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مرشح مياه الثلاجة LT500P (6 أشهر)

الميزات

المعرض

المواصفات

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مرشح مياه الثلاجة LT500P (6 أشهر)

ADQ72910911

مرشح مياه الثلاجة LT500P (6 أشهر)

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  • طريقة العرض الأمامية
  • طريقة عرض علوية
  • طريقة صورة سفلية
  • طريقة عرض عن قرب
طريقة العرض الأمامية
طريقة عرض علوية
طريقة صورة سفلية
طريقة عرض عن قرب

الميزات الرئيسية

  • استبدال مرشحات المياه لثلاجة LG
  • ترشيح فعال
  • مرشحات مياه الثلاجة الأصلية من LG
  • سهولة الوصول، وسهولة الاستبدال
  • حاصل على شهادة NSF
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مكان التركيب

قد يختلف مكان التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

يوجد مرشح المياه في الزاوية العلوية اليسرى من الثلاجة

كيفية الاستبدال

قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا العنصر قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

الخطوة 1

قم بلف الخرطوشة القديمة ببطء إلى اليسار.

عندما يتم تحرير الخرطوشة، سوف تشعر بأنها خرجت من مكانها.

قم بلف الخرطوشة القديمة ببطء إلى اليسار عندما يتم تحرير الخرطوشة، سوف تشعر بأنها خرجت من مكانها

الخطوة 2

أزل الخرطوشة القديمة.

أخرج الخرطوشة الجديدة من عبوتها، ثم أزل الغطاء الأحمر.

قم بمحاذاة الأطراف البارزة للخرطوشة بحيث يمكن إدخالها في رأس المرشح.

أزل الخرطوشة القديمة أخرج الخرطوشة الجديدة من عبوتها، ثم أزل الغطاء الأحمر قم بمحاذاة الأطراف البارزة للخرطوشة بحيث يمكن إدخالها في رأس المرشح

الخطوة 3

قم بتدوير الخرطوشة إلى اليمين بحوالي 1/4 دورة.

ستشعر بالتوقف ويجب الآن أن يتطابق الرمز المقفل مع خط المؤشر.

بعد استبدال مرشح المياه، قم بفتحه لصرف 2.5 جالون من الماء (قم بشطفه لمدة 5 دقائق تقريبًا) لإزالة الهواء المحبوس والمواد الملوثة من النظام.

لا تقم بصرف الكمية الكاملة (2.5 جالون) بشكل متواصل.

اضغط على وسادة صارف المياه ثم حررها لدورات تشغيل مدتها 30 ثانية ثم إيقاف تشغيلها لمدة 60 ثانية.

بعد تغيير الفلتر، اضغط مع الاستمرار على الزر FILTER لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل مؤشر الضوء.

قم بتدوير الخرطوشة إلى اليمين بمقدار ربع دورة تقريبًا ستشعر بالتوقف ويجب الآن أن يتطابق الرمز المقفل مع خط المؤشر بعد استبدال مرشح المياه، قم بصرف ما لا يقل عن جالونين وخمسة جالونات من المياه لمدة 5 دقائق تقريبًا لإزالة الهواء المحبوس والمواد الملوثة من النظام لا تقم بصرف الكمية الكاملة البالغة 2.5 جالون بشكل متواصل اضغط على وسادة صارف المياه ثم حررها لدورات تشغيل مدتها 30 ثانية ثم إيقاف تشغيلها لمدة 60 ثانية بعد تغيير الفلتر، اضغط مع الاستمرار على الزر FILTER لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل مؤشر الضوء

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

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الأبعاد

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

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