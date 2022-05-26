فوز إل جي مصر في BT100 2022 للموسم الثاني من مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات "أبطال إل جي " لعام 2022 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي

القاهرة، مصر. 26 مايو 2022. مُنحت شركة إل جي مصر في BT100 2022 للموسم الثاني من مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات "LG Heroes" لعام 2022. أبطال إل جي هي مسابقة شهرية بمواضيع مختلفة على مدار العام مثل التوعية بالسرطان والتوعية بالتدخين وعيد الأم وعيد الأب. اليوم، ويقام بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.





بعد نجاح مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات في عام 2021 ، أعلنت إل جي مصر عن إطلاق الموسم الثاني من مبادرة أبطال إل جي للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2022 ، تجاوز عدد الطلبات المقدمة في عام 2021 أكثرمن 8000 مشاركة في جميع أنحاء مصر وتجاوز 8000 في النصف الأول فقط من عام 2022.





وأضاف بيلي كيم ، المدير العام لشركة إل جي مصر: "تلتزم إل جي بالعديد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية المهمة على مدار العام ، مع التركيز على أسسنا العالمية حول المسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل الحفاظ على وفائنا بهوية علامتنا التجارية، حيث نضع في اعتبارنا أكثر الأشياء المهمة التي تهم مجتمعنا المحلي وتنفيذ البرامج التي تحافظ على التطلعات. تركز المبادرة على القيم الإيجابية وتشجيع الناس على فعل الخير للمجتمع ".





تتم عمليات الإرسال على مدار العام عبر الإنترنت من خلال صفحة LG على Facebook بعد العام الماضي باستخدام هاشتاج #أبطال_إل جي لمشاركة القصص الملهمة بناءً على موضوع الشهر ، ويتم اختيار القصة الفائزة من خلال رسم يتم إجراؤه تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ، والإعلان في برنامج المحور التلفزيوني لمدة 90 دقيقة، وبعد ذلك يتم دعوة الفائز إلى مقر إل جي لاستلام الجائزة / الجوائز.





للمشاركة في المسابقة https://www.facebook.com/LGEgypt/