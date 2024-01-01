We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تساعد تقنية التبريد الطولي™ في الحفاظ على دقة درجات الحرارة مع الحفاظ على التقلبات في نطاق ±0.5مْ على مدار الساعة من خلال توفير الهواء البارد على نحو أكثر تكراراً بفضل مستشعر إل جي المثبت في موضع حيوي.
*استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل إنقاص الوزن بنسبة 5% من الملفوف الصيني بوك تشوي على رف حجرة الطعام الطازج لثلاجة التبريد الطولي من إل جي طراز GBB72NSDFN وGSX961MCVZ و GF-L570PL و B607S. ** قد تختلف النتيجة وفق الاستخدام الفعلي.
*استنادًا إلى نتائج اختبارات UL وفق معيار استهلاك الطاقة IEC62552 لمقارنة طراز العاكس الطولي من إل جي B607S (2017) بطراز العاكس التقليدي B606S (2016) من إل جي.
*استنادًا إلى اختبارات إل جي الداخلية لمقارنة مستوى ضجيج الطرازات اتي تعمل بالعاكس الطولي من إل جي (GBB530NSCXE) وطرازات إل جي التي يعمل بالعاكس الذكي (GA-B459CLWL).