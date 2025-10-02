مُجمِّد ثلاجة سفلي فضي بسعة 588 لتر

على الرغم من أن ذلك يعتمد على نمط حياتك، إلا أنه من أجل قاعدة عامة جيدة: عادةً ما تكون الثلاجة الفريزر LG Combi (السعة: 340-384 لترًا) كافية لأسرة صغيرة مكونة من 1-2 شخص؛ أما الموديلات الرفيعة متعددة الأبواب (506-508 لترًا) فتُناسب عائلة مكونة من 3-4 أفراد؛ أما بالنسبة للعائلات الأكبر حجمًا، فنوصي بالموديلات الواسعة متعددة الأبواب أو الطراز الأمريكي (السعة 625-705 لترًا). توفر الطرازات متعددة الأبواب (Multi-Door) عرضًا إضافيًا لتخزين الصواني والأطباق وما إلى ذلك. نظرًا لأننا في LG نرغب في أن يجد كل عميل الثلاجة التي تناسبه، فإننا نقدم مجموعة مختارة من الأحجام لكل فئة.