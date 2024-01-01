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مكيف هواءأل جي - ضمان لمدة 10 سنوات

المواصفات

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مكيف هواءأل جي - ضمان لمدة 10 سنوات

ES-W246K3A2

مكيف هواءأل جي - ضمان لمدة 10 سنوات

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جميع المواصفات

المواصفات العامه

  • القدرة التبريد(الحد الأدنى ~ المصنف ~ الحد الأقصى)

    واط 7420 ~ 6600 ~ 900

  • القدرة التدفئة(الحد الأدنى ~ المصنف ~ الحد الأقصى)

    واط 8640 ~ 7500 ~ 900

  • القدرة التدفئة

    واط 4850

  • دخل الطاقة - التبريد

    وات 2275

  • دخل الطاقة - التدفئة

    وات 2308

  • معدل كفاءة الطاقة (EER)

    الوزن/الوزن 2.90

  • معدل كفاءة الطاقة الموسمية

    6.2

  • قدرة تصميم المنتج (P design C)

    كيلوواط 6.6

  • معامل الأداء (COP)

    الوزن/الوزن 3.25

  • معامل الأداء الموسمي (S.C.O.P)

    3.9

  • حرارة تصميم المنتج (P design H)

    كيلوواط 5.0

  • ملصق الطاقة - التدفئة

    أمبير

  • استهلاك الطاقة السنوي - التبريد

    كليوواط في الساعة 372

  • استهلاك الطاقة السنوي - التدفئة

    كليوواط في الساعة 1794

  • ضغط الصوت - التبريد(سكون ~ منخفض ~ متوسط ~ مرتفع)

    ديسيبل أمبير +1 47 ~ 42 ~ 34 ~ 31

  • ضغط الصوت - التدفئة(منخفض ~ متوسط ~ مرتفع)

    ديسيبل أمبير +1 47 ~ 42 ~ 34

  • قدرة الصوت - التبريد(مرتفع)

    ديسيبل أمبير 65

  • معدل تدفق الهواء - التبريد(سكون ~ منخفض ~ متوسط ~ مرتفع ~ أقصى (طاقة))

    متر مكعب/الدقيقة 20.0 ~ 16.1 ~ 13.1 ~ 10.5 ~ 8.0

  • معدل تدفق الهواء - التدفئة(منخفض ~ متوسط ~ مرتفع)

    متر مكعب/الدقيقة 18.5 ~ 15.0 ~ 11.0

  • معدل إزالة الرطوبة

    لتر/الساعة 2.5

  • تيار التشغيل - التبريد(المصنف ~ الحد الأقصى)

    أمبير 14.0 ~ 10.1

  • تيار التشغيل - التدفئة(المصنف ~ الحد الأقصى)

    أمبير 14.0 ~ 10.4

  • تيار البدء - التبريد(المصنف)

    أمبير 10.1

  • تيار البدء - التدفئة(المصنف)

    أمبير 10.4

  • مزوّد الطاقة

    (Φ/فولت/هرتز) 1 / 220-240 / 50

  • قاطع الدائره

    أمبير 25

  • كابل مزوّد الطاقة

    نيوتن x مليمتر مربع 3 × 2.5

  • الطاقة وكابل النقل

    نيوتن x مليمتر مربع 4 × 1.0 (بما في ذلك التأريض)

  • الوزن الصافي

    كيلوجرام 12.5

  • خرج محرك المروحة

    واط 60

  • نطاق التشغيل - التبريد(الحد الأدنى~الحد الأقصى)

    درجة الحرارة الخارجية (CDB) -48~15

  • نطاق التشغيل - التدفئة(الحد الأدنى~الحد الأقصى)

    درجة الحرارة الداخلية (CWB)→درجة الحرارة الخارجية (CDB) -24~10

  • ضغط الصوت - التبريد

    ديسيبل أمبير +1 56

  • ضغط الصوت - التدفئة

    ديسيبل أمبير +1 57

  • قدرة الصوت - التبريد

    ديسيبل أمبير 70

  • معدل تدفق الهواء

    متر مكعب/الدقيقة 50

  • الأنابيب - الطول (الوحدة الخارجية/الوحدة الداخلية) (الحد الأدنى ~ الحد الأقصى)

    متر 30 ~ 3

  • الأنابيب - الارتفاع (الوحدة الخارجية/الوحدة الداخلية) (الحد الأقصى)

    متر 15

  • توصيل الأنابيب - السوائل(القطر الخارجي (خارجي))

    بوصة(1/4) ~ (مليمتر)6.35

  • توصيل الأنابيب - الغاز(القطر الخارجي (خارجي))

    بوصة(5/8) ~ (مليمتر)15.88

  • توصيل الأنابيب - الصرف(القطر الخارجي (خارجي))

    بوصة0.85 ~ (مليمتر)21.5

  • الثلاجة - النوع

    R410A

  • الثلاجة - الشحن عند 7.5 أمتار

    جرام 1350

  • الثلاجة - الشحن الإضافي

    جرام/متر 30

  • خرج محرك المروحة

    واط 85

  • نوع الضاغط

    التوأم الروتاري

  • الوزن الصافي

    كيلوجرام 46.1

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