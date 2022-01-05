أحدث نظام ™DUALCOOL من إل جي المزود بنظام تدفئة يوفر الراحة الداخلية في المنزل على مدار العام

القاهرة، مصر. 5 يناير، 2021 - تطرحشركة إل جي أحدث مكيف هواء™DUALCOOL ، والذي يتميز بنظام تدفئة جديد ومحسّن، في الأسواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. تم التحقق من ذلك من قبلTÜV Rheinland لتقديم تسخين سريع وكفاءة طاقة رائعة، كما يضمن التوزيع المتساوي للهواء الدافئ وراحة استثنائية للمستخدم.





LG DUALCOOL الجديد من شركة إل جي بدعم ™DUAL Inverter Compressor ، يعمل بشكل أسرع من حلول التدفئة الأخرى، مما يجعل المستخدمين يشعرون بالدفء والراحة عندما يكون الجو باردًا بالخارج. ™DUAL Inverter Compressor يمكن أن يعمل بتردد دوران عالٍ (يصل إلى 120 هرتز)، مما يتيح لمكيف الهواء الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة في 21 دقيقة فقط - أسرع بنسبة %33 من الطراز غير العاكس - ويقلل من استهلاك الطاقة بنسبة %44 .





مع نظام التسخين المضاف حديثًا على اللوحة، يوزع LG DUALCOOL الهواء الدافئ بالتساوي في جميع أنحاء الغرفة لتوفير الراحة. يمكن لمكيف الهواء الجديد رفع درجة الحرارة الداخلية في وقت أقل.





كما يتوقع المستهلكين من إل جي، يوفر الطراز الجديد أداء تدفئة فعالاً، باستخدام طاقة أقل بنسبة تصل إلى %66 من سخان الأشعة تحت الحمراء التقليدي أثناء عملية التسخين. قدرة الضاغط العاكس المزدوج على العمل بتردد دوران منخفض (10-20 هرتز) عند الحاجة تساعد LG DUALCOOL على التوفير في استخدام الكهرباء وإنتاج الحرارة بشكل أكثر كفاءة أيضًا.





لتحقيق أقصى قدر من الراحة للمستخدم، يمكن التحكم في أحدث أجهزة DUALCOOL من إل جي ومراقبتها عن بُعد باستخدام تطبيق ThinQ باللمس. يمكن أيضًا استخدام التطبيق لتتبع استهلاك الطاقة،





قال ليو، رئيس شركة إل جي: "يتميز أحدث مكيف هواء DUALCOOL بنظام تدفئة مطور يوفر تدفئة وتبريد من الدرجة الأولى لمنزل مريح طوال العام". "إنه أيضًا أفضل أداء عندما يتعلق الأمر بكفاءة الطاقة، مما يعني أنه لن يكلف المستهلكين للاستمتاع بالراحة التي يستحقونها. ستواصل إل جي تطوير تقنيات متقدمة للعناية بالجو من أجل منزل أفضل ومستقبل أكثر استدامة. "





صرح بيلي كيم، العضو المنتدب لشركة إل جي في مصر: "إن تمكين المستهلكين من خلال الأجهزة الممتازة التي تقدم الأفضل مع قدر أقل بكثير من الطاقة والجهد هو هدف إل جي لجعل حياة المستهلكين أفضل، من خلال الميزات المختلفة في أحدث مكيفات إل جي DUALCOOL ، والتي يمكن التحكم فيها ومراقبتها عن بُعد باستخدام تطبيق ThinQ على الهاتفك الذكي حيث يمكنك أيضًا تتبع استهلاك الطاقة "





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