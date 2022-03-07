إل جي مصر تطلق جهاز تنقية الهواء الجديد بالكامل - °PuriCare™ 360

7 مارس 2022 - القاهرة ، مصر - أطلقت إل جي مصر اليوم جهاز تنقية الهواء PuriCare™ 360° - وهو أحدث إضافة إلى خط الشركة لحلول العناية الجوية للمستهلكين. توفر إل جي PuriCare™ 360° طريقة مميزة لتنقية الهواء توفر هواءً نظيفًا بزاوية 360 درجة مع ترشيح HEPA حقيقي وتقنية Smart ThinQ لسهولة الاستخدام وتشغيل ™LoDecibel.



يتميز جهاز PuriCare™ 360 لتنقية الهواء من إل جي بخاصية Clean Booster، والتي توفر هواء نقيًا تصل مساحته إلى 100 مترًا مربعًا لطراز AS10 وما يصل إلى 61.2 مترًا مربعًا للطراز AS65. يميل جهاز تنقية الهواء حتى 55 درجة ويدور حتى 35 درجة لتوزيع الهواء في الاتجاهين. يأتي جهاز تنقية الهواء الجديد من إل جي بتقنية مروحة الطائرات، المطبقة على طائرة بوينج 747 التي طورتها وكالة ناسا، لتنقية أكثر قوة وفعالية مع توصيل هواء أوسع بنسبة ٪10، وضوضاء أقل بنسبة ٪7 للعمل بمستويات هادئة للغاية.



يعتمد​​ نظام الفلاتر المتعدد الفريد من نوعه من PuriCare 360 على؛ فلتر HEPA من الدرجة H13 وفلتر إزالة الروائح. يحبس نظام الترشيح H13 Grade HEPA ما يصل إلى ٪99.9 من البكتيريا و ٪99.9 من الأتربة والمواد المسببة للحساسية بحجم يصل إلى 0.01 ميكرون، ولا يترك مرشح إزالة الروائح أي مجال للغازات الضارة والروائح الكريهة (الأسيتالديهيد والأمونيا) والروائح المنزلية الجديدة (الفورمالديهايد، التولوين)، مادة مسببة للضباب الدخاني (SO2 ، NO2). يحتوي الفلتر أيضًا على منبه لاستبدال الفلتر لتنبيه المستخدمين عندما يحين وقت تنظيف الفلتر أو استبداله.



لسهولة مراقبة جودة الهواء، تم تجهيز °PuriCare™ 360 من إل جي بنظام مؤشر LED ذكي يغير من تغيرات جهاز تنقية الهواء من الأحمر إلى البرتقالي إلى الأصفر إلى الأخضر مع تحسن جودة الهواء الداخلي حتى يتمكن المستخدمون من مراقبة جودة الهواء بسهولة. يعتمد جهاز تنقية الهواء من إل جي على مستشعر PM 1.0 الذي يمكنه اكتشاف الملوثات بقطر واحد ميكرون أو أصغر.



تم تجهيز PuriCare 360 ​​أيضًا بتقنية ThinQ من إل جي والتي تساعد المستخدمين على التحكم في جهاز تنقية الهواء وضبطه من أي مكان وفي أي وقت باستخدام تطبيق LG SmartThinQ. يمكن أيضًا التحكم في °PuriCare 360 ​​ عن طريق الأوامر الصوتية لأنها متوافقة مع Amazon Alexa و Google Assistant.



لمزيد من المعلومات حول أحدث أجهزة تنقية الهواء PuriCare™ 360 من إل جي ، قم بزيارة www.lg.com/eg_ar

--نهاية--