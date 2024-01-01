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ثلاجة بمجمد علوي سعتها 401 لتر بلون أسود

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ثلاجة بمجمد علوي سعتها 401 لتر بلون أسود

ثلاجة بمجمد علوي سعتها 401 لتر بلون أسود

GTF402SBAN
()
  • Front View
  • Front View door open
  • controller
  • Top Freezer
  • Bottom Shelves
  • bottom freezer
  • Handle
  • rear view
  • rear view Door open
Front View
Front View door open
controller
Top Freezer
Bottom Shelves
bottom freezer
Handle
rear view
rear view Door open

الميزات الرئيسية

  • Multi air flow
  • Total no frost
  • LED Light

ثلاجة بمجمد علوي موضوعة في مطبخ عصري مع ألواح جدار خشبية وطاولة نظيفة

Multi air flow

درجات الحرارة المثلى في كل مكان

تعمل فتحات التهوية داخل الثلاجة على تشتيت الهواء البارد للحفاظ على مستويات رطوبة ودرجة حرارة ثابتة، مما يحافظ على الطعام طازجًا، لفترة أطول بغض النظر عن مكان تخزينه.

هواء بارد يدور من فتحات التهوية داخل الثلاجة للحصول على درجة حرارة ونضارة ثابتة

أرفف من الزجاج المقوى

تتميز هذه الأرفف بمتانتها الكافية لتحمل أدوات المطبخ الثقيلة دون التعرض لخطر الكسر، كما يَسهُل تنظيفها وصيانتها دون أي بقع أو روائح.

*صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

Total no frost

تبريد منعش تمامًا مع ميزة Total no frost

يدور الهواء البارد بالتساوي بحيث تظل الثلاجة والطعام طازجًا وبلا ترسبات جليدية، مع عدم الحاجة إلى إزالة الترسبات الجليدية يدويًا من الثلاجة، فهي دائمًا جاهزة للاستخدام بشكل مريح.

مقارنة تقنية Total no frost تُظهر بوضوح الحفاظ على نضارة الطعام في الجانب المزود بالتقنية مقابل تكوّن الجليد في الجانب التقليدي من المجمد

LED Light

سطوع مريح للعين

تضيء إضاءة LED كل زاوية من زوايا الثلاجة لمساعدتك في العثور على العناصر بسرعة وسهولة.

الأسئلة الشائعة

Q.

ما هو حجم الثلاجة الفريزر الذي أحتاجه؟

A.

على الرغم من أن ذلك يعتمد على نمط حياتك، إلا أنه من أجل قاعدة عامة جيدة: عادةً ما تكون الثلاجة الفريزر LG Combi (السعة: 340-384 لترًا) كافية لأسرة صغيرة مكونة من 1-2 شخص؛ أما الموديلات الرفيعة متعددة الأبواب (506-508 لترًا) فتُناسب عائلة مكونة من 3-4 أفراد؛ أما بالنسبة للعائلات الأكبر حجمًا، فنوصي بالموديلات الواسعة متعددة الأبواب أو الطراز الأمريكي (السعة 625-705 لترًا). توفر الطرازات متعددة الأبواب (Multi-Door) عرضًا إضافيًا لتخزين الصواني والأطباق وما إلى ذلك. نظرًا لأننا في LG نرغب في أن يجد كل عميل الثلاجة التي تناسبه، فإننا نقدم مجموعة مختارة من الأحجام لكل فئة.

Q.

هل الثلاجة ذات الباب المزدوج مفيدة؟

A.

تُعرف أيضًا بمجمدات الثلاجة Combi. الثلاجات ذات الباب المزدوج توفر الراحة بوجود قسم منفصل للمجمد لجميع الأطعمة المجمدة.

تحتوي مجمدات الثلاجة LG Combi على مساحة ثلاجة تبلغ 70% فوق مساحة مجمدة تبلغ 30%، مما يمنحك سهولة الوصول إلى الأقسام الأكثر استخدامًا.

Q.

كيف يمكنني تغيير إعداد درجة الحرارة في ثلاجتي الفريزر من LG؟

A.

استخدم لوحة التحكم الموجودة على الباب أو داخل الثلاجة لضبط أو تعديل درجة الحرارة في ثلاجتك أو المُجمِّد. استخدم تطبيق LG ThinQ™ لتغيير إعداد درجة الحرارة عن بُعد عبر هاتفك الذكي للطرازات المدعومة.

Q.

ماذا يعني أن يكون مُبرِّد الثلاجة مدعومًا بخاصية عدم التجميد؟

A.

يتكون الصقيع عندما يرتطم بخار الماء بأسلاك تبريد الثلج، ثم يتكثف في الماء، والذي يتجمد على الفور.

الثلاجة المدعومة بخاصية عدم التجميد تستخدم مؤقِّتًا لتشغيل سلك التسخين بانتظام حول سلك التبريد لإذابة الثلج، مما يمنع تراكم الصقيع تلقائيًا.

الملخص

طباعة
إجمالي حجم التخزين (لتر) 
401
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
‎700 x 1730 x 720 ‎
اللمسة النهائية (الباب)
فولاذ أسود
تدفق هواء متعدد
نعم

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎700 x 1730 x 720 ‎

  • نوع الضاغط

    ضاغط Recipro

  • باب داخل الباب

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فولاذ أسود

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    تثبيت علوي

الأبعاد والوزن

  • وزن التغليف (كجم)

    82

  • وزن المنتج (كجم)

    75

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎700 x 1730 x 720 ‎

  • عمق دون مقبض (مم)

    720

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    لا

  • باب داخل الباب

    لا

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    لا

  • مزيل روائح

    لا

ICE & WATER SYSTEM

  • موزّع ماء فقط

    لا

  • صانع الثلج الآلي

    لا

  • محضر الثلج_يدوي (متحرك)

    لا

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فولاذ أسود

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط Recipro

حجيرة الثلاجة

  • ضوء الثلاجة

    إضاءة LED العلوية

  • الرف_زجاج مقوى

    2

  • Hygiene Fresh+‎

    لا

  • صندوق خضراوات

    نعم (2)

  • منطقة 0 طازجة

    نعم

  • حامل البيض/سلة البيض

    لا

  • Hygiene Fresh

    لا

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

السعة

  • حجم التخزين في الفريزر (لتر)

    97

  • حجم التخزين في الثلاجة

    304

  • إجمالي حجم التخزين (لتر) 

    401

حجيرة المجمد

  • الرف_زجاج مقوى

    1

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

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