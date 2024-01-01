فلتر منقي الهواء ™PuriCare‎ من إل جي

يلتقط فلتر PuriCare‏ 99.97٪ من الجسيمات الصغيرة حتى حجم 0.3 ميكرون. الملوثات النموذجية التي يتم التحكم فيها هي نوى القطرات (العطس)، وزيت الطهي، ومعظم غبار الدخان والحشرات، ومعظم مسحوق الوجه، ومعظم أصباغ الطلاء. *تم اختباره بواسطة Intertek بموجب شرط اختبار AHAM CADR لمدة 50 دقيقة