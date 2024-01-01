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ميكروويف إل جي سولو الجديد بسعة 20 لتر، باللون الأسود

ميكروويف إل جي سولو الجديد بسعة 20 لتر، باللون الأسود

MS2082F
المنظر الأمامي لـ ميكروويف إل جي سولو الجديد بسعة 20 لتر، باللون الأسود MS2082F
منظر أمامي مفتوح لفرن الميكروويف
فرن ميكروويف بتصميم باب زجاجي أمامي أنيق وسطح تنظيف سهل
ميكروويف بمقابض مزدوجة سهلة الاستخدام للتحكم في الطاقة والوقت
فرن ميكروويف مزود بإضاءة LED ساطعة تُظهر الطعام بوضوح من الداخل
منظر منظوري من أعلى اليمين لفرن ميكروويف
منظر منظوري من أعلى اليمين لباب مفتوح
منظر تفصيلي للمفتاح
صورة يسارية لفرن الميكروويف
صورة يمينية لفرن الميكروويف
صورة لأبعاد فرن الميكروويف وتركيبه
فرن ميكروويف أسود سعة 20 لتر
المنظر الأمامي لـ ميكروويف إل جي سولو الجديد بسعة 20 لتر، باللون الأسود MS2082F
منظر أمامي مفتوح لفرن الميكروويف
فرن ميكروويف بتصميم باب زجاجي أمامي أنيق وسطح تنظيف سهل
ميكروويف بمقابض مزدوجة سهلة الاستخدام للتحكم في الطاقة والوقت
فرن ميكروويف مزود بإضاءة LED ساطعة تُظهر الطعام بوضوح من الداخل
منظر منظوري من أعلى اليمين لفرن ميكروويف
منظر منظوري من أعلى اليمين لباب مفتوح
منظر تفصيلي للمفتاح
صورة يسارية لفرن الميكروويف
صورة يمينية لفرن الميكروويف
صورة لأبعاد فرن الميكروويف وتركيبه
فرن ميكروويف أسود سعة 20 لتر

الميزات الرئيسية

  • الباب الأمامي الزجاجي الأنيق يضفي لمسة أنيقة ويسهل تنظيفه
  • مقبضان مزدوجان أنيقان يتحكمان في مستويات الطاقة والمؤقت ببساطة
  • تصميم انسيابي لزر الفتح يقلل من تراكم البقايا لتنظيف سريع
  • إضاءة LED تُظهر الجزء الداخلي للطهي بوضوح في أي وقت
المزيد
ميكروويف من LG في مطبخ عصري يتميز بتصميم أنيق وباب زجاجي

ميكروويف من LG في مطبخ عصري يتميز بتصميم أنيق وباب زجاجي

Sleek Glass-Front Door

تصميم انسيابي يناسب المساحات الحديثة

يرتقي الباب الزجاجي الأمامي الأنيق بمطبخك، بينما يجعل السطح الزجاجي الناعم مسح المنطقة الأمامية سريعًا وسهلاً.

سهولة تنظيف الباب الزجاجي الأمامي الأنيق في ميكروويف LG بمسحة بسيطة.

سهولة تنظيف الباب الزجاجي الأمامي الأنيق في ميكروويف LG بمسحة بسيطة.

*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

تحكم دقيق بالطهي مع المقابض المزدوجة سهلة الاستخدام في ميكروويف LG

قرص مزدوج سهل الاستخدام

مقبضان مزدوجان أنيقان لتحكم سهل بالطهي

بفضل 3 مستويات للطاقة ومفتاح ضبط الوقت، يساعدك هذا النظام البسيط على إعداد مجموعة متنوعة من الأطباق بسهولة ويسر وبجودة ثابتة.

*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

تحكم دقيق بالطهي مع المقابض المزدوجة سهلة الاستخدام في ميكروويف LG

زر لمس سهل التنظيف

أزرار انسيابية تظل نظيفة بسهولة

بفضل تصميم الأزرار المرتبة في صف واحد، أصبح الحفاظ على نظافة السطح أسهل وأسرع.

*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

Bright LED Lighting

تُظهر إضاءة LED المحسنة الطعام بوضوحتُظهر إضاءة LED المحسنة الطعام بوضوح

تكشف إضاءة LED بوضوح عن الجزء الداخلي للطهي، مما يسهل التحقق من حالة الطعام في أي وقت دون الحاجة إلى فتح الباب.

إضاءة LED ساطعة داخل ميكروويف LG تعرض الطعام بوضوح

إضاءة LED ساطعة داخل ميكروويف LG تعرض الطعام بوضوح

*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

FAQ

س:

ما الذي قد يتسبب في عدم تشغيل مصباح الفرن؟

ج.

قد يحتاج مصباح الإضاءة إلى الاستبدال، أو قد يحتاج المنتج إلى الصيانة. يُرجى التحقق من المصباح والرجوع إلى دليل المستخدم للحصول على التوجيه.

س:

هل تمر طاقة الميكروويف عبر شاشة العرض الموجودة في الباب؟

ج.

لا. صُممت الفتحات الصغيرة في شاشة الرؤية للسماح بمرور الضوء كي تتمكن من رؤية ما بداخل الجهاز، مع منع طاقة الميكروويف من التسرب.

س:

هل من المقبول تشغيل الميكروويف عندما يكون فارغًا؟

ج.

لا يوصى بذلك. قد يؤدي تشغيل الميكروويف بدون طعام أو سائل بالداخل إلى تلف الجهاز.

س:

لماذا ينفجر البيض في بعض الأحيان؟

ج.

قد يتراكم البخار داخل غشاء صفار البيض أثناء الطهي، مما قد يؤدي إلى انفجاره. لتجنب ذلك، اثقب صفار البيضة قبل الطهي. لا تقم بتسخين البيض في الميكروويف وهو في قشرته.

طباعة

ميزات الملاءمة والراحة

  • $الساعة
    $لا
  • $إضافة 30 ثانية
    $لا
  • $التأمين ضد عبث الأطفال
    $لا
  • $جرس اكتمال الطهي
    $نعم
  • $سهل التنظيف
    $لا
  • $مؤقّت المطبخ
    $لا
  • $ضبط الوقت
    $نعم
  • $تشغيل/إيقاف تشغيل القرص الدوار
    $لا

التصميم/اللمسة النهائية

  • $تصميم الباب
    $مقسم
  • $نوع الباب المفتوح
    $فتح جانبي مع زر ضغط
  • $التصميم الداخلي
    $مربع
  • $لون الباب
    $أسود
  • $تصميم زجاج الباب
    $ضباب دخاني
  • $التصميم الخارجي
    $عرض واسع تقليدي
  • $اللون الداخلي
    $رمادي
  • $لون الإطار الخارجي
    $أسود
  • $تقفيل مقاوم
    $لا

المواصفات الأساسية

  • $العلامة التجارية
    $LG
  • $بلد المنشأ
    $الصين
  • $لون الباب
    $أسود
  • $تصميم الباب
    $مقسم
  • $سهل التنظيف
    $لا
  • $نوع التركيب
    $يوضع اعلى الرخامه
  • $لون الإطار الخارجي
    $أسود
  • $سعة الفرن (لتر)
    $20
  • $النوع
    $واحد

ميزات فرن الميكروويف

  • $تشغيل وضع التوفير
    $لا
  • $مستشعر الرطوبة
    $لا
  • $نوع الإضاءة الداخلية
    $LED
  • $كيفية الطبخ
    $يدوي
  • $استهلاك طاقة الميكروويف (وات)
    $1050
  • $مستويات طاقة المايكروويف
    $5
  • $مخرج طاقة الميكروويف (وات)
    $700
  • $سعة الفرن (لتر)
    $20
  • $العاكس الذكي
    $لا
  • $إجمالي استهلاك الطاقة (واط)
    $1050
  • $مقاس القرص الدوار (مم)
    $255

ميزات التحكم

  • $شاشة التحكم
    $غير متوفر
  • $موقع التحكم
    $جانب أيمن
  • $نوع التحكم
    $المقبض

أوضاع الطهي

  • $القلي بالهواء
    $لا
  • $طهي تلقائي
    $لا
  • $إعاده تسخين
    $لا
  • $تحمص
    $لا
  • $تحمص بالحمل الحراري
    $لا
  • $إذابة الثلج
    $لا
  • $تجفيف
    $لا
  • $شواية
    $لا
  • $التذويب بالعاكس
    $لا
  • $تذويب
    $لا
  • $ذاكرة الطهي
    $لا
  • $دليل
    $لا
  • $شوي
    $لا
  • $طهي بالحساس
    $لا
  • $إعادة تسخين المستشعر
    $لا
  • $طبخ بطيء
    $لا
  • $تليين
    $لا
  • $حمل حراري سريع
    $لا
  • $شواية سريعة
    $لا
  • $مرحلة الطهي
    $لا
  • $طهي بالبخار
    $لا
  • $دافئ
    $لا

الأبعاد/الوزن

  • $وزن الشحن (كجم)
    $11.1
  • $أبعاد العبوة (عرض × ارتفاع × عمق) (مم)
    $‎488 x 291 x 380 ‎
  • $أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
    $‎439 x 258 x 339 ‎
  • $وزن المنتج (كجم)
    $9.6

الطاقة/التقديرات

  • $خرج الطاقة (واط)
    $700
  • $مصدر الطاقة المطلوب (فولت/هرتز)
    $230V / 50Hz

التقنية الذكية

  • $تقنية NFC Tag On
    $لا
  • $التشخيص الذكي
    $لا
  • $ThinQ (Wi-Fi)‎
    $لا

الملحقات

  • $طبق زجاجي
    $1
  • $حلقة تدوير (ea)
    $1
  • $دليل الاستخدام (ea)
    $1
  • $عمود دوار (عدد)
    $1
تتميز جميع طرازات LG OLED لعام 2022 بتغليف صديق للبيئة.
طباعة

جميع المواصفات

ميزات الملاءمة والراحة

  • الساعة

    لا

  • إضافة 30 ثانية

    لا

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    لا

  • جرس اكتمال الطهي

    نعم

  • سهل التنظيف

    لا

  • مؤقّت المطبخ

    لا

  • ضبط الوقت

    نعم

  • تشغيل/إيقاف تشغيل القرص الدوار

    لا

التصميم/اللمسة النهائية

  • تصميم الباب

    مقسم

  • نوع الباب المفتوح

    فتح جانبي مع زر ضغط

  • التصميم الداخلي

    مربع

  • لون الباب

    أسود

  • تصميم زجاج الباب

    ضباب دخاني

  • التصميم الخارجي

    عرض واسع تقليدي

  • اللون الداخلي

    رمادي

  • لون الإطار الخارجي

    أسود

  • تقفيل مقاوم

    لا

المواصفات الأساسية

  • العلامة التجارية

    LG

  • بلد المنشأ

    الصين

  • لون الباب

    أسود

  • تصميم الباب

    مقسم

  • سهل التنظيف

    لا

  • نوع التركيب

    يوضع اعلى الرخامه

  • لون الإطار الخارجي

    أسود

  • سعة الفرن (لتر)

    20

  • النوع

    واحد

ميزات فرن الميكروويف

  • تشغيل وضع التوفير

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • نوع الإضاءة الداخلية

    LED

  • كيفية الطبخ

    يدوي

  • استهلاك طاقة الميكروويف (وات)

    1050

  • مستويات طاقة المايكروويف

    5

  • مخرج طاقة الميكروويف (وات)

    700

  • سعة الفرن (لتر)

    20

  • العاكس الذكي

    لا

  • إجمالي استهلاك الطاقة (واط)

    1050

  • مقاس القرص الدوار (مم)

    255

ميزات التحكم

  • شاشة التحكم

    غير متوفر

  • موقع التحكم

    جانب أيمن

  • نوع التحكم

    المقبض

أوضاع الطهي

  • القلي بالهواء

    لا

  • طهي تلقائي

    لا

  • إعاده تسخين

    لا

  • تحمص

    لا

  • تحمص بالحمل الحراري

    لا

  • إذابة الثلج

    لا

  • تجفيف

    لا

  • شواية

    لا

  • التذويب بالعاكس

    لا

  • تذويب

    لا

  • ذاكرة الطهي

    لا

  • دليل

    لا

  • شوي

    لا

  • طهي بالحساس

    لا

  • إعادة تسخين المستشعر

    لا

  • طبخ بطيء

    لا

  • تليين

    لا

  • حمل حراري سريع

    لا

  • شواية سريعة

    لا

  • مرحلة الطهي

    لا

  • طهي بالبخار

    لا

  • دافئ

    لا

الأبعاد/الوزن

  • وزن الشحن (كجم)

    11.1

  • أبعاد العبوة (عرض × ارتفاع × عمق) (مم)

    ‎488 x 291 x 380 ‎

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    ‎439 x 258 x 339 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    9.6

الطاقة/التقديرات

  • خرج الطاقة (واط)

    700

  • مصدر الطاقة المطلوب (فولت/هرتز)

    230V / 50Hz

التقنية الذكية

  • تقنية NFC Tag On

    لا

  • التشخيص الذكي

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

الملحقات

  • طبق زجاجي

    1

  • حلقة تدوير (ea)

    1

  • دليل الاستخدام (ea)

    1

  • عمود دوار (عدد)

    1

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