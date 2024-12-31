فرن من LG بتقنية InstaView، بسعة 76 لترًا، وتصنيف كفاءة طاقته +A، مع توفّر ميزة القلي بالهواء، وتقنية الطهي بالبخار، وإمكانية الطهي بتفريغ الهواء

تعرض هذه الصورة أطعمة؛ مثل: صدور دجاج مطهية على البخار، وأجنحة دجاج مقلية بالهواء، وكوكيز، وشريحة لحم مطهية بتفريغ الهواء على الطاولة. كما توجد أدنى الصورة أيقونات تعرض وظائف الخبز بالتوزيع الحراري مع ProBake، والطهي بتفريغ الهواء، والقلي بالهواء، والطهي بالبخار مع ProBake.