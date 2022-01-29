القاهرة، 29 يناير 2022 - حصدت إل جي مجموعة كبيرة من جوائز CES 2022 عبر فئات الأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي وحلول الأعمال. إجمالاً، حصلت إل جي على ما يقرب من 150 جائزة وتقديرًا من العديد من المنشورات التي تغطي الحدث في معرض CES.





من بين أفضل الجوائز التي تم الحصول عليها كانت 24 جائزة CES للابتكار وجوائز 2022 CES Editor's Choice ، تمت المراجعة من قسم مراجعات المنتجات الاستهلاكية فيUSA TODAY . تم الاعتراف بشركة إل جي باعتبارها العلامة التجارية الأكثر حصولًا على الجوائز من قبل ,USA TODAY تمت مراجعتها مع تلفزيون OLED من سلسلة C2 من إل جيOLED TV، PuriCare™ AeroTower، DualUp Monitor، S95QR Soundbar، S95QR Soundbar، و FX Washer Dryer. حيث حصل على الاعتراف بناءً على أربعة معايير رئيسية: الابتكار والتكنولوجيا والتصميم والقيمة .





كشركة رائدة عالميًا في مجال تقنيةOLED ، ليس من الغريب أن تستمر أحدث مجموعة من تلفزيونات OLED من إل جي في هيمنتها على CES كواحدة من، إن لم تكن أكثر أجهزة التلفزيون الحائزة على جوائز في CES مرة أخرى هذا العام. حازت أجهزة تلفزيون إل جي OLED على جوائز وتكريم من الدرجة الأولى لجودة الصورة والأداء وأحجام الشاشة الجديدة. كان تلفزيون C2 OLED الجديد مقاس 42 بوصة من إل جي وتليفزيون G2 OLED مقاس 97 بوصة، كلاهما يتميز بتقنية OLED evo من إل جي، من بين طرازات التلفزيون المعترف بها للغاية والتي حصدت تكريمًا من المنشورات الرائدة في الصناعة مثل Business Insider و Mashable و Gear Patrol. عرضت The Verge أيضًا تلفزيون إل جي C2 OLED مقاس 42 بوصة في حفل جوائز Best of CES 2022، مشيرة إلى أنه أحد الإعلانات المفضلة للموظفين.





حازت PuriCare AeroTower من شركة إل جي على أوسمة من أفضل المنشورات مثل Best Products و Tom’s Guide ، Business Insider، وتم الاعتراف بها على نطاق واسع لكونها واحدة من أكثر المنتجات إثارة في معرض CES 2022 نيابة عن عروض الأجهزة المنزلية. كما تم الاعتراف أيضًا بالغسالة والمجفف من إل جي - أحدث حلول الغسيل التي تتميز بمحرك مباشر للذكاء الاصطناعي المحسن من إل جي (AI DD ™) - من قبل منشورات رائدة في مجال نمط الحياة مثل Good Housekeeping، و Veranda.

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