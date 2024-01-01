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ميكروويف إل جي سولو الجديد بسعة 20 لتر، باللون الأسود
ميكروويف إل جي سولو الجديد بسعة 20 لتر، باللون الأسود
MS2082F
()
Sleek Glass-Front Door
تصميم انسيابي يناسب المساحات الحديثة
يرتقي الباب الزجاجي الأمامي الأنيق بمطبخك، بينما يجعل السطح الزجاجي الناعم مسح المنطقة الأمامية سريعًا وسهلاً.
*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
Bright LED Lighting
تُظهر إضاءة LED المحسنة الطعام بوضوحتُظهر إضاءة LED المحسنة الطعام بوضوح
تكشف إضاءة LED بوضوح عن الجزء الداخلي للطهي، مما يسهل التحقق من حالة الطعام في أي وقت دون الحاجة إلى فتح الباب.
*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
FAQ
س:
ما الذي قد يتسبب في عدم تشغيل مصباح الفرن؟
ج.
قد يحتاج مصباح الإضاءة إلى الاستبدال، أو قد يحتاج المنتج إلى الصيانة. يُرجى التحقق من المصباح والرجوع إلى دليل المستخدم للحصول على التوجيه.
س:
هل تمر طاقة الميكروويف عبر شاشة العرض الموجودة في الباب؟
ج.
لا. صُممت الفتحات الصغيرة في شاشة الرؤية للسماح بمرور الضوء كي تتمكن من رؤية ما بداخل الجهاز، مع منع طاقة الميكروويف من التسرب.
س:
هل من المقبول تشغيل الميكروويف عندما يكون فارغًا؟
ج.
لا يوصى بذلك. قد يؤدي تشغيل الميكروويف بدون طعام أو سائل بالداخل إلى تلف الجهاز.
س:
لماذا ينفجر البيض في بعض الأحيان؟
ج.
قد يتراكم البخار داخل غشاء صفار البيض أثناء الطهي، مما قد يؤدي إلى انفجاره. لتجنب ذلك، اثقب صفار البيضة قبل الطهي. لا تقم بتسخين البيض في الميكروويف وهو في قشرته.
ميزات الملاءمة والراحة
- $الساعة
- $لا
- $إضافة 30 ثانية
- $لا
- $التأمين ضد عبث الأطفال
- $لا
- $جرس اكتمال الطهي
- $نعم
- $سهل التنظيف
- $لا
- $مؤقّت المطبخ
- $لا
- $ضبط الوقت
- $نعم
- $تشغيل/إيقاف تشغيل القرص الدوار
- $لا
التصميم/اللمسة النهائية
- $تصميم الباب
- $مقسم
- $نوع الباب المفتوح
- $فتح جانبي مع زر ضغط
- $التصميم الداخلي
- $مربع
- $لون الباب
- $أسود
- $تصميم زجاج الباب
- $ضباب دخاني
- $التصميم الخارجي
- $عرض واسع تقليدي
- $اللون الداخلي
- $رمادي
- $لون الإطار الخارجي
- $أسود
- $تقفيل مقاوم
- $لا
المواصفات الأساسية
- $العلامة التجارية
- $LG
- $بلد المنشأ
- $الصين
- $لون الباب
- $أسود
- $تصميم الباب
- $مقسم
- $سهل التنظيف
- $لا
- $نوع التركيب
- $يوضع اعلى الرخامه
- $لون الإطار الخارجي
- $أسود
- $سعة الفرن (لتر)
- $20
- $النوع
- $واحد
ميزات فرن الميكروويف
- $تشغيل وضع التوفير
- $لا
- $مستشعر الرطوبة
- $لا
- $نوع الإضاءة الداخلية
- $LED
- $كيفية الطبخ
- $يدوي
- $استهلاك طاقة الميكروويف (وات)
- $1050
- $مستويات طاقة المايكروويف
- $5
- $مخرج طاقة الميكروويف (وات)
- $700
- $سعة الفرن (لتر)
- $20
- $العاكس الذكي
- $لا
- $إجمالي استهلاك الطاقة (واط)
- $1050
- $مقاس القرص الدوار (مم)
- $255
ميزات التحكم
- $شاشة التحكم
- $غير متوفر
- $موقع التحكم
- $جانب أيمن
- $نوع التحكم
- $المقبض
أوضاع الطهي
- $القلي بالهواء
- $لا
- $طهي تلقائي
- $لا
- $إعاده تسخين
- $لا
- $تحمص
- $لا
- $تحمص بالحمل الحراري
- $لا
- $إذابة الثلج
- $لا
- $تجفيف
- $لا
- $شواية
- $لا
- $التذويب بالعاكس
- $لا
- $تذويب
- $لا
- $ذاكرة الطهي
- $لا
- $دليل
- $لا
- $شوي
- $لا
- $طهي بالحساس
- $لا
- $إعادة تسخين المستشعر
- $لا
- $طبخ بطيء
- $لا
- $تليين
- $لا
- $حمل حراري سريع
- $لا
- $شواية سريعة
- $لا
- $مرحلة الطهي
- $لا
- $طهي بالبخار
- $لا
- $دافئ
- $لا
الأبعاد/الوزن
- $وزن الشحن (كجم)
- $11.1
- $أبعاد العبوة (عرض × ارتفاع × عمق) (مم)
- $488 x 291 x 380
- $أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
- $439 x 258 x 339
- $وزن المنتج (كجم)
- $9.6
الطاقة/التقديرات
- $خرج الطاقة (واط)
- $700
- $مصدر الطاقة المطلوب (فولت/هرتز)
- $230V / 50Hz
التقنية الذكية
- $تقنية NFC Tag On
- $لا
- $التشخيص الذكي
- $لا
- $ThinQ (Wi-Fi)
- $لا
الملحقات
- $طبق زجاجي
- $1
- $حلقة تدوير (ea)
- $1
- $دليل الاستخدام (ea)
- $1
- $عمود دوار (عدد)
- $1
تتميز جميع طرازات LG OLED لعام 2022 بتغليف صديق للبيئة.
جميع المواصفات
ميزات الملاءمة والراحة
الساعة
لا
إضافة 30 ثانية
لا
التأمين ضد عبث الأطفال
لا
جرس اكتمال الطهي
نعم
سهل التنظيف
لا
مؤقّت المطبخ
لا
ضبط الوقت
نعم
تشغيل/إيقاف تشغيل القرص الدوار
لا
التصميم/اللمسة النهائية
تصميم الباب
مقسم
نوع الباب المفتوح
فتح جانبي مع زر ضغط
التصميم الداخلي
مربع
لون الباب
أسود
تصميم زجاج الباب
ضباب دخاني
التصميم الخارجي
عرض واسع تقليدي
اللون الداخلي
رمادي
لون الإطار الخارجي
أسود
تقفيل مقاوم
لا
المواصفات الأساسية
العلامة التجارية
LG
بلد المنشأ
الصين
لون الباب
أسود
تصميم الباب
مقسم
سهل التنظيف
لا
نوع التركيب
يوضع اعلى الرخامه
لون الإطار الخارجي
أسود
سعة الفرن (لتر)
20
النوع
واحد
ميزات فرن الميكروويف
تشغيل وضع التوفير
لا
مستشعر الرطوبة
لا
نوع الإضاءة الداخلية
LED
كيفية الطبخ
يدوي
استهلاك طاقة الميكروويف (وات)
1050
مستويات طاقة المايكروويف
5
مخرج طاقة الميكروويف (وات)
700
سعة الفرن (لتر)
20
العاكس الذكي
لا
إجمالي استهلاك الطاقة (واط)
1050
مقاس القرص الدوار (مم)
255
ميزات التحكم
شاشة التحكم
غير متوفر
موقع التحكم
جانب أيمن
نوع التحكم
المقبض
أوضاع الطهي
القلي بالهواء
لا
طهي تلقائي
لا
إعاده تسخين
لا
تحمص
لا
تحمص بالحمل الحراري
لا
إذابة الثلج
لا
تجفيف
لا
شواية
لا
التذويب بالعاكس
لا
تذويب
لا
ذاكرة الطهي
لا
دليل
لا
شوي
لا
طهي بالحساس
لا
إعادة تسخين المستشعر
لا
طبخ بطيء
لا
تليين
لا
حمل حراري سريع
لا
شواية سريعة
لا
مرحلة الطهي
لا
طهي بالبخار
لا
دافئ
لا
الأبعاد/الوزن
وزن الشحن (كجم)
11.1
أبعاد العبوة (عرض × ارتفاع × عمق) (مم)
488 x 291 x 380
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
439 x 258 x 339
وزن المنتج (كجم)
9.6
الطاقة/التقديرات
خرج الطاقة (واط)
700
مصدر الطاقة المطلوب (فولت/هرتز)
230V / 50Hz
التقنية الذكية
تقنية NFC Tag On
لا
التشخيص الذكي
لا
ThinQ (Wi-Fi)
لا
الملحقات
طبق زجاجي
1
حلقة تدوير (ea)
1
دليل الاستخدام (ea)
1
عمود دوار (عدد)
1
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