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LG Optimus 3D P920
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
-
النوع
هاتف مسطح
-
نطاق/شبكة التردد اللاسلكي
GSM(850/900/1800/1900), 3G(HSDPA/HSUPA 900/1700/1900/2100)
-
لأبعاد: الطول × العرض × السمك (مم)
128x68.8x11.9
-
الوزن بالبطارية القياسي (جم)
167
-
نظام التشغيل
نظام تشغيل Android v2.2 (Froyo) قابل للترقية إلى v2.3
-
وحدة المعالجة المركزية
Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 proccessor, PowerVR SGX540 GPU, TI OMAP4430 chipset
المراسلة
-
SMS / EMS / MMS
نعم / نعم / نعم
-
البريد الإلكتروني
نعم
-
رسائل MMS الفيديو
نعم
إدارة المعلومات الشخصية
-
التقويم/المنبه
نعم / نعم
-
دليل الهاتف (عدد الأسماء)
غير محدود
الميزات المتقدمة
-
الألعاب المتحركة
نعم
-
الألعاب المدمجة
نعم
-
الذاكرة الداخلية
8 جيجابايت
-
الذاكرة الخارجية
Micro SD (حتى 32 جيجابايت)
-
MP3
نعم
-
تقنية Bluetooth
نعم
-
شاشة تعمل باللمس
نعم
توصيل البيانات
-
USB
نعم
-
Wi-Fi
نعم
-
DLNA
V1.5 DMS و DMC
الميزات الاختيارية
-
الكاميرا
نعم
-
ميجا بكسل
5 ميجا بكسل
-
تسجيل فيديو
30 إطار في الثانية
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