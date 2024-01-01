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™LG 30L NeoChef (MS3032JAS، أسود)
يوجد فرن ميكروويف في المطبخ وأيقونات تمثل ثلاث ميزات رئيسية.
تنظيف سهل، دون ترك أثر للبقع
يوجد ميكرويف بباب مفتوح، كما يوجد شرح لسهولة التنظيف من الداخل.
*وفقًا لاختبار SGS للنشاط المضاد للبكتيريا وفعاليته (2017.08) حسب معايير المنتجات المضادة للبكتيريا JIS Z 2801:2010، قيمة النشاط المضاد للبكتيريا مقارنة مع نسبة الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية المؤكدة لا تقل عن 5.9 (أي ما يعادل 99.999%).
تصميم بسيط، استخدام عملي للمساحة
رسم يتكون من خطوط من أجل وصف الحجم المصغر لمظهر المنتج يتم عرضه حول المنتج.
الشكل الجمالي والوظائف يجتمعان في جهاز واحد: مصباح LED وتصميم عملي
يتم طهي الطعام بالداخل مع توفير وظيفة LED في المطبخ حينما تكون الأضواء مطفأة.
الأسئلة الشائعة
ماذا أفعل فى حالة استلام جزء من الطلب و ليس الطلب كاملا؟
● فى حالة ان طلب الشراء يحتوى على اكثر من قطعه او جهاز , من المحتمل ان يتم توصيله على شحنات منفصلة
● من فضلك افحص بيانات الشحنة انها نفس بيانات و رقم موديل الجهاز الذى طلبته.
● فى حالة طلب جهاز : ممكن التحقق من اسم الطراز من الملصق الموجود على الكرتونة , فى حالة انه مختلف عن اسم الطراز الموجود بطلب الشراء يتم رفض استلام الشحنة و سيتم ارسال المنتج الصحيح مرة اخرى.
● فى حالة ان الطلب لاكسسوارات : يتم التاكد من اسم الطراز على الكرتونة او الغلاف فى حالة انه خطأ لا يتم فتح الغلاف و التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لطلب ارجاعه و ارسال القطعة الصحيحة.
● نعتذر عن ازعاجك مقدما.
بماذا تنصحنى ان أفعل فى حالة وجود تلف بجسم الجهاز بعد التوصيل مباشرة؟
● فى حالة استلام جهاز يتم فحص الكرتونة انها سليمه لا يوجد بها قطع او فتح بدون فتح الكرتونة
● فى حالة وجود تلف فى الكرتونة , من حقك ارجاع المنتج و رفض استلامه.
● ممكن التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لتقديم شكوى بخصوص تلف الكرتونة .
● بناء على الشكوى ستقدم لك ال جى الدعم اللازم لتوصيل جهاز اخر سليم.
● فى حالة ان الكرتونة سليمة و لكنك تريد فحص الجهاز , ممكن التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960او الواتس اب 01229307777 لتسجيل طلب تركيب.
● بناء على طلب التركيب سيتم ارسال فنى للتركيب , سيقوم بفتح الكرتونة لفحص الجهاز و تشغيل الجهاز وسيتأكد من عدم تلف او تجريح او اعطال عند التشغيل.
● فى حالة ان طلب التركيب خلال 3 ايام من التوصيل , و فنى التوصيل وجد الكرتونة سليمه لا يوجد بها اى مشكله و لكن الجهاز به تلف او تجاريح ,
يكون من حقك فى هذه الحالة ارجاع المنتج و سيتم رد المبلغ المدفوع بالفاتورة
متى تبدا فترة الضمان؟
● تبدا فترة الضمان من تاريخ الشراء الموضح بالفاتورة الالكترونية
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
-
العلامة التجارية
LG
-
بلد المنشأ
الصين
-
لون الباب
أسود
-
تصميم الباب
مقسم
-
سهل التنظيف
نعم
-
نوع التركيب
يوضع اعلى الرخامه
-
لون الإطار الخارجي
أسود
-
سعة الفرن (لتر)
30
-
النوع
واحد
ميزات الملاءمة والراحة
-
الساعة
نعم
-
إضافة 30 ثانية
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
جرس اكتمال الطهي
نعم
-
سهل التنظيف
نعم
-
مؤقّت المطبخ
لا
-
ضبط الوقت
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل القرص الدوار
لا
ميزات فرن الميكروويف
-
تشغيل وضع التوفير
نعم
-
مستشعر الرطوبة
لا
-
نوع الإضاءة الداخلية
LED
-
كيفية الطبخ
تلقائي + يدوي
-
استهلاك طاقة الميكروويف (وات)
1350
-
مستويات طاقة المايكروويف
5
-
مخرج طاقة الميكروويف (وات)
900
-
سعة الفرن (لتر)
30
-
العاكس الذكي
لا
-
إجمالي استهلاك الطاقة (واط)
1350
-
مقاس القرص الدوار (مم)
305
ميزات التحكم
-
شاشة التحكم
LED
-
موقع التحكم
جانب أيمن
-
نوع التحكم
لوحة باللمس
أوضاع الطهي
-
القلي بالهواء
لا
-
طهي تلقائي
نعم
-
إعاده تسخين
نعم
-
تحمص
لا
-
تحمص بالحمل الحراري
لا
-
إذابة الثلج
نعم
-
تجفيف
لا
-
شواية
لا
-
التذويب بالعاكس
لا
-
تذويب
لا
-
ذاكرة الطهي
لا
-
دليل
لا
-
شوي
لا
-
طهي بالحساس
لا
-
إعادة تسخين المستشعر
لا
-
طبخ بطيء
لا
-
تليين
لا
-
حمل حراري سريع
لا
-
شواية سريعة
لا
-
مرحلة الطهي
لا
-
طهي بالبخار
لا
-
دافئ
لا
التصميم/اللمسة النهائية
-
تصميم الباب
مقسم
-
نوع الباب المفتوح
فتح جانبي
-
التصميم الداخلي
مربع
-
لون الباب
أسود
-
تصميم زجاج الباب
ضباب دخاني
-
التصميم الخارجي
عرض واسع تقليدي
-
اللون الداخلي
رمادي
-
لون الإطار الخارجي
أسود
-
تقفيل مقاوم
لا
الأبعاد/الوزن
-
وزن الشحن (كجم)
15.4
-
الأبعاد الداخلية (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
359.0 x 218.0 x 378.5
-
أبعاد العبوة (عرض × ارتفاع × عمق) (مم)
596 x 348 x 460
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
508.4 x 289.8 x 398.8
-
وزن المنتج (كجم)
12.7
الطاقة/التقديرات
-
خرج الطاقة (واط)
900
-
مصدر الطاقة المطلوب (فولت/هرتز)
230V / 50Hz
التقنية الذكية
-
تقنية NFC Tag On
لا
-
التشخيص الذكي
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
الملحقات
-
طبق زجاجي
1
-
حلقة تدوير (ea)
1
-
دليل الاستخدام (ea)
1
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