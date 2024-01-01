ثلاجة بمجمد علوي سعتها 401 لتر بلون أسود

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درجات الحرارة المثلى في كل مكان
تعمل فتحات التهوية داخل الثلاجة على تشتيت الهواء البارد للحفاظ على مستويات رطوبة ودرجة حرارة ثابتة، مما يحافظ على الطعام طازجًا، لفترة أطول بغض النظر عن مكان تخزينه.
أرفف من الزجاج المقوى
تتميز هذه الأرفف بمتانتها الكافية لتحمل أدوات المطبخ الثقيلة دون التعرض لخطر الكسر، كما يَسهُل تنظيفها وصيانتها دون أي بقع أو روائح.
*صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
تبريد منعش تمامًا مع ميزة Total no frost
يدور الهواء البارد بالتساوي بحيث تظل الثلاجة والطعام طازجًا وبلا ترسبات جليدية، مع عدم الحاجة إلى إزالة الترسبات الجليدية يدويًا من الثلاجة، فهي دائمًا جاهزة للاستخدام بشكل مريح.
LED Light
سطوع مريح للعين
تضيء إضاءة LED كل زاوية من زوايا الثلاجة لمساعدتك في العثور على العناصر بسرعة وسهولة.
الأسئلة الشائعة
ما هو حجم الثلاجة الفريزر الذي أحتاجه؟
على الرغم من أن ذلك يعتمد على نمط حياتك، إلا أنه من أجل قاعدة عامة جيدة: عادةً ما تكون الثلاجة الفريزر LG Combi (السعة: 340-384 لترًا) كافية لأسرة صغيرة مكونة من 1-2 شخص؛ أما الموديلات الرفيعة متعددة الأبواب (506-508 لترًا) فتُناسب عائلة مكونة من 3-4 أفراد؛ أما بالنسبة للعائلات الأكبر حجمًا، فنوصي بالموديلات الواسعة متعددة الأبواب أو الطراز الأمريكي (السعة 625-705 لترًا). توفر الطرازات متعددة الأبواب (Multi-Door) عرضًا إضافيًا لتخزين الصواني والأطباق وما إلى ذلك. نظرًا لأننا في LG نرغب في أن يجد كل عميل الثلاجة التي تناسبه، فإننا نقدم مجموعة مختارة من الأحجام لكل فئة.
هل الثلاجة ذات الباب المزدوج مفيدة؟
تُعرف أيضًا بمجمدات الثلاجة Combi. الثلاجات ذات الباب المزدوج توفر الراحة بوجود قسم منفصل للمجمد لجميع الأطعمة المجمدة.
تحتوي مجمدات الثلاجة LG Combi على مساحة ثلاجة تبلغ 70% فوق مساحة مجمدة تبلغ 30%، مما يمنحك سهولة الوصول إلى الأقسام الأكثر استخدامًا.
كيف يمكنني تغيير إعداد درجة الحرارة في ثلاجتي الفريزر من LG؟
استخدم لوحة التحكم الموجودة على الباب أو داخل الثلاجة لضبط أو تعديل درجة الحرارة في ثلاجتك أو المُجمِّد. استخدم تطبيق LG ThinQ™ لتغيير إعداد درجة الحرارة عن بُعد عبر هاتفك الذكي للطرازات المدعومة.
ماذا يعني أن يكون مُبرِّد الثلاجة مدعومًا بخاصية عدم التجميد؟
يتكون الصقيع عندما يرتطم بخار الماء بأسلاك تبريد الثلج، ثم يتكثف في الماء، والذي يتجمد على الفور.
الثلاجة المدعومة بخاصية عدم التجميد تستخدم مؤقِّتًا لتشغيل سلك التسخين بانتظام حول سلك التبريد لإذابة الثلج، مما يمنع تراكم الصقيع تلقائيًا.
الملخص
المواصفات الأساسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
700 x 1730 x 720
-
نوع الضاغط
ضاغط Recipro
-
باب داخل الباب
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
-
اللمسة النهائية (الباب)
فولاذ أسود
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
تثبيت علوي
الأبعاد والوزن
-
وزن التغليف (كجم)
82
-
وزن المنتج (كجم)
75
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
700 x 1730 x 720
-
عمق دون مقبض (مم)
720
الميزات
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
لا
-
باب داخل الباب
لا
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
لا
-
مزيل روائح
لا
ICE & WATER SYSTEM
-
موزّع ماء فقط
لا
-
صانع الثلج الآلي
لا
-
محضر الثلج_يدوي (متحرك)
لا
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
فولاذ أسود
الأداء
-
نوع الضاغط
ضاغط Recipro
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
-
الرف_زجاج مقوى
2
-
Hygiene Fresh+
لا
-
صندوق خضراوات
نعم (2)
-
منطقة 0 طازجة
نعم
-
حامل البيض/سلة البيض
لا
-
Hygiene Fresh
لا
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
السعة
-
حجم التخزين في الفريزر (لتر)
97
-
حجم التخزين في الثلاجة
304
-
إجمالي حجم التخزين (لتر)
401
حجيرة المجمد
-
الرف_زجاج مقوى
1
-
تدفق هواء متعدد
نعم
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