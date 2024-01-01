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ثلاجة سعة 912 لتر باب في الباب الفرنسي، فضي
*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
InstaView Door-in-Door®
'تتميز InstaView Door-in-Door® بلوحة زجاجية عاكسة أنيقة تضيء بطرقتين سريعتين، مما يتيح لك رؤية ما بداخل حجيرة الوصول السريع دون فتح الباب مطلقًا، مما يقلل فاقد الهواء البارد للمساعدة في الحفاظ على طزاجة الطعام لفترة أطول.
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الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
912 x 1784 x 929
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
جميع المواصفات
الأبعاد والوزن
-
وزن المنتج (كجم)
518
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
912 x 1784 x 929
الميزات
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
نعم
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
نعم
ICE & WATER SYSTEM
-
صانع الثلج الآلي
نعم
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
حجيرة الثلاجة
-
Hygiene Fresh+
نعم
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
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