أفضل مكنسة كهربائية في مصر – دليل شامل لاختيار مكنسة شفطها قوي

علشان تختار صح، لازم تبص على معايير فعلية ومجربة، مش مجرد واط أو شكلالمكنسة:

١. قوة الشفط الفعلية No alt attribute

مش كل مكنسة مكتوب عليها "٢٠٠٠ واط" معناها إنها قوية. المهم هو ثبات الشفط وعدم فقدانه مع امتلاء الحاوية. موديلات LG بتعتمد على تقنية Ellipse Cyclone اللي بتحافظ على قوة الشفط لفترات طويلة بدون انخفاض في الأداء.

٢. أنظمة الفلترة المتقدمة No alt attribute

لو عندك أطفال أو حد بيعاني من حساسية، وجود فلتر HEPA مهم جدًا. بعض موديلات LG بتوفر HEPA 11، أما موديل VK7320NHAR فبيقدم HEPA 14 وهي أعلى درجة فلترة موجودة في المكانس المنزلية — بتمسك ٩٩.٩٩٪ من الجزيئات الدقيقة

٣. سعة الحاوية وسهولة التفريغ No alt attribute

مكانس LG بدون كيس بتيجي بسعات بين ١.٢ و١.٣ لتر، وده مناسب للشقق المصرية المتوسطة. بعض الموديلات زي VK7320NHAR بتوفر تقنية Kompressor اللي بتضغط الغبار ٣ مرات — يعني ضرورة التفريغ أقل بكتير.

٤. تكنولوجيا فصل الغبار (Cyclone) No alt attribute

وجود تكنولوجيا إعصارية بيساعد على فصل التراب عن الهواء، وبالتالي تقليل انسداد الفلاتر والحفاظ على الشفط لفترة أطول.

٥. الضمان وخدمة ما بعد البيع في مصر No alt attribute