لماذا ينبغي علينا استخدام مكيف هواء بالعاكس؟

تقدم LG مجموعة مكيفات الهواء ذات التقنية المتقدمة، بما في ذلك وحدة مكيف الهواء بضاغط العاكس المزدوج من LG. بما أن الضاغط هو جوهر مكيف الهواء، فإن المخاوف بشأن تشغيله أو فعاليته أو ضوضائه يمكن أن تكون سببًا للتوتر ومكلفة. يزيل الضاغط بالعاكس المزدوج من LG هذه المخاوف ويأتي بضمان لمدة 10 سنوات لتوفير أقصى أداء بشكل دائم. يقدم الضاغط بعاكس مزدوج تبريدًا أو تدفئة فعالين ومتسقين مع مستويات أقل من الضوضاء واستهلاك الطاقة وتكاليفها.



تستطيع مكيفات الهواء من LG أيضًا إجراء محاكاة لتكلفة التشغيل السنوية باستخدام تطبيق مفتوح المصدر يُسمى Payback، والذي يقارن تكاليف التشغيل السنوية لمكيفات الهواء ذات العاكس بتلك التي ليست مزودة بعاكس. يحسب التطبيق التوفير المحتمل بعد عدد معين من الأشهر بدءًا من شراء مكيف هواء بعاكس بدلاً من الوحدة ذات السرعة الثابتة. تستطيع مكيفات الهواء ذات العاكس من LG أن تساعد في تقليل تكاليف دورة العمر لديك.



ثمة خيارات كثيرة معتبرة عند اختيار مكيف هواء لمنزلك، وإن معرفة التقنية التي تعتمد عليها مكيفات الهواء ليست أمرًا سهلاً دائمًا. نأمل في أن تكون هذه المقالة قد ساعدتك بشكل أفضل في فهم هذا الجانب المهم في التقنية المنزلية.



للاطلاع على مزيد من المعلومات، راجع دليل شراء مكيف الهواء من LG أو اقرأ مقالاتنا الأخرى للتعرف على المزيد عن توفير الطاقة أو اختيار درجة الحرارة المثالية لمنزلك .