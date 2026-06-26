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32-Zoll LG SMART TV AI LB65 FHD 2026

32LB650B6LA_EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
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32-Zoll LG SMART TV AI LB65 FHD 2026

32LB650B6LA
Vorderseite von 32-Zoll LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 32LB650B6LA
Das LG SMART TV AI LB65 FHD TV, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 32-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 719 mm, einer Bildschirmhöhe von 430 mm, einer Höhe von 456 mm mit Standfuß, einer Tiefe von 71 mm und einer Standfläche von 589 x 180 mm.
Das LG SMART TV AI LB65 FHD TV hebt HDR10 Pro anhand eines geteilten Bildes mit See- und Bergkulisse hervor und zeigt im Vergleich von SDR und HDR10 Pro hellere Highlights, tiefere Schatten und einen feineren Kontrast.
Der alpha 5 AI Processor Gen9 des LG SMART TV AI LB65 FHD TV leuchtet in der Mitte einer orangen Leiterplatte und hebt die KI-Verarbeitung für klarere Bildqualität mit mehr Schärfe und Tiefe hervor.
Das LG SMART TV AI LB65 FHD TV mit Dynamic Tone Mapping optimiert eine Szene mit einem Bären im Wald, indem es die Tonwertkurven Frame für Frame analysiert und so reichhaltigere Texturen mit verbessertem Farbkontrast und höherer visueller Klarheit liefert.
Das LG SMART TV AI LB65 FHD TV mit Virtual 9.1.2 von AI Sound füllt einen modernen Wohnbereich. Auf dem Bildschirm ist eine Astronauten-Filmszene zu sehen und multidirektionaler Klang breitet sich im Raum aus und sorgt für ein noch intensiveres Erlebnis.
LG Shield, angewendet auf das LG SMART TV AI LB65 FHD TV, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Das LG SMART TV AI LB65 FHD TV verfügt über AI Hub zur Personalisierung, mit einem AI-Symbol über der Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page und AI Chatbot.
Der Startbildschirm des LG SMART TV AI LB65 FHD TV führt dich zur LG Channels-Oberfläche, wo dir kostenlose Live-TV-Kanäle, Filme und exklusive Inhalte präsentiert werden. Es hebt den direkten Zugriff auf Hunderte von Unterhaltungsoptionen ohne Zahlung, ohne Abonnement und ohne Set-Top-Box hervor.
Das LG SMART TV AI LB65 FHD TV Sports Forecast von AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit KI-Panel für Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten, das zeigt, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Vorderseite von 32-Zoll LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 32LB650B6LA
Das LG SMART TV AI LB65 FHD TV, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 32-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 719 mm, einer Bildschirmhöhe von 430 mm, einer Höhe von 456 mm mit Standfuß, einer Tiefe von 71 mm und einer Standfläche von 589 x 180 mm.
Das LG SMART TV AI LB65 FHD TV hebt HDR10 Pro anhand eines geteilten Bildes mit See- und Bergkulisse hervor und zeigt im Vergleich von SDR und HDR10 Pro hellere Highlights, tiefere Schatten und einen feineren Kontrast.
Der alpha 5 AI Processor Gen9 des LG SMART TV AI LB65 FHD TV leuchtet in der Mitte einer orangen Leiterplatte und hebt die KI-Verarbeitung für klarere Bildqualität mit mehr Schärfe und Tiefe hervor.
Das LG SMART TV AI LB65 FHD TV mit Dynamic Tone Mapping optimiert eine Szene mit einem Bären im Wald, indem es die Tonwertkurven Frame für Frame analysiert und so reichhaltigere Texturen mit verbessertem Farbkontrast und höherer visueller Klarheit liefert.
Das LG SMART TV AI LB65 FHD TV mit Virtual 9.1.2 von AI Sound füllt einen modernen Wohnbereich. Auf dem Bildschirm ist eine Astronauten-Filmszene zu sehen und multidirektionaler Klang breitet sich im Raum aus und sorgt für ein noch intensiveres Erlebnis.
LG Shield, angewendet auf das LG SMART TV AI LB65 FHD TV, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Das LG SMART TV AI LB65 FHD TV verfügt über AI Hub zur Personalisierung, mit einem AI-Symbol über der Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page und AI Chatbot.
Der Startbildschirm des LG SMART TV AI LB65 FHD TV führt dich zur LG Channels-Oberfläche, wo dir kostenlose Live-TV-Kanäle, Filme und exklusive Inhalte präsentiert werden. Es hebt den direkten Zugriff auf Hunderte von Unterhaltungsoptionen ohne Zahlung, ohne Abonnement und ohne Set-Top-Box hervor.
Das LG SMART TV AI LB65 FHD TV Sports Forecast von AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit KI-Panel für Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten, das zeigt, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.

Hauptmerkmale

  • Full HD TV mit LED-Backlight [32"-Modell: HD TV mit LED-Backlight]
  • α5 Gen9 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bild- und Tonqualität
  • HDR10- und HLG-Unterstützung
  • webOS 26 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie und Infrarot-Fernbedienung
Mehr

Warum LG SMART TV?

Der alpha 5 Gen9 AI Processor des LG SMART TV AI LB65 FHD TV leuchtet in der Mitte einer orangen Leiterplatte und hebt die KI-Verarbeitung für klarere Bildqualität mit mehr Schärfe und Tiefe hervor.

alpha 5 Gen9 AI Prozessor

Das LG SMART TV AI LB65 FHD TV mit Virtual 9.1.2 von AI Sound füllt einen modernen Wohnbereich. Auf dem Bildschirm ist eine Astronauten-Filmszene zu sehen, multidirektionaler Klang sorgt für ein intensives Erlebnis.

AI Sound Pro - Virtual 9.1.2 Ch

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen.

Gesichert durch LG Shield

Der LG SMART TV AI LB65 FHD TV mit dem preisgekrönten Multi AI webOS vor dunklem Hintergrund, Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini – Unterstützung von KI-Diensten über die TV-Oberfläche.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Der LG SMART TV AI LB65 FHD TV mit LG Channels bietet unendliche kostenlose Unterhaltung, inkl. Live-TV-Kanälen, Filmen und exklusiven Inhalten, mit direktem Zugriff auf eine breite Auswahl an Unterhaltungsoptionen.

LG Channels – unendliche Unterhaltung kostenlos

Was macht LG SMART TVs anders?

LG SMART TVs werden von unseren alpha AI Processors angetrieben, um eine verbesserte visuelle Qualität und einen verbesserten Klang zu bieten. HDR10 Pro verstärkt den Kontrast. AI Sound Pro verleiht dem Klang Tiefe und Klarheit. Darüber hinaus macht das preisgekrönte webOS alles intuitiv und bequem mit KI-gestützten Funktionen wie Multi AI Search und mehr.

alpha 5 Gen9 AI Prozessor

Entwickelt für brillante Bilder

Der neue alpha 5 Gen9 AI Prozessor bietet High-End-Verarbeitung für deinen LG TV und liefert verbesserte Schärfe und Tiefe für ein insgesamt besseres Seherlebnis.

Der alpha 5 Gen9 AI Prozessor des LG SMART TV AI LB65 FHD TV leuchtet in der Mitte einer orangen Leiterplatte und hebt die KI-Verarbeitung für klarere Bildqualität mit mehr Schärfe und Tiefe hervor.

Der alpha 5 Gen9 AI Prozessor des LG SMART TV AI LB65 FHD TV leuchtet in der Mitte einer orangen Leiterplatte und hebt die KI-Verarbeitung für klarere Bildqualität mit mehr Schärfe und Tiefe hervor.

HDR10 Pro

Lebendige Details, tieferer Kontrast in jeder Szene

Unser HDR10 Pro-Format sorgt für hellere Highlights und tiefere Schatten. Tauche ein in hellere Szenen mit satten Details.1)

Der LG SMART TV AI LB65 FHD TV hebt HDR10 Pro anhand eines geteilten Bildes mit See- und Bergkulisse hervor und zeigt im Vergleich von SDR und HDR10 Pro hellere Highlights, tiefere Schatten und einen feineren Kontrast.

Der LG SMART TV AI LB65 FHD TV hebt HDR10 Pro anhand eines geteilten Bildes mit See- und Bergkulisse hervor und zeigt im Vergleich von SDR und HDR10 Pro hellere Highlights, tiefere Schatten und einen feineren Kontrast.

Warum LG AI TV?

LG AI TV optimiert Bild und Ton und macht mit personalisiertem AI Hub jeden Tag intelligenter

Erfahre mehr über LG AI TV
Der LG SMART TV AI LB65 FHD TV mit Dynamic Tone Mapping optimiert eine Szene mit einem Bären im Wald, indem es die Tonwertkurven Frame für Frame analysiert und so reichhaltigere Texturen mit verbessertem Farbkontrast und höherer visueller Klarheit liefert.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling shows an orca swimming over a coral reef and fish, as AI upscales every frame toward 4K quality, then zooms out to reveal a child watching up close, immersed in the vivid detail.

Dynamic Tone Mapping

Verbesserte Helligkeit und Detailgenauigkeit für jeden Frame

Dynamic Tone Mapping analysiert jeden Frame und passt tonale Kurven an, um Farbe und Kontrast zu verbessern.

Der LG SMART TV AI LB65 FHD TV mit Virtual 9.1.2 Ch von AI Sound füllt einen modernen Wohnbereich. Auf dem Bildschirm ist eine Astronauten-Filmszene zu sehen, multidirektionaler Klang sorgt für ein intensives Erlebnis.

Der LG SMART TV AI LB65 FHD TV mit Virtual 9.1.2 Ch von AI Sound füllt einen modernen Wohnbereich. Auf dem Bildschirm ist eine Astronauten-Filmszene zu sehen, multidirektionaler Klang sorgt für ein intensives Erlebnis.

Virtual 9.1.2 Ch

Immersiver Surround-Sound mit Virtual 9.1.2 Ch

AI Sound analysiert und skaliert den Klang mit ausgeklügelten Algorithmen für ein Audioerlebnis mit Surround-Sound ohne externe Lautsprecher.2)

Entdecke die 3 herausragenden Vorteile des AI Hub

Erweiterte Multi AI Suche mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Sage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das KI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren KI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.3)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

AI Concierge schlägt Inhalte und Updates vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. Die Funktion „In This Scene“ bietet relevante Empfehlungen und Informationen zu deinem zurzeit angeschauten Programm. Parallel dazu ermöglicht Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern.4)

LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu My Page, einer speziell auf dich zugeschnittenenen Menüseite.

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu den Spielergebnissen deiner Lieblingsmannschaft.5)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Der LG SMART TV AI LB65 FHD TV mit AI Chatbot zeigt eine Bildschirmmeldung an, die ein Problem mit plötzlichem Abschalten erkennt und eine Lösung anbietet, bevor der Benutzer etwas eingeben muss. Dies zeigt die proaktive KI-Erkennung und -Anleitung über die TV-Schnittstelle.

AI Chatbot

Vor dem Fragen das Problem kennen

Das System erkennt Probleme mit dem Fernsehgerät und zeigt direkt auf dem Bildschirm eine Anleitung zur Behebung oder Verbindung mit dem Support an.6)

Preisgekröntes webOS jetzt gesichert durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

8 Jahre als bestes Smart-TV-System ausgezeichnet

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

webOS Re:New-Programm

TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden7)

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection

Das LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – das LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

Der LG SMART TV AI LB65 FHD TV mit LG Channels bietet unendliche kostenlose Unterhaltung, inkl. Live-TV-Kanälen, Filmen und exklusiven Inhalten, mit direktem Zugriff auf eine breite Auswahl an Unterhaltungsoptionen.

LG Channels

Unendliche Unterhaltung kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von unterschiedlichen Plattformen kostenlos in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst. Erlebe Unterhaltung ohne versteckte Kosten oder die Installation einer Set-Top-Box.9)

Der LG SMART TV AI LB65 FHD TV mit Smart Connectivity zeigt die Home Hub-Oberfläche auf dem Bildschirm mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ und Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout.

Intelligente Konnektivität

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Verbinde, steuere und interagiere nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause über unterstützte Smart-Ökosysteme.10)

Tauche ein in jeden Sport

Sportvorhersagen von AI Concierge

Erhalte Spielvorhersagen mit KI

KI analysiert die Statistiken und die Leistung deines Teams, um Spielvorhersagen zu liefern. Feuere dein Team mit noch mehr Begeisterung an und unterstütze es mit diesen KI-generierten Erkenntnissen.11)

Sports Alert

Richte Warnungen ein und verpasse nie einen Moment

Sieh dir jeden Moment der Action an. Richte deine Benachrichtigungen ein und lass dich über Spielpläne, Ergebnisse und mehr zu deinem Team informieren.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Accessibility

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

Disclaimer

 

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur der Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

*Spezifikationen und Funktionen sind von Region, Modell und Größe abhängig.

*Die Verfügbarkeit des Diensts variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

 

1) *HDR10 Pro ist kein Format, sondern proprietäres Dynamic Tone Mapping von LG, das Frame für Frame für HDR10-Inhalte angewendet wird.

 

2) *Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

3) *AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New Program-fähigen OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-Modellen, einschließlich ab 2022 veröffentlichter Modelle.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-KI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

4) *Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

5) *Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

 

6) *Internetverbindung erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

7) *webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

9) *Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

10) *LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

11) *Die Karte „In This Scene“ ist in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden."

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Alle Spezifikationen

DISPLAY

  • Display-Typ

    HD

  • Hintergrundbeleuchtung (BLU)

    Direct LED

  • Bildschirmauflösung

    HD (1.366 x 768 Pixel)

  • Bildwiederholfrequenz

    50/60 Hz (nativ)

BILDVERARBEITUNG

  • Bildprozessor

    Alpha 5 Gen9 AI-Prozessor

  • Voreingestellte Bildmodi

    7 Modi

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AI Upscaling

    Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Ja

GAMING

  • Unterstützt HGIG

    Ja

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

SMART TV

  • Betriebssystem (OS)

    webOS 26

  • Internet Browser

    Ja

  • Smartphone Fernbedienungs-App

    Ja (LG ThinQ)

  • My Page

    Ja

  • LG Shield

    Ja

  • LG Channels

    Ja

  • Intelligente Spracherkennung

    Ja (mit LG ThinQ-App)

  • Home Hub

    Ja (LG ThinQ)

  • Google Cast

    Ja

  • AI Voice ID

    Kompatibel (benötigt optionale AI Magic Remote-Fernbedienung)

  • AI Magic Remote-Fernbedienung

    Kompatibel (benötigt optionale AI Magic Remote-Fernbedienung)

  • AI Chatbot

    Ja

  • Works with Apple Airplay

    Ja

  • Unterstützt Apple Home

    Ja

AUDIO

  • Leistung

    10 Watt

  • Audio Codec

    AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (siehe Handbuch)

  • Abstrahlrichtung der Lautsprecher

    Nach unten abstrahlend

  • Clear Voice Pro (Bessere Sprachverständlichkeit)

    Ja

  • LG Sound Sync

    Ja

  • Simultane Audioausgabe

    Ja

  • Sound Mode Share

    Ja

  • AI Sound

    AI Sound Pro (virtueller 9.1.2 Up-mix)

  • Adaptive akustische Feinabstimmung

    Kompatibel (benötigt optionale AI Magic Remote-Fernbedienung)

  • Lautsprechersystem (Kanäle)

    2.0

ANSCHLÜSSE

  • HDMI-Eingänge

    2 (unterstützt eARC)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • LAN (Ethernet)

    1

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    eARC (auf HDMI 2)

  • Antennenanschlüsse (Tuner)

    2

  • CI-Slot

    1

  • Bluetooth-Unterstützung

    Ja (v 5.3)

  • USB-Anschlüsse

    1 (USB 2.0)

  • WLAN

    Ja (Wi-Fi 5 / 802.11ac)

BARRIEREFREIHEIT

  • Hoher Kontrast

    Ja

  • Invertierte Farben

    Ja

  • Graustufen

    Ja

STROMVERSORGUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ

  • Stromversorgung (Spannung, Frequenz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Leistungsaufnahme (Standby)

    Unter 0,5 Watt

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

  • Fernbedienung

    Standard-Fernbedienung

  • Stromkabel

    Netzkabel

TV-EMPFANG (TUNER)

  • Analoger TV-Empfang

    Ja

  • Digitaler TV-Empfang

    DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satellit)

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

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