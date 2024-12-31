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فرن من LG بتقنية InstaView، بسعة 76 لترًا، وتصنيف كفاءة طاقته +A، مع توفّر ميزة القلي بالهواء، وتقنية الطهي بالبخار، وإمكانية الطهي بتفريغ الهواء

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فرن من LG بتقنية InstaView، بسعة 76 لترًا، وتصنيف كفاءة طاقته +A، مع توفّر ميزة القلي بالهواء، وتقنية الطهي بالبخار، وإمكانية الطهي بتفريغ الهواء

WSED7667M

فرن من LG بتقنية InstaView، بسعة 76 لترًا، وتصنيف كفاءة طاقته +A، مع توفّر ميزة القلي بالهواء، وتقنية الطهي بالبخار، وإمكانية الطهي بتفريغ الهواء

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Foto frontale
Immagine del premio iF Design 2023

iF Design

فائز بجائزة iF Design2023

فرن من LG مدمج بتقنية البخار

Immagine del premio reddot 2023

Red Dot Design

فائز بجائزة reddot لعام 2023

فرن من LG مدمج بتقنية البخار

مستعد لمساعدك الجديد في المطبخ؟

اطرق مرتين، لتشاهد ما في الداخل

اطرق مرتين، لتشاهده من الداخل

تابع طهي طعامك في الحال دون فتح الفرن مع تقنية ™InstaView.

هل تعاني من فوضى كثيرة؟ لا بأس

هل تعاني من فوضى كثيرة؟ لا بأس

خلال 10 دقائق فقط ستترك تقنية ™EasyClean فرنك نظيفًا.

استمتع بالطهي من خارج مطبخك

استمتع بالطهي من خارج مطبخك

تابع تسوية طعامك مع تطبيق ™LG ThinQ

فرن بتصنيف A+

فرن بتصنيف ++A

مع فرن يتميز بتصنيف كفاءة طاقة ++A تقل المبالغ التي تدفعها لفواتير الكهرباء

العرض الفوري

تابع الطعام خلال طهيه

لا عليك سوى الطرق مرتين على زجاج الفرن لمشاهدة طعامك مع الاحتفاظ بالحرارة داخله.

سهولة الصيانة

فرن نظيف عند كل استخدام مع تقنية ™EasyClean

تحافظ تقنية ™EasyClean على بقاء الجزء الداخلي من الفرن وكأنه جديد. لا توجد مواد كيميائية ولا أدخنة.

الخطوة رقم 1

انقر على زر تقنية ™EasyClean.

انقر على زر تقنية EasyClean™.

الخطوة رقم 2

انتظر حتى يتم رش البخار داخل الفرن.

Immagine del vapore che viene diffuso all'interno della cavità del forno

الخطوة رقم 3

امسح أي بقايا بواسطة منشفة او قطعة قماش.

Immagine di una mano che pulisce il forno con un panno.

الطهي الذكي

تعرّف على مساعدك الجديد في الطهي

يتيح لك تطبيق ™LG ThinQ استخدام جميع الميزات من هاتفك؛ بدءًا من الميزات البسيطة؛ مثل التسخين المسبق للفرن، وضبط المؤقت، ومراقبة مستوى التسوية الحالي، ووصولًا إلى الوظائف الأكثر تعقيدًا مثل تشخيص المشكلات وحلها حسب أنماط الاستخدام.

مسحة ضوئية صغيرة لإعداد وجبتك القادمة

امسح الرمز الشريطي للأطعمة المجمدة البديلة للوجبات المنزلية باستخدام ميزة المسح الضوئي للطهي بتطبيق ThinQ، واستمتع بوجبات لذيذة بطريقة سهلة ومريحة. كما يقترح التطبيق لك الوضع، ودرجة الحرارة، ووقت الطهي؛ لذا لن تحتاج إلى ضبط أي إعداد بنفسك.

Immagine di una donna che scansiona un codice a barre di un surgelato con il suo smartphone.

*تُضاف العلامات التجارية للأطعمة البديلة للوجبات المنزلية للشركات التابعة لنا، ونواصل إضافة المزيد.

Immagine di una donna che scansiona un codice a barre di un surgelato con il suo smartphone.

حضّر وجبتك المفضلة مع خدمة وصفتي

جهّز الوصفات التي تعكس مذاقك وخبرتك في الطهي واحفظها مع خدمة وصفتي في تطبيق ThinQ. يمكنك حفظ الوصفات التي تتضمن حتى ثلاث خطوات وطهيها بسهولة من خلال إرسالها إلى فرنك.

Immagine di una donna che consulta una ricetta sul suo smartphone

طهي بلمسة المحترفين

مذاق فريد من داخل مطبخك المبتكر

أضفِ على وجبتك القادمة مذاقًا لذيذًا باستخدام ميزات فائقة وجاهزة للاستخدام.

تعرض هذه الصورة أطعمة؛ مثل: صدور دجاج مطهية على البخار، وأجنحة دجاج مقلية بالهواء، وكوكيز، وشريحة لحم مطهية بتفريغ الهواء على الطاولة. كما توجد أدنى الصورة أيقونات تعرض وظائف الخبز بالتوزيع الحراري مع ProBake، والطهي بتفريغ الهواء، والقلي بالهواء، والطهي بالبخار مع ProBake.

الخبز بالتوزيع الحراري ProBake

تقدم لكِ تقنية ProBake Convection® من LG ميزة التسخين السليم بدرجات متساوية في جميع الأرفف. الفرن مزود بعنصر تسخين في الجزء الخلفي منه؛ ما يتيح له التحميص والخبز بطريقةٍ فريدة.

الخبز بالتوزيع الحراري ProBake

الطبخ تحت التفريغ Sous Vide.

الطبخ تحت التفريغ Sous Vide بمساعدة بخار بدرجة حرارة قليلة يضمن حفظ الخصائص الغذائية للطعام, لا حاجة الى خزان ماء منفصل لأنه يطبخ بالبخار فقط.

الطبخ تحت التفريغ Sous Vide.

القلي بالهواء

احصل على طعامك المُقرمش المفضّل, دون أن تشعر بذنب القلي بالزيت, مع تقنية القلي بالهواء.

القلي بالهواء

ProBake مع البخار

حافظ على القيمة الغذائية لطعامك عن طريق طهيه بالبخار و تثبيت النكهة.

Immagine di un pezzo di salmone cotto al vapore.

وضع البيتزا.

وضع البيتزا مصنوع خصيصا لطبخ البيتزا المنزليّة و البيتزا المجمّدة. استمتع ببيتزا ألذ و اكثر قرمشة باستخدام وضع البيتزا الذي يصل الى درجة حرارة 250℃.

وضع البيتزا

*لا تُقدم آلة الشفط اللازمة للطهي بتفريغ الهواء بشكلٍ منفصل

تصميم مبتكر

صورة لمطبخ به فرن مدمج من LG، وشفاط، وموقد غاز.

الطراز والتناسق

تصميم STS

لمسة نهائية بلون أسود غير لامع

صورة توضح سعة الفرن الداخلية الواسعة.

حجم كبير أفضل بكثير

دليل تركيب الفرن المدمج

انقر للحصول على المزيد من التفاصيل عن كيفية تركيب الفرن المدمج بحيث يتناسب مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي تجب مراعاتها.

 

 

 

 

1. قياس مساحة التركيب

تعرض هذه الصورة أبعاد الفرن.

2. احتياطات التركيب

يجب ترك فتحة تهوية بحجم 50 ملم بين الجدار الخلفي وأرضية وحدة التركيب، وفتحة تهوية بحجم 5 ملم بين جانبي الفرن والوحدة.

تعرض هذه الصورة الحيز المطلوب لتركيب الفرن.

لمنع انزلاق الفرن خارج مكانه عند فتحه، تأكد من تثبيته بالبراغي على سطح مستوٍ خلال تركيبه.

تعرض هذه الصورة الأجزاء التي تحتاج إلى التثبيت عند تركيب الفرن.

الأجزاء والملحقات

Immagine di una scatola appoggiata su un tavolo della cucina.

عرض تفاصيل الأجزاء التي ستحصل عليها للتركيب.

 

 

 

 

ماذا يتضمن الصندوق؟

Immagine che indica ciò che è incluso nel forno: 2 guide laterali e 2 guide telescopiche

Immagine che indica ciò che è incluso nel forno: 1 griglia e 1 vassoio

WSED7667M-MatteBKGlass

يُرجى تنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.

قد ترغب
أيضًا في

تجهيز
مطبخك بالكامل بالأجهزة المدمجة.
صورة موقد إحماء مركب
صورة شفاط مركب
صورة غسالة صحون مركبة
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س.

لماذا الفرن الجديد يظهر رائحة حرق عند الاستخدام؟

أ.

عند استخدام الفرن لأول مرة, رائحة حرق ممكن ان تظهر نتيجة تسخين القطع الداخلية للفرن, لا داعي للقلق.

س.

هل المنتج يصدر صوت عند الأستخدام؟

أ.

المنتج ممكن ان يصدر صوت ضوضاء عند تثبيته على جزء معدني

س.

ماذا ينبغي ان افعل لتنصيب و تركيب المنتج؟

أ.

تحقق من دليل المستخدم

س.

ماذا علي ان افعل عندما تشعر بوجود التماس كهربائي عند لمس المنتج؟

أ.

اقطع التيار الكهربائي عن المنتج و تواصل مع مركز خدمة العملاء

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