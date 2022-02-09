القاهرة، مصر. ٩ فبراير 2022: بعد نجاح مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركة في عام 2021، أعلنت إل جي مصر عن إطلاق الموسم الثاني من مبادرة إل جي هيروز للمسؤولية الاجتماعية لعام 2022، تجاوز عدد الطلبات المقدمة في عام الماضي 8000 مشاركة في جميع أنحاء مصر. المسابقة شهرية بمواضيع مختلفة على مدار العام، مثل التوعية بالسرطان، و التدخين، وعيد الأم، وعيد الأب، والشباب. تنظم المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تسليط الضوء على الشخصيات التى أثرت ومازالت تؤثر إيجابيا على المجتمع المصرى.





ويتم اختيار الفائز من خلال مسابقة ستطلق بالتعاون والشراكة مع قناة المحور، للسماح لمشاهدي القناة والبرنامج الذي تبلغ مدته 90 دقيقة باختيار أبطال إل جي. يجري البرنامج سحباً تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار أحد المرشحين للفوز بجائزة قيمة من شركة إل جي كل شهر.





وأضاف بيلي كيم ، المدير التنفيزي لشركة إل جي مصر: “تلتزم إل جي بالعديد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية المهمة على مدار العام، مع التركيز على أسسنا العالمية حول المسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل الحفاظ على وفائنا بهوية علامتنا التجارية ، حيث نضع في اعتبارنا أكثر الأشياء المهمة التي تهم مجتمعنا المحلي وتنفيذ البرامج التي تحافظ على التطلعات. تركز المبادرة على القيم الإيجابية وتشجيع الناس على فعل الخير للمجتمع ".





يتم التقديم على مدار العام عبر الإنترنت من خلال صفحة إل جي على Facebook مثل العام الماضي باستخدام هاشتاج #LG_Heros و #LGHeroes لمشاركة القصص الملهمة بناءً على موضوع الشهر، ويتم اختيار القصة الفائزة من خلال سحب يتم إجراؤه تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبعد ذلك يتم دعوة الفائز إلى مقر إل جي لاستلام الجائزة / الجوائز.