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مكيف DUALCOOL انفرتر بارد ساخن 24000 BTU، موفر للطاقة، تبريد سريع، تبريد هادىء
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
المواصفات العامه
-
القدرة التبريد (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)
0.90 ~ 6.45 ~ 7.42 كيلوواط
3,071 ~ 22,000 ~ 25,317 وحدة حرارة بريطانية/ساعة
-
القدرة التدفئة (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)
0.90 ~ 6.65 ~ 8.64 كيلوواط
3,071 ~ 22,690 ~ 29,480 وحدة حرارة بريطانية/ساعة
-
دخل الطاقة - التبريد (الحد الأدنى ~ المُقدَّر ~ الحد الأقصى)
240 ~ 2,080 ~ 2,500 واط
-
دخل الطاقة - التدفئة (الحد الأدنى ~ المُقدَّر ~ الحد الأقصى)
240 ~ 1,820 ~ 2,750 واط
-
تيار التشغيل - التبريد (الحد الأدنى ~ المُقدَّر ~ الحد الأقصى)
1.10 ~ 7.50 ~ 9.10 أمبير
-
تيار التشغيل - التدفئة (الحد الأدنى ~ المُقدَّر ~ الحد الأقصى)
1.07 ~ 9.50 ~ 14.00 أمبير
-
معدل كفاءة الطاقة (EER)
10.58 (وحدة حرارة بريطانية/ساعة)/واط
-
معامل الأداء (COP)
3.65 واط/واط
12.47 (وحدة حرارة بريطانية/ساعة)/واط
-
نطاق الفولطية المتاح
140 ~ 290 فولط
-
مصدر إمداد الطاقة
1, 220, 50 القطر، فولط، هرتز
-
معامل الطاقة - التبريد/التدفئة
96%/96%
-
الوحدة الداخلية - معدل تدفق الهواء (التبريد، الحد الأقصى/مرتفع/متوسط/منخفض)
21.0/16.1/13.1/10.5 م³/دقيقة
-
الوحدة الداخلية - معدل تدفق الهواء (التدفئة، الحد الأقصى/مرتفع/متوسط/منخفض)
21.0/18.5/15.0/11.0 م³/دقيقة
-
الوحدة الداخلية - مستوى ضغط الصوت (التبريد، مرتفع/متوسط/منخفض/منخفض جدًا)
47/42/34/31 ديسيبل
-
الوحدة الداخلية - مستوى ضغط الصوت (التدفئة، مرتفع/متوسط/منخفض/منخفض جدًا)
47/42/34 ديسيبل
-
الوحدة الداخلية - الأبعاد (العرضxالارتفاعxالعمق) (الصافي)
210x345x998 مم
-
الوحدة الداخلية - الأبعاد (العرضxالارتفاعxالعمق) (الشحن)
281x422x1080 مم
-
الوحدة الداخلية - الوزن (الصافي)
12.8 كجم
-
الوحدة الداخلية - الوزن (الشحن)
14.9 كجم
-
الوحدة الخارجية - مستوى ضغط الصوت (التبريد، الحد الأقصى)
56 ديسيبل
-
الوحدة الخارجية - مستوى ضغط الصوت (التدفئة، الحد الأقصى)
57 ديسيبل
-
الوحدة الخارجية - الأبعاد (العرضxالارتفاعxالعمق) (الصافي)
320x655x870 مم
-
الوحدة الخارجية - الأبعاد (العرضxالارتفاعxالعمق) (الشحن)
437x716x1022 مم
-
الوحدة الخارجية - الوزن (الصافي)
45.3 كجم
-
الوحدة الخارجية - الوزن (الشحن)
52.5 كجم
-
الضاغط - النوع
دوَّار مزدوج
-
الضاغط - نوع المحرك
BLDC
-
المروحة (الوحدة الداخلية) - النوع
مروحة تدفق عرضي
-
المروحة (الوحدة الداخلية) - خرج المحرك
58 واط
-
المروحة (الوحدة الخارجية) - النوع
مروحة دافعة
-
المروحة (الوحدة الخارجية) - خرج المحرك
85 واط
-
المبادل الحراري - المكثف (مادة التصنيع، الأنابيب/الريش)
نحاس
-
المبادل الحراري - المكثف (الحماية من التآكل)
ذهبي
-
قاطع الدائره
أمبير 25
-
مصدر إمداد الطاقة إلى الوحدة
الوحدة الخارجية
-
المواسير - الحجم (السائل)
1/4 بوصة
-
المواسير - الحجم (الغاز)
5/8 بوصة
-
المواسير - طريقة التوصيلات (الوحدة الداخلية/الوحدة الخارجية)
مفلج/مفلج
-
حجم خرطوم الصرف - القطر الخارجي، القطر الداخلي
21.5، 16.0 مم
-
بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية - طول المواسير (الحد الأدنى/القياسي/الحد الأقصى)
30/7.5/3 م
-
بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية - طول المواسير (بدون شحنة)
7.5 م
-
بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية - الحد الأقصى لتفاوت الارتفاع
15 م
-
مادة التبريد - النوع
R410A
-
مادة التبريد - الشحنة الأولية
1350 جم
-
مادة التبريد - الشحنة الإضافية
30 جم/م
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