تساعد تقنية التبريد الطولي™ في الحفاظ على دقة درجات الحرارة مع الحفاظ على التقلبات في نطاق ±0.5مْ على مدار الساعة من خلال توفير الهواء البارد على نحو أكثر تكراراً بفضل مستشعر إل جي المثبت في موضع حيوي.