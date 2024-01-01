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مكيف هواءأل جي - ضمان لمدة 10 سنوات
جميع المواصفات
المواصفات العامه
-
القدرة التبريد(الحد الأدنى ~ المصنف ~ الحد الأقصى)
واط 7420 ~ 6600 ~ 900
-
القدرة التدفئة(الحد الأدنى ~ المصنف ~ الحد الأقصى)
واط 8640 ~ 7500 ~ 900
-
القدرة التدفئة
واط 4850
-
دخل الطاقة - التبريد
وات 2275
-
دخل الطاقة - التدفئة
وات 2308
-
معدل كفاءة الطاقة (EER)
الوزن/الوزن 2.90
-
معدل كفاءة الطاقة الموسمية
6.2
-
قدرة تصميم المنتج (P design C)
كيلوواط 6.6
-
معامل الأداء (COP)
الوزن/الوزن 3.25
-
معامل الأداء الموسمي (S.C.O.P)
3.9
-
حرارة تصميم المنتج (P design H)
كيلوواط 5.0
-
ملصق الطاقة - التدفئة
أمبير
-
استهلاك الطاقة السنوي - التبريد
كليوواط في الساعة 372
-
استهلاك الطاقة السنوي - التدفئة
كليوواط في الساعة 1794
-
ضغط الصوت - التبريد(سكون ~ منخفض ~ متوسط ~ مرتفع)
ديسيبل أمبير +1 47 ~ 42 ~ 34 ~ 31
-
ضغط الصوت - التدفئة(منخفض ~ متوسط ~ مرتفع)
ديسيبل أمبير +1 47 ~ 42 ~ 34
-
قدرة الصوت - التبريد(مرتفع)
ديسيبل أمبير 65
-
معدل تدفق الهواء - التبريد(سكون ~ منخفض ~ متوسط ~ مرتفع ~ أقصى (طاقة))
متر مكعب/الدقيقة 20.0 ~ 16.1 ~ 13.1 ~ 10.5 ~ 8.0
-
معدل تدفق الهواء - التدفئة(منخفض ~ متوسط ~ مرتفع)
متر مكعب/الدقيقة 18.5 ~ 15.0 ~ 11.0
-
معدل إزالة الرطوبة
لتر/الساعة 2.5
-
تيار التشغيل - التبريد(المصنف ~ الحد الأقصى)
أمبير 14.0 ~ 10.1
-
تيار التشغيل - التدفئة(المصنف ~ الحد الأقصى)
أمبير 14.0 ~ 10.4
-
تيار البدء - التبريد(المصنف)
أمبير 10.1
-
تيار البدء - التدفئة(المصنف)
أمبير 10.4
-
مزوّد الطاقة
(Φ/فولت/هرتز) 1 / 220-240 / 50
-
قاطع الدائره
أمبير 25
-
كابل مزوّد الطاقة
نيوتن x مليمتر مربع 3 × 2.5
-
الطاقة وكابل النقل
نيوتن x مليمتر مربع 4 × 1.0 (بما في ذلك التأريض)
-
الوزن الصافي
كيلوجرام 12.5
-
خرج محرك المروحة
واط 60
-
نطاق التشغيل - التبريد(الحد الأدنى~الحد الأقصى)
درجة الحرارة الخارجية (CDB) -48~15
-
نطاق التشغيل - التدفئة(الحد الأدنى~الحد الأقصى)
درجة الحرارة الداخلية (CWB)→درجة الحرارة الخارجية (CDB) -24~10
-
ضغط الصوت - التبريد
ديسيبل أمبير +1 56
-
ضغط الصوت - التدفئة
ديسيبل أمبير +1 57
-
قدرة الصوت - التبريد
ديسيبل أمبير 70
-
معدل تدفق الهواء
متر مكعب/الدقيقة 50
-
الأنابيب - الطول (الوحدة الخارجية/الوحدة الداخلية) (الحد الأدنى ~ الحد الأقصى)
متر 30 ~ 3
-
الأنابيب - الارتفاع (الوحدة الخارجية/الوحدة الداخلية) (الحد الأقصى)
متر 15
-
توصيل الأنابيب - السوائل(القطر الخارجي (خارجي))
بوصة(1/4) ~ (مليمتر)6.35
-
توصيل الأنابيب - الغاز(القطر الخارجي (خارجي))
بوصة(5/8) ~ (مليمتر)15.88
-
توصيل الأنابيب - الصرف(القطر الخارجي (خارجي))
بوصة0.85 ~ (مليمتر)21.5
-
الثلاجة - النوع
R410A
-
الثلاجة - الشحن عند 7.5 أمتار
جرام 1350
-
الثلاجة - الشحن الإضافي
جرام/متر 30
-
خرج محرك المروحة
واط 85
-
نوع الضاغط
التوأم الروتاري
-
الوزن الصافي
كيلوجرام 46.1
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