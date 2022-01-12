القاهرة، مصر. ١٢ يناير 2022 - في معرض CES 2022، قدمت شركة إل جي رؤيتها لأسلوب حياة محسن ومستقبل أفضل للجميع. سيقدم العرض العالمي الأول من شركة إل جي، الذي يستضيفه ويليام تشو، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي، الابتكارات المتنوعة للشركة للعام الجديد ويوضح بالتفصيل جهودها المستمرة لخلق تجربة مستخدم أكثر شمولاً ومستقبلًا واتصالاً. يؤكد موضوع إل جي لـ CES 2022، الحياة الأفضل التي تستحقها، على هدف إل جي النهائي للارتقاء بجميع جوانب الحياة اليومية من خلال الابتكار التكنولوجي والتصميمي. يتم إحياء هذه الرؤية من خلال ثلاثة قصص قصيرة: حياة أفضل لك، حياة أفضل للجميع، وحياة أفضل غدًا.





حياة أفضل لك: خلق قيمة لكل نمط حياة





مفهوم إل جي عن الأجهزة القابلة للترقية هو محور القصة القصير الأول "حياة أفضل لك". بفضل القدرات المحسّنة للتعلم والتطور لتلبية احتياجات أنماط الحياة الفردية للمستخدمين بشكل أفضل، تعمل منصة ThinQ المطورة من إل جي على تمكين المنتجات المتوافقة مع المزيد من الميزات لتقديم وسائل راحة إضافية في عام 2022. تُظهر قصة حياة أفضل لك كيفية تحقيق التقدم في حلول الترفيه من إل جي تجربة تفاعلية أكثر تخصيصًا للمشاهدين الذين يستمتعون بالمحتوى على شاشات أكبر في المنزل.





تم تقديم الجماهير إلى StanbyME، وهي شاشة عرض لاسلكية محمولة خاصة تنتقل إلى أي مكان في المنزل لتقديم تجربة مشاهدة مثالية للتلفزيون. يعد PuriCare™ AeroTower من إل جي أيضًا أول ظهور عالمي له، وهو حل شامل للعناية بالهواء المنزلي مصمم لتقديم مزايا جهاز تنقية الهواء والمروحة والسخان بينما توفر أجهزة البستنة الداخلية LG tiiun طريقة بسيطة ونظيفة وموثوقة تنمو الخضر صحية على مدار السنة.





حياة أفضل للجميع: أكثر استدامة وشمولية





إن التزام إل جي بالحد من تأثيرها البيئي وجعل أعمالها أكثر استدامة هو محور "حياة أفضل للجميع". الابتكارات الموفرة للطاقة المضمنة في ثلاجة ®InstaView والباب الشفاف الذي "يطرق مرتين لرؤية الداخل"، والاستخدام المتزايد للمواد المعاد تدويرها في مواد التعبئة والتغليف الخاصة بـ LG Soundbar وتقليل المكونات البلاستيكية في تلفزيونات LG OLED تشير جميعها إلى التزام شركة إل جي بإيجاد حلول التي هي أفضل للناس والكوكب. بعد عام 2022، تتوقع إل جي إدخال أكثر من 600 ألف طن من البلاستيك المعاد تدويره في عمليات التصنيع وزيادة استعادة النفايات الإلكترونية إلى ثمانية ملايين طن بحلول عام 2030.





الشمولية هي أيضًا مفتاح لنمو إل جي كعلامة تجارية ولتحقيق هذا الهدف، تلتزم إل جي بالاستثمار في المجالس الاستشارية لإمكانية الوصول عبر الأسواق المختلفة. تتكون المجالس من خبراء في إمكانية الوصول ومن يعانون من إعاقات وتلعب دورًا حاسمًا في تقديم المشورة لشركة إل جي أثناء تطويرها للمنتجات مع وضع تجربة مستخدم أكثر شمولاً في الاعتبار، مثل الأوامر الصوتية وطريقة برايل.





لتشجيع الابتكار في مجالات الاستدامة والشمول في عام 2022، تُنشئ إل جي جائزة LIFE'S GOOD AWARD التي تركز على الابتكار من أجل الأرض والابتكار للجميع لالتماس الأفكار لتقليل تأثير الأنشطة البشرية على البيئة وجعل منتجات إل جي أكثر سهولة. وسهل الاستخدام. سيتم منح ما يصل إلى مليون دولار أمريكي للمشاركين الفائزين، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في العام المقبل.





حياة أفضل غدًا: مخطط للمستقبل





تركز الميزة الثالثة والأخيرة على المستقبل ودور إل جي في تحويل الخيال العلمي إلى حقيقة، حيث يتم تجهيز روبوت التوصيل من الباب إلى الباب CLOi المدعوم بالذكاء الاصطناعي لبدء الخدمة. يتم التعامل مع الجماهير أيضًا بإلقاء نظرة خلف الكواليس حيث تتدرب الفنانة التشكيلية ريه على الفيديو الموسيقي القادم من إل جي.





كما يسلط الضوء أيضًا على LG OMNIPOD، وهو حل مفهوم للتنقل يطمس التمييز بين المنزل والسيارة. التوسع في حلول السيارات المقدمة في السيارة المتصلة السابقة من إل جي في CES 2020، يعد LG OMNIPOD امتدادًا على الطريق لمساحة المعيشة الشخصية. صُممت LG OMNIPOD لتعمل كمكتب منزلي أو مركز ترفيهي أو حتى صالة، وهي تقدم نظرة على كيفية تمكن الفرد المشغول من إنجاز المزيد في المستقبل، حيث لا يعني العمل عن بُعد الاضطرار إلى العمل من المنزل.





يقع داخل المدخل الرئيسي للقاعة المركزية في مركز مؤتمرات لاس فيجاس، يعد معرض إل جي في الموقع بتقديم تجربة تفاعلية وتفاعلية للزوار الفعليين وعبر الإنترنت من خلال تقنيات AR و VR.





سيتم عرض الترفيه المنزلي من إل جي في LG Virtual Studio في ثلاث مناطق فردية: LG OLED على Metaverse و Virtual Showroom و LG OLED Art. تتيح المناطق الثلاث للزوار اكتشاف وتجربة أحدث منتجات الشركة بطرق تفاعلية وجذابة. سيتم عرض الأجهزة المنزلية الجديدة من إل جي في قاعات العرض الافتراضية التي تحمل اسم LG Home من Objet Collection و LG ThinQ. يعد LG Home مساحة معيشة افتراضية حيث يمكن للزوار استكشاف أحدث أجهزة الشركة بما في ذلك مجموعة الغسالات والمجففات الجديدة PuriCare AeroTower و LG tiiun. في LG Home by Objet Collection، يمكن للزوار تنسيق مساحاتهم الخاصة عن طريق اختيار ورق الحائط والأرضيات وعناصر التصميم الداخلي الأخرى للتوافق مع الأجهزة القابلة للتخصيص في مجموعة إل جي لأسلوب الحياة المتميز. يمنح LG ThinQ للزائرين "جولة" للتعرف على جميع ميزات ووظائف النظام البيئي الذكي من LG والتي يمكن الوصول إليها جميعًا من خلال تطبيق LG ThinQ الذي تمت ترقيته.





قم بزيارة موقع LG's CES وقناة YouTube الرسمية للحصول على مزيد من الأفكار حول ما تمتلكه إل جي في CES 2022.