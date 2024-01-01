يجب أن تناسب الثلاجة التي يقع عليها اختيارك التجويف المخصص لها في الطبخ، لذا احرصي على التحقق من حجمها. يبلغ عرض الثلاجة ذات الباب الفرنسي النحيف الجديدة 835 مم، وهو أقل من الثلاجات التقليدية ذات الباب الفرنسي ويتناسب مع معظم المطابخ بكل سهولة.

