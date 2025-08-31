55 Zoll LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Hauptmerkmale
- 4K QNED AI TV mit Dynamic QNED Color-Display mit LED-Backlight und Advanced Local Dimming für reinste Farben
- α7 Gen8 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bildqualität und optimalen Sound
- Filmmaker Ambient Mode für kinogleiches Entertainment
- webOS 25 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie und AI Magic Remote-Fernbedienung für komfortable Bedienung
- HGiG-Unterstützung für realistische HDR-Darstellung in Spielen
Cybersecurity
CES Innovation Awards - 2025 Honoree
webOS Re:New Program
*Die CES-Innovationspreise basieren auf Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt wurden. Der CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der Behauptungen überprüft und den Gegenstand, für den der Preis verliehen wurde, nicht getestet.
*QNED und QNED evo sind jeweils mit unterschiedlichen Farblösungen ausgestattet, die LGs neueste und einzigartige Wide-Colour-Gamut-Technologie nutzen, welche die Quantum Dots ersetzt.
Der unglaublich smarte α7 Gen2 8K
AI-Prozessor
Dank erheblicher Leistungsverbesserungen liefert die schnellere Verarbeitung des α7 Gen2 8K AI-Prozessor jetzt 4K-Bildqualität mit besserer Schärfe und Tiefe als zuvor.
*Verglichen mit dem α5 Gen6 4K AI-Prozessor, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.
Mehr Dynamik: QNED Color Pro
Mit der neuen und einzigartigen LG Wide Color Gamut Technologie siehst du unfassbar lebensechte und lebendige Farben auf deinem TV-Bildschirm.
*Das Color Gamut Volume (CGV) der Anzeige entspricht oder übertrifft das CGV des DCI-P3-Farbraums, wie von Intertek unabhängig geprüft.
4K Super Upscaling erweckt jedes Bild zum Leben
AI Super Upscaling und Dynamic Tone Mapping Pro analysieren die Elemente eines jeden Bildes, um Auflösung, Helligkeit, Tiefe und Klarheit zu verbessern.
*Die Bildqualität der hochskalierten Inhalte hängt von der Auflösung der Quelle ab.
Die nächste Generation der LG AI TVs
*Je nach Region und Netzwerkkonnektivität können reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt werden.
*Die Unterstützung von "Voice ID" kann je nach Region und Land variieren und ist für LG OLED-, QNED-, NanoCell- und UHD-Fernseher ab Modelljahr 2024 verfügbar
*"Voice ID" ist verfügbar für LG Apps, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Games und PPW.
Mit "AI Search" sofort Antworten finden
Die durch deine Sprachbefehle aktivierte AI versteht deine Anfragen. Stelle Fragen und erhalte maßgeschneiderte Empfehlungen, die deinen Bedürfnissen entsprechen. Du kannst zudem auch zusätzliche Ergebnisse und Lösungen mit Microsoft Copilot erhalten.
Ein LG OLED TV-Bildschirm, der zeigt, wie die AI-Suche funktioniert. Ein kleines Chat-Fenster ist geöffnet und zeigt, wie der Nutzer nach verfügbaren Sportspielen fragt. Die AI-Suche antwortet per Chat und zeigt Miniaturansichten verschiedener verfügbarer Inhalte an. Es gibt auch eine Aufforderung, Microsoft Copilot zu fragen.
*"AI Search" ist für LG OLED-, QNED-, NanoCell- und UHD-Fernseher ab Modelljahr 2024 verfügbar.
*Die USA und Korea verwenden das LLM-Modell.
Löse Anfragen in Echtzeit mit dem
"AI Chatbot"
Lass dir helfen und den "AI Chatbot" deine persönlichen Anliegen lösen. Sprich einfach mit deinem Fernseher, denn er kann deine Anfragen einordnen und entsprechend reagieren.
Sci-Fi-Inhalte werden auf einem LG OLED-Fernseher abgespielt. Auf der linken Seite des Bildschirms befindet sich die AI Chatbot-Schnittstelle. Der Nutzer teilt dem Chatbot mit, dass der Bildschirm zu dunkel ist, und der Chatbot bietet Lösungen für die Anfrage an.
*Eine Internetverbindung ist erforderlich.
*Der "AI Chatbot" ist in Ländern verfügbar, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.
*Es ist möglich den "AI Chatbot" mit dem Kundendienst und mobilen Kontakten zu verknüpfen.
Jedes Jahr ein neues Upgrade mit dem ausgezeichneten
"webOS Re:New-Programm"
Profitiere von den neuesten Funktionen und der neuesten Software mit jährlichen Upgrades.
*Das "webOS Re:New-Programm" gilt für die 2025er LG OLED-/QNED-/NanoCell- und UHD-Fernseher.
*Das "webOS Re:New-Programm" unterstützt insgesamt vier Upgrades innerhalb von rund fünf Jahren, Basis bildet die vorinstallierte webOS-Version. Der Zeitplan für die Upgrades kann variieren.
*Updates und der Zeitplan einiger Funktionen, Anwendungen und Dienste können je nach Modell und Region variieren.
*Upgrades sind für LG OLED-Modelle ab Modelljahr 2022 und UHD-Modelle ab Modelljahr 2023 und neuer verfügbar.
Superschlankes Design
Setze einen modernen Akzent mit einem eleganten, superschlanken Design, das sich harmonisch in deinen Raum einfügt.
AI Sound Pro mit
virtuellem 9.1.2 Kanal-Sound
*AI Clear Sound muss über das Sound Mode Menü aktiviert werden.
*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.
Einfachere Klangsteuerung mit
WOW Interface
Bediene deine Soundbar bequem vom Fernseher aus.
Die LG Soundbar befindet sich unter einem LG QNED-Fernseher. Auf dem Fernsehbildschirm befindet sich die Benutzeroberfläche für die Soundbar und die Lautstärkeregler des Fernsehers.
*Soundbar kann separat erworben werden.
*Soundbar Mode Control kann je nach Modell variieren.
*Bitte beachten Sie, dass der Dienst zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Updates ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.
*Die mit dem Fernseher kompatiblen Soundbar-Modelle können je nach Region und Land variieren.
*Die Verwendung der LG TV-Fernbedienung ist auf bestimmte Funktionen beschränkt.
Exklusive Halterung
So geht optimaler Klang und stimmiges Design: Die Soundbar-Halterung positioniert deine LG Soundbar perfekt unter deinem Fernseher.
*Soundbar und Soundbar Halterung können separat erworben werden
*Soundbar Halterung wird mit einem ein- oder zweipoligen Ständer geliefert, der je nach Land/Produkt unterschiedlich sein kann.
Finde die besten Soundbar für deinen TV
*Features können je nach Modell variieren. Detaillierte Spezifikationen finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.
So macht Gaming Spaß
Erlebe Spitzenleistung mit VRR. Spiele ohne ärgerliche Verzögerungen, die deinen Score beeinträchtigen.
*Funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 60 Hz unterstützen.
Filmmaker Ambient Mode
Erlebe Filme und Serien so, wie es der Regisseur beabsichtigt hat - mit dem Filmmaker Ambient Mode mit Umgebungslichtkompensation, der sich an die Umgebung anpasst und das Bild so nah wie möglich am Original hält.
*Filmmaker Ambient Mode ist eine Marke von UHD Alliance, Inc.
*Filmmaker Ambient Mode startet automatisch auf AppleTV+ und Amazon Prime Video App.
*Die Bilder auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung sieh dir die Bilder in der Galerie an.
*Alle Bilder oben sind simuliert.
*Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Region und Land.
*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Anwendung des Drittanbieters variieren.“
Alle Spezifikationen
DISPLAY
Display-Typ
4K QNED
Bildschirmauflösung
4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel)
Hintergrundbeleuchtung (BLU)
Edge LED
Bildwiederholfrequenz
50/60 Hz (nativ)
Farbumfang (Wide Color Gamut)
Dynamic QNED Color
BILDVERARBEITUNG
Bildprozessor
α7 Gen8 4K AI-Prozessor
AI Upscaling
4K Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Ja
AI Brightness Control (AI-Helligkeitsanpassung)
Ja
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Ja
Dimming-Technologie
Local Dimming
Voreingestellte Bildmodi
10 Bildmodi
Autokalibrierung
Ja
GAMING
Unterstützt HGIG
Ja
Game Optimizer
Ja (Game Dashboard)
Unterstützt ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ja
Unterstützt VRR (Variable Refresh Rate)
Ja (bis zu 60 Hz)
SMART TV
Unterstützt Apple Airplay2
Ja
Betriebssystem (OS)
webOS 25
Kompatibel zu USB-Webcams
Ja
AI Chatbot
Ja
Internet Browser
Ja
Google Cast
Ja
Google Home / Hub
Ja
Home Hub
Ja
Intelligente Spracherkennung
Ja
LG Channels
Ja
Magic Remote-Fernbedienung
im Lieferumfang enthalten
Multi View-Funktion
Ja
Smartphone Fernbedienungs-App
Ja (LG ThinQ)
Voice ID
Ja
Unterstützt Apple Home
Ja
AUDIO
AI Sound
α7 AI Sound Pro (virtueller 9.1.2 Up-Mix)
Clear Voice Pro (Bessere Sprachverständlichkeit)
Ja (Automatische Lautstärkenanpassung)
LG Sound Sync
Ja
Sound Mode Share
Ja
Simultane Audioausgabe
Ja
Bluetooth Surround Ready-Funktion
Ja (2-Wege-Playback)
Leistung
20 Watt
AI Acoustic Tuning (AI-Akustikabstimmung)
Ja
Audio Codec
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (weitere Informationen im Handbuch)
Abstrahlrichtung der Lautsprecher
Nach unten abstrahlend
Lautsprechersystem (Kanäle)
2.0
WOW Orchestra
Ja
ANSCHLÜSSE
Simplink (HDMI CEC)
Ja
HDMI ARC (Audio Return Channel)
eARC (auf HDMI 2)
Bluetooth-Unterstützung
Ja (v5.1)
LAN (Ethernet)
1
Optisch digitaler Audioanschluss (S/PDIF, Toslink)
1
HDMI-Eingänge
3 (unterstützt eARC, ALLM)
CI-Slot
1 (außer UK und Irland)
Antennenanschlüsse (Tuner)
2
USB-Anschlüsse
2 (USB 2.0)
WLAN
Ja (Wi-Fi 5 / 802.11ac)
BARRIEREFREIHEIT
Hoher Kontrast
Ja
Graustufen
Ja
Invertierte Farben
Ja
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)
1.236 x 716 x 29,7
Abmessungen TV mit Standfuß (BxHxT)
1.236 x 783 x 257
Abmessungen der Verpackung (BxHxT, mm)
1.360 x 810 x 152
Abmessungen Standfuß (BxT)
1.074 x 257
Gewicht TV ohne Standfuß
14,9
Gewicht TV mit Standfuß
15,3
Gesamtgewicht inkl. Verpackung (kg)
19,6
Unterstützter VESA-Standard (BxH)
300 x 300
EAN CODE
EAN Code
8806096408957
STROMVERSORGUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ
Stromversorgung (Spannung, Frequenz)
Wechselstrom, 100-240 Volt, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme (Standby)
Unter 0,5 Watt
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG
Fernbedienung
Magic Remote-Fernbedienung (MR25GB)
Stromkabel
Ja (abnehmbar)
TV-EMPFANG (TUNER)
Analoger TV-Empfang
Ja
Digitaler TV-Empfang
DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satellit)
