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ثلاجة سعة 912 لتر باب في الباب الفرنسي، فضي

الميزات

المعرض

المواصفات

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ثلاجة سعة 912 لتر باب في الباب الفرنسي، فضي

GR-X33FGNGL

ثلاجة سعة 912 لتر باب في الباب الفرنسي، فضي

(0)
GR-X33FGNGL

*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

فن الجوهر المميز

فن الجوهر المميز

تنشد LG SIGNATURE الجوهر، لتقديم إحساس جديد بالحياة للأفراد المتميزين.

الجوائز

الجوائز

InstaView Door-in-Door®‎

'تتميز InstaView Door-in-Door®‎ بلوحة زجاجية عاكسة أنيقة تضيء بطرقتين سريعتين، مما يتيح لك رؤية ما بداخل حجيرة الوصول السريع دون فتح الباب مطلقًا، مما يقلل فاقد الهواء البارد للمساعدة في الحفاظ على طزاجة الطعام لفترة أطول.

InstaView Door-in-Door®‎
InstaView Door-in-Door®‎
فتح تلقائي للباب

فتح تلقائي للباب

ميزة الفتح التلقائي للباب تتمثل في جهاز كشف بحساس ذكي عند قدم الثلاجة يفتح الباب تلقائيًا. ما عليك سوى أن تخطو على ضوء "فتح الباب" المعروض على الأرض أمام الثلاجة وسيتم فتح الباب برفق.

طبقة خارجية من الفولاذ المُميز

طبقة خارجية من الفولاذ المُميز

يوفر الهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل المزوّد بطبقة خارجية مميزة مقاومة للخدوش تصميمًا خارجيًا مثاليًا، يعزّز بساطة رونقها إلى أقصى حد.

جدار بلاتيني جديد

جدار بلاتيني جديد

يساعد الجزء الداخلي من الفولاذ المقاوم للصدأ في الحفاظ على الهواء البارد مع توفير مظهر راقٍ يتميز بتصميم داخلي رائع.

شاشة عرض Eclipse وSmart ThinQ™‎ مع اتصال شبكة Wi-Fi

شاشة عرض Eclipse وSmart ThinQ™‎ مع اتصال شبكة Wi-Fi

استخدم مفاتيح التحكم الأنيقة أو هاتفك الذكي لتوفير المراقبة السهلة للثلاجة والتحكم فيها.

تبريد FRESHSHIELD

تبريد FRESHSHIELD

يُشكل حاجزًا حراريًا باستخدام الهواء البارد للحفاظ على درجات الحرارة والإبقاء على الطزاجة.

مخزن Custom Chill™‎

مخزن Custom Chill™‎

يتوفر المخزن الواسع والعميق المتعدد الاستخدامات بإعدادات درجات حرارة مختلفة تناسب تخزين مجموعة كبيرة من الأطعمة بدءًا من اللحوم ووصولاً إلى المنتجات الطازجة.

LUMISHELF

LUMISHELF

توفر إضاءة LED المميزة أسفل كل رف رؤية أكثر سطوعًا لما بداخل الثلاجة حتى عند امتلائها.

Hygiene Fresh+™‎

Hygiene Fresh+™‎

يساعد فلتر الهواء النقي مع تدوير الهواء المندفع والمروحة المخصصة على إزالة الروائح الكريهة من الهواء.

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الملخص

طباعة

الأبعاد

GR-X33FGNGL

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    912 x 1784 x 929

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

جميع المواصفات

الأبعاد والوزن

  • وزن المنتج (كجم)

    518

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    912 x 1784 x 929

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    نعم

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

ICE & WATER SYSTEM

  • صانع الثلج الآلي

    نعم

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

حجيرة الثلاجة

  • Hygiene Fresh+‎

    نعم

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

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