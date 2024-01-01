ميكروويف إل جي سولو الجديد بسعة 20 لتر، باللون الأسود

قد يتراكم البخار داخل غشاء صفار البيض أثناء الطهي، مما قد يؤدي إلى انفجاره. لتجنب ذلك، اثقب صفار البيضة قبل الطهي. لا تقم بتسخين البيض في الميكروويف وهو في قشرته.