eine nahtlose Bildschirm- und Dateifreigabe.

Alle Geräte synchronisiert –
iOS, Android und webOS
auf dem LG gram

Egal ob iOS, Android oder webOS – gram Link bringt alle zusammen.
Mach dir keine Gedanken mehr über Kompatibilität
und verbinde deine Geräte einfach nahtlos miteinander.
Von Dateiübertragung bis zur Spiegelung des Bildschirms.

LG gram Link: die Hauptfunktionen

Datenübertragung zwischen Geräten

Geräteübergreifende Bildschirmanzeige und Steuerung

Foto-Suche und -Organisation

Bringt das Telefon auf den PC

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Damit die App ordnungsgemäß funktioniert, installiere die LG gram Link-App auf deinen Mobilgeräten. iOS-Version 16.4 oder höher und Android-Version 9 oder höher sind erforderlich.

*Um die LG gram Link-App zu installieren, kannst du das [LG Update-Programm] verwenden, um automatisch die LG Update-App zu finden und zu installieren, die zu deinem System passt. (Gilt für Modelle, die 2024 und später auf den Markt kommen).

*Die Integration von webOS wird nur von Geräten mit webOS26 unterstützt.

*Die Funktion zur Dateiübertragung kann per Bluetooth auch ohne aktive Netzwerkverbindung genutzt werden. Alle anderen Funktionen setzen voraus, dass der Laptop und das Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.

*Die Unterstützung für Smart-Monitore folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Einige Smart-TVs und Smart-Monitore werden möglicherweise nicht unterstützt.

*Die Logos von iOS und Android sind eingetragene Marken von Apple Inc., Google LLC bzw. LG Electronics Inc.

Der gram Pro AI Laptop (16Z90U) nutzt ThinQ, um das Gerät aus der Ferne zu sperren und Daten zu löschen, um sensible Informationen zu schützen

Löschen. Sperren.
Schützen, was wichtig ist – überall.

Mit ThinQ lässt sich das LG gram per Fernzugriff sperren. Sollte es verloren gehen, können Daten sogar vollständig gelöscht werden. Dies verhindert sowohl eine Wiederherstellung als auch forensischen Zugriff. Damit sensible Informationen wirklich geschützt sind.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Der Funktionsumfang der App und ihre Verfügbarkeit können je nach Land variieren.

*Diese Funktion ist bei bestehender Internetverbindung verfügbar.

*Die Unterstützung dieser Funktion soll im ersten Quartal 2026 beginnen. Die unterstützten Modelle und die Verfügbarkeit können je nach Land variieren.

Der gram Pro AI Laptop verfügt über zwei USB-3.2-Anschlüsse, HDMI und Thunderbolt 4 USB-C für Datenübertragung und zum Aufladen. Symbole auf dem Bild liefern Informationen zur Ladeleistung und weisen darauf hin, dass kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten ist.

Einfache Konnektivität
sofort

Zwei USB-3.2-Anschlüsse, ein HDMI-Anschluss und zwei Thunderbolt™-4-USB-C-Anschlüsse ermöglichen schnelle Datenübertragung und den Anschluss externer Bildschirme. Dank dieser Anschlussvielfalt und Plug-and-Play-Funktionalität lässt sich auch ohne Dockingstation effizient arbeiten.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Der Funktionsumfang der App und ihre Verfügbarkeit können je nach Land variieren.

*USB Type-C™ und USB-C™ sind Marken des USB Implementers Forum.

Drucken

Alle Spezifikationen

SYSTEM

  • Betriebssystem

    Windows 11 Home Premium

  • Grafik

    Intel® graphics

  • Arbeitsspeicher

    16GB LPDDR5X

  • Prozessor

    Intel® Core™ Ultra U7 355

INFO

  • Jahr

    2026

  • Produktkategorie

    gram Pro

AKKU

  • Akku

    77 Wh Li-Ion

KONNEKTIVITÄT

  • BT

    BT 6.0

  • TV-Tuner

    Nein

  • Webcam

    FHD IR Webcam mit Dual Mic (Gesichtserkennung)

  • Wireless

    Intel Wi-Fi 7 BE211

  • LAN

    Kein LAN-Anschluss

ABMESSUNGEN/GEWICHT

  • Abmessungen (mm)

    379,4 x 265,4 x 13,3~15,98

  • Maße mit Verpackung (mm)

    499 x 307 x 60

  • Gewicht mit Verpackung (kg)

    2,27

  • Gewicht (kg)

    1,379

DISPLAY

  • Helligkeit

    350 Nit

  • Colour gamut

    DCI-P3 99%

  • Kontrast

    1200:1

  • Panel-Typ

    IPS LCD

  • Ratio

    16:10

  • Bildwiederholfrequenz

    60Hz

  • Auflösung

    2.560 x 1.600

  • Reaktionszeit

    30 ms

  • Größe (Zoll)

    17 Zoll

  • Größe (cm)

    43,18 cm

EINGABEGERÄT

  • Tastatur

    Fullsize Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung

  • Touchpad

    Precision Touchpad mit Scroll- und Gestenunterstützung

EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLUSS

  • Kopfhörerausgang

    4-polig

  • USB Type A

    2 x USB-A (3.2 Genx1)

  • USB Type C

    2 x USB-C (4 Gen3x2, Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)

  • HDMI

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

  • DC-in

    Nein

  • RJ45

    Nein

STROM

  • Netzadapter

    Kein Netzteil enthalten

SOUND

  • Audio

    HD Audio mit Dolby Atmos

  • Lautsprecher

    2 x 3 Watt und Smart Amp (5 Watt)

KÜHLUNG

  • Kühlung

    Mega dual cooling system

DESIGN

  • Farbe

    Schwarz

VORINSTALLIERTE SOFTWARE

  • Dolby Atmos

    Ja

  • Intel® Connectivity Performance Suite

    Ja

  • LG Display Extension

    Ja

  • LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

    Ja

  • LG Glance by Mirametrix®

    Nein

  • LG On Screen Display 3

    Ja

  • LG Pen Settings

    Nein

  • McAfee Live Safe (30 Days Trial)

    Ja

  • Microsoft 365 (30 Days Trial)

    Ja

  • LG Lively Theme

    Ja

SPEICHER

  • SSD

    1TB NVMe M.2 Dual SSD slots, Gen4

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

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