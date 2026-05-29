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85 Zoll LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026

85NU8E0B3LA_EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
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85 Zoll LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026

85NU8E0B3LA
Vorderseite von 85 Zoll LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026 85NU8E0B3LA
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 85-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1890 mm, einer Bildschirmhöhe von 1081 mm, einer Höhe von 1154 mm mit Standfuß, einer Profiltiefe von 80,4 mm und einer Standfläche von 1713 x 422 mm.
Ein wandmontierter LG NANO 4K UHD AI NU8E Ultra Big TV zeigt die Jubelszene eines Fußballspielers im Stadion unter hellen Scheinwerfern, wobei lebendige Farben, Klarheit und eine beeindruckende Größe hervorgehoben werden.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit NANO Detail Enhancer zeigt das Bild einer Feder, unterstützt vom alpha AI Prozessor, der feine Texturen erkennt, um Kontrast und Tiefe zu verbessern und ein klareres, dreidimensionaleres 4K-Bild zu liefern.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E hebt HDR10 Pro in einer geteilten, malerischen Szene hervor. Es zeigt den Vergleich von SDR und HDR10 Pro, das mit helleren Highlights, tieferen Schatten und verbessertem Kontrast in einer Sonnenuntergangsszene an einem See für mehr Details und Klarheit sorgt.
Der alpha 7 Gen9 4K AI Prozessor des LG NANO 4K UHD AI NU8E in der Mitte einer gelben Leiterplatte unterstreicht die intelligentere, leistungsstärkere KI-Verarbeitung, die die 4K-Bildschärfe mit verbessertem Kontrast und Tiefe optimiert.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit 4K Super Upscaling und Dynamic Tone Mapping zeigt eine Unterwasserszene mit einem Seelöwen, wobei die KI jeden Frame erkennt und auf eine Auflösung von bis zu 4K hochskaliert.
LG Shield, angewendet auf einem LG NANO 4K UHD AI NU8E, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Der Startbildschirm des LG NANO 4K UHD AI NU8E führt dich zur LG Channels-Oberfläche, wo dir kostenlose Live-TV-Kanäle, Filme und exklusive Inhalte präsentiert werden. Es hebt den direkten Zugriff auf Hunderte von Unterhaltungsoptionen ohne Zahlung, ohne Abonnement und ohne Set-Top-Box hervor.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E Sports Forecast von AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E for Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Action-Game-Szene mit einem Vergleichsbild, das die flüssigere Bewegung hervorhebt und gleichzeitig bis zu 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit Slim Design ist in einem hellen, offenen Wohnbereich an der Wand montiert. Er fügt sich mit seinem schlanken Profil nahtlos in den Raum. Auf dem Bildschirm sind lebendige, mehrfarbige abstrakte Formen zu sehen.
85-Zoll LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
85-Zoll LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
Vorderseite von 85 Zoll LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026 85NU8E0B3LA
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 85-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1890 mm, einer Bildschirmhöhe von 1081 mm, einer Höhe von 1154 mm mit Standfuß, einer Profiltiefe von 80,4 mm und einer Standfläche von 1713 x 422 mm.
Ein wandmontierter LG NANO 4K UHD AI NU8E Ultra Big TV zeigt die Jubelszene eines Fußballspielers im Stadion unter hellen Scheinwerfern, wobei lebendige Farben, Klarheit und eine beeindruckende Größe hervorgehoben werden.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit NANO Detail Enhancer zeigt das Bild einer Feder, unterstützt vom alpha AI Prozessor, der feine Texturen erkennt, um Kontrast und Tiefe zu verbessern und ein klareres, dreidimensionaleres 4K-Bild zu liefern.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E hebt HDR10 Pro in einer geteilten, malerischen Szene hervor. Es zeigt den Vergleich von SDR und HDR10 Pro, das mit helleren Highlights, tieferen Schatten und verbessertem Kontrast in einer Sonnenuntergangsszene an einem See für mehr Details und Klarheit sorgt.
Der alpha 7 Gen9 4K AI Prozessor des LG NANO 4K UHD AI NU8E in der Mitte einer gelben Leiterplatte unterstreicht die intelligentere, leistungsstärkere KI-Verarbeitung, die die 4K-Bildschärfe mit verbessertem Kontrast und Tiefe optimiert.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit 4K Super Upscaling und Dynamic Tone Mapping zeigt eine Unterwasserszene mit einem Seelöwen, wobei die KI jeden Frame erkennt und auf eine Auflösung von bis zu 4K hochskaliert.
LG Shield, angewendet auf einem LG NANO 4K UHD AI NU8E, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Der Startbildschirm des LG NANO 4K UHD AI NU8E führt dich zur LG Channels-Oberfläche, wo dir kostenlose Live-TV-Kanäle, Filme und exklusive Inhalte präsentiert werden. Es hebt den direkten Zugriff auf Hunderte von Unterhaltungsoptionen ohne Zahlung, ohne Abonnement und ohne Set-Top-Box hervor.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E Sports Forecast von AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E for Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Action-Game-Szene mit einem Vergleichsbild, das die flüssigere Bewegung hervorhebt und gleichzeitig bis zu 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit Slim Design ist in einem hellen, offenen Wohnbereich an der Wand montiert. Er fügt sich mit seinem schlanken Profil nahtlos in den Raum. Auf dem Bildschirm sind lebendige, mehrfarbige abstrakte Formen zu sehen.
85-Zoll LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026
85-Zoll LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026

Hauptmerkmale

  • 4K Nano UHD AI-Display mit LED-Backlight für reine Farben
  • α7 Gen9 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bild- und Tonqualität
  • Filmmaker Ambient Mode für kinogleiches Entertainment
  • Gaming mit bis zu 4K @ 60 Hz und HGiG
  • webOS 26 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie und Infrarot-Fernbedienung
Mehr

Warum LG NANO 4K UHD?

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit Nano Detail Enhancer zeigt das Bild einer Feder, unterstützt durch den alpha AI Processor, der Texturen und Farbvolumen erkennt, um kleinste Details zu optimieren und eine klarere, lebendigere 4K-Bildqualität zu liefern.

Nano Detail Enhancer

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit Slim Design ist in einem hellen, offenen Wohnbereich an der Wand montiert. Es fügt sich mit seinem schlanken Profil nahtlos in den Raum. Auf dem Bildschirm sind lebendige, mehrfarbige abstrakte Formen zu sehen.

Schlankes Design

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen.

Gesichert durch LG Shield

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit dem preisgekrönten Multi AI webOS vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini – Hinweis auf die Unterstützung von KI-Diensten, zugänglich über die TV-Oberfläche.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit LG Channels bietet unendliche kostenlose Unterhaltung, inkl. Live-TV-Kanälen, Filmen und exklusiven Inhalten, mit direktem Zugriff auf eine breite Auswahl an Unterhaltungsoptionen.

LG Channels – unendliche Unterhaltung kostenlos

Wie optimiert LG NANO 4K UHD Klarheit und Details auf einem großen Bildschirm?

LG NANO 4K UHD wurde entwickelt, um in jeder Szene reiche Details zu enthüllen. Der Nano Detail Enhancer analysiert jeden Frame, um Kontrast, Detail und Helligkeit auf Nano-Ebene zu verbessern. Hochentwickelte Upscaling-Algorithmen ermöglichen eine Auflösung von bis zu 4K. Sieh dir deine Lieblingsinhalte auf einem ultragroßen Bildschirm mit schärferer, besserer Qualität an.

Nano Detail Enhancer

Verfeinert Kontrast für mehr lebensechte Tiefe

Mit dem alpha AI Processor analysiert dein Fernsehgerät Bilder, um selbst kleinste Details sichtbar zu machen, und verbessert Kontrast und Tiefe, um dreidimensionalere Szenen zu erzeugen.

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit Nano Detail Enhancer zeigt das Bild einer Feder, unterstützt durch den alpha AI Processor, der Texturen und Farbvolumen erkennt, um kleinste Details zu optimieren und eine klarere, lebendigere 4K-Bildqualität zu liefern.

HDR10 Pro

Lebendige Details, tieferer Kontrast in jeder Szene

Unser HDR10 Pro-Format sorgt für hellere Highlights und tiefere Schatten. Tauche ein in hellere Szenen mit satten Details.1)

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E hebt HDR10 Pro in einer geteilten, malerischen Szene hervor. Es zeigt den Vergleich von SDR und HDR10 Pro, das mit helleren Highlights, tieferen Schatten und verbessertem Kontrast in einer Sonnenuntergangsszene an einem See für mehr Details und Klarheit sorgt.

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E hebt HDR10 Pro in einer geteilten, malerischen Szene hervor. Es zeigt den Vergleich von SDR und HDR10 Pro, das mit helleren Highlights, tieferen Schatten und verbessertem Kontrast in einer Sonnenuntergangsszene an einem See für mehr Details und Klarheit sorgt.

alpha 7 Gen9 4K AI Prozessor

Jetzt noch besser für intelligentere, leistungsstärkere Verarbeitung

Dank weiter gesteigerter Leistung von GPU und CPU optimiert der alpha 7 Gen9 4K AI Prozessor die Bilder im Nanobereich und erzielt so 4K-Klarheit mit noch besserem Kontrast und dreidimensionaler Tiefe.

Der alpha 7 Gen9 4K AI Prozessor des LG NANO 4K UHD AI NU8E in der Mitte einer gelben Leiterplatte unterstreicht die intelligentere, leistungsstärkere KI-Verarbeitung, die die 4K-Bildschärfe mit verbessertem Kontrast und Tiefe optimiert.

Der alpha 7 Gen9 4K AI Prozessor des LG NANO 4K UHD AI NU8E in der Mitte einer gelben Leiterplatte unterstreicht die intelligentere, leistungsstärkere KI-Verarbeitung, die die 4K-Bildschärfe mit verbessertem Kontrast und Tiefe optimiert.

Warum LG AI TV?

LG AI TV optimiert Bild und Ton und macht mit personalisiertem AI Hub jeden Tag intelligenter

Erfahre mehr über LG AI TV

Entdecke 3 herausragende Vorteile des AI Hub

Erweiterte Multi AI Suche mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Sage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das KI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren KI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.4)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

AI Concierge schlägt Inhalte und Updates vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. Die Funktion „In This Scene“ bietet relevante Empfehlungen und Informationen, die auf dem basieren, was du dir ansiehst, während Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern ermöglicht.5)

LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu "My Page", einer speziell auf dich zugeschnittenen Menüseite.

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu den Spielergebnissen deiner Lieblingsmannschaft.6)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS jetzt gesichert durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

8 Jahre als bestes Smart-TV-System ausgezeichnet

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

webOS Re:New-Programm

TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden9)

Der Startbildschirm des LG NANO 4K UHD AI NU8E führt dich zur LG Channels-Oberfläche, wo dir kostenlose Live-TV-Kanäle, Filme und exklusive Inhalte präsentiert werden. Es hebt den direkten Zugriff auf Hunderte von Unterhaltungsoptionen ohne Zahlung, ohne Abonnement und ohne Set-Top-Box hervor.

LG Channels

Unendliche Unterhaltung kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von unterschiedlichen Plattformen kostenlos in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst. Erlebe Unterhaltung ohne versteckte Kosten oder die Installation einer Set-Top-Box.11)

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit Smart Connectivity zeigt die Home Hub-Oberfläche auf dem Bildschirm mit Verbindungen zu LG ThinQ und Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout.

Intelligente Konnektivität

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Verbinde, steuere und interagiere nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause über unterstützte Smart-Ökosysteme.12)

Entdecke grenzenlose Meisterwerke mit LG Gallery+

LG Gallery+

Gestalte deinen Raum mit über 5.000 kuratierten Kunstinhalten

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Werte deinen Raum auf und gestalte ihn individuell mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt.20)

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“.

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“.

Meine Fotos

Greife leicht auf Google Photos zu & zeige deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Photos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere deinen Raum mühelos mithilfe von Inhalten aus deiner eigenen Fotobibliothek.24)

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E ist an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebracht und zeigt eine Informationstafel mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

Informationstafel

Bleib mit einem personalisierten Dashboard auf dem Laufenden

Information auf einen Blick. Erhalte Wetterupdates und Sportbenachrichtigungen, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für Home Hub, deine Sehreservierungen und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Raum einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.25)

Automatische Helligkeitssteuerung

Optimale Helligkeit in jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt das Bildschirmbild automatisch an das Umgebungslicht an und sorgt so bei allen Umgebungsbedingungen für eine klare und komfortable Ansicht.26)

Design, das deinen Raum verschönert

Schlankes Design

Schlanke Silhouette, die sich in dein Interieur einfügt

Das schlanke Profil deines Fernsehgeräts mit minimalistischen Linien und raffinierten Details verleiht deinem Zuhause einen raffinierten Touch, ohne abzulenken.

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit Slim Design ist in einem hellen, offenen Wohnbereich an der Wand montiert. Es fügt sich mit seinem schlanken Profil nahtlos in den Raum. Auf dem Bildschirm sind lebendige, mehrfarbige abstrakte Formen zu sehen.

Ultra Big TV

Je größer der Bildschirm, desto immersiver das Erlebnis.

Genieße Sport-Action, Filme und Games auf einem großen LG NANO 4K UHD Ultra Big TV. Dank der lebendigen Farben und der weiter verfeinerten Bildqualität dieses Geräts entfaltet sich jede Action in atemberaubender Größe und Klarheit.13)

Ein wandmontiertes LG NANO 4K UHD AI NU8E Ultra Big TV zeigt die Jubelszene eines Fußballspielers im Stadion unter hellen Scheinwerfern, wobei lebendige Farben, Klarheit und eine beeindruckende Größe hervorgehoben werden.

Ein wandmontiertes LG NANO 4K UHD AI NU8E Ultra Big TV zeigt die Jubelszene eines Fußballspielers im Stadion unter hellen Scheinwerfern, wobei lebendige Farben, Klarheit und eine beeindruckende Größe hervorgehoben werden.

Tauche ein in jeden Sport

Sportvorhersagen von AI Concierge

Erhalte Spielvorhersagen mit KI

KI analysiert die Statistiken und die Leistung deines Teams, um Spielvorhersagen zu liefern. Feuere dein Team mit noch mehr Begeisterung an und unterstütze es mit diesen KI-generierten Erkenntnissen.14)

TruMotion

Bewegungsglättung, die sich an jedes Genre anpasst

TruMotion passt die Ruckelstufen an, um die richtige Glättung für ein natürliches Seherlebnis bei Filmen, Sportübertragungen und mehr zu erzielen.

Sports Alert

Richte Warnungen ein und verpasse nie einen Moment

Sieh dir jeden Moment der Action an. Richte deine Benachrichtigungen ein und lass dich über Spielpläne, Ergebnisse und mehr zu deinem Team informieren.

Tritt ein in eine Welt der Siege

Ultimatives Gameplay

Spiele, um zu gewinnen – mit reibungsloser Leistung

Genieße ein großartiges Gaming-Erlebnis mit bis zu 60 Hz VRR. Mit dem allerersten BT ULL-zertifizierten Controller, kombiniert mit einer schnellen Aktualisierungsrate, wird jeder Gaming-Moment noch besser.15)

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E for Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Action-Game-Szene mit einem Vergleichsbild, das die flüssigere Bewegung hervorhebt und gleichzeitig bis zu 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW und webOS-Spiele-Apps erweitert wird.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW und webOS-Spiele-Apps erweitert wird.
Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.
Bluetooth Ultra Low Latency

Das weltweit erste Fernsehgerät, das Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud-Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 3,0 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.16)

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub fürs Gaming – keine Konsole erforderlich

Entdecke Tausende von Spielen von Xbox, NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für Fernbedienung oder Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.17)

Game Dashboard und Optimizer

Einfache Feinabstimmung der Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi an, damit du jede Game-Session ganz einfach optimieren kannst.

Echtes Kino, detailgetreu erhalten

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E wird in einem Studio gezeigt, während ein Regisseur an einem Bedienfeld einen Film bearbeitet. Das FILMMAKER MODE-Logo ist unten links zu sehen.

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E wird in einem Studio gezeigt, während ein Regisseur an einem Bedienfeld einen Film bearbeitet. Das FILMMAKER MODE-Logo ist unten links zu sehen.

FILMMAKER MODE

Filme so sehen, wie vom Regisseur gewollt

Der Filmmaker Mode schaltet die zusätzliche Verarbeitung aus und bewahrt das vom Regisseur gewählte Farb-, Bewegungs- und Seitenverhältnis. Filme werden so wiedergegeben, wie es im Studio beabsichtigt war.18)

Eine LG Soundbar hebt jede Szene mit einem volleren Surround-Sound hervor.

WOW Orchestra

Full-Surround-Soundsystem von LG TV und Soundbar synchronisiert

Durch die Synchronisierung von TV und Soundbar als Einheit erweitert das System die Tiefe und Richtungsmäßigkeit für ein umfassenderes Surround-Erlebnis.19)

Der LG NANO 4K UHD AI NU8E mit WOW Orchestra zeigt einen Dirigenten, der eine Aufführung auf dem Bildschirm leitet. Mehrschichtige Schallwellen aus dem Fernsehgerät und der Soundbar darunter erfüllen den Raum und schaffen ein synchronisiertes Surround-Sound-Erlebnis.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Accessibility

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

Disclaimer

 

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur der Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

*Spezifikationen und Funktionen sind von Region, Modell und Größe abhängig.

*Die Verfügbarkeit des Diensts variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

*Die auf dieser Seite angezeigten Inhalte können von den Inhalten abweichen, die im tatsächlichen Gallery+-Service verfügbar sind.

1)*HDR10 Pro ist kein Format, sondern proprietäres Dynamic Tone Mapping von LG, das Frame für Frame für HDR10-Inhalte angewendet wird.

 

2)*AI Picture Pro funktioniert mit sämtlichen urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

 

3)*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

4)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New Program-fähigen OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-Modellen, einschließlich ab 2022 veröffentlichter Modelle.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-KI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

5)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

6)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

 

7)*Internetverbindung erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

8)*Netzwerkaktualisierung erforderlich.

 

9)*webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

11)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

12)*LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

13)*Die maximale Bildschirmgröße kann von Modell und Region abhängig sein.

 

14)*Die Karte „In This Scene“ ist in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

15)*60 Hz funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 60 Hz unterstützen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

 

16)*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

17)*Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Gamepad wird separat verkauft.

 

18)*FILMMAKER MODE ist eine Marke von UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE startet automatisch auf AppleTV+ und in der Amazon Prime Video-App.

 

19)*Die Soundbar ist separat erhältlich.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG-TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

 

20)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

22)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

 

23)*Die generische KI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicherspezifikationen verwendet wird.

 

24)*Die Funktion ist aktiv, wenn du bei deinem Google Photos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

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Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

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