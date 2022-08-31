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إل جي مصر تطلق ثلاجتها Top Freezerالجديد كليًا 2022

HOME_APPLIANCES 08/31/2022
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مصر ، 31 أغسطس 2022 - كشفت شركة إل جي عن أحدث Top Freezer 2022 مزود بفتحات تهوية متعددة للتبريد وتوزيع الهواء البارد في كل ركن من أركان الثلاجة، مما يضمن تبريد كل عنصر من المواد الغذائية بشكل صحيح.

تقدم شركة إل جي Top Freezer سعة 75 كجم و 62.5 كجم. حيث يتميز بتصنيف الطاقة “A”، مع هيكل إل جي المحسّن لمكثف الثلاجة والمبادل الحراري، وتحسين مسار تدفق الهواء لتحقيق توصيل أكثر كفاءة وحتى للهواء البارد في جميع أنحاء الثلاجة.

يعرض Top Freezer سعة 75 كجم من إل جي الجديد أيضًا درجة الحرارة مع الشاشة الخارجية لضبط درجة الحرارة دون فتح الأبواب وتأتي مع أرفف من الزجاج المقوى ووحدة تحكم في الرطوبة وإضاءة LED لإضاءة أفضل بشكل واضح وتجربة مستخدم مريحة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الطراز الجديد بـ Zero Clearance و Total No Frost.

صرح بيلي كيم ، المدير العام لشركة إل جي في مصر، "تمكين المستهلكين بأحدث الأجهزة المنزلية التي تقدم الأفضل مع قدر أقل بكثير من الطاقة والجهد هو هدف إل جي لتحسين حياة المستهلكين، من خلال ميزات مختلفة في أحدث Top Freezer من إل جي"

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.lg.com/eg_en/refrigerators
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