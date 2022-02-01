Xx فبراير 2022 - القاهرة ، مصر - أعلنت إل جي مصر اليوم عن تقديم كوبون خصم خاص ٪5 عند التسجيل، جدير بالذكر ان من إطلاق متجر علامتها التجارية عبر الإنترنت في مارس 2021، عملت إل جي طوال العام الماضي على تحسين الموقع لتزويد المستهلكين بأفضل تجربة مستخدم ممكنة عبر الإنترنت تتضمن ميزات متجر العلامات التجارية محادثة مباشرة كل يوم ما عدا الجمعة من 9 صباحًا إلى 8 مساءً والتي تتيح للعملاء الاتصال بوكلاء خدمة عملاء إل جي لأي استفسار يتعلق بالطلب أو استفسارات خدمة ما بعد البيع، كما يسمح للعملاء بالتواصل مع مستشاري المبيعات لمساعدتهم على شراء منتج مناسب لاحتياجاتهم ومعرفة المزيد عن مواصفات المنتج ومقارنته بالطرازات الأخرى.

يتميز متجر العلامة التجارية لشركة إل جي عبر الإنترنت بمجموعة واسعة من منتجات الترفيه المنزلي مثل تلفزيونات OLED و Nanocell و UHD و QNED من إل جي . نطاق منتجات AV بما في ذلك، مكبرات صوت Bluetooth ، ومكبرات الصوت ، ومكبرات الصوت المحمولة ، وسماعات الأذن. بالإضافة إلى Dualcool ، Artcool RAC ، أجهزة تنقية الهواء، الغسالات وغيرها من الملحقات المنزلية بما في ذلك أجهزة التحكم عن بعد، وفلاتر لتنقية الهواء، وصواني زجاج الميكروويف، وفلاتر مياه الثلاجة، وفلتر المكنسة الكهربائية، ورفوف الثلاجة.





"نحن نمكّن المستهلكين من تحقيق المزيد من الإنجازات بجهد أقل ، وجعل حياتهم أفضل ، من خلال متجر علامتنا التجارية عبر الإنترنت الذي يقدم حلاً مناسبًا لتسوق مجموعة واسعة من منتجات إل جي عبر الإنترنت وتسليمها وتركيبها مجانًا" بيلي كيم ، العضو المنتدب ، إل جي مصر.





خلال فترة الإطلاق، يقدم متجر العلامة التجارية عبر الإنترنت من إل جي كوبون ترحيب خاص بخصم ٪5 عند التسجيل لأول مرة، والذي يمكن استخدامه عند الشراء الأول وهو متاح فقط من خلال متجر العلامة التجارية عبر الإنترنت بالإضافة إلى التوصيل المجاني بما في ذلك المحافظات ومجاني إنهاء إجراءات التركيب متاح مع الدفع بالبطاقة، بالإضافة إلى خطة إل جي لتقديم أقساط من خلال Valu بدءًا من منتصف مارس.