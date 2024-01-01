We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تبريد فقط/3 حصان
جميع المواصفات
قدرة التبريد
-
واط
6,600
-
وحدة حرارية بريطانية/ساعة
22520
إدخال الطاقة (واط)
-
التبريد
2370
تيار التشغيل (أ)
-
التبريد
11.3
معدل كفاءة الطاقة
-
واط/واط
2.79
-
وحدة حرارية بريطانية/واط ساعة
9.51
إمدادات الطاقة
-
Φ/فولت/هرتز
50/220/1
دورة الهواء
-
الوحدة الداخلية، الحد الأقصى (م3/دقيقة (CFM))
17 (600)
-
الوحدة الخارجية، الحد الأقصى
48 (1695)
مستوى الضوضاء (ضغط الصوت، 1م)
-
الوحدة الداخلية، ديسيبل مرتفع (أ) + 3، مرتفع
44
-
ديسيبل متوسط (أ) + 3، متوسط
40
-
ديسيبل منخفض (أ) + 3، منخفض
33
-
الوحدة الخارجية، حد أقصى من الديسيبل (أ) + 3، حد أقصى
56
الوزن الصافي كجم (رطل)
-
الوحدة الداخلية
15(33)
-
الوحدة الخارجية
63(138.9)
الوظائف
-
المؤقت
نعم (7 ساعات إيقاف)
-
النفث البارد
نعم
-
التشغيل السلس والجاف
نعم
-
التشخيص الذاتي
نعم
-
نوع جهاز التحكم عن بعد
لاسلكي LCD
-
هواء عشوائي (هواء ذاتي)
نعم
-
مرشح إضافي (قابل للغسيل/مضاد للفطريات)
نعم
-
التأرجح الذاتي (أعلى وأسفل)
ذاتي
-
التأرجح الذاتي (يمين ويسار)
ذاتي
رأي المستخدمين
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.