55 Zoll LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV
55QNED8EA6B EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

55 Zoll LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV

55QNED8EA6B EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

55 Zoll LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV

55QNED8EA6B
qned80 USP Einführungsvideo.
Frontansicht des LG QNED TV, LG QNED Al Logo in der oberen Ecke. LG QNED TV zeigt bunte Paintike-Texturen, die zusammenkommen.
Leicht abgewinkelte Seitenansicht des LG QNED TV von rechts
Rückansicht des LG QNED TV
Seitenansicht von links des LG QNED TV
Frontansicht und Seitenansicht des LG QNED AI 4K Smart TV mit den Abmessungen Länge, Breite, Höhe und Tiefe.
Der alpha 7 AI Processor Gen8 leuchtet gelb und bunte Lichtblitze schießen aus ihm heraus. Der Titel sagt aus, dass der Prozessor 4K-Qualität, atemberaubende Farben und Helligkeit liefert.
Farbspritzer platzen vom Boden aufwärts in verschiedenen Farben. Intertrek-Zertifizierung für 100% Farbvolumen nach DCI-P3. Der Titel spricht über LGs neue und einzigartige Wide Color Gamut-Technologie, die es dir ermöglicht, lebendige Farben auf deinem Bildschirm zu sehen.
Vorher-Nachher-Vergleich, wie LG 4K Super Upscaling die Bildqualität verbessert. Zwei Panels zeigen dasselbe Bild eines bunten Vogels, der auf einem Ast in einem Wald sitzt, wobei das rechte Panel ausgeblendet ist. Der Titel beschreibt, wie 4K Super Upscaling die Auflösung, Helligkeit und Klarheit verbessert.
Ein Landschaftsbild einer Höhle mit Blick auf einen klaren blauen Himmel, das in der Mitte geteilt ist, wobei die eine Hälfte des Bildes ausgeblendet ist und die andere Hälfte in scharfem Kontrast steht. Unten links ist ein kleines Bild zu sehen, das zeigt, wie herkömmliche LED-Lampen platziert sind, und rechts ein kleines Bild, das zeigt, wie LG-Lampen noch komplizierter platziert sind. Der Titel beschreibt, wie die Precision Dimming Technology für ein schärferes Bild sorgt.
Eine Familie sitzt auf einer Couch vor einem LG QNED-Fernseher, der über einer LG Soundbar an der Wand montiert ist. Ein kleines Mädchen zeigt auf einen Bildschirm, auf dem zwei Delfine zu sehen sind. Der Titel spricht davon, dass jede Aktion auf einem großen Bildschirm noch spannender ist.
Auf einem LG QNED TV-Bildschirm befindet sich die webOS 25-Startseite, die mit Apps und Unterhaltungsinhalten gefüllt ist. Neben dem Fernseher befindet sich die LG Al Magic Remote. Die Al-Taste ist hervorgehoben, als ob sie durch die Stimme des Benutzers aktiviert würde. Daneben befindet sich eine Sprechblase, die auf mein Konto umschaltet. Der kurze Text erklärt, wie Nutzer ihre Stimme mit ihrem persönlichen Profil synchronisieren können, um die Navigation zu erleichtern und personalisierte Empfehlungen zu erhalten.
Eine Familie sitzt auf einer Couch vor einem LG QNED-Fernseher, der über einer LG Soundbar an der Wand montiert ist. Ein kleines Mädchen zeigt auf einen Bildschirm, auf dem zwei Delfine zu sehen sind. Der Titel spricht davon, dass jede Aktion auf einem großen Bildschirm noch spannender ist.
Hauptmerkmale

  • 4K QNED AI TV mit Dynamic QNED Color-Display mit LED-Backlight und Advanced Local Dimming für reinste Farben
  • α7 Gen8 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bildqualität und optimalen Sound
  • Filmmaker Ambient Mode für kinogleiches Entertainment
  • webOS 25 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie und AI Magic Remote-Fernbedienung für komfortable Bedienung
  • HGiG-Unterstützung für realistische HDR-Darstellung in Spielen
Mehr

Cybersecurity

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

webOS Re:New Program

*Die CES-Innovationspreise basieren auf Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt wurden. Der CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der Behauptungen überprüft und den Gegenstand, für den der Preis verliehen wurde, nicht getestet.

Der LG QNED TV sitzt leicht angewinkelt auf der linken Seite und zeigt bunte, farbige Texturen in Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila. Hinter dem Fernseher befindet sich der alpha 8 AI Prozessor Gen2, der orange und pinkes Licht ausstrahlt. Das Logo des LG QNED evo AI befindet sich in der unteren linken Ecke. Der Hintergrund ist ein bunter orange-lila Farbverlauf. Auch der Text ist sichtbar: powered by alpha 8 AI Processor Gen2.

Der LG QNED TV sitzt leicht angewinkelt auf der linken Seite und zeigt bunte, farbige Texturen in Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila. Hinter dem Fernseher befindet sich der alpha 8 AI Prozessor Gen2, der orange und pinkes Licht ausstrahlt. Das Logo des LG QNED evo AI befindet sich in der unteren linken Ecke. Der Hintergrund ist ein bunter orange-lila Farbverlauf. Auch der Text ist sichtbar: powered by alpha 8 AI Processor Gen2.

Farben neu definiert. Für ein völlig neues Seherlebnis.

*QNED und QNED evo sind jeweils mit unterschiedlichen Farblösungen ausgestattet, die LGs neueste und einzigartige Wide-Colour-Gamut-Technologie nutzen, welche die Quantum Dots ersetzt.

BildqualitätwebOS 25DesignSoundqualitätFilme & Games

Der unglaublich smarte α7 Gen2 8K
AI-Prozessor 

Dank erheblicher Leistungsverbesserungen liefert die schnellere Verarbeitung des α7 Gen2 8K AI-Prozessor jetzt 4K-Bildqualität mit besserer Schärfe und Tiefe als zuvor.

Der alpha 7 AI Processor Gen8 leuchtet orange und rosa, und bunte Lichtblitze schießen aus ihm heraus.

*Verglichen mit dem α5 Gen6 4K AI-Prozessor, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen. 

Mehr Dynamik: QNED Color Pro

Mit der neuen und einzigartigen LG Wide Color Gamut Technologie siehst du unfassbar lebensechte und lebendige Farben auf deinem TV-Bildschirm.

Farbkleckse in verschiedenen Farben spritzen vom Boden auf.

Intertrek-Zertifizierung für 100% Farbvolumen nach DCI-P3.

Intertrek-Zertifizierung für 100% Farbvolumen nach DCI-P3.

Nachweislich 100% Farbvolumen mit
LG QNED evo

*Das Color Gamut Volume (CGV) der Anzeige entspricht oder übertrifft das CGV des DCI-P3-Farbraums, wie von Intertek unabhängig geprüft. 

4K Super Upscaling erweckt jedes Bild zum Leben

AI Super Upscaling und Dynamic Tone Mapping Pro analysieren die Elemente eines jeden Bildes, um Auflösung, Helligkeit, Tiefe und Klarheit zu verbessern. 

Vorher-Nachher-Vergleich, wie LG 4K Super Upscaling die Bildqualität verbessert. Zwei Panels zeigen dasselbe Bild eines bunten Vogels, der auf einem Ast in einem Wald sitzt, wobei das rechte Panel ausgeblendet ist.

*Die Bildqualität der hochskalierten Inhalte hängt von der Auflösung der Quelle ab.

Die nächste Generation der LG AI TVs

*Je nach Region und Netzwerkkonnektivität können reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt werden.

*Die Unterstützung von "Voice ID" kann je nach Region und Land variieren und ist für LG OLED-, QNED-, NanoCell- und UHD-Fernseher ab Modelljahr 2024 verfügbar

*"Voice ID" ist verfügbar für LG Apps, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Games und PPW.

Mit "AI Search" sofort Antworten finden

Die durch deine Sprachbefehle aktivierte AI versteht deine Anfragen. Stelle Fragen und erhalte maßgeschneiderte Empfehlungen, die deinen Bedürfnissen entsprechen. Du kannst zudem auch zusätzliche Ergebnisse und Lösungen mit Microsoft Copilot erhalten.

Ein LG OLED TV-Bildschirm, der zeigt, wie die AI-Suche funktioniert. Ein kleines Chat-Fenster ist geöffnet und zeigt, wie der Nutzer nach verfügbaren Sportspielen fragt. Die AI-Suche antwortet per Chat und zeigt Miniaturansichten verschiedener verfügbarer Inhalte an. Es gibt auch eine Aufforderung, Microsoft Copilot zu fragen.

*"AI Search" ist für LG OLED-, QNED-, NanoCell- und UHD-Fernseher ab Modelljahr 2024 verfügbar.

*Die USA und Korea verwenden das LLM-Modell.

Löse Anfragen in Echtzeit mit dem
"AI Chatbot"

Lass dir helfen und den "AI Chatbot" deine persönlichen Anliegen lösen. Sprich einfach mit deinem Fernseher, denn er kann deine Anfragen einordnen und entsprechend reagieren.

Sci-Fi-Inhalte werden auf einem LG OLED-Fernseher abgespielt. Auf der linken Seite des Bildschirms befindet sich die AI Chatbot-Schnittstelle. Der Nutzer teilt dem Chatbot mit, dass der Bildschirm zu dunkel ist, und der Chatbot bietet Lösungen für die Anfrage an.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich.

*Der "AI Chatbot" ist in Ländern verfügbar, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

*Es ist möglich den "AI Chatbot" mit dem Kundendienst und mobilen Kontakten zu verknüpfen.

Jedes Jahr ein neues Upgrade mit dem ausgezeichneten
"webOS Re:New-Programm" 

Profitiere von den neuesten Funktionen und der neuesten Software mit jährlichen Upgrades.

*Das "webOS Re:New-Programm" gilt für die 2025er LG OLED-/QNED-/NanoCell- und UHD-Fernseher.

*Das "webOS Re:New-Programm" unterstützt insgesamt vier Upgrades innerhalb von rund fünf Jahren, Basis bildet die vorinstallierte webOS-Version. Der Zeitplan für die Upgrades kann variieren. 

*Updates und der Zeitplan einiger Funktionen, Anwendungen und Dienste können je nach Modell und Region variieren.

*Upgrades sind für LG OLED-Modelle ab Modelljahr 2022 und UHD-Modelle ab Modelljahr 2023 und neuer verfügbar.

Superschlankes Design

Setze einen modernen Akzent mit einem eleganten, superschlanken Design, das sich harmonisch in deinen Raum einfügt. 

AI Sound Pro mit
virtuellem 9.1.2 Kanal-Sound

*AI Clear Sound muss über das Sound Mode Menü aktiviert werden.

*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

Einfachere Klangsteuerung mit
WOW Interface

Bediene deine Soundbar bequem vom Fernseher aus.

Die LG Soundbar befindet sich unter einem LG QNED-Fernseher. Auf dem Fernsehbildschirm befindet sich die Benutzeroberfläche für die Soundbar und die Lautstärkeregler des Fernsehers.

*Soundbar kann separat erworben werden. 

*Soundbar Mode Control kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachten Sie, dass der Dienst zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Updates ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.  

*Die mit dem Fernseher kompatiblen Soundbar-Modelle können je nach Region und Land variieren.

*Die Verwendung der LG TV-Fernbedienung ist auf bestimmte Funktionen beschränkt. 

Exklusive Halterung

So geht optimaler Klang und stimmiges Design: Die Soundbar-Halterung positioniert deine LG Soundbar perfekt unter deinem Fernseher. 

*Soundbar und Soundbar Halterung können separat erworben werden 

*Soundbar Halterung wird mit einem ein- oder zweipoligen Ständer geliefert, der je nach Land/Produkt unterschiedlich sein kann.

Finde die besten Soundbar für deinen TV

*Features können je nach Modell variieren. Detaillierte Spezifikationen finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. 

So macht Gaming Spaß

Erlebe Spitzenleistung mit VRR. Spiele ohne ärgerliche Verzögerungen, die deinen Score beeinträchtigen.

Hände, die einen Game-Controller vor einem Bildschirm halten, der ein Rennwagen-Videospiel zeigt. Das VRR-Logo befindet sich in der oberen linken Ecke. Das Nvidia GeForce Now-Logo und andere relevante Zertifizierungen sind sichtbar.

*Funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 60 Hz unterstützen.  

Filmmaker Ambient Mode

Erlebe Filme und Serien so, wie es der Regisseur beabsichtigt hat - mit dem Filmmaker Ambient Mode mit Umgebungslichtkompensation, der sich an die Umgebung anpasst und das Bild so nah wie möglich am Original hält.

Ein Regisseur vor einem Bedienfeld, der den Film „Killers of the Flower Moon“ auf einem LG QNED-Fernseher bearbeitet. Unten links im Bild ist das FILMMAKER MODE™-Logo zu sehen. Unterhalb des Bildes sind Logos für Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV und LG Channels zu sehen.

*Filmmaker Ambient Mode ist eine Marke von UHD Alliance, Inc. 

*Filmmaker Ambient Mode startet automatisch auf AppleTV+ und Amazon Prime Video App.

*Die Bilder auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung sieh dir die Bilder in der Galerie an.

*Alle Bilder oben sind simuliert.

*Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Anwendung des Drittanbieters variieren.“ 

Drucken

Alle Spezifikationen

DISPLAY

  • Display-Typ

    4K QNED

  • Bildschirmauflösung

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel)

  • Hintergrundbeleuchtung (BLU)

    Edge LED

  • Bildwiederholfrequenz

    50/60 Hz (nativ)

  • Farbumfang (Wide Color Gamut)

    Dynamic QNED Color

BILDVERARBEITUNG

  • Bildprozessor

    α7 Gen8 4K AI-Prozessor

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Ja

  • AI Brightness Control (AI-Helligkeitsanpassung)

    Ja

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Ja

  • Dimming-Technologie

    Local Dimming

  • Voreingestellte Bildmodi

    10 Bildmodi

  • Autokalibrierung

    Ja

GAMING

  • Unterstützt HGIG

    Ja

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

  • Unterstützt ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

  • Unterstützt VRR (Variable Refresh Rate)

    Ja (bis zu 60 Hz)

SMART TV

  • Unterstützt Apple Airplay2

    Ja

  • Betriebssystem (OS)

    webOS 25

  • Kompatibel zu USB-Webcams

    Ja

  • AI Chatbot

    Ja

  • Internet Browser

    Ja

  • Google Cast

    Ja

  • Google Home / Hub

    Ja

  • Home Hub

    Ja

  • Intelligente Spracherkennung

    Ja

  • LG Channels

    Ja

  • Magic Remote-Fernbedienung

    im Lieferumfang enthalten

  • Multi View-Funktion

    Ja

  • Smartphone Fernbedienungs-App

    Ja (LG ThinQ)

  • Voice ID

    Ja

  • Unterstützt Apple Home

    Ja

AUDIO

  • AI Sound

    α7 AI Sound Pro (virtueller 9.1.2 Up-Mix)

  • Clear Voice Pro (Bessere Sprachverständlichkeit)

    Ja (Automatische Lautstärkenanpassung)

  • LG Sound Sync

    Ja

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Simultane Audioausgabe

    Ja

  • Bluetooth Surround Ready-Funktion

    Ja (2-Wege-Playback)

  • Leistung

    20 Watt

  • AI Acoustic Tuning (AI-Akustikabstimmung)

    Ja

  • Audio Codec

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (weitere Informationen im Handbuch)

  • Abstrahlrichtung der Lautsprecher

    Nach unten abstrahlend

  • Lautsprechersystem (Kanäle)

    2.0

  • WOW Orchestra

    Ja

ANSCHLÜSSE

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    eARC (auf HDMI 2)

  • Bluetooth-Unterstützung

    Ja (v5.1)

  • LAN (Ethernet)

    1

  • Optisch digitaler Audioanschluss (S/PDIF, Toslink)

    1

  • HDMI-Eingänge

    3 (unterstützt eARC, ALLM)

  • CI-Slot

    1 (außer UK und Irland)

  • Antennenanschlüsse (Tuner)

    2

  • USB-Anschlüsse

    2 (USB 2.0)

  • WLAN

    Ja (Wi-Fi 5 / 802.11ac)

BARRIEREFREIHEIT

  • Hoher Kontrast

    Ja

  • Graustufen

    Ja

  • Invertierte Farben

    Ja

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)

    1.236 x 716 x 29,7

  • Abmessungen TV mit Standfuß (BxHxT)

    1.236 x 783 x 257

  • Abmessungen der Verpackung (BxHxT, mm)

    1.360 x 810 x 152

  • Abmessungen Standfuß (BxT)

    1.074 x 257

  • Gewicht TV ohne Standfuß

    14,9

  • Gewicht TV mit Standfuß

    15,3

  • Gesamtgewicht inkl. Verpackung (kg)

    19,6

  • Unterstützter VESA-Standard (BxH)

    300 x 300

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096408957

STROMVERSORGUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ

  • Stromversorgung (Spannung, Frequenz)

    Wechselstrom, 100-240 Volt, 50-60 Hz

  • Leistungsaufnahme (Standby)

    Unter 0,5 Watt

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

  • Fernbedienung

    Magic Remote-Fernbedienung (MR25GB)

  • Stromkabel

    Ja (abnehmbar)

TV-EMPFANG (TUNER)

  • Analoger TV-Empfang

    Ja

  • Digitaler TV-Empfang

    DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satellit)

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

