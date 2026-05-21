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Waschtrockner Weiß (EEK A/A,9 kg / 6 kg, 1.400 U./Min.) mit AI Wash+Dry & TurboWash+Dry | HPWD096C

MEZ69334771 HPWD096C 26.1.28 .pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
MEZ69334771 HPWD096C 26.1.28 .pdf
Energieklasse : EU
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Waschtrockner Weiß (EEK A/A,9 kg / 6 kg, 1.400 U./Min.) mit AI Wash+Dry & TurboWash+Dry | HPWD096C

HPWD096C
Vorderseite von Waschtrockner Weiß (EEK A/A,9 kg / 6 kg, 1.400 U./Min.) mit AI Wash+Dry & TurboWash+Dry | HPWD096C HPWD096C
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
Vorderseite von Waschtrockner Weiß (EEK A/A,9 kg / 6 kg, 1.400 U./Min.) mit AI Wash+Dry & TurboWash+Dry | HPWD096C HPWD096C
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß
13 kg / 9 kg AI Direct Drive™ Waschtrockner, Weiß

Hauptmerkmale

  • Neues Design mit Easy‑Touch Drehregler: Digitale Programmanzeige mit manueller Auswahl automatisch sortiert und nach Nutzungsverhalten angepasst (bis zu 24 Programme)
  • AI Wash+Dry: Passt Zeit und Temperatur automatisch an Gewicht, Stoffart und Feuchtigkeit an – für schonend optimale Ergebnisse
  • TurboWash+Dry: Kraftvoller Dual Inverter Kompressor für schnelles Waschen und Trocknen in nur 150 Minuten
  • Allergy Care Programm: Tiefenreinigung mit Dampf zur Reduzierung von Allergenen
  • Energieeffizienzklasse A‑10 % im Waschzyklus und Energieeffizienzklasse A‑10 % im Wasch‑Trocken‑Zyklus: Ganze 10 % effizienter als der Grenzwert für eine „A‑Klasse"
  • Maximale Kapazität: Bis zu 9 kg im Waschgang und bis zu 6 kg im Trockengang – ideal auch für große Wäschemengen und sperrige Textilien
Mehr
Ein weißer LG Frontlader-Waschtrockner (F4X9EUP25M) steht neben einem passenden Trockner unter Regalen, die mit Wäschezubehör bestückt sind.

LG Wärmepumpen-Waschtrockner: Für maximale Effizienz entwickelt

Der LG Frontlader-Waschtrockner (F4X9EUP25M) in Weiß befindet sich links. Rechts ist eine veranschaulichende Umrisszeichnung eines Trockners zu sehen, um die Konfiguration der Gerätekombination zu verdeutlichen.

Energieeffizienz

Erreicht herausragende Energieeffizienz bis A / A-10%

In der Mitte befindet sich ein weißes Hemd. Dahinter befindet sich ein roter Pfeil, der den Zeitablauf symbolisiert.

Easy Touch Drehregler

LCD‑Display mit intuitivem Drehregler. Bis zu 24 Programme und 5 Sprachoptionen, individuell anpassbar

Ein weißer LG Frontlader-Waschtrockner (F4X9EUP25M) zeigt eine grüne Energiegrafik mit einem Blitzsymbol im Inneren der Trommel

AI Wash+Dry

Passt Wasch- & Trockenprogramm je nach Gewicht, Stoffart und Feuchtigkeit der Beladung an

Der LG Frontlader-Waschtrockner (F4X9EUP25M) in Weiß zeigt eine transparente Trommel mit fünf Pfeilen, die das große Fassungsvermögen der Trommel veranschaulichen.

Große Kapazität

Ideal für große Wäschemengen: 9 kg Waschen / 6 kg Trocknen

*Ganze 10 % effizienter als der Grenzwert für eine „A‑Klasse"

Ein weißer LG Waschtrockner steht vor einer weißen Wand. Rechts daneben sind ein Energieeffizienzetikett A, ein Diagramm und Pflanzen zu sehen.

Ein weißer LG Waschtrockner steht vor einer weißen Wand. Rechts daneben sind ein Energieeffizienzetikett A, ein Diagramm und Pflanzen zu sehen.

Energieeffizienz

Herausragende Energieeffizienz bis A beim Waschen und A-10% im Wasch-Trocken-Zyklus

Intelligente Wärmepumpen‑ und Invertertechnologie reduziert Energieverbrauch und Trocknungszeit – automatisch angepasst an jede Beladung.

*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

*Ganze 10 % effizienter als der Grenzwert für eine „A‑Klasse"

Automatischer Dispenser

Dosiert Waschmittel und Weichspüler automatisch und reicht – je nach Nutzung – für bis zu 17 Wäscheladungen ohne Nachfüllen

R290

Natürliches Kältemittel

Das Kältemittel R290³⁾ hat ein deutlich niedrigeres Treibhauspotenzial als das Kältemittel R134a.

Mikroplastik-armer Waschgang

Mirkoplastik Programm

Reduziert die Emissionen von Mikroplastik um bis zu 60%

*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

AI Wash+Dry

Intelligent angpasst

Passt Wasch- & Trockenprogramm je nach Gewicht, Stoffart und Feuchtigkeit der Beladung an

Ein weißer LG Frontlader-Waschtrockner (F4X9EUP25M) ist neben einem braun-beigen Aufbewahrungsschrank platziert.

Personalisierte Bedienung mit Easy Touch Drehregler

LCD‑Display mit intuitivem Drehregler, bis zu 24 Programmen und 5 Sprachoptionen

Die Programmliste lernt aus dem individuellen Nutzungsverhalten, sortiert sich automatisch neu und bietet schnellen Zugriff auf häufig genutzte Programme.

Exklusive Wochenendangebote auf LG.com

*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

TurboWash+Dry

Waschen und Trocknen in nur 150 Minuten

Schnelles Waschen und Trocknen dank leistungsstarkem Dual Inverter Kompressor – effizient, zeitsparend und kraftvoll in einem durchgängigen Zyklus.

Ein weißes Hemd wird durch fünf auf die Mitte gerichtete Wasserstrahlen gewaschen. Das veranschaulicht den kraftvollen Ablauf der Reinigung.

*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Dual Inverter Wärmepumpentechnologie

Spart Energie und sorgt für eine effiziente, besonders schonende Trocknung bei niedrigen Temperaturen.

Eine Animation zeigt, wie Textilien in einem Trockner durch eine Taumelbewegung bei gleichzeitigem Zirkulieren von Luft durch das Wärmepumpensystem im Inneren des Geräts getrocknet werden.

*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Kapazität

Große Kapazität

9 kg Waschen und 6 kg Trocknen – ideal für große Wäschemengen, weniger Waschgänge und mehr Komfort im Alltag.

Weißer LG Waschtrockner (F4X9EUP25M) passgenau in die Mitte beigefarbener Schränke eingebaut

*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ThinQ

Intelligentes Leben beginnt mit LG ThinQ

Kontrolliere deine Wäsche jederzeit und überall

Mit der ThinQ¹³⁾ App kannst du dich mit deinem Waschtrockner verbinden wie nie zuvor. Starte das Programm durch einfaches Tippen auf eine Schaltfläche. 

Wartung und Überwachung einfach gemacht

Ob es sich um die tägliche Wartung oder größere Aufgaben handelt, mit der ThinQ¹³⁾ App kannst du den Energieverbrauch deines Waschtrockners ganz einfach überwachen.

Steuere deine Geräte mit Hilfe des Sprachassisenten

Sag deinem intelligenten Lautsprecher bzw. deinem KI-Assistenten¹³⁾, was du brauchst, und lasse alles andere deinen Waschtrockner erledigen.

*Der Support für mit Google Assistant kompatible Smart-Home-Geräte ist vom konkreten Land und von der Einrichtung des konkreten Smart Homes abhängig.

*Die Produktbilder auf dem Bild dienen nur zu Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Ein weißer LG Frontlader-Waschtrockner (F4X9EUP25M) steht im von links einfallenden Sonnenlicht. Rechts sind einige Pflanzen zu sehen.

Flaches und minimalistisches Design

Ein weißer LG Frontlader-Waschtrockner (F4X9EUP25M) ist aus einem leichten Winkel von der Seite dargestellt.

Tür aus gehärtetem Glas

Ein weißer LG Frontlader-Waschtrockner (F4X9EUP25M) zeigt eine Nahaufnahme des Bedienfelds. Auf dem Display wird das Programm „TurboWash+Dry“ angezeigt.

Problemlose Steuerung

Ein weißer LG Frontlader-Waschtrockner (F4X9EUP25M) mit weit geöffneter Tür gibt den Blick auf die Trommel im Inneren frei.

Geräumige Trommel

Rechts vor einem Hintergrund mit schwarzem und violettem Farbverlauf wird das Logo „LG AI DD“ gezeigt.

Rechts vor einem Hintergrund mit schwarzem und violettem Farbverlauf wird das Logo „LG AI DD“ gezeigt.

Durch und durch KI
für einfaches Wäschewaschen

AI Wash, basierend auf AI DD™ ¹⁴⁾, sorgt für ein für die konkrete Art von Textilien optimales Waschen und kann dadurch das Gewebe schonen und bei weichen Geweben den Energieverbrauch reduzieren. Der unsere Waschmaschinen antreibende Inverter Direct Drive-Motor ist zuverlässig und leise. Darüber hinaus sind unsere Maschinen auf eine hervorragende Energieeffizienz ausgelegt.

Leitfaden für das Installieren von Waschmaschinen

Überprüfen des Aufstellorts

Sorge für ausreichend Platz für die Installation

Lasse auf allen Seiten Freiraum für die Tür. Dadurch ist sichergestellt, dass die freistehende Waschmaschine in das Standardraster passt.

Wasserzulaufschlauch

Überprüfe die Bauart des Wasserhahns

Gibt automatisch die entsprechende Menge Waschmittel ab. Die Fächer für Waschmittel und Weichspüler können für bis zu 17 Wäscheladungen¹¹⁾ mit Waschmittel bzw. Weichspüler befüllt werden.

Nivellierung

Für einen festen Stand muss die Maschine waagerecht stehen

Stelle die Waschmaschine durch entsprechendes Einstellen der Füße waagerecht aus. Das reduziert Vibrationen und Geräusche. Das Hinzufügen von Anti-Vibrationspads kann zusätzliche Stabilität bieten.

LG Frontlader-Waschmaschine mit Checkliste vor der Installation, die Spezifikationen, Anschlüsse und Anforderungen an den Fußboden zeigt.

FAQ

Was ist die Standardgröße einer LG Wash & Dry mit Wärmepumpe?

Alle LG Wash & Dry mit Wärmepumpe sind in einer Standardhöhe und einer Standardbreite erhältlich. Die Tiefe einer Maschine „LG Wash & Dry“ mit Wärmepumpe ist von Größe/Fassungsvermögen der Trommel abhängig. Die Abmessungen sind standardmäßig: Breite 600 mm x Höhe 850 mm x Tiefe 565–675 mm.

Wie wähle ich die neue LG Wash & Dry mit Wärmepumpe aus?

Berücksichtige bei der Auswahl einer LG Wash & Dry mit Wärmepumpe Folgendes: 
1. Beladung passend zur Anzahl der Leute in deinem Haushalt
2. Energieeffizienzklasse für möglichst niedrige Energiekosten
3. Bedarfsgerechte Programme für Waschen/Trocknen
4. Intelligente Funktionen und Anwendungen wie LG ThinQ™
5. Den für die LG Wash & Dry mit Wärmepumpe erforderlichen Platz für die Installation
6. Zuverlässige Services mit garantierter Qualität

Muss für dieses Produkt eine zusätzliche Lüftung installiert werden?

LG Wash & Dry mit Wärmepumpe benötigen keine Lüftung und können überall und ohne besonderen Vorgaben an den Aufstellort betrieben werden.

Wie wähle ich den richtigen Waschgang aus?

Im Allgemeinen solltest du das Pflegeetikett auf der Wäsche beachten und das entsprechende Waschprogramm an der Maschine auswählen. Die mit der Funktion „AI DD™“ ausgestattete Maschine „LG Wash & Dry“ mit Wärmepumpe wiegt dann automatisch die Wäsche und erkennt den Weichheitsgrad. Anhand dieser Angaben legt die Maschine das passende Waschprogramm fest und passt während des Waschvorgangs die Waschbewegungen entsprechend an.

Was ist die Dampffunktion bei einer LG Waschmaschine?

Die LG-proprietäre Steam™-Technologie (bei ausgewählten Modellen) bekämpft Allergene wirkungsvoll. Zu Beginn des Waschprogramms bedampft die Funktion „Allergy Care“ die Wäsche. Das löst Fasern und löst Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben* auf.
*Der Waschvorgang „Allergy Care“ mindert von Hausstaubmilben ausgehende Allergene, bestätigt von der BAF (British Allergy Foundation).

Wie funktioniert die automatische Dosierung?

Das automatische Dosiersystem des automatischen Dosierers von LG ermöglicht es dir, eine Ladung Waschmittel in den Spender zu geben und alles andere deiner Waschmaschine zu überlassen. Die in die Waschmaschine integrierte Technologie erkennt das Gewicht der Ladung und fügt jedes Mal automatisch genau die entsprechende Menge Waschmittel hinzu. Das beseitigt das Risiko einer Überdosierung, spart deine Zeit und verlängert die Lebensdauer deiner Kleidung. Die richtige Dosierung des Waschmittels trägt auch dazu bei, dass Waschmaschinen in gutem Funktionszustand bleiben. Einfach die Tür schließen und auf Start drücken!

Warum ist meine Wäsche mit Staub und Flusen bedeckt?

1. Beim Waschen entstehender Staub wird durch einen Reinigungsfilter abgeschieden. Wenn der Reinigungsfilter voll ist, kann es sein, dass der Staub nicht richtig herausgefiltert wird. Der Reinigungsfilter kann vor jeder Wäsche manuell gereinigt werden. Das verhindert, dass die Maschine Staub und Flusen auf der Kleidung zurücklässt.
2. Trenne farbige und weiße Kleidung von schwarzer und fusselnder Kleidung. Wasche diese Arten von Kleidung in getrennten Waschladungen, um unerwünschten Staub und Flusen an der Wäsche zu vermeiden.

Was ist „Wärmepumpentechnologie“?

"Eine Wärmepumpe transportiert Wärmeenergie, anstatt Wärmeenergie zu erzeugen. Dadurch ergibt sich ein energieeffizientes System eines geschlossenen Kreislaufs. Das System trocknet die Kleidung schonend mittels nicht allzu warmer Luft. Dann entfernt ein Kondensator Feuchtigkeit aus dieser Luft, bevor die Luft wieder erwärmt und zurückgeführt wird. Dieser kontinuierliche Kreislauf sorgt für Energieeinsparungen und einen schonenden Umgang mit den Geweben."

Möchtest du mehr über die LG Wärmepumpe erfahren?
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Alle Spezifikationen

MATERIAL & AUSFÜHRUNG

  • Farbe (Front)

    Weiß

  • Tür (Material)

    Abdeckung aus geschwärztem Sicherheitssglas

KAPAZITÄT

  • Nennkapazität Waschen (in kg)

    9

  • Nennkapazität Trocknen (in kg)

    6

STEUERUNG & ANZEIGE

  • Anzeigetyp

    Drehknopf, Touchdisplay,LCD + LED Anzeige

  • Zeitverzögerungs-Timer (in Stunden)

    3-19 Stunden

  • Angabe bei Türverriegelung

    Ja

  • Zeitanzeige

    LCD

MERKMALE

  • Bauart

    Frontlader-Waschtrockner

  • 6 unterschiedliche Trommelbewegungen

    Ja

  • Wäsche hinzufügen

    Nein

  • AI DD®

    Ja

  • Automatischer Neustart

    Ja

  • Centum System®

    Nein

  • Material der Mitnehmer

    Schlanke Trommel aus Edelstahl

  • Trommelbeleuchtung

    Ja

  • Trommelmaterial

    Ja

  • Signalton bei Programmende

    Ja

  • ezDispense®

    Nein

  • Schaumerkennungsprogramm

    Ja

  • Inverter Direct Drive®

    Ja

  • Nivellierfüße

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)

    1400

  • Edelstahltrommel

    Ja

  • Steam

    Ja

  • TurboWash® 360°

    Ja

  • Vibrationssensor

    Ja

  • Wasserzufuhr (heiß/kalt)

    Nur Kaltwäsche

  • Wasserlevel

    Automatikfunktion

ENERGIE

  • Energieeffizienzklasse (Waschen)

    A

  • Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen)

    A

PROGRAMME

  • Koch-/Buntwäsche

    Ja

  • Babybekleidung mit Dampf

    Nein

  • AI Wash

    Ja

  • Allergy Care

    Nein

  • AI Wash

    Nein

  • Bettwäsche

    Ja

  • Kaltwäsche

    Nein

  • Buntpflege

    Nein

  • Baumwolle+

    Nein

  • Dunkle Wäsche

    Nein

  • Feinwäsche

    Nein

  • Download/Neu

    Ja

  • Daunenjacke

    Ja

  • Bettdecken

    Ja

  • Pflegeleicht

    Nein

  • Eco 40-60

    Nein

  • Schonwäsche

    Nein

  • Hygiene

    Nein

  • Intensiv

    Nein

  • Mikroplastik

    Ja

  • Mix

    Nein

  • Outdoor

    Nein

  • Schnell 14

    Ja

  • Schnell 30

    Nein

  • Kurzwäsche

    Nein

  • Schnelles Waschen+Trocknen

    Nein

  • Auffrischen

    Nein

  • Spülen+Schleudern

    Ja

  • Nachtprogramm

    Nein

  • Hautpflege

    Nein

  • Ärmelsaume und Kragen

    Ja

  • Schleudern

    Ja

  • Sportbekleidung

    Ja

  • Fleckenpflege

    Nein

  • Dampf Auffrischen

    Nein

  • Trommelreinigung

    Ja

  • TurboWash 39

    Nein

  • TurboWash 49

    Nein

  • TurboWash 59

    Nein

  • Waschen & Trocknen

    Nein

  • Handwäsche/Wolle

    Ja

WEITERE OPTIONEN

  • Temp.

    Kaltwäsche/30/40/60/95℃

  • Wäsche hinzufügen

    Nein

  • Ton An/Aus

    Nein

  • Kindersicherung

    Nein

  • ColdWash

    Nein

  • Zeitverzögerung

    Ja

  • Waschmittelmenge

    Nein

  • Trommelbeleuchtung

    Ja

  • ezDispense® Düsenreinigung

    Nein

  • Vorwäsche

    Nein

  • Fernstart

    Ja

  • Spülen

    5-mal

  • Spülen+

    Nein

  • Spülen + Schleudern

    Nein

  • Weichspülermenge

    Nein

  • Schleudern

    5 Stufen

  • Steam

    Nein

  • Trommelreinigung

    Ja

  • TurboWash®

    Nein

  • Waschen

    Ja

  • WLAN

    Nein

  • Knitterschutz

    Nein

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

  • ThinQ® App-Kompatibilität

    Ja

  • Download/Neu

    Ja

  • Energieüberwachung

    Ja

  • Fernstart und Programmüberwachung

    Ja

  • Smart Diagnosis®

    Ja

  • Trommelreinigungs-Coach

    Ja

  • Smart Pairing

    Ja

ABMESSUNGEN & GEWICHT

  • Produktabmessungen (B x H x T; in mm)

    600 x 850 x 565

  • Verpackungsabmessungen (B x H x T; in mm)

    660 x 890 x 660

  • Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm)

    620

  • Produktgewicht inkl. Verpackung (in kg)

    91,0

  • Produktgewicht (in kg)

    87,0

ENERGIE

  • Nennkapazität Waschen (in kg)

    9

  • EU Ecolabel-prämiert

    Nein

  • Dauer des unausgeschalteten Zustands (in Min.)

    5

  • Eco 40-60 (volle Ladung)

    9,0

  • Eco 40-60 (halbe Ladung)

    4,5

  • Eco 40-60 (Viertelladung)

    2,25

  • Energieeffizienzklasse

    A

  • Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen; in kWh)

    49

  • Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)

    1.400

  • Geräuschpegel Schleudern (Geräuschentwicklung; in dB(A))

    70

  • Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (in W)

    0,5

  • Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (in W)

    2,0

  • Energieeffizienzklasse (Schleudern)

    B

  • Feuchtigkeitsgehalt (Schleudern; in %)

    53,9

  • Standardprogramm (Waschen)

    Eco 40-60

  • Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms beivollständiger Befüllung (T dry in Min.)

    228

  • Programmdauer halbe Ladung (in Min.)

    174

  • Programmdauer viertel Ladung (Waschen; in Min.)

    130

  • Wasserverbrauch pro Zyklus (in Liter)

    50

ENERGIE

  • Nennkapazität Trocknen (in kg)

    6

  • Dauer des unausgeschalteten Zustands (in Min.)

    5

  • Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen & Trocknen; in kWh)

    153

  • Energieeffizienzklasse

    A

  • Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (in W)

    0,5

  • Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (in W)

    2,0

  • Standardprogramm (Waschen & Trocknen)

    Eco 40-60 + Eco Dry

  • Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (T dry in Min.)

    630

  • Programmdauer halbe Ladung (in Min.)

    295

  • Waschen+Trocknen (volle Ladung)

    6,0

  • Waschen+ Trocknen (halbe Ladung)

    3,0

  • Wasserverbrauch pro Zyklus (in Liter)

    48

EAN CODE

  • EAN

    8806096669853

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

1) Energieeffizienz

– Das Waschmaschine-Trockner-Modell wurde separaten Tests zur Effizienz von Trockner und Waschmaschine sowie einem kombinierten Test für den Wasch- und Trockenzyklus zur Bewertung der Energieeffizienz unterzogen. 

– Es wurde ein LG-interner Labortest entsprechend EN 60456:2016+A11:2020+A12:2024 A12:2023 mit der HPWD116A (nur Waschmaschine) vorgenommen. 

– Es wurde ein LG-interner Labortest entsprechend EN IEC 62512:2020+A11:2020+A12:2023 mit dem HPWD116A (Waschtrockner) vorgenommen.

 

2) Zeiteinsparung

– Das Programm „TurboWash+Dry“ wurde im Oktober 2025 von Intertek mit 3 kg tatsächlich getragener Kleidung entsprechend den internen Prüfstandards von LG Electronics getestet. Die Zeit für das Programm ist von Art/Gewicht der Ladung abhängig.

 

3) R290

– Treibhauspotenzial: R290: etwa 3, R134a: etwa 1.340

 

4) Mikroplastik-Care-Waschgang

– Im Juli 2023 von Intertek getestet. Mikroplastik-armer Waschgang mit 3 kg Wäsche (Trainingsjacke aus 100 % Polyester) im Vergleich zum Waschgang für gemischte Textilien (F4Y7EYPBW). Vergleich durch Messung der Menge an Mikroplastik, die durch einen 20-µm-Filter gefiltert wird.

– Die Ergebnisse sind von Wäsche und Umgebungsbedingungen abhängig.

 

5) AI Wash™ 2.0

– Im Oktober 2025 von Intertek getestet. Im Vergleich zum Waschgang „Baumwolle“ zeigte „Al Wash“ einen schonenderen Umgang mit dem Gewebe und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg aus weichen Stoffen (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (F4X7VYP15). Die Ergebnisse sind von Gewicht und Gewebeart der Wäsche und/oder anderen Faktoren abhängig.

– Wiegt die Ladung weniger als 3 kg, wird eine KI-Erfassung aktiviert. Bei ausgewählter Option „Bedampfen“ wird die KI-Erfassung nicht aktiviert. AI Wash sollte nur bei ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.

– Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

 

6) TurboWash™ 360

– Getestet von Intertek entsprechend IEC 60456: Ausgabe 5.0. Programm „TurboWash39“ mit 5 kg IEC-Ladung im Vergleich zum herkömmlichen Baumwollprogramm mit TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse sind von den Umgebungsbedingungen abhängig.

 

7) Energieeinsparung

– Basierend auf den internen Labortestergebnissen von LG im Vergleich zum derzeitigen Modell des Unternehmens (F164X71WSTA), das ein registriertes Modell im Europäischen Produktregister für die Energieeffizienzkennzeichnung ist, wurde der europäische Energiestandard für die Energieeffizienzklasse A um -10 % verbessert (basierend auf einem vollständigen Programm). Das führte beim Energieverbrauch zu einer Verbesserung von etwa 50 % im Vergleich zum derzeitigen Modell (F164X71WSTA).

– Die Ergebnisse sind von den Umgebungsbedingungen abhängig

 

8) Schonendes Trocknen

– Im Oktober 2025 von Intertek getestet. Beim Vergleich des Programms „Wolle/Handwäsche+Trocknen“ mit dem Programm „Baumwolle Waschen+Trocknen“ wurde das Schrumpfverhalten nach dem Programmablauf anhand einer Testladung von 1 kg mit tatsächlicher Kleidung und Wollstoffen verglichen. Dabei zeigte sich eine Verbesserung von bis zu 90 %. Die Ergebnisse sind vom Gewicht der Wäsche, der Art des Gewebes und/oder weiteren Faktoren abhängig.

 

9) Kapazität

*Die Kapazität ist von der Tiefe und vom Fassungsvermögen der Trommel (kg) abhängig.

* Höhere Kapazität als beim Vorgängermodell (F4Y7RYW2W vs. FH4U2VCNW2: 2 kg bei 565 mm (Tiefe))

 

10) Steam+™

Der Waschvorgang „Allergy Care“ mindert von Hausstaubmilben ausgehende Allergene, bestätigt von der BAF (British Allergy Foundation).

– Im Dezember 2018 von Intertek gemäß AATCC-Standard getestet. Programm „Baumwolle“ mit der Option „Knitterfrei“ (3 gemischte Hemden) im Vergleich zum Programm „Baumwolle“ ohne Option. Ergebnisse sind von konkreten Textilien und Umgebungsbedingungen abhängig.

– Die Funktion „Knitterfrei“ kann bei 9 Waschprogrammen optional zugeschaltet werden.

 

11) Automatischer Dosierer

– Waschen von bis zu 17 Ladungen, wenn beide Kammern mit Waschmittel gefüllt sind.

– Die Standard-Füllmenge für Waschmittel beträgt 45 ml.

– Die Ergebnisse sind von den Umgebungsbedingungen abhängig.

 

12) Automatische Kondensatorreinigung

– Die erreichte Sauberkeit des Kondensators ist von der konkreten Betriebsumgebung abhängig.

 

13 )ThinQ™

– Die konkreten Funktionen von LG ThinQ™ sind von Produkt und Land abhängig.

– Zum Optimieren der Funktionalität stelle sicher, dass das Produkt mit WLAN verbunden und in der LG ThinQ-App registriert ist.

– Zum Registrieren von Haushaltsgeräten in der LG ThinQ-App muss das Zuhause über ein WLAN verfügen.

– Um die ThinQ™-Funktion zu nutzen, musst du die LG ThinQ-App aus dem Google Play Store bzw. aus dem Apple App Store auf dein Smartphone installieren, eine Wi-Fi-Verbindung herstellen und den Anweisungen in der App folgen.

– Bitte beachte, dass die LG ThinQ-App auf einigen Smartphones möglicherweise nicht funktioniert oder eine nur eingeschränkte Funktionalität aufweist. Überprüfe vor der Nutzung die technischen Daten deines Smartphones (Android OS 7.0 oder höher, iOS 14.0 oder höher)

 

14) AI DD™

– Getestet im November 2023 von Intertek. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Wash-Zyklus eine Verbesserung der Stoffpflege und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (Repräsentatives Modell für AI Wash: F4X7VYP15). Je nach Kleidung und Umgebung können die Ergebnisse abweichen.

– Wiegt die Ladung weniger als 3 kg, wird eine KI-Erfassung aktiviert. Bei ausgewählter Option „Bedampfen“ wird die KI-Erfassung nicht aktiviert. – AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.

*Die 10-Jahres-Garantie gilt nur für den Direct Drive-Motor. Garantiezeit/-richtlinie kann je nach Land oder Region variieren.

– Schallpegel: 71 dB (Schallleistungspegel), entsprechend EU-Verordnung 2019/2014 (F4X7EBPY6).

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