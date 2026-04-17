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75″ LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026

75QNED8EB3A_EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
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75″ LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026

75QNED8EB3A
Vorderseite von 75″ LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026 75QNED8EB3A
Die Vorderansicht des 2026 auf den Markt gebrachten LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit einem mit lebendigen, fließenden Spritzern mehrfarbiger Bewegung gefüllten Bildschirm. Das Gerät ist ausgestattet mit Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, einem alpha7 AI Prozessor 4K Gen9, webOS und einem 85-Zoll-Display.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, hier gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, hat ein 85-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1.889 mm und einer Bildschirmhöhe von 1.087 mm, eine Höhe von 1.149 mm mit Fuß, eine Profiltiefe von 67 mm und eine Standfläche von 1.565 x 362 mm.
Ein in einem hellen Wohnzimmer an der Wand befestigter LG QNED evo AI QNED80 Mini LED Ultra Big TV zeigt einen intensiven Fußballjubel in lebendigen Farben und in einer gesteigerten Bildqualität auf einem Breitbildschirm. Auf Sofas sitzende Familienmitglieder jubeln gemeinsam.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Spritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen und verdeutlicht so die weiterentwickelte Farbintensität mit Zertifikat „100% Color Volume“.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Küstenklippenszene, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.
Ein alpha 7 AI Prozessor 4K Gen9 des LG QNED evo AI QNED80 Mini LED erstrahlt in der Mitte einer gelben Leiterplatte und verdeutlicht so eine intelligentere, leistungsfähigere KI-Verarbeitung, durch die die Klarheit von 4K-Bildern mit noch besserem Kontrast und noch größerer Tiefe gesteigert wird.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit 4K Super Upscaling und Dynamic Tone Mapping zeigt eine Unterwasserszene mit einem schwimmenden Orca, bei der KI jedes Einzelbild erkennt und auf 4K-Auflösung hochskaliert.
LG Shield, angewendet auf LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED zeigt AI Hub für die Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED for Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Rennszene mit einem Vergleichsbild, um die dank Motion Booster 120 flüssigere Bewegung hervorzuheben. Zudem werden 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.
Ein in einem hellen, offenen Wohnbereich an die Wand montierter LG QNED evo AI QNED80 Mini LED in Slim Design zeichnet sich durch ein schnittiges Profil aus, das sich nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt. Der Bildschirm zeigt ein auffälliges, farbenfrohes abstraktes Kunstwerk.
Vorderseite von 75″ LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026 75QNED8EB3A
Die Vorderansicht des 2026 auf den Markt gebrachten LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit einem mit lebendigen, fließenden Spritzern mehrfarbiger Bewegung gefüllten Bildschirm. Das Gerät ist ausgestattet mit Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, einem alpha7 AI Prozessor 4K Gen9, webOS und einem 85-Zoll-Display.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, hier gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, hat ein 85-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1.889 mm und einer Bildschirmhöhe von 1.087 mm, eine Höhe von 1.149 mm mit Fuß, eine Profiltiefe von 67 mm und eine Standfläche von 1.565 x 362 mm.
Ein in einem hellen Wohnzimmer an der Wand befestigter LG QNED evo AI QNED80 Mini LED Ultra Big TV zeigt einen intensiven Fußballjubel in lebendigen Farben und in einer gesteigerten Bildqualität auf einem Breitbildschirm. Auf Sofas sitzende Familienmitglieder jubeln gemeinsam.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Spritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen und verdeutlicht so die weiterentwickelte Farbintensität mit Zertifikat „100% Color Volume“.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Küstenklippenszene, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.
Ein alpha 7 AI Prozessor 4K Gen9 des LG QNED evo AI QNED80 Mini LED erstrahlt in der Mitte einer gelben Leiterplatte und verdeutlicht so eine intelligentere, leistungsfähigere KI-Verarbeitung, durch die die Klarheit von 4K-Bildern mit noch besserem Kontrast und noch größerer Tiefe gesteigert wird.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit 4K Super Upscaling und Dynamic Tone Mapping zeigt eine Unterwasserszene mit einem schwimmenden Orca, bei der KI jedes Einzelbild erkennt und auf 4K-Auflösung hochskaliert.
LG Shield, angewendet auf LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED zeigt AI Hub für die Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED for Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Rennszene mit einem Vergleichsbild, um die dank Motion Booster 120 flüssigere Bewegung hervorzuheben. Zudem werden 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.
Ein in einem hellen, offenen Wohnbereich an die Wand montierter LG QNED evo AI QNED80 Mini LED in Slim Design zeichnet sich durch ein schnittiges Profil aus, das sich nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt. Der Bildschirm zeigt ein auffälliges, farbenfrohes abstraktes Kunstwerk.

Hauptmerkmale

  • Immersives Seherlebnis auf einem Ultra Big TV
  • Die unverwechselbare LG Technologie des breiten Farbumfangs stellt eine unglaublich reichhaltige Farbpalette mit Dynamic QNED Color Pro dar
  • Gesteigerte Klarheit und außergewöhnlicher Kontrast durch Mini LED
  • Preisgekröntes webOS sorgt für hochentwickelte AI Experiences – unterstützt durch Google Gemini und Microsoft Copilot
  • Die AI-Taste ruft AI Hub für ein intelligentes, personalisiertes Erlebnis auf, abgesichert durch LG Shield
Mehr

Warum LG QNED evo | Mini LED?

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED vermittelt ein rasantes Erleben von Sportereignissen auf einem klaren Bildschirm. Der Spielverlauf wird in Echtzeit analysiert und KI-gesteuerte Panels zeigen Vorhersagen, Informationen über Akteure und Daten zur Liga an.

Rasanter Sport mit LG QNED evo

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Spritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen und verdeutlicht so die weiterentwickelte Farbintensität mit Zertifikat „100% Color Volume“.

Dynamic QNED Color Pro

Mit Zertifikat „100% Color Volume“

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verdeutlicht „Mini LED“ anhand einer geteilten Küstenklippenszene. Es wird gezeigt, dass „Mini LED“ tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste in Schichten in Felsstrukturen und Details des Meeres im Vergleich zu herkömmlichen LEDs hervorbringt und so mehr Klarheit und Tiefe erzeugt. Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verdeutlicht „Mini LED“ anhand einer geteilten Küstenklippenszene. Es wird gezeigt, dass „Mini LED“ tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste in Schichten in Felsstrukturen und Details des Meeres im Vergleich zu herkömmlichen LEDs hervorbringt und so mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.

Mini LED

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit dem preisgekrönten Multi AI webOS vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini – Hinweis auf die Unterstützung von KI-Services, zugänglich über die TV-Oberfläche.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED zeigt AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

AI Hub für Personalisierung

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen.

Geschützt durch LG Shield

Wie bringt LG QNED evo Mini LED in jede Szene tolle Dimensionen und tolle Farben?

Dynamic QNED Color Pro von LG QNED evo, mit Zertifikat „100% Color Volume“ für 100 % Farbumfang, und unsere Mini-LED-Technologie sorgen zusammen für ultra-lebendige Farben und Details. Genieße ein immersives Seherlebnis, von Sport bis Spielfilm und darüber hinaus, auf einem ultragroßen Bildschirm.

Ultra Big TV

Entdecke ein neues Level an Immersion, dank eines ultragroßen Bildschirms

Genieße Sport-Action, alle Spielfilme und alle Spiele auf einem großformatigen LG QNED evo Ultra Big TV. Dank der lebendigen Farben und der weiter verfeinerten Bildqualität dieses Geräts entfaltet sich jede Action in atemberaubender Größe und Klarheit.1)

Ein in einem hellen Wohnzimmer an der Wand befestigter LG QNED evo AI QNED80 Mini LED Ultra Big TV zeigt einen intensiven Fußballjubel in lebendigen Farben und in einer gesteigerten Bildqualität auf einem Breitbildschirm. Auf Sofas sitzende Familienmitglieder jubeln gemeinsam.

Ein in einem hellen Wohnzimmer an der Wand befestigter LG QNED evo AI QNED80 Mini LED Ultra Big TV zeigt einen intensiven Fußballjubel in lebendigen Farben und in einer gesteigerten Bildqualität auf einem Breitbildschirm. Auf Sofas sitzende Familienmitglieder jubeln gemeinsam.

Dynamic QNED Color Pro

Der auf LG Nano basierende Farbumfang bringt mit „100% Color Volume“ 100 % Farbumfang auf dein Fernsehgerät

Dank des auf LG Nano basierenden breiteren Farbumfangs kannst du dynamische und lebendige Farben in Bewegung genießen. Diese Technologie löst Quantum Dot ab. Dadurch wird der Grad der Farbwiedergabe deines Fernsehgeräts weiter gesteigert und dein Fernsehgerät kann mittels Dynamic QNED Color Pro eine noch breitere Palette von Stimmungen zum Ausdruck bringen.2)

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Spritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen, mit flüssigen Übergängen und einem breiten Farbraum, der den für Quantum-Dot-Displays typischen Farbraum übertrifft.

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Spritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen, mit flüssigen Übergängen und einem breiten Farbraum, der den für Quantum-Dot-Displays typischen Farbraum übertrifft.

Schaue dir das Zertifikat „100% Color Volume“ von LG QNED evo an.3)

Mini LED

Brillanz, verfeinert durch punktgenaue Präzision

Entdecke mit der Technologie „Mini LED“ von LG noch tiefere Kontraste und noch helle Bilder. Diese Technologie sorgt für eine präzise Lichtsteuerung in jeder Szene.

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Küstenklippenszene, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Küstenklippenszene, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.

*Die Bilder oben sind zu Illustrationszwecken nachgestellt.

alpha 7 AI Processor 4K Gen9

Weiterentwicklung für noch intelligentere, noch leistungsstärkere Verarbeitung

Dank weiter gesteigerter Leistung von GPU und CPU optimiert der alpha 7 AI Prozessor die Bilder im Nanobereich und erzielt so 4K-Klarheit mit noch besserem Kontrast und dreidimensionaler Tiefe.

Ein alpha 7 AI Prozessor 4K Gen9 des LG QNED evo AI QNED80 Mini LED erstrahlt in der Mitte einer gelben Leiterplatte und verdeutlicht so eine intelligentere, leistungsfähigere KI-Verarbeitung, durch die die Klarheit von 4K-Bildern mit noch besserem Kontrast und noch größerer Tiefe gesteigert wird.

Ein alpha 7 AI Prozessor 4K Gen9 des LG QNED evo AI QNED80 Mini LED erstrahlt in der Mitte einer gelben Leiterplatte und verdeutlicht so eine intelligentere, leistungsfähigere KI-Verarbeitung, durch die die Klarheit von 4K-Bildern mit noch besserem Kontrast und noch größerer Tiefe gesteigert wird.

Warum LG AI TV?

Das LG AI TV optimiert Bild und Ton und macht mit personalisiertem AI Hub jeden Tag intelligenter

Erfahre mehr über das LG AI TV

Entdecke 3 herausragende Vorteile von AI Hub

Erweiterte Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Sage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das KI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System stellt eine Verbindung zu mehreren KI-Modellen her und kann dadurch breitere, relevantere Ergebnisse liefern.6)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

AI Concierge schlägt Inhalte und Updates vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. In This Scene gibt dir relevante Empfehlungen und Informationen zu deinem zurzeit angeschauten Programm. Parallel dazu ermöglicht Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern.7)

LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu My Page, das speziell auf dich zugeschnitten ist!

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu den Spielergebnissen deiner Lieblingsmannschaft.8)

Vor einem dunklen Hintergrund wird das Emblem „Honoree“ der CES Innovation Awards 2026 gezeigt. „Multi-AI Architecture“ wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Vor einem dunklen Hintergrund wird das Emblem „Honoree“ der CES Innovation Awards 2026 gezeigt. „Multi-AI Architecture“ wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS jetzt gesichert durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund von LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund von LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

8 Jahre als bestes Smart-TV-System 

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ebenfalls gezeigt wird ein Emblem „Honoree“ der CES Innovation Awards 2026.

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ebenfalls gezeigt wird ein Emblem „Honoree“ der CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Entdecke mehr über LG Shield

webOS Re:New-Programm

TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden10)

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Die einzelnen Symbole stehen für Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Die einzelnen Symbole stehen für Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection

Das LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – das LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote

AI Experience über eine einzige AI-Schaltfläche freischalten

Sämtliche AI-Funktionen lassen sich über eine AI-Schaltfläche steuern. Mit einem Scrollrad und direkten Sprachbefehlen wird jede Bedienhandlung zum Kinderspiel.11)

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED zeigt AI Hub für die Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Tauche ein in jedes Sportspiel

Modtag forudsigelser af kampe med AI

AI analyserer dit holds statistik og ydeevne for at give forudsigelser af spillet. Hep højere, og støt dit hold med disse AI-genererede indsigter.12)

Bevægelsesudjævning, der tilpasser sig enhver genre

AI Genre Selection erkennt das Genre des Inhalts, und TruMotion passt das Ruckelniveau so an, dass bei allen Filmen, Sportübertragungen und mehr die richtige Glättung für ein natürliches Seherlebnis erzielt wird.

Richte Warnungen ein und verpasse nie einen Moment

Sieh dir jeden Moment der Action an. Richte deine Benachrichtigungen ein und lass dich über Spielpläne, Ergebnisse und mehr zu deinem Team informieren.

Tritt ein in eine Welt der Siege

Ultimatives Gameplay

Spiele, um zu gewinnen, mit erhöhten Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz

Erlebe schnelleres Gaming. Mit 60Hz VRR, Motion Booster für erhöhte Bildwiederholraten und weniger Bewegungsunschärfen und dem ersten BT ULL-zertifizierten Controller genießt du hohe Leistung, ideal für Gaming-Wettbewerbe.13)

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED for Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Rennszene mit einem Vergleichsbild, um die dank Motion Booster 120 flüssigere Bewegung hervorzuheben. Zudem werden 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm und weist so auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hin.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf GeForce NOW und webOS-Game-Apps erweitert wird.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm und weist so auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hin.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf GeForce NOW und webOS-Game-Apps erweitert wird.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.
Bluetooth Ultra Low Latency

Das weltweit erste Fernsehgerät, das Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud-Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 2,5 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.15)

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub für das Gaming

Entdecke Tausende von Spielen von NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für Fernbedienung oder Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.16)

Game Dashboard und Optimizer

Einfache Feinabstimmung der Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi an, damit du jede Game-Session ganz einfach optimieren kannst.

Echtes Kino, mit Erhalt der Detailtreue

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ist in einem Studio zu sehen. Ein Regisseur bearbeitet anhand eines Bedienfelds einen Film auf dem Bildschirm. Unten links sind die Logos „FILMMAKER MODE“ zu sehen.

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ist in einem Studio zu sehen. Ein Regisseur bearbeitet anhand eines Bedienfelds einen Film auf dem Bildschirm. Unten links sind die Logos „FILMMAKER MODE“ zu sehen.

FILMMAKER MODE

Filme ansehen, wie es der Regisseur beabsichtigt hat

Im Filmmaker Mode werden zusätzliche Verarbeitungen ausgeschaltet. Das bewahrt das vom Regisseur gewählte Farb-, Bewegungs- und Bildseitenverhältnis. Filme werden so wiedergegeben, wie es im Studio beabsichtigt war.17)

Design, das deinen Raum verschönert

Slim Design

Schlanke Silhouette, die sich in dein Interieur einfügt

Das schlanke Profil deines Fernsehgeräts mit minimalistischen Linien und raffinierten Details verleiht deinem Zuhause einen raffinierten Touch, ohne abzulenken.

Ein in einem hellen, offenen Wohnbereich an die Wand montierter LG QNED evo AI QNED80 Mini LED in Slim Design zeichnet sich durch ein schnittiges Profil aus, das sich nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt. Der Bildschirm zeigt ein auffälliges, farbenfrohes abstraktes Kunstwerk.

Entdecke grenzenlose Meisterwerke mit LG Gallery+

LG Gallery+

Gestalte deinen Raum mit über 5.000 kuratierten Kunstinhalten

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Werte deinen Raum auf und gestalte den Raum individuell mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt.18)

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an. Gleichzeitig zeigt ein Smartphone mit aktivierter Album-Option „Family Trip“ eine Albumliste.

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an. Gleichzeitig zeigt ein Smartphone mit aktivierter Album-Option „Family Trip“ eine Albumliste.

Meine Fotos

Greif leicht auf Google Photos zu und zeige deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Photos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere deinen Raum mühelos anhand von Inhalten aus deiner eigenen Fotobibliothek..22)

Ein an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebrachter LG QNED evo AI QNED80 Mini LED zeigt eine Informationstafel mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Informationstafel

Bleib mit einem personalisierten Dashboard auf dem Laufenden

Information auf einen Blick. Erhalte Wetterupdates und Sportbenachrichtigungen, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für Home Hub, deine Sehreservierungen und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Bei aktiviertem Gallery Mode kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke Energie sparen und deinem Raum einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.

Automatische Helligkeitssteuerung

Optimale Helligkeit bei jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt das Bildschirmbild automatisch an das Umgebungslicht an und sorgt so bei allen Umgebungsbedingungen für eine klare und komfortable Ansicht.23)

Bewegungssensor

Reaktion auf deine Anwesenheit

Mit der Bewegungserkennung kann dein Fernsehgerät intelligent reagieren und die Modi wechseln, je nachdem, ob du dich in der Nähe befindest oder nicht.24)

LG Channels

Unendliche Unterhaltung kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen zu einem einzigen Hub und vereinfacht dir so die Suche nach den von dir geschätzten Inhalten.25)

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Smart Connectivity zeigt auf dem Bildschirm die Benutzeroberfläche von Home Hub mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ mit Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout an.

Intelligente Konnektivität

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Verbinde, steuere und interagiere nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause über Google Home und mehr.26)

Die LG Soundbar wertet durch ihren unglaublich vollen Surround-Sound jede Szene auf.

WOW Orchestra

Full-Surround-Soundsystem von LG TV und Soundbar synchronisiert

Durch die Synchronisierung von TV und Soundbar zu einer einzigen Einheit erweitert das System die Tiefe und Gerichtetheit zu einem unglaublich vollen Surround-Erlebnis.27)

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit WOW Orchestra zeigt auf dem Bildschirm Musiker bei einem Auftritt. Gleichzeitig füllen Schichten von Schallwellen vom Fernsehgerät und der Soundbar darunter das Wohnzimmer und erzeugen so ein synchronisiertes Surround-Sound-Erlebnis.

Die LG Soundbar wertet durch ihren unglaublich vollen Surround-Sound jede Szene auf.

Orchestra Sound

Full-Surround-Soundsystem von LG TV und Soundbar synchronisiert

Durch die Synchronisierung von TV und Soundbar zu einer einzigen Einheit erweitert das System die Tiefe und Gerichtetheit zu einem unglaublich vollen Surround-Erlebnis.27)

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Orchestra Sound zeigt auf dem Bildschirm Musiker bei einem Auftritt. Gleichzeitig füllen Schichten von Schallwellen vom Fernsehgerät und der Soundbar darunter das Wohnzimmer und erzeugen so ein synchronisiertes Surround-Sound-Erlebnis.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Accessibility

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Unterstützung der Konnektivität zu Audio-Hilfsgeräten.

Disclaimer

 

* Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

* Spezifikationen und Funktionen variieren je nach Region, Modell und Größe.

* Die Verfügbarkeit des Services variiert je nach Region und Land.

* Personalisierte Services können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

* Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Services und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

1) *Die maximale Bildschirmgröße kann von Modell und Region abhängig sein.

 

2) *QNED evo verfügt im Vergleich zu QNED über einen größeren Farbumfang.

 

3) *Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des Farbraums „DCI-P3“. Das wurde vom unabhängigen Unternehmen Intertek bestätigt.

 

4) *AI Picture Pro funktioniert mit sämtlichen urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse sind möglicherweise von der Auflösung der Quelle abhängig.

 

5) *Der Klang ist möglicherweise von der Hörumgebung abhängig.

 

6) *AI Search (Copilot) ist verfügbar bei Modellen OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD mit webOS Re:New-Programm, die ab 2022 auf den Markt gekommen sind.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und KI-Services von Partnern können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

7) *Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

8) *Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

 

9) *Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

 

10) *webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Services können je nach Produkt, Modell und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern..

 

11) *Ermöglicht schnellen Zugriff auf die KI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte KI-Verarbeitung.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

12) *Die Karte „In This Scene“ ist in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

13 *Bluetooth Ultra Low Latency trifft nur für ausgewählte 2026 LG TVs zu. Die ULL-Steuerungsfunktion wird nur bei Verbindung mit kompatiblen Geräten unterstützt.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

*Gaming-Controller ist gesondert zu erwerben.

 

15) *Unterstützung für Cloud-Gaming-Services kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services sind möglicherweise ein Abo und ein Gamepad erforderlich.

*Gamepad ist gesondert zu erwerben.

 

16) *FILMMAKER MODE ist eine Marke von UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE startet automatisch auf AppleTV+ und in der Amazon Prime Video-App.

 

17) *Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

18) *16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

 

20) *Die generische KI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicherspezifikationen verwendet wird.

 

21) *Die Funktion kannst du verwenden, wenn du bei deinem Google Photos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

 

22) *Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

 

23) *Nur die Modelle W6 und G6 sind mit Bewegungssensoren ausgestattet.

 

24) *Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

25) *LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Services und Funktionen können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

26) *Die Soundbar ist gesondert zu erwerben.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Nutzung der LG-TV-Fernbedienung ist auf bestimmte Funktionen beschränkt.

 

27) *Die Soundbar ist gesondert zu erwerben.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Nutzung der LG-TV-Fernbedienung ist auf bestimmte Funktionen beschränkt.

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Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

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