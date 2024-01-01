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كاميرا بدقه 5 ميجابيكسل|نظام تشغيل أندرويد أيس كريم سندوتش |شاشه 4 بوصه بتكنولوجيا اى بى إس|معالج 800 ميجاهرتز|بطاريه 1500 ملى أمبير

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كاميرا بدقه 5 ميجابيكسل|نظام تشغيل أندرويد أيس كريم سندوتش |شاشه 4 بوصه بتكنولوجيا اى بى إس|معالج 800 ميجاهرتز|بطاريه 1500 ملى أمبير

E612

كاميرا بدقه 5 ميجابيكسل|نظام تشغيل أندرويد أيس كريم سندوتش |شاشه 4 بوصه بتكنولوجيا اى بى إس|معالج 800 ميجاهرتز|بطاريه 1500 ملى أمبير

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جميع المواصفات

الشبكات

  • 2G Network

    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

  • 3G Network

    HSDPA 900 / 2100

الجهاز

  • الوزن

    125جرام

الشاشه

  • النوع

    Capacitive touchscreen, 16M colors

  • المقاس

    320 x 480 بيكسل, 4.0 بوصه

الصوت

  • نوع التنبيه

    Vibration, MP3 ringtones

  • السماعات

    نعم

  • مقبس 3.5مللى

    نعم

الذاكره

  • كارت الذاكره

    microSD, up to 32GB

  • الذاكره الداخليه

    4 GB storage (2.5 GB user available), 512 MB RAM

البيانات

  • GPRS

    نعم

  • EDGE

    نعم

  • WLAN

    Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot

  • بلوتوث

    v3.0 with A2DP

  • USB

    microUSB v2.0

الكاميرا

  • أساسيه

    5 MP, 2592 x 1944 بيكسل

  • فيديو

    نعم

مواصفات أخرى

  • نظام التشغيل

    أندرويد-أيس كريم سندوتش

  • Chipset

    Qualcomm MSM7225A Snapdragon

  • وحده المعالجه المركزيه

    800 MHz Cortex-A5

  • كارت الشاشه

    Adreno 200

  • الرسائل

    SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM

  • المتصفح

    نعم

  • الراديو

    FM

  • جافا

    نعم

  • الألوان

    أبيض,أسود

البطاريه

  • النوع

    Li-Ion

  • السعه

    1500 mAh

  • وضع الإستعداد

    Up to 900 h (2G) / Up to 900 h (3G)

  • زمن التحدث

    Up to 10 h (2G) / Up to 9 h 20 min (3G)

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