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ثلاجة سعة 375 لتر فريزر علوي، تشخيص ذكي، فضي

الميزات

المعرض

المواصفات

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ثلاجة سعة 375 لتر فريزر علوي، تشخيص ذكي، فضي

GN-B522PLGB

ثلاجة سعة 375 لتر فريزر علوي، تشخيص ذكي، فضي

(0)
GN-B522PLGB

*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

ضاغط بعاكس ذكي موفر للطاقة

ضاغط بعاكس ذكي موفر للطاقة

يُعد الضاغط المزود بعاكس ذكي من LG خبيرًا في الطاقة، حيث يضبط قوة التبريد بناءً على كميات الطعام المحفوظ ودرجة الحرارة الداخلية والخارجية للثلاجة. يقوم الضاغط المزود بعاكس ذكي أيضًا بتوليد ضوضاء أقل، مما يجعل مطبخك هادئًا ومكان للاسترخاء والاستمتاع. مدعوم بضمان لمدة 10 سنوات!

الرف القابل للسحب

الرف القابل للسحب

لا مزيد من الانحناء أو الامتداد - يتيح لك الرف القابل للسحب الوصول بسهولة إلى العناصر الموجودة في الجزء الخلفي من الثلاجة.
مقصورة خضروات كبيرة الحجم

مقصورة خضروات كبيرة الحجم

يعمل درج الخضروات الفسيح على توفير مساحة تخزين كلية قدرها 28 لترًا. يمكنك تحميل العديد من المنتجات بمجرد رحلة واحدة إلى المتجر والحصول على العديد من المساحات للاحتفاظ بها جميعًا طازجة في الثلاجة.

*استنادا إلى نموذج GM-B302G**

سلة بالباب للزجاجات الطويلة


سلة بالباب للزجاجات الطويلة

تتيح لك سلال الباب القابلة للضبط تخزين الزجاجات من جميع الأشكال والأحجام بمجرد إعادة تنظيم مستويات الرف.

*الموديل: GM-B302G**/355mm عندما بن قابل للتعديل هو في وضع ادني.

تدفق الهواء المتعدد

تدفق الهواء المتعدد

تقوم فتحات هواء التبريد المتعددة بتوزيع الهواء البارد وتعميمه على كل ركن من أركان الثلاجة، مما يضمن تبريد كل قطعة طعام بشكل صحيح.

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التشخيص الذكي ™Smart Diagnosis

لن تواجه أي مشكلة أثناء تشغيل الثلاجة. يتيح لك التشخيص الذكي ™ من LG استكشاف الأخطاء وإصلاحها بسهولة. يمكن لممثلي مركز الاتصال في LG تشخيص معظم المشكلات بسرعة عبر الهاتف، مما يوفر لك الوقت ونفقات مكالمة الخدمة خلال جدولك المزدحم.

إضاءة LED

إضاءة LED

إضاءة الـLED أكثر توفيرًا للطاقة وتدوم أطول من المصابيح التقليدية. المصابيح المثبتة في الأعلى تجعل حتى الثلاجات المحملة بالكامل أشد سطوعًا حتى 2.5 مرة مقارنةً بالمصابيح التقليدية الأخرى.

تخزين سهل
صانعة ثلج متنقلة

تخزين سهل

يمكنك إخراج ونقل علبة الثلج بسهولة كلما كنت في حاجة إلى مساحة إضافية في الثلاجة.

الملخص

طباعة

الأبعاد

GN-B522PLGB

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    680 x 1720 x 700

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

جميع المواصفات

التحكم والشاشة

  • إنذار الباب

    نعم

  • شاشة LED داخلية

    نعم (أبيض)

الأبعاد والوزن

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    680 x 1720 x 700

  • أبعاد العبوة (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    739 x 1793 x 727

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    نعم

  • مزيل روائح

    نعم

ICE & WATER SYSTEM

  • محضر الثلج_يدوي (متحرك)

    نعم

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

  • نوع المقبض

    مقبض غائر بلاستيك

حجيرة الثلاجة

  • سلة الباب_شفافة

    4 كامل

  • الرف_زجاج مقوى

    2 (أبيض بزخارف أمامية)

  • الرف_درج يُسحب للخارج

    نعم

  • صندوق خضراوات

    نعم

  • حامل البيض/سلة البيض

    نعم (1x10 من البيض)

  • تخزين قوارير 2L

    نعم

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

حجيرة المجمد

  • سلة الباب_شفافة

    2 (كامل)

  • الرف_زجاج مقوى

    1 (أبيض بزخارف أمامية)

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

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