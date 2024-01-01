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ضاغط خطي 509 لترات، 18 قدمًا مكعبًا، موزع، فلتر تنقية Hygiene Fresh، خاصية Door Cooling

المواصفات

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ضاغط خطي 509 لترات، 18 قدمًا مكعبًا، موزع، فلتر تنقية Hygiene Fresh، خاصية Door Cooling

GN-F722HLHU

ضاغط خطي 509 لترات، 18 قدمًا مكعبًا، موزع، فلتر تنقية Hygiene Fresh، خاصية Door Cooling

(0)

الملخص

طباعة

الأبعاد

السعة (ليترات)
ضاغط خطي عاكس
الأبعاد (سم)
ثلاجات بفريزر علوى
الميزة الرئيسية
فلتر تنقية Hygiene fresh+‎
الميزة الإضافية
خاصية Door Cooling+‎ (تبريد سريع ومتساوٍ)

جميع المواصفات

السعة(لتر)

  • إجمالي ISO - الإجمالي

    547

  • إجمالي ISO - المجمّد

    155

  • إجمالي ISO - الثلاجة

    392

  • تخزين ISO (صافي عدد اللترات) - الإجمالي

    506

  • تخزين ISO (صافي عدد اللترات) - المجمّد

    130

  • تخزين ISO (صافي عدد اللترات) - الثلاجة

    376

الأبعاد(مم)

  • العرض (صافٍ)

    780

  • العرض x الارتفاع x العمق - المنتج

    ‎780x1800x730

  • العرض x الارتفاع x العمق - مواد التعبئة

    ‎835x1865x767

المواصفات الموجزة

  • ضاغط خطي عاكس

    نعم

  • فلتر تنقية Hygiene fresh+‎

    نعم

  • خاصية Door Cooling+‎ (تبريد سريع ومتساوٍ)

    نعم

  • (رقمية) زر LED خارجي يعمل باللمس

    نعم

  • تطبيق Smart ThinQ™‎

    نعم

  • التشخيص الذكي

    نعم

  • ضاغط خطي موفر للطاقة

    نعم

  • تبريد سريع ومتساوٍ مع خاصية Door Cooling

    نعم

  • أزرار باللمس للتحكم في مزايا الثلاجة

    نعم

  • ميزة توضيح الأعطال عن بعد

    نعم

الميزات العامة

  • شاشة العرض - مؤشر LED خارجي

    نعم (زر LED يعمل باللمس)

  • التحكم في درجة الحرارة - مستشعرات رقمية (مستشعر RT)

    نعم

  • التحكم في درجة الحرارة - تجميد سريع

    نعم

  • التحكم في درجة الحرارة - قفل ضد عبث الأطفال

    نعم

  • التحكم في درجة الحرارة - تنبيه الباب

    نعم

  • وظيفة تتبع درجة الحرارة - خاصية Door Cooling

    نعم خاصية (Door Cooling+‎)

  • نظام التبريد

    بدون صقيع

  • فئة الطاقة

    أمبير

  • ضاغط خطي

    نعم

  • اللمسة النهائية (الباب) - STS/ فولاذ مصقول/ فولاذ لامع/فضي بلاتيني جديد/ أبيض وأسود رائعان (خيار)

    فضي بلاتيني

  • مقبض - النوع

    فضي H-Solid Noble

  • موزّع ماء

    نعم

  • التشخيص الذكي

    نعم

  • واقٍ حيوي (مانع تسرب)

    نعم

الثلاجة المقصورة

  • مصباح

    نعم

  • خاصية تدفق الهواء المتعدد (Multi-Air Flow)

    نعم

  • تقنية Hygiene Fresh

    نعم

  • رف - زجاج معالج

    2

  • سلة الباب - شفاف

    نعم

  • سلة الباب - تخزين زجاجات سعة لترين

    نعم

  • منطقة الحفاظ على الأطعمة طازجة عند درجة حرارة 0 مئوية

    نعم

  • غطاء درج الخضراوات T/V - زجاج معالج

    نعم

  • درج الخضراوات - وحدة تحكم في الرطوبة

    نعم

  • مزيل روائح

    نعم

  • درج البيض

    نعم (1x10 من البيض)

المجمّد المقصورة

  • مصباح

    نعم

  • خاصية تدفق الهواء المتعدد (Multi-Air Flow)

    نعم

  • خاصية تدفق الهواء المتعدد(Multi-Air Flow) - 1 Touch Twist

    نعم (درج متحرك)

  • سلة الباب - شفاف

    نعم

  • رف - زجاج معالج

    نعم

WIFI

  • WIFI

    نعم

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