55″ LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026

1) *Die maximale Bildschirmgröße kann von Modell und Region abhängig sein.

2) *QNED evo verfügt im Vergleich zu QNED über einen größeren Farbumfang.

3) *Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des Farbraums „DCI-P3“. Das wurde vom unabhängigen Unternehmen Intertek bestätigt.

4) *AI Picture Pro funktioniert mit sämtlichen urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse sind möglicherweise von der Auflösung der Quelle abhängig.

5) *Der Klang ist möglicherweise von der Hörumgebung abhängig.

6) *AI Search (Copilot) ist verfügbar bei Modellen OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD mit webOS Re:New-Programm, die ab 2022 auf den Markt gekommen sind.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und KI-Services von Partnern können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

7) *Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

8) *Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

9) *Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

10) *webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Services können je nach Produkt, Modell und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern..

11) *Ermöglicht schnellen Zugriff auf die KI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte KI-Verarbeitung.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

12) *Die Karte „In This Scene“ ist in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

13 *60Hz ist die maximale Bildwiederholrate der variablen Bildwiederholrate (VRR) und funktioniert nur mit Eingängen, die 60Hz unterstützen.

*HGiG ist eine Gruppe freiwilliger Unternehmen aus der Game- und TV-Display-Branche, die in Kooperation Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festlegen und der Öffentlichkeit zugänglich machen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Im Modus „Motion Booster“ wird die Auflösung möglicherweise verringert, damit die optimale Leistung gegeben ist.

*Ein 55-Zoll-QNED80B unterstützt Motion Booster nicht.

*Der Motion Booster 120 erreicht eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz bei optimierter Full-HD-Auflösung für ein äußerst flüssiges Spielerlebnis.

15) *Unterstützung für Cloud-Gaming-Services kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services sind möglicherweise ein Abo und ein Gamepad erforderlich.

*Gamepad ist gesondert zu erwerben.

16) *FILMMAKER MODE ist eine Marke von UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE startet automatisch auf AppleTV+ und in der Amazon Prime Video-App.

17) *Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

18) *16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

20) *Die generische KI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicherspezifikationen verwendet wird.

21) *Die Funktion kannst du verwenden, wenn du bei deinem Google Photos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

22) *Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

23) *Nur die Modelle W6 und G6 sind mit Bewegungssensoren ausgestattet.

24) *Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

25) *LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Services und Funktionen können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

26) *Die Soundbar ist gesondert zu erwerben.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Nutzung der LG-TV-Fernbedienung ist auf bestimmte Funktionen beschränkt.

27) *Die Soundbar ist gesondert zu erwerben.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Nutzung der LG-TV-Fernbedienung ist auf bestimmte Funktionen beschränkt.