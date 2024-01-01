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استمتع على هاتفك المحمول بالتقنية الجديدة لواجهة المستخدم ثلاثية الأبعاد. إنه لإحساس رائع أن ترى الشاشة تتحرك أو تستجيب لأطراف أصابعك بشكل تلقائي
استمتع على هاتفك المحمول بالتقنية الجديدة لواجهة المستخدم ثلاثية الأبعاد. إنه لإحساس رائع أن ترى الشاشة تتحرك أو تستجيب لأطراف أصابعك بشكل تلقائي
جميع المواصفات
BASIC SPECIFICATION
-
نوع الهاتف (عامل التصميم)
مسطح
-
اللون
فضي وأسود
-
لوحة مفاتيح QWERTY
على الشاشة
-
موجة التردد اللاسلكي
النظام العالمي للاتصالات المتنلة GSM 850/900/1800/1900، الوصول إلى حزم التنزيل عالي السرعة HSDPA 2100
-
الأبعاد: الطول × العرض × العمق (مم)
105.9 x 55.3 x 12 ملم
-
الحجم مع وجود البطارية، القياسي (جم)
105 جرام
-
وقت الاستعداد، الحد الأقصى (بالساعات)
حتى 300 ساعة
-
زمن التحدث (بالساعات)
حتى 3 ساعات و 50 دقيقة
-
الشاشة
شاشة سعوية تعمل باللمس بتقنية TFT، 16 مليون لون
-
شاشة LCD خارجية (بكسل)
لا
-
الاهتزاز
نعم
-
سعة البطارية (ميللي أمبير/ساعة)
التصنيف 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 فتحات)، من 32 إلى 48 كيلوبايت في الثانية
-
GPRS/EDGE (الفئة)
التصنيف 10، 236.8 كيلوبايت في الثانية
المراسلة
-
SMS / EMS / MMS
رسائل قصيرة (عرض مترابط)، رسائل وسائط متعددة، بريد إلكتروني
-
البريد الإلكتروني
نعم
-
المراسلة الفورية
لا
-
رسائل MMS الفيديو
نعم
-
إدخال النص التنبؤي (T9)
نعم
إنترنت
-
Wi-Fi
نعم
PIM
-
منظم المواعيد
نعم
-
المنبه
نعم
-
دليل الهاتف (عدد الأسماء)
1000 اسم
المزايا المتقدمة
-
MIDI (نغمات مجسمة)
نعم
-
الألعاب المتحركة
نعم
-
كاميرا الفيديو
نعم
-
التحدث من دون استخدام اليدين المدمج
نعم
-
الألعاب المدمجة
نعم
-
راديو موجة FM
نعم
-
وحدة إرسال FM
نعم
-
سماعة الهاتف
نعم
-
الكاميرا المدمجة
نعم
-
دقة الكاميرا (ميجابكسل)
5 ميجابكسل، بصريات Schneider-Kreuznach، الضبط التلقائي للبؤرة، فلاش LED
-
الذاكرة الداخلية
8 جيجابايت
-
الذاكرة الخارجية
حتى 32 جيجابايت
-
نظام ملاحة A-GPS
نعم
-
MP3
نعم
-
Bluetooth
نعم
-
شاشة لمس
نعم
-
تسجيل الفيديو
نعم
-
عارض المستندات
نعم
-
هاتف محمول بتقنية Dolby
نعم
-
قابس الصوت 3.5
نعم
-
(الجيل الثالث) 3G
نعم
-
المستعرض
WAP 2.0/xHTML و HTML
-
ذاكرة سجل المكالمات
40 مكالمة صادرة، 40 مكالمات مستلمة، 40 مكالمات لم يرد عليها
-
تشغيل الفيديو بتنسيق DivX
نعم
-
دعم التنزيل/حفظ باسم
نعم
-
التقاط صورة/مقطع الفيديو
نعم/نعم
-
نغمة الرنين
نغمة متعددة الأصوات، MP3
-
الاهتزاز
نعم
-
برنامج ترميز فيديو
مشغل MP4 بتنسيقي DivX/XviD
-
مكالمات فيديو
نعم
-
WLAN
نعم
-
الخلفيات/حوافظ الشاشة
نعم
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