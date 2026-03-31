Aktualisierung der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie von LG Electronics Service (04/29/2026)

Aktualisierungen von LG Electronics Service.
Wir danken unseren Kunden herzlich für die Nutzung des LG Electronics Service. Wir aktualisieren unsere Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie zum [04/29/2026].
Sie können die aktualisierte Version unserer Nutzungsbedingungen hier lesen, die Aktualisierung der Datenschutzrichtlinie finden Sie hier.
Wichtige Aktualisierungen:
- Aktualisierungen zu den personenbezogenen Daten, die wir über unsere Produkte, den LG‑Electronics‑Service und Ihre lokalen Websites erheben, sowie zu deren Nutzung
- AI‑basierte Dienste
Nächste Schritte:
Sie werden eingeladen, die aktualisierte Version unserer Nutzungsbedingungen am und ab dem [04/29/2026] anzunehmen.
Für die aktualisierte Datenschutzrichtlinie sind keine weiteren Handlungen erforderlich.
Wenn Sie den Änderungen nicht zustimmen, können Sie Ihr LG-Konto jederzeit kündigen.
Vielen Dank für Ihre fortgesetzte Nutzung von LG Electronics Service.