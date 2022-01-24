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إل جي مصر تكشف عن أحدث منتجاتها One:Quick|Flex & One:Quick|Works من أجل تجربة اتصال فعالة

BUSINESS_SOLUTIONS 01/24/2022
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القاهرة، مصر. 24 يناير 2022. إل جي مصر تطلق أحدث منتجاتها One:Quick|Flex & One:Quick|Works . يتيح One:Quick|Flex شاشة عرض متكاملة 43 بوصة مزودة بكاميرا مدمجة عالية الدقة وميكروفونات ومكبرات صوت لنطاق الالتقاط الصوتي يبلغ 3 أمتار ونظام تشغيل Windows 10 IoT Enterprise الذي يجعل من السهل على المستخدم تثبيت وتشغيل البرامج التي يريدها من خلال مكتبة ضخمة من التطبيقات والأدوات؛ لتوفير تجربة استثنائية للاجتماعات والمكالمات عبر الإنترنت. يقدم One:Quick|Flex تجربة تعاون فعالة مع اللمس والرسم مزودة بتقنية لمس استثنائية، ليحول الأفكار إلى حقيقة. باستخدام القلم المخصص، يتم تدوين الملاحظات والرسومات بسهولة. حيث يمكنك أيضًا حفظ هذه الأعمال كملفات ومشاركتها بسهولة من خلال هاتفك الذكي.

One:Quick|Works من إل جي حائز على جائزة تصميم RedDot لامتيازة بتصميم سلس يوفر جمالية عالية مع توفير مساحة عمل عملية لجميع المشاركين، مع شاشة مؤتمرات فيديو شاملة مقاس 55 بوصة فائقة الدقة لتجربة اكثر تمكيناً. يتميز هذا الحل الشامل بجهاز كمبيوتر مدمج يعمل بنظام Windows وكاميرا 4k فائقة الدقة وجودة صوت فائقة  للاجتماعات، بالإضافة إلى التركيز التلقائي الذكي، ممل يجعل الكاميرا والميكروفون ينتقلان إليك، وليس العكس و تركز تلقائيًا على السماعة وهي فعالة في التقاط الأصوات بوضوح يصل إلى ستة أمتار مع الحد الأدنى من ضوضاء الخلفية، بينما تتعقب الكاميرا بدقة 3840 × 2160 تلقائيًا وتركز على المتحدث.

 

يعمل برنامج LG One: Quick Remote Meeting بسلاسة مع One:Quick Works لمشاركة المستندات بتنسيقات مختلفة، وتنفيذ رسومات تفاعلية في الوقت الفعلي، واكتشاف من يتحدث على الطرف الآخر تلقائيًا. بالإضافة إلى Split View for Multi-Tasking، يمكنك مشاركة الملفات وتنظيم الأفكار في وقت واحد مع الأعضاء في غرفة الاجتماعات للحصول على تجربة مستخدم محسّنة.

 

صرح بيلي كيم، المدير التنفيزي لشركة إل جي مصر قائلاً "نقوم بتمكين عملائنا بأحدث التقنيات والمنتجات وكلا: Quick Flex One:Quick|Flex & One:Quick|Works  يمكن استخدامهم في أي مكان بالداخل حيث يمكن نقلهم على عجلات. من مكتب خاص إلى قاعة الاجتماعات، حيث يلعب المنتج أدوارً مختلفة وفقًا لأحتياجات المستهلك. تهدف شركة إل جي إلى تحسين حياة المستهلك من خلال ميزات التكنولوجيا المتقدمة "

 

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