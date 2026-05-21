Waschtrockner Weiß (EEK A/A,9 kg / 6 kg, 1.400 U./Min.) mit AI Wash+Dry & TurboWash+Dry | HPWD096C

1) Energieeffizienz

– Das Waschmaschine-Trockner-Modell wurde separaten Tests zur Effizienz von Trockner und Waschmaschine sowie einem kombinierten Test für den Wasch- und Trockenzyklus zur Bewertung der Energieeffizienz unterzogen.

– Es wurde ein LG-interner Labortest entsprechend EN 60456:2016+A11:2020+A12:2024 A12:2023 mit der HPWD116A (nur Waschmaschine) vorgenommen.

– Es wurde ein LG-interner Labortest entsprechend EN IEC 62512:2020+A11:2020+A12:2023 mit dem HPWD116A (Waschtrockner) vorgenommen.

2) Zeiteinsparung

– Das Programm „TurboWash+Dry“ wurde im Oktober 2025 von Intertek mit 3 kg tatsächlich getragener Kleidung entsprechend den internen Prüfstandards von LG Electronics getestet. Die Zeit für das Programm ist von Art/Gewicht der Ladung abhängig.

3) R290

– Treibhauspotenzial: R290: etwa 3, R134a: etwa 1.340

4) Mikroplastik-Care-Waschgang

– Im Juli 2023 von Intertek getestet. Mikroplastik-armer Waschgang mit 3 kg Wäsche (Trainingsjacke aus 100 % Polyester) im Vergleich zum Waschgang für gemischte Textilien (F4Y7EYPBW). Vergleich durch Messung der Menge an Mikroplastik, die durch einen 20-µm-Filter gefiltert wird.

– Die Ergebnisse sind von Wäsche und Umgebungsbedingungen abhängig.

5) AI Wash™ 2.0

– Im Oktober 2025 von Intertek getestet. Im Vergleich zum Waschgang „Baumwolle“ zeigte „Al Wash“ einen schonenderen Umgang mit dem Gewebe und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg aus weichen Stoffen (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (F4X7VYP15). Die Ergebnisse sind von Gewicht und Gewebeart der Wäsche und/oder anderen Faktoren abhängig.

– Wiegt die Ladung weniger als 3 kg, wird eine KI-Erfassung aktiviert. Bei ausgewählter Option „Bedampfen“ wird die KI-Erfassung nicht aktiviert. AI Wash sollte nur bei ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.

– Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

6) TurboWash™ 360

– Getestet von Intertek entsprechend IEC 60456: Ausgabe 5.0. Programm „TurboWash39“ mit 5 kg IEC-Ladung im Vergleich zum herkömmlichen Baumwollprogramm mit TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse sind von den Umgebungsbedingungen abhängig.

7) Energieeinsparung

– Basierend auf den internen Labortestergebnissen von LG im Vergleich zum derzeitigen Modell des Unternehmens (F164X71WSTA), das ein registriertes Modell im Europäischen Produktregister für die Energieeffizienzkennzeichnung ist, wurde der europäische Energiestandard für die Energieeffizienzklasse A um -10 % verbessert (basierend auf einem vollständigen Programm). Das führte beim Energieverbrauch zu einer Verbesserung von etwa 50 % im Vergleich zum derzeitigen Modell (F164X71WSTA).

– Die Ergebnisse sind von den Umgebungsbedingungen abhängig

8) Schonendes Trocknen

– Im Oktober 2025 von Intertek getestet. Beim Vergleich des Programms „Wolle/Handwäsche+Trocknen“ mit dem Programm „Baumwolle Waschen+Trocknen“ wurde das Schrumpfverhalten nach dem Programmablauf anhand einer Testladung von 1 kg mit tatsächlicher Kleidung und Wollstoffen verglichen. Dabei zeigte sich eine Verbesserung von bis zu 90 %. Die Ergebnisse sind vom Gewicht der Wäsche, der Art des Gewebes und/oder weiteren Faktoren abhängig.

9) Kapazität

*Die Kapazität ist von der Tiefe und vom Fassungsvermögen der Trommel (kg) abhängig.

* Höhere Kapazität als beim Vorgängermodell (F4Y7RYW2W vs. FH4U2VCNW2: 2 kg bei 565 mm (Tiefe))

10) Steam+™

Der Waschvorgang „Allergy Care“ mindert von Hausstaubmilben ausgehende Allergene, bestätigt von der BAF (British Allergy Foundation).

– Im Dezember 2018 von Intertek gemäß AATCC-Standard getestet. Programm „Baumwolle“ mit der Option „Knitterfrei“ (3 gemischte Hemden) im Vergleich zum Programm „Baumwolle“ ohne Option. Ergebnisse sind von konkreten Textilien und Umgebungsbedingungen abhängig.

– Die Funktion „Knitterfrei“ kann bei 9 Waschprogrammen optional zugeschaltet werden.

11) Automatischer Dosierer

– Waschen von bis zu 17 Ladungen, wenn beide Kammern mit Waschmittel gefüllt sind.

– Die Standard-Füllmenge für Waschmittel beträgt 45 ml.

– Die Ergebnisse sind von den Umgebungsbedingungen abhängig.

12) Automatische Kondensatorreinigung

– Die erreichte Sauberkeit des Kondensators ist von der konkreten Betriebsumgebung abhängig.

13 )ThinQ™

– Die konkreten Funktionen von LG ThinQ™ sind von Produkt und Land abhängig.

– Zum Optimieren der Funktionalität stelle sicher, dass das Produkt mit WLAN verbunden und in der LG ThinQ-App registriert ist.

– Zum Registrieren von Haushaltsgeräten in der LG ThinQ-App muss das Zuhause über ein WLAN verfügen.

– Um die ThinQ™-Funktion zu nutzen, musst du die LG ThinQ-App aus dem Google Play Store bzw. aus dem Apple App Store auf dein Smartphone installieren, eine Wi-Fi-Verbindung herstellen und den Anweisungen in der App folgen.

– Bitte beachte, dass die LG ThinQ-App auf einigen Smartphones möglicherweise nicht funktioniert oder eine nur eingeschränkte Funktionalität aufweist. Überprüfe vor der Nutzung die technischen Daten deines Smartphones (Android OS 7.0 oder höher, iOS 14.0 oder höher)

14) AI DD™

– Getestet im November 2023 von Intertek. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Wash-Zyklus eine Verbesserung der Stoffpflege und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (Repräsentatives Modell für AI Wash: F4X7VYP15). Je nach Kleidung und Umgebung können die Ergebnisse abweichen.

– Wiegt die Ladung weniger als 3 kg, wird eine KI-Erfassung aktiviert. Bei ausgewählter Option „Bedampfen“ wird die KI-Erfassung nicht aktiviert. – AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.

*Die 10-Jahres-Garantie gilt nur für den Direct Drive-Motor. Garantiezeit/-richtlinie kann je nach Land oder Region variieren.

– Schallpegel: 71 dB (Schallleistungspegel), entsprechend EU-Verordnung 2019/2014 (F4X7EBPY6).