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ثلاجة سعة 375 لتر فريزر علوي، تشخيص ذكي، فضي
*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*استنادا إلى نموذج GM-B302G**
*الموديل: GM-B302G**/355mm عندما بن قابل للتعديل هو في وضع ادني.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
680 x 1720 x 700
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
جميع المواصفات
التحكم والشاشة
-
إنذار الباب
نعم
-
شاشة LED داخلية
نعم (أبيض)
الأبعاد والوزن
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
680 x 1720 x 700
-
أبعاد العبوة (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
739 x 1793 x 727
الميزات
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
نعم
-
مزيل روائح
نعم
ICE & WATER SYSTEM
-
محضر الثلج_يدوي (متحرك)
نعم
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
-
نوع المقبض
مقبض غائر بلاستيك
حجيرة الثلاجة
-
سلة الباب_شفافة
4 كامل
-
الرف_زجاج مقوى
2 (أبيض بزخارف أمامية)
-
الرف_درج يُسحب للخارج
نعم
-
صندوق خضراوات
نعم
-
حامل البيض/سلة البيض
نعم (1x10 من البيض)
-
تخزين قوارير 2L
نعم
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
حجيرة المجمد
-
سلة الباب_شفافة
2 (كامل)
-
الرف_زجاج مقوى
1 (أبيض بزخارف أمامية)
-
تدفق هواء متعدد
نعم
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