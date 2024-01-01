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أنستافيو ثلاجة باب بداخل باب 508 لتر, 18 قدم مكعب, كبروسور خطي موفر للطاقة

الميزات

المعرض

المواصفات

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أنستافيو ثلاجة باب بداخل باب 508 لتر, 18 قدم مكعب, كبروسور خطي موفر للطاقة

GC-X22FTQEL

أنستافيو ثلاجة باب بداخل باب 508 لتر, 18 قدم مكعب, كبروسور خطي موفر للطاقة

(0)

*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

door-cooling

+Door Cooling

Fresh-balancer

Fresh Balancer

Hyginene

Hygiene Fresh+ ( Pure n Fresh: AP)

Inverter_linear_Compressor

Inverter Linear Compressor

Insta-view

InstaView Door-in-Door™

Track-handle

Track Handle(Hidden Button)

SmartThinQ(Wi-Fi)

SmartThinQ(Wi-Fi)

shelf

Retractable Shelf

زيادة السعة، مع عدم المساس بالحجم1

التميز في حجم صغير

زيادة السعة، مع عدم المساس بالحجم

يجب أن تناسب الثلاجة التي يقع عليها اختيارك التجويف المخصص لها في الطبخ، لذا احرصي على التحقق من حجمها. يبلغ عرض الثلاجة ذات الباب الفرنسي النحيف الجديدة 835 مم، وهو أقل من الثلاجات التقليدية ذات الباب الفرنسي ويتناسب مع معظم المطابخ بكل سهولة.

تقنية NatureFRESH™‎

أسعد حواسك بتقنية NatureFRESH™‎

فواكه غضّة وسلطات نضرة وخضراوات طازجة. حافظي على أفضل مظهر ومذاق للطعام مع NatureFRESH™‎.

تبريد أسرع للمواد المخزّنة في الباب1

تقنية DoorCooling⁺™‎

تبريد أسرع للمواد المخزّنة في الباب

تساعد فتحات التهوية الموجودة بمقدمة الثلاجة في الإبقاء على درجة الحرارة للحفاظ على طزاجة المواد الغذائية.

حافظ على الطعام أكثر طزاجة لمدة أطول1

LINEARCooling™‎

حافظ على الطعام أكثر طزاجة لمدة أطول

تساعد تقنية LINEARCooling™‎ من إل جي في الحفاظ على مظهر المنتجات الطازجة ومذاقها لمدة أطول عن طريق الحد من تقلبات درجة الحرارة.
وداعًا لروائح الثلاجة5

وداعًا لروائح الثلاجة

بفضل فلاتر المراوح المخصصة، يعمل نظام تنقية الهواء Pure N Fresh على إزالة الروائح الكريهة وإعادة تدوير الهواء لتوفير رائحة ممتعة بالثلاجة.
ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط الخطي3
ضاغط خطي عاكس

ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط الخطي

يصدر الضاغط الخطي العاكس من إل جي ضوضاء أقل من الضواغط التقليدية بفضل تقنية إل جي المتطورة. كما يوفر المزيد من الطاقة ويقدم موثوقية أعلى ومتانة أكبر بضمان على أجزاء الضاغط يمتد إلى 10 سنوات*.

*ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط الخطي العاكس (الأجزاء فقط).

الملاءمة الأمثل لمطبخك1

نظام تخزين ذكي

الملاءمة الأمثل لمطبخك

تُعد الثلاجة ذات الباب الفرنسي العصرية هذه بمثابة وسيلة ترفيهية مبهجة مزودة بخيارات تخزين مبتكرة مثل الرف القابل للطي الذي يمكن طيه ذاتيًا لتخزين الأشياء الأطول ونظام الثلج الرفيع SpacePlus™‎ المدمج في باب الثلاجة حتى يمكنك الاستفادة من الرف العلوي بأكمله.
رف قابل للسحب لتخزين المواد الطويلة1

رف قابل للسحب لتخزين المواد الطويلة

يمكنك ضبط الرف عن طريق تحريكه للخلف عند تخزين الزجاجات أو الأواني الطويلة أو الضخمة.
يوفر صانع الثلج الداخلي الرقيق مساحة إضافية1
نظام الثلج الرفيع SpacePlus™‎

يوفر صانع الثلج الداخلي الرقيق مساحة إضافية

تم دمج نظام صانع الثلج المبتكر الذي نقدمه في باب الثلاجة لمنحك مساحة رف ذات فتحة واسعة في حين يتم السماح بالتخزين في الباب.

ضبط إعدادات الثلاجة عن بُعد1

ضبط إعدادات الثلاجة عن بُعد

مع الهاتف الذكي المتوافق وتطبيق SmartThinQ™‎ من إل جي، يمكنك ضبط إعدادات درجة الحرارة عن بُعد حتى تصبح الثلاجة جاهزة لاستيعاب مجموعة كبيرة من مستلزمات التسوق.*

*يلزم توفر هاتف ذكي متوافق يعمل بنظام Android 7 أو أحدث أو iOS 11 أو أحدث لتشغيل تطبيق SmartThinQ™‎ من إل جي. يلزم توفر الهاتف واتصال بيانات شبكة Wi-Fi منزلية.

الملخص

طباعة

الأبعاد

GC-X22FTQEL
السعة (ليترات)
508L
الأبعاد (سم)
83.5×178.7×73.4
الميزة الرئيسية
التميز في حجم صغير
الميزة الإضافية
تقنية NatureFRESH™‎

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    835 x 1787 x 734

  • درجة الطاقة

    A+‎

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • اللمسة النهائية (الباب)

    اسود

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • درجة الطاقة

    A+‎

الأبعاد والوزن

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    835 x 1787 x 734

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    نعم

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    اسود

حجيرة الثلاجة

  • Hygiene Fresh+‎

    نعم

التقنية الذكية

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

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