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كاميرا بدقه 5 ميجابيكسل|نظام تشغيل أندرويد أيس كريم سندوتش |شاشه 4 بوصه بتكنولوجيا اى بى إس|معالج 800 ميجاهرتز|بطاريه 1500 ملى أمبير
جميع المواصفات
الشبكات
-
2G Network
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
-
3G Network
HSDPA 900 / 2100
الجهاز
-
الوزن
125جرام
الشاشه
-
النوع
Capacitive touchscreen, 16M colors
-
المقاس
320 x 480 بيكسل, 4.0 بوصه
الصوت
-
نوع التنبيه
Vibration, MP3 ringtones
-
السماعات
نعم
-
مقبس 3.5مللى
نعم
الذاكره
-
كارت الذاكره
microSD, up to 32GB
-
الذاكره الداخليه
4 GB storage (2.5 GB user available), 512 MB RAM
البيانات
-
GPRS
نعم
-
EDGE
نعم
-
WLAN
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
-
بلوتوث
v3.0 with A2DP
-
USB
microUSB v2.0
الكاميرا
-
أساسيه
5 MP, 2592 x 1944 بيكسل
-
فيديو
نعم
مواصفات أخرى
-
نظام التشغيل
أندرويد-أيس كريم سندوتش
-
Chipset
Qualcomm MSM7225A Snapdragon
-
وحده المعالجه المركزيه
800 MHz Cortex-A5
-
كارت الشاشه
Adreno 200
-
الرسائل
SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
-
المتصفح
نعم
-
الراديو
FM
-
جافا
نعم
-
الألوان
أبيض,أسود
البطاريه
-
النوع
Li-Ion
-
السعه
1500 mAh
-
وضع الإستعداد
Up to 900 h (2G) / Up to 900 h (3G)
-
زمن التحدث
Up to 10 h (2G) / Up to 9 h 20 min (3G)
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