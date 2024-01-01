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LG Optimus 3D P920

المواصفات

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LG Optimus 3D P920

P920

LG Optimus 3D P920

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جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • النوع

    هاتف مسطح

  • نطاق/شبكة التردد اللاسلكي

    GSM(850/900/1800/1900), 3G(HSDPA/HSUPA 900/1700/1900/2100)

  • لأبعاد: الطول × العرض × السمك (مم)

    128x68.8x11.9

  • الوزن بالبطارية القياسي (جم)

    167

  • نظام التشغيل

    نظام تشغيل Android v2.2 (Froyo) قابل للترقية إلى v2.3

  • وحدة المعالجة المركزية

    Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 proccessor, PowerVR SGX540 GPU, TI OMAP4430 chipset

المراسلة

  • SMS / EMS / MMS

    نعم / نعم / نعم

  • البريد الإلكتروني

    نعم

  • رسائل MMS الفيديو

    نعم

إدارة المعلومات الشخصية

  • التقويم/المنبه

    نعم / نعم

  • دليل الهاتف (عدد الأسماء)

    غير محدود

الميزات المتقدمة

  • الألعاب المتحركة

    نعم

  • الألعاب المدمجة

    نعم

  • الذاكرة الداخلية

    8 جيجابايت

  • الذاكرة الخارجية

    Micro SD (حتى 32 جيجابايت)

  • MP3

    نعم

  • تقنية Bluetooth

    نعم

  • شاشة تعمل باللمس

    نعم

توصيل البيانات

  • USB

    نعم

  • Wi-Fi

    نعم

  • DLNA

    V1.5 DMS و DMC

الميزات الاختيارية

  • الكاميرا

    نعم

  • ميجا بكسل

    5 ميجا بكسل

  • تسجيل فيديو

    30 إطار في الثانية

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