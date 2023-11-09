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تكييف ال جي هيرو أون/اوف 1.5 حصان بارد فقط، تبريد سريع، تشخيص ذكي
انعم بتبريد أكثر انتعاشًا في الغرفة من خلال وظيفة التبريد الفائق بضغط زر
التبريد والتدفئة
توزيع الهواء على نحو متساوٍ ومريح في أنحاء الغرفة
يعمل مكيف الهواء المثبت على الجدار في غرفة المعيشة بها نافذة كبيرة وينساب الهواء البارد من المكيف لينشر إحساسًا بالانتعاش.
*قد تتغير صورة عرض جهاز التحكم عن بُعد دون إشعار مسبق.
انعم براحة مزدوجة في محيط مكيّف الهواء مع ميزة الاستشعار المزدوج
الأسئلة المتداولة
ما الفرق بين مكيّف هواء مزود بعاكس وآخر غير مزود به؟
تختلف مكيّفات الهواء المزودة بعاكس عن مثيلاتها غير المزودة به في إمكانية التحكم بسرعة تشغيل الضاغط.
فمكيّفات الهواء غير المزودة بالعاكس مجهزة بضواغط تعمل بنفس السرعة بغض النظر عن درجة الحرارة الداخلية وإيقاف التشغيل عند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة وإعادة التشغيل عند ارتفاع درجة الحرارة. أما مكيّفات الهواء المزودة بالعاكس، فتعمل بضبط سرعة الضاغط على مستوى أعلى في حال ارتفاع درجات الحرارة، وعلى سرعة أقل عند انخفاضها.
كيف يمكن تنظيف مكيّف الهواء والتحكم فيه؟
1) يلزم ضبط الإعداد الأولي لوظيفة التنظيف التلقائي بواسطة جهاز التحكم عن بُعد. اطلع دليل المستخدم المرفق مع المكيّف للتعرُّف على التفاصيل .2) إذا أوقفت تشغيل الواحدة، تستمر المروحة في العمل لمدة 30 دقيقة تكون هذه الوظيفة مضبوطة على وضع الإيقاف عند شحن الجهاز من المصنع.قد تتعرض هذه الوظيفة للتغيير دون إشعار، فيرجى الاطلاع على دليل المستخدم المرفق مع الجهاز لمعرفة التفاصيل ذات الصلة.3) قد لا تتوفر وظيفة التنظيف التلقائي حسب البلد/الطراز.
كيف يمكن توفير الطاقة أثناء استخدام مكيّف الهواء؟
يمكنك توفير الطاقة بتحديد درجة الحرارة الملائمة في وضعي التبريد والتدفئة، وبالمداومة على تنظيف المرشحات للحد من زيادة استهلاك الطاقة. يوصى بضبط المكيّف على درجة حرارة تتراوح بين 25 درجة مئوية في وضع التبريد، و21 درجة مئوية في وضع التدفئة.
كيف أقوم بتركيب مكيف الهواء؟
يتوفر نوعان من مكيّفات الهواء: مكيّفات الهواء إسبليت، مكيفات الهواء المدمجة. يتطلب تركيب مكيّفات الهواء من نوع إسبليت فنيين متخصصين، أما مكيّفات الهواء المدمجة (مكيَّفات هواء نافذة، جدارية، قابلة للحمل، وغيرها)، فلا تستلزم تركيب مجاري مخصصة نظرًا لأن وحداتها الخارجية مدمجة بها. ويجب الاستعانة بمهندس متخصص لتركيب مكيّفات الهواء من نوع إسبليت؛ لأن عملية التركيب تتطلب تثقيب الجدران لتوصيل الوحدتين الخارجية والداخلية وتمديد الأسلاك الكهربائية.
الملخص
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
الحائط
-
نوع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
C/O
-
تصنيف استهلاك طاقة التبريد / دقيقة (W)
1092
-
درجة الطاقة
B
جميع المواصفات
الباركود
-
الباركود
8806084569745
تبريد
-
4واي
من أعلى إلى أسفل
-
التحكم في اتجاه تدفق الهواء (لأعلى ولأسفل)
نعم
-
هواء مريح
نعم
-
سرعة المروحة
5 خطوات
-
تبريد الطاقة
نعم
امتثال
-
شهر الإطلاق (YYYY-MM)
2023-11
-
الصانع (المستورد)
إل جي إلكترونيكس
-
اسم موديل المنتج
S4-C12TZAAF
-
نوع المنتج واسم الموديل
S4-C12TZAAF
مرفق
-
إعادة بدء تلقائية
نعم
-
وضع المروحة
نعم
-
تصفية التنبيه
نعم
-
عملية التبديل القسري
نعم
-
كشف جسم الإنسان
غير متوفر
-
انخفاض مستوى الضجيج
نعم
-
حجز تشغيل / إيقاف (24 ساعة)
نعم
-
وحدة التحكم عن بُعد
نعم
-
حجز
نعم
-
تشغيل من دون الموازن
غير متوفر
-
التحكم الصوتي (جهاز من طرف ثالث)
غير متوفر
توفير الطاقة
-
التحكم النشط في الطاقة
غير متوفر
-
مراقبة الطاقة
غير متوفر
-
توفير الطاقة (التبريد)
نعم
-
وحدة التحكم في قوة التيار بالأمبير (ICA)
غير متوفر
-
درجة الطاقة
B
التصميم
-
اللون (الجسم)
أبيض
-
اللون (التفريغ)
أبيض
-
عرض
88 مخفي
تصفيه
-
مرشح المواد المسببة للحساسية
غير متوفر
-
فلتر الغبار
غير متوفر
-
فلتر الغبار الناعم
غير متوفر
-
مرشح مسبق
نعم
النظافة الصحية
-
التنظيف التلقائي
نعم
وحدة خارجية
-
نموذج الوحدة الخارجية
S4UC12TZAAF
عام
-
قدرة التبريد المقدرة / دقيقة (W)
3520
-
تصنيف استهلاك طاقة التبريد / دقيقة (W)
1092
-
مساحة التبريد (قدم مربع)
N/A
-
مساحة التدفئة (قدم مربع)
N/A
-
نوع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
C/O
-
الوحدة الداخلية Dimension_WxHxD (مم)
811x292x203
-
وزن الوحدة الداخلية (كجم)
9.0
-
وزن الوحدة الداخلية (رطل)
N/A
-
الوحدة الخارجية Dimension_WxHxD (مم)
795x549x305
-
وزن الوحدة الخارجية (كجم)
27.0
-
وزن الوحدة الخارجية (رطل)
N/A
-
نوع المنتج
الحائط
-
نوع المنتج الثاني
تشغيل/إيقاف
-
تصنيف جهد الإدخال (V ، هرتز)
220, 50
-
نوع المبرد
R410A
-
قوة الصوت (تبريد) SH / H / M / L / SL (ديسيبل (A))
N/A
-
قوة الصوت (التدفئة) SH / H / M / L / SL (ديسيبل (A))
N/A
إزالة الرطوبة
-
إزالة الرطوبة
نعم
-
مستشعر الرطوبة
غير متوفر
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