يعمل درج الخضروات الفسيح على توفير مساحة تخزين كلية قدرها 28 لترًا. يمكنك تحميل العديد من المنتجات بمجرد رحلة واحدة إلى المتجر والحصول على العديد من المساحات للاحتفاظ بها جميعًا طازجة في الثلاجة.



